В США магазины и рестораны начали заколачивать витрины, опасаясь волны протестов после выборов президента Материал редакции
Некоторые предприятия не будут работать 3 ноября и несколько дней после.
Предприятия и розничные магазины в США начали заколачивать витрины и принимать другие меры безопасности в ожидании потенциальных беспорядков в день выборов президента или после него. Об этом пишет Fox Business.
В Вашингтоне парикмахерские, рестораны, магазины одежды и банки в нескольких кварталах от Белого дома закрыли фанерой. Так владельцы бизнеса готовятся к возможному повторению жестоких беспорядков и грабежей, начавшихся летом в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда.
У некоторых магазинов вывесили знаки, сообщающие потенциальным покупателям, что они все ещё открыты несмотря на заколоченные окна. Представитель Делового района в центре округа Колумбия сообщил, что несколько известных предприятий планируют закрыть в день выборов или даже на всю неделю. Начальник полиции округа Колумбия Питер Ньюшэм заявил, что «в настоящий момент не было никаких реальных угроз насилия», но сказал, что несколько групп подали заявки на разрешение проведения крупных демонстраций. Всё полицейское управление будет работать в день выборов.
Магазины, кафе, рестораны и прочие предприятия пытаются уберечь от возможных погромов по всей стране. В полиции Лос-Анджелеса заявили, что ожидают мирных выборов, но «готовы противодействовать любому потенциальному насилию». Знаменитая улица Родео-Драйв в Беверли-Хилл, где расположено множество роскошных бутиков, будет закрыта на два дня.
Сообщения о предпринимаемых действиях предприятий появились также в Нью-Йорке, Бостоне, Сент-Луисе, Сан-Франциско и других городах.
В конце октября сеть магазинов Walmart убрала оружие и боеприпасы из торговых залов своих магазинов в США, чтобы предотвратить кражу огнестрельного оружия в случае возникновения социальных волнений.
American Dream
Молодцы конечно, что готовится, но ещё более практично было бы просто волыну купить.
https://tjournal.ru/internet/183115-chto-izvestno-o-bonni-i-klayde-iz-sent-luisa-napravivshih-oruzhie-na-protestuyushchih-para-vyzvala-spory-i-shutki-v-seti
только надо быть готовым, что потом под суд отправят
«В городе Сент-Луисе незаконно размахивать оружием в угрожающей манере», — заявила Associated Press прокурор округа Сент-Луис в Миссури Ким Гарднер.
Она добавила, что Марк и Патришиа Макклоски обвиняются в незаконном применении оружия. Кроме того, их обвинили в нападении четвертой степен
tjournal.ru