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Ольга Щербинина
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В США магазины и рестораны начали заколачивать витрины, опасаясь волны протестов после выборов президента Материал редакции

Некоторые предприятия не будут работать 3 ноября и несколько дней после.

12 комментариев
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Фото Одри Конклин, Fox Business

Предприятия и розничные магазины в США начали заколачивать витрины и принимать другие меры безопасности в ожидании потенциальных беспорядков в день выборов президента или после него. Об этом пишет Fox Business.

Sam Catania @sbcatania
Welcome to America, where in our nation’s capital we are so confident in our institutions and a peaceful transition of power that businesses board up their windows ahead of presidential elections.

Video courtesy of my friend Ben Feldman currently studying in D.C. https://t.co/j1Zhs6e8rx

В Вашингтоне парикмахерские, рестораны, магазины одежды и банки в нескольких кварталах от Белого дома закрыли фанерой. Так владельцы бизнеса готовятся к возможному повторению жестоких беспорядков и грабежей, начавшихся летом в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда.

Фото Одри Конклин, Fox Business

У некоторых магазинов вывесили знаки, сообщающие потенциальным покупателям, что они все ещё открыты несмотря на заколоченные окна. Представитель Делового района в центре округа Колумбия сообщил, что несколько известных предприятий планируют закрыть в день выборов или даже на всю неделю. Начальник полиции округа Колумбия Питер Ньюшэм заявил, что «в настоящий момент не было никаких реальных угроз насилия», но сказал, что несколько групп подали заявки на разрешение проведения крупных демонстраций. Всё полицейское управление будет работать в день выборов.

Фото Одри Конклин, Fox Business

Магазины, кафе, рестораны и прочие предприятия пытаются уберечь от возможных погромов по всей стране. В полиции Лос-Анджелеса заявили, что ожидают мирных выборов, но «готовы противодействовать любому потенциальному насилию». Знаменитая улица Родео-Драйв в Беверли-Хилл, где расположено множество роскошных бутиков, будет закрыта на два дня.

Сообщения о предпринимаемых действиях предприятий появились также в Нью-Йорке, Бостоне, Сент-Луисе, Сан-Франциско и других городах.

Wolf Blitzer @wolfblitzer
I never thought I would see so many buildings here in the nation’s capital boarded-up on the eve of a presidential election in anticipation of possible unrest. And it’s not just in DC. It’s happening in New York, Los Angeles and elsewhere around the country. So sad! https://t.co/fmPnUBbr8T
Нью-Йорк Фот Яна Джопсона
Чикаго Фото USA Today
Фото Уильяма Фаррингтона
Steve Staeger @SteveStaeger
Businesses in downtown Denver are boarding up, preparing for potential unrest following the election. Talked to one business owner whose window have been boarded up for months. #9News https://t.co/c9UhTnX7mX
Joe Brizzolara @BrizzolaraJoe
Boarded up 7-Elevens on 4th and Atlantic/10th and Long Beach Blvd. Clerks at both locations told me word came down from corporate to franchisees to board up to prevent possible vandalism on Election Day. Oh boy. https://t.co/KgXbk8DSVX

В конце октября сеть магазинов Walmart убрала оружие и боеприпасы из торговых залов своих магазинов в США, чтобы предотвратить кражу огнестрельного оружия в случае возникновения социальных волнений.

#новости #сша

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12 комментариев
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rossoshmap

7

Оберег типа наколки Сталина на груди

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Дитковский

2

American Dream

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Аркадий Семёнов

Дитковский
0

Да, именно об этом они мечтали. Разумеется) 

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Dmitri

2

Вы что, хотите, как в Америке?

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Dra

1

Как хорошо, что у нас в Россиюшке всегда стабильность после выборов!

Ответить

Аркадий Семёнов

0

Молодцы конечно, что готовится, но ещё более практично было бы просто волыну купить. 

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Словесный Интервент

Аркадий
1

https://tjournal.ru/internet/183115-chto-izvestno-o-bonni-i-klayde-iz-sent-luisa-napravivshih-oruzhie-na-protestuyushchih-para-vyzvala-spory-i-shutki-v-seti

только надо быть готовым, что потом под суд отправят

«В городе Сент-Луисе незаконно размахивать оружием в угрожающей манере», — заявила Associated Press прокурор округа Сент-Луис в Миссури Ким Гарднер.

Она добавила, что Марк и Патришиа Макклоски обвиняются в незаконном применении оружия. Кроме того, их обвинили в нападении четвертой степен

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Осторожный американец

0

Нужно ещё охранников нанят. Для надёжности.

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rossoshmap

0
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Показательный месяц

0

Fox Biusiness

Fox Business

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Жабка

0

black lives matter, но окна пожалуйста бейте у других.

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Lian Niko

–1

Демократы готовы сжечь страну, только бы она не досталась республиканцам.

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