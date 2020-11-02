В течение недели система заработает во всех 189 ресторанах, в том числе на территории торговых центров.

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Систему входа по QR-кодам вводят для того, чтобы посетители смогли оперативно получить оповещение в случае потенциальных контактов с заболевшими Covid-19. Об этом TJ рассказали в компании.

Посетителям «Макдоналдс» при входе нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС. Для чекина нужно указать только номер телефона.

В Москве дистанционный режим работы и регистрация посетителей баров в ночное время по QR-кодам действует до 29 ноября.