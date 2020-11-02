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Артём Мазанов
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«Макдоналдс» из-за коронавируса введёт в московских ресторанах вход по QR-кодам Материал редакции

В течение недели система заработает во всех 189 ресторанах, в том числе на территории торговых центров.

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Систему входа по QR-кодам вводят для того, чтобы посетители смогли оперативно получить оповещение в случае потенциальных контактов с заболевшими Covid-19. Об этом TJ рассказали в компании.

Посетителям «Макдоналдс» при входе нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС. Для чекина нужно указать только номер телефона.

В Москве дистанционный режим работы и регистрация посетителей баров в ночное время по QR-кодам действует до 29 ноября.

#новости #макдоналдс #карантинвроссии

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И это не новость ИА «Панорама»
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20 комментариев
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Отдельный крюк

23

Для спасения своего бизнеса у Макдональдса остался последний шанс - ввести макзавтраки в меню на весь день.

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Артём Мазанов

Отдельный
4

Ещё можно ввести основное меню утром, и всем будет заебись!

Ответить

Конец

Отдельный
3

Это моя мечта номер 1

Ответить

Антон Лисин

Отдельный
0

Микрозавтраки чтобы незасиживались 

Ответить

Алексей Панкратов

2

Ох уж эти проблемы крупных городов. Коды какие то. Другое дело у нас. Нет Макдональдса - нет проблем. 

Ответить

Преподобный щит

2

Систему входа по QR-кодам вводят для того, чтобы посетители смогли оперативно получить оповещение в случае потенциальных контактов с заболевшими Covid-19.

зачем мне такое оповещение

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Максимальный хот-дог

1

Штош, цезарь ролл прощай до следующего года. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Максимальный
0

Почему?

Ответить

Максимальный хот-дог

Атлант
3

Я не хочу, чтобы Сергей Семёнович знал, что его дорогой и любимый москвич иногда питается в Макдональдсе. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Максимальный
1

Так ты и так под круглосуточным колпаком.

Ответить

Точный вентилятор

Максимальный
0

Можно же заказать  деливери клаб или яндекс еду

Ответить

Значимый пёс_анон

Максимальный
0

а мне шримп ролл нравится

Ответить

Аркадий Семёнов

1

Ммммм, то есть для того, чтобы просто войти уже необходимо своё номер указывать?!!!!

Ответить

Johny Lee

Аркадий
0

Вот это да. Рега в мак-приложении итак требует номер в качестве акка. Кому этот номер нужен?

Ответить

Куколдиш Гамбино

–1

Окей, а через Деливери по-прежнему азиат без маски будет заказы из Мака привозить?

Ответить

Целевой украинец

Куколдиш
0

На первой стадии в цифровой гулаг загонят только самых покорных и послушных.
Поскольку дегенератов очень много - ковидобесие показало, что большинство - этого вполне достаточно.
Остальных будут потом заталкивать ногами и прикладами. Дегенераты будут помогать правительству - ишь чо, захотел без QR кода зайти в мак, чо самый умный штоле, выебнуться хочешь, все оформляют, а он нет, тоже мне выискался, пиздим его, ребят.

Ответить

Dmitri

Целевой
1

Нормально тебя вставило.

Ответить

Павел Фролов

0

То то я смотрю, что пришлось сегодня в кфс идти т.к. мак закрыт оказался

Ответить

Кирилл Втюрин

0

Но удаленные заказы без использования кассы и киоска – это нет, это очень сложно

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Алексей Куликов

0

Адиос тебе Макдоналдс. Вздумали ещё собирать информацию о посетителях.

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