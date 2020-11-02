«Макдоналдс» из-за коронавируса введёт в московских ресторанах вход по QR-кодам Материал редакции
В течение недели система заработает во всех 189 ресторанах, в том числе на территории торговых центров.
Систему входа по QR-кодам вводят для того, чтобы посетители смогли оперативно получить оповещение в случае потенциальных контактов с заболевшими Covid-19. Об этом TJ рассказали в компании.
Посетителям «Макдоналдс» при входе нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС. Для чекина нужно указать только номер телефона.
В Москве дистанционный режим работы и регистрация посетителей баров в ночное время по QR-кодам действует до 29 ноября.
Ох уж эти проблемы крупных городов. Коды какие то. Другое дело у нас. Нет Макдональдса - нет проблем.
Почему?
Максимальный хот-дог
Я не хочу, чтобы Сергей Семёнович знал, что его дорогой и любимый москвич иногда питается в Макдональдсе.
Ммммм, то есть для того, чтобы просто войти уже необходимо своё номер указывать?!!!!
Окей, а через Деливери по-прежнему азиат без маски будет заказы из Мака привозить?
Целевой украинец
На первой стадии в цифровой гулаг загонят только самых покорных и послушных.
Поскольку дегенератов очень много - ковидобесие показало, что большинство - этого вполне достаточно.
Остальных будут потом заталкивать ногами и прикладами. Дегенераты будут помогать правительству - ишь чо, захотел без QR кода зайти в мак, чо самый умный штоле, выебнуться хочешь, все оформляют, а он нет, тоже мне выискался, пиздим его, ребят.
Но удаленные заказы без использования кассы и киоска – это нет, это очень сложно
tjournal.ru