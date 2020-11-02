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Алексей Боржонов
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Дорожные камеры в Москве станут фиксировать использование телефона водителем и непристёгнутые ремни Материал редакции

Система делает до 25 снимков в секунду и выявляет на фото руки, ремень и руль, утверждает департамент транспорта.

9 комментариев
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В Москве начнут работать дорожные камеры, способные фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристёгнутые ремни, сообщает департамент транспорта города.

Как утверждает дептранс, камеры «с помощью нейросети и больших данных смогут точно распознавать факт нарушения». Точные сроки запуска системы не сообщаются, но в мэрии уточнили, что она уже прошла тестирование в феврале 2020 года, однако штрафы по данным с камер тогда не выносили.

Система анализирует снимки, распознаёт факты нарушения по заданным алгоритмам, а потом передаёт выводы сотрудникам Центра организации дорожного движения и ГИБДД. К постановлению будет прилагаться фотография, на которой, как утверждает дептранс, будет отчётливо видно нарушение. Лицо человека при этом будет размыто для защиты персональных данных. Доступ к оригиналу фото у работников ГИБДД будет, только если водитель захочет обжаловать штраф.

Штраф за использование телефона во время движения составляет 1500 рублей, за непристёгнутый ремень — 1000 рублей. Если при вынесении постановления возникнут сомнения в виновности водителя — например, на него надета тёмная объёмная одежда, на которой не видно ремня, или он почесал ухо, а не говорил по телефону, — то сомнения будут трактовать в пользу водителя, заверил дептранс.

#новости #москва

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9 комментариев
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rossoshmap

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дептранс

это что-то новое из ЛГБТК+?

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Дмитрий Алексеевич

rossoshmap
2

DEEP TRANS

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Lich Vehemens

Дмитрий
0

DEEP TRANS NIGGAH

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Осторожный американец

0

Хорошие новости.

Ответить

Точный вентилятор

Осторожный
0

Ага, ковыряться в ухе за полторашку 

Ответить

Осторожный американец

Точный
0

Ну хз. Лично мне как человеку которого пару раз чуть не сбили на зелёный свет пешеходного светофора это нравится. В одном случае человек 100% в телефон залип.

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Алексей Логачев

0

Если при вынесении постановления возникнут сомнения в виновности водителя — например, на него надета тёмная объёмная одежда, на которой не видно ремня, — то сомнения будут трактовать в пользу водителя, заверил дептранс.

Есть ли вообще на ТЖ хоть один человек, у которого получалось опротестовать вынесенный штраф? 

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IO

Алексей
0

Вряд ли, потому что компьютер практически не ошибается

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Алексей Логачев

IO
0

Как разработчик - могу только подтвердить это. Ведь ошибается не компьютер, а разработчики, которые пишут "кривой код", соответственно потом этот "кривой код" допускает "ошибки", а не компьютер

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