Дорожные камеры в Москве станут фиксировать использование телефона водителем и непристёгнутые ремни Материал редакции
Система делает до 25 снимков в секунду и выявляет на фото руки, ремень и руль, утверждает департамент транспорта.
В Москве начнут работать дорожные камеры, способные фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристёгнутые ремни, сообщает департамент транспорта города.
Как утверждает дептранс, камеры «с помощью нейросети и больших данных смогут точно распознавать факт нарушения». Точные сроки запуска системы не сообщаются, но в мэрии уточнили, что она уже прошла тестирование в феврале 2020 года, однако штрафы по данным с камер тогда не выносили.
Система анализирует снимки, распознаёт факты нарушения по заданным алгоритмам, а потом передаёт выводы сотрудникам Центра организации дорожного движения и ГИБДД. К постановлению будет прилагаться фотография, на которой, как утверждает дептранс, будет отчётливо видно нарушение. Лицо человека при этом будет размыто для защиты персональных данных. Доступ к оригиналу фото у работников ГИБДД будет, только если водитель захочет обжаловать штраф.
Штраф за использование телефона во время движения составляет 1500 рублей, за непристёгнутый ремень — 1000 рублей. Если при вынесении постановления возникнут сомнения в виновности водителя — например, на него надета тёмная объёмная одежда, на которой не видно ремня, или он почесал ухо, а не говорил по телефону, — то сомнения будут трактовать в пользу водителя, заверил дептранс.
дептранс
это что-то новое из ЛГБТК+?
DEEP TRANS
Точный вентилятор
Ага, ковыряться в ухе за полторашку
Осторожный американец
Ну хз. Лично мне как человеку которого пару раз чуть не сбили на зелёный свет пешеходного светофора это нравится. В одном случае человек 100% в телефон залип.
Если при вынесении постановления возникнут сомнения в виновности водителя — например, на него надета тёмная объёмная одежда, на которой не видно ремня, — то сомнения будут трактовать в пользу водителя, заверил дептранс.
Есть ли вообще на ТЖ хоть один человек, у которого получалось опротестовать вынесенный штраф?
Как разработчик - могу только подтвердить это. Ведь ошибается не компьютер, а разработчики, которые пишут "кривой код", соответственно потом этот "кривой код" допускает "ошибки", а не компьютер
tjournal.ru