В Москве появятся дорожные камеры, фиксирующие использование телефона водителем и непристёгнутые ремни Материал редакции
Система делает до 25 снимков в секунду и выявляет на фото руки, ремень и руль, утверждает департамент транспорта.
В Москве начнут работать дорожные камеры, способные фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристёгнутые ремни, сообщает департамент транспорта города.
Как утверждает дептранс, камеры «с помощью нейросети и больших данных смогут точно распознавать факт нарушения». Точные сроки запуска системы не сообщаются, но в мэрии уточнили, что она уже прошла тестирование в феврале 2020 года, однако штрафы по данным с камер тогда не выносили.
Система анализирует снимки, распознаёт факты нарушения по заданным алгоритмам, а потом передаёт выводы сотрудникам Центра организации дорожного движения и ГИБДД. К постановлению будет прилагаться фотография, на которой, как утверждает дептранс, будет отчётливо видно нарушение. Лицо человека при этом будет размыто для защиты персональных данных. Доступ к оригиналу фото у работников ГИБДД будет, только если водитель захочет обжаловать штраф.
Штраф за использование телефона во время движения составляет 1500 рублей, за непристёгнутый ремень — 1000 рублей. Если при вынесении постановления возникнут сомнения в виновности водителя — например, на него надета тёмная объёмная одежда, на которой не видно ремня, или он почесал ухо, а не говорил по телефону, — то сомнения будут трактовать в пользу водителя, заверил дептранс.
Есть решение
Отдельный крюк
Помню очень давно даже вопрос в ЧГК был для чего нужна такая футболка.
И для чего?
дептранс
это что-то новое из ЛГБТК+?
DEEP TRANS
Точный вентилятор
Ага, ковыряться в ухе за полторашку
Осторожный американец
Ну хз. Лично мне как человеку которого пару раз чуть не сбили на зелёный свет пешеходного светофора это нравится. В одном случае человек 100% в телефон залип.
Президентский месяц
Прикинь если подрубят нейросетеу штрафовать зигующих людей. Потянулся ты за поручень в метро или автобусе р тебе штраф.
Телефон теперь будут держать ещё ниже и ещё меньше смотреть на дорогу.
Я уже не надеюсь на людей, жду эру автопилотов. А пока стараюсь внимательно по сторонам смотреть при переходе.
Та давно пора камеру на каждый светофор и столб, сверху дрон, чтоб сразу с карты деньги списывал, заживееееем!
Хорошие новости будут, если к власти прийдут жкспаты с доказанным релевантным бэкграундом и успешными кейсами
Осторожный американец
Ну эт, бэджет все. Кончился. Лет через 10 что-то будет, а пока нет ничего.
А разметку то уже научились распознавать? Или забили?
На картинке проблема с распознаванием не разметки, а машины: определилась тень.
Бредово. А если на светофоре стоишь и взял в руку телефон написать сообщение, пока красный свет?
На красном надо не в телефон пялиться, а следить за дорожной ситуацией и пропускать мопедистов
Как кого-то пропускать, если итак стоишь перед красным светофором, учитывая, что многие ещё и время считают.
Голосовые пиши. Пока ты пыришь в телефон можешь не заметить пешехода например или опасный маневр других участников дорожного движения и хуяк, кровь кишки.
Так я пырю в телефон, только когда машина стоит. Вроде пока ты стоишь, задавить кого-то достаточно сложно, да и создать ДТП.
Ребенка ниже капота увидишь? Который не успел перейти на свой зеленый? Или какую нибудь ебатню в слепой зоне?
Я итак не увижу. Может не стоит утрировать?
Почему? Когда сидишь и смотришь на дорогу - то ты видишь картину ДД в динамике, когда ты после телефона поднял глаза - ты видишь статическую картину.
Учитывая сколько я вижу проездунов на красный, пешеходов-камикадзе, долбоебов любителей запарковаться у стоплинии - нужно глаза иметь как у голубя с 360 и под 144Гц.
Если при вынесении постановления возникнут сомнения в виновности водителя — например, на него надета тёмная объёмная одежда, на которой не видно ремня, — то сомнения будут трактовать в пользу водителя, заверил дептранс.
Есть ли вообще на ТЖ хоть один человек, у которого получалось опротестовать вынесенный штраф?
Как разработчик - могу только подтвердить это. Ведь ошибается не компьютер, а разработчики, которые пишут "кривой код", соответственно потом этот "кривой код" допускает "ошибки", а не компьютер
Можно ли невнимательность нейронной сети сравнить с невнимательностью человека?
Справедливости ради мне однажды это удалось, пришёл штраф за неоплату парковки, на фото была совсем другая машина с разницей в одной букве номера. Штраф в итоге отменили, но надо быть довольно настырным даже при таких железобетонных доказательствах.
Да. Пытались лишить за пьянку, все опротестовал, ибо не пью лет 5
В 2018 штрафы с дорожных камер в Москве можно было оспорить письменным заявлением поданным лично в отделение в Одинцово, в указанные часы приёма.
Я не много прихренел когда мне выписали штраф за неправильную парковку по домашнему адресу и на фото фиксации видно только номер моей машины крупным планом. По фото можно понять лишь то, что машина стоит на асфальте и справа от нее видно колесо другой машины.
В общем, утерся и заплатил.
Удивляюсь, почему пешеходов без масок не до сих пор не штрафуют камерами.
Делюсь лайфхаком: штраф за тонированное лобовое всего 250р (у нас, в мск может больше)
если ты лобовуху затонируешь, то каждый первый мент твой, а там штраф + устранение на месте или штрафстоянка
Просто супер. Каждый раз ставлю таксисту 1 и пишу в поддержку, если он не пристёгивается или сидит в телефоне, но ощущение, что толку от этого просто ноль, надеюсь, хоть из-за этого ситуация начнёт меняться.