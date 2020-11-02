Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
3790

В Москве появятся дорожные камеры, фиксирующие использование телефона водителем и непристёгнутые ремни Материал редакции

Система делает до 25 снимков в секунду и выявляет на фото руки, ремень и руль, утверждает департамент транспорта.

48 комментариев
В закладки

В Москве начнут работать дорожные камеры, способные фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристёгнутые ремни, сообщает департамент транспорта города.

Как утверждает дептранс, камеры «с помощью нейросети и больших данных смогут точно распознавать факт нарушения». Точные сроки запуска системы не сообщаются, но в мэрии уточнили, что она уже прошла тестирование в феврале 2020 года, однако штрафы по данным с камер тогда не выносили.

Система анализирует снимки, распознаёт факты нарушения по заданным алгоритмам, а потом передаёт выводы сотрудникам Центра организации дорожного движения и ГИБДД. К постановлению будет прилагаться фотография, на которой, как утверждает дептранс, будет отчётливо видно нарушение. Лицо человека при этом будет размыто для защиты персональных данных. Доступ к оригиналу фото у работников ГИБДД будет, только если водитель захочет обжаловать штраф.

Штраф за использование телефона во время движения составляет 1500 рублей, за непристёгнутый ремень — 1000 рублей. Если при вынесении постановления возникнут сомнения в виновности водителя — например, на него надета тёмная объёмная одежда, на которой не видно ремня, или он почесал ухо, а не говорил по телефону, — то сомнения будут трактовать в пользу водителя, заверил дептранс.

#новости #москва

Алексей Боржонов PLUS
+54 169
2
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430"], "comments": 48, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 230064, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Nov 2020 13:50:14 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья Комаров

16

Есть решение

Ответить

Дмитрий Григорьев

Илья
2

Без этого не работает, надо комплектом брать.

Ответить

Отдельный крюк

Илья
0

Помню очень давно даже вопрос в ЧГК был для чего нужна такая футболка. 

Ответить

Денис Лапин

Отдельный
0

И для чего? 

Ответить

Отдельный крюк

Денис
0

Чтобы инспектора думали, что на водителя накинут ремень.

Ответить

Христианский Гоша

Илья
0

Фото делать?

Ответить

rossoshmap

3

дептранс

это что-то новое из ЛГБТК+?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

rossoshmap
18

DEEP TRANS

Ответить

Lich Vehemens

Дмитрий
0

DEEP TRANS NIGGAH

Ответить

Осторожный американец

2

Хорошие новости.

Ответить

Точный вентилятор

Осторожный
2

Ага, ковыряться в ухе за полторашку 

Ответить

Осторожный американец

Точный
7

Ну хз. Лично мне как человеку которого пару раз чуть не сбили на зелёный свет пешеходного светофора это нравится. В одном случае человек 100% в телефон залип.

Ответить

Президентский месяц

Осторожный
–4

Прикинь если подрубят нейросетеу штрафовать зигующих людей. Потянулся ты за поручень в метро или автобусе р тебе штраф.

Ответить

Алексей Куликов

Осторожный
1

Телефон теперь будут держать ещё ниже и ещё меньше смотреть на дорогу.

Ответить

Осторожный американец

Алексей
0

Надеюсь они меня на скорости собьют. Чтоб я не страдал.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Осторожный
1

Я уже не надеюсь на людей, жду эру автопилотов. А пока стараюсь внимательно по сторонам смотреть при переходе.

Ответить

Фамилия и имя

Осторожный
0

Та давно пора камеру на каждый светофор и столб, сверху дрон, чтоб сразу с карты деньги списывал, заживееееем! 

Ответить

ouxen

Осторожный
0

Хорошие новости будут, если к власти прийдут жкспаты с доказанным релевантным бэкграундом и успешными кейсами

Ответить

Осторожный американец

ouxen
0

Ну эт, бэджет все. Кончился. Лет через 10 что-то будет, а пока нет ничего.

Ответить

Elijah Garrison

3

А разметку то уже научились распознавать? Или забили?

Ответить

John Johnson

Elijah
0

На картинке проблема с распознаванием не разметки, а машины: определилась тень.

Ответить

Красивый кот

John
0

да и фотка прямиком из 2016-го 

Ответить

Алексей Куликов

1

Бредово. А если на светофоре стоишь и взял в руку телефон написать сообщение, пока красный свет?

Ответить

Пригарное покрытие

Алексей
2

На красном надо не в телефон пялиться, а следить за дорожной ситуацией и пропускать мопедистов

Ответить

Алексей Куликов

Пригарное
0

Как кого-то пропускать, если итак стоишь перед красным светофором, учитывая, что многие ещё и время считают.

Ответить

Sergey Smirnov

Алексей
0

Голосовые пиши. Пока ты пыришь в телефон можешь не заметить пешехода например или опасный маневр других участников дорожного движения и хуяк, кровь кишки.

Ответить

Алексей Куликов

Sergey
0

Так я пырю в телефон, только когда машина стоит. Вроде пока ты стоишь, задавить кого-то достаточно сложно, да и создать ДТП.

Ответить

Sergey Smirnov

Алексей
0

Ребенка ниже капота увидишь? Который не успел перейти на свой зеленый? Или какую нибудь ебатню в слепой зоне? 

Ответить

Алексей Куликов

Sergey
0

Я итак не увижу. Может не стоит утрировать?

Ответить

Sergey Smirnov

Алексей
0

Почему? Когда сидишь и смотришь на дорогу - то ты видишь картину ДД в динамике, когда ты после телефона поднял глаза - ты видишь статическую картину. 
Учитывая сколько я вижу проездунов на красный, пешеходов-камикадзе, долбоебов любителей запарковаться у стоплинии - нужно глаза иметь как у голубя с 360 и под 144Гц.

Ответить

Alexey Samarkin

–1

Добро пожаловать в Сити-17

Ответить

Алексей Логачев

0

Если при вынесении постановления возникнут сомнения в виновности водителя — например, на него надета тёмная объёмная одежда, на которой не видно ремня, — то сомнения будут трактовать в пользу водителя, заверил дептранс.

Есть ли вообще на ТЖ хоть один человек, у которого получалось опротестовать вынесенный штраф? 

Ответить

IO

Алексей
0

Вряд ли, потому что компьютер практически не ошибается

Ответить

Алексей Логачев

IO
5

Как разработчик - могу только подтвердить это. Ведь ошибается не компьютер, а разработчики, которые пишут "кривой код", соответственно потом этот "кривой код" допускает "ошибки", а не компьютер

Ответить

Sergey Smirnov

Алексей
0

Можно ли невнимательность нейронной сети сравнить с невнимательностью человека? 

Ответить

Particular Cunt

Алексей
1

Справедливости ради мне однажды это удалось, пришёл штраф за неоплату парковки, на фото была совсем другая машина с разницей в одной букве номера. Штраф в итоге отменили, но надо быть довольно настырным даже при таких железобетонных доказательствах.

Ответить

ouxen

Particular
0

Расскажи

Ответить

Пригарное покрытие

Алексей
0

Да. Пытались лишить за пьянку, все опротестовал, ибо не пью лет 5

Ответить

Закомплексованная Душа

Алексей
0

Нет

Ответить

bILFAT

Алексей
0

В 2018 штрафы с дорожных камер в Москве можно было оспорить письменным заявлением поданным лично в отделение в Одинцово, в указанные часы приёма.
Я не много прихренел когда мне выписали штраф за неправильную парковку по домашнему адресу и на фото фиксации видно только номер моей машины крупным планом. По фото можно понять лишь то, что машина стоит на асфальте и справа от нее видно колесо другой машины.
В общем, утерся и заплатил.

Ответить

Шило

0

Удивляюсь, почему пешеходов без масок не до сих пор не штрафуют камерами.

Ответить

ouxen

Шило
0

Потому что это незаконно

Ответить

Обосранный унитаз

0

А вот это правильно.

Ответить

Слава Инженеров

0

Делюсь лайфхаком: штраф за тонированное лобовое всего 250р (у нас, в мск может больше)

Ответить

Bender Rodriguez

Слава
0

если ты лобовуху затонируешь, то каждый первый мент твой, а там штраф + устранение на месте или штрафстоянка

Ответить

Max Yankov

0

Просто супер. Каждый раз ставлю таксисту 1 и пишу в поддержку, если он не пристёгивается или сидит в телефоне, но ощущение, что толку от этого просто ноль, надеюсь, хоть из-за этого ситуация начнёт меняться.

Ответить

Стас Фарбер

0

еще бы анально карали мразей которые в два ряда поворачивают налево

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

ФлешМоб
Сняли номера с машин,фсе,фсе.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Макрон: «Я всегда буду защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать»
Президент заявил, что понимает чувства мусульман, но добавил, что «радикальный ислам» представляет угрозу для всех.
206
Новости
Кемеровского блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик с «необоснованной негативной оценкой Конституции»
Он назвал Конституцию «продажной», а результаты голосования по поправкам — сфальсифицированными.
125
Новости
Во французском Лионе открыли стрельбу возле греческой церкви. Ранен священник
Подозреваемого задержали.
232
Популярное за три дня
Интернет
В Роттердаме поезд метро не смог остановиться и чуть не рухнул с высоты. Его спас арт-объект в виде хвоста кита
Получившаяся сцена с вагоном, который на высоте восьми метров удерживает скульптура, похожа на ещё более замысловатый арт-объект.
50
Беларусь
«Мы в плен никого не берём»: Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой
И заявил, что «отступать некуда».
213
Новости
Белорусы вышли на «Марш против террора». В Минске силовики стягивают спецтехнику и делают предупредительные выстрелы
Центр столицы оцепили, задержали 120 человек.
122
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Eugard

Кремль заявил о «поддержании…

Отродясь не было

Клиенты «Альфа-Банка…

Косолар Оголы

Mail.ru Group продал сервис…

Московский

В Москве появятся дорожные…

Дмитрий Орлов

В Словакии за день…

Peter Brand

В Словакии за день…

Dra

В Словакии за день…

the art of гепард

Apple запустила ЭКГ на Apple…

SnG BanliK

Запись в подсайте Twitter

Evgeniy Smirnov

В Москве появятся дорожные…

Алиса Барышман

Уральское правоконсервативное…

Dra

В Словакии за день…

J S

Продаёт не «железо», а…

KSA

Хабиб Нурмагомедов опубликовал…

Nikita

29 инструментов и сайтов для…

ouxen

Apple запустила ЭКГ на Apple…
null