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Ольга Щербинина
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В Словакии за день протестировали на коронавирус 2,5 миллиона человек — это почти половина населения Материал редакции

И выявили более 25 тысяч инфицированных.

11 комментариев
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Почти половина населения Словакии 31 октября сдала тест на Covid-19. Это был первый день общенационального тестирования, которое, как надеется правительство, поможет остановить всплеск инфекции без жёсткой изоляции, пишет The Guardian.

Министр обороны сообщил, что 2,58 миллиона словаков прошли тест, а 25 850 или 1% дали положительный результат. Их поместили в карантин. Страна с населением 5,5 миллионов человек планирует протестировать как можно больше людей старше 10 лет.

Более 40 тысяч медиков, солдат, полицейских, административных работников и добровольцев работают в 5 тысячах центров для проведения анализов. Тестирование было бесплатным и добровольным, но правительство заявило, что введёт режим изоляции для тех, кто откажется принять в нём участие. Премьер-министр Игорь Матович извинился за давление на людей, но сказал, что это требование оправданно.

Весной и летом после быстрого введения ограничений в Словакии было относительно мало случаев заболевания. Но в последние недели число заболевших резко возросло. Это вызывает опасения, что страна может последовать за Чехией, где сейчас самый высокий двухнедельный уровень смертности в Европе.

Этот подход вызвал вопросы у некоторых экспертов, которые считают, что он не имеет смысл как разовая мера. Они также отметили, что используемые тесты на антигены менее точны, чем чем лабораторные тесты ПЦР. Власти планируют провести второй раунд тестирования на следующих выходных.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Словакии выявили 61,8 тысяч заболевших. Умерли 219 человек.

#covid19 #новости #словакия

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11 комментариев
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Точный вентилятор

2

Допустим, даже если они работали круглые сутки без сна и отдыха, это 1440 минут, 2.5 миллиона человек - это 1736 человек в минуту, это сколько человек тесты проводило ?

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Nikolay Ermishin

Точный
3

В статье написано - 40 тысяч медиков, + военные, полицейские и добровольцы 

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Точный вентилятор

Nikolay
1

я не читаю статью, а пишу комментарии. я всего лишь дыня 

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Ограниченный яд

Точный
1

Моментальный тест по плевку

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AttentiveMilk

Ограниченный
3

В наглое рыло

Ответить

Ограниченный яд

AttentiveMilk
1

Да

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Атлант поправил плечи

Точный
0

 Более 40 тысяч медиков, солдат, полицейских, административных работников и добровольцев работают в 5 тысячах центров для проведения анализов

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Дмитрий Шалатонов

Точный
0

Циферки просто рисовать,мозг включают только мы с тобой🤝

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Ограниченный яд

2

Осталось ещё два раза провести, потому что тесты говно

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Антон Лисин

0

Тесты в России говно. 

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Dra

0

Ну так Словакия - очень богатая страна, они могут позволить бесплатное тестирование, нам же приходится брать инициативу в свои руки, платить 1000 рублей и тестироваться.

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