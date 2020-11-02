И выявили более 25 тысяч инфицированных.

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Почти половина населения Словакии 31 октября сдала тест на Covid-19. Это был первый день общенационального тестирования, которое, как надеется правительство, поможет остановить всплеск инфекции без жёсткой изоляции, пишет The Guardian.

Министр обороны сообщил, что 2,58 миллиона словаков прошли тест, а 25 850 или 1% дали положительный результат. Их поместили в карантин. Страна с населением 5,5 миллионов человек планирует протестировать как можно больше людей старше 10 лет.

Более 40 тысяч медиков, солдат, полицейских, административных работников и добровольцев работают в 5 тысячах центров для проведения анализов. Тестирование было бесплатным и добровольным, но правительство заявило, что введёт режим изоляции для тех, кто откажется принять в нём участие. Премьер-министр Игорь Матович извинился за давление на людей, но сказал, что это требование оправданно.

Весной и летом после быстрого введения ограничений в Словакии было относительно мало случаев заболевания. Но в последние недели число заболевших резко возросло. Это вызывает опасения, что страна может последовать за Чехией, где сейчас самый высокий двухнедельный уровень смертности в Европе.

Этот подход вызвал вопросы у некоторых экспертов, которые считают, что он не имеет смысл как разовая мера. Они также отметили, что используемые тесты на антигены менее точны, чем чем лабораторные тесты ПЦР. Власти планируют провести второй раунд тестирования на следующих выходных.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Словакии выявили 61,8 тысяч заболевших. Умерли 219 человек.