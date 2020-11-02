В Москве загорелся склад с газовыми баллонами. Очевидцы сообщают о взрывах Материал редакции
Информации о пострадавших нет.
На юге Москвы загорелся склад, где хранятся газовые баллоны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Собеседник агенства рассказал, что там находятся баллоны общим объёмом 600 кубических метров.
Корреспондент РБК утверждает, что взрывы слышны периодически, а языки пламени поднимаются выше многоэтажных зданий. На месте работают экстренные службы, примерно в 15:00 его локализовали на площади 300 квадратных метров, утверждает агентство «Москва».
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Хлопки переходящие в громкие аплодисменты
iFlow Games
Юг.юг. Где конкретно то?!?
Служащий чувак
На улице Газопровод
Атлант поправил плечиiFlow
Краснодар
Точный вентилятор
Евгений КировТочный
Празднование победы над коронавирусом?
Осторожный американец
Прозднование подготовки ко второй волне.
Dmitri
Нормальный такой хлопок. Надеюсь, без жертв.
Andrey Esin
Букве Т в слове Агентство опять объявили геноцид
Осторожный американец
Произошла небольшая утечка газа.
Ограниченный яд
Ну что? Делаем ставки на чеченцев или дагестанцев?
DmitriОграниченный
Не разжигай.
Денис ЛапинDmitri
Так уже горит
Преподобный щит
аплодисменты всем шуткам про хлопки
Владимир Филатов
Рязанский сахар. Перезагрузка
Нищий волк
👏💥🏚️🔥👍
Боковой клуб
Здоровья москвичам
Роман Трусов
Вот что бывает, если протирать газовые баллоны промасляной тряпкой.
Служащий чувак
Охренеть. Сначала узнаёшь по телефону про эту ситуацию и пытаешься найти по новостям что произошло, а потом TJ присылает тебе новость. TJ ты топ!)
ouxen
какие то паскуды заметают следы
Дмитрий Шалатонов
А дома ждали россияне:когда остынут кирпичиии......
Alexander Smirnov
Кто этот отважный сварщик бросивший вызов бейрутскому