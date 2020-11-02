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Новости
Алексей Боржонов
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В Москве загорелся склад с газовыми баллонами. Очевидцы сообщают о взрывах Материал редакции

Информации о пострадавших нет.

На юге Москвы загорелся склад, где хранятся газовые баллоны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Собеседник агенства рассказал, что там находятся баллоны общим объёмом 600 кубических метров.

Корреспондент РБК утверждает, что взрывы слышны периодически, а языки пламени поднимаются выше многоэтажных зданий. На месте работают экстренные службы, примерно в 15:00 его локализовали на площади 300 квадратных метров, утверждает агентство «Москва».

Фото LShot
Видео Baza
Видео РБК

#новости #происшествия #москва

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22 комментария
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rossoshmap

22

Хлопки переходящие в громкие аплодисменты 

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iFlow Games

2

Юг.юг. Где конкретно то?!?

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Служащий чувак

iFlow
2

На улице Газопровод

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Атлант поправил плечи

iFlow
0

Краснодар

Ответить

Точный вентилятор

2
Ответить

Евгений Киров

Точный
0

Празднование победы над коронавирусом?

Ответить

Осторожный американец

Евгений
0

Прозднование подготовки ко второй волне.

Ответить

Dmitri

2

Нормальный такой хлопок. Надеюсь, без жертв.

Ответить

Andrey Esin

2

Букве Т в слове Агентство опять объявили геноцид

Ответить

Осторожный американец

1

Произошла небольшая утечка газа.

Ответить

Ограниченный яд

0

Ну что? Делаем ставки на чеченцев или дагестанцев?

Ответить

Dmitri

Ограниченный
1

Не разжигай.

Ответить

Денис Лапин

Dmitri
2

Так уже горит

Ответить

Преподобный щит

0

аплодисменты всем шуткам про хлопки

Ответить

Владимир Филатов

0

Рязанский сахар. Перезагрузка

Ответить

Нищий волк

0

👏💥🏚️🔥👍

Ответить

Боковой клуб

0

Здоровья москвичам

Ответить

Роман Трусов

0

Вот что бывает, если протирать газовые баллоны промасляной тряпкой.

Ответить

Служащий чувак

0

Охренеть. Сначала узнаёшь по телефону про эту ситуацию и пытаешься найти по новостям что произошло, а потом TJ присылает тебе новость. TJ ты топ!)  

Ответить

ouxen

0

какие то паскуды заметают следы

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

А дома ждали россияне:когда остынут кирпичиии......

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Alexander Smirnov

0

Кто этот отважный сварщик бросивший вызов бейрутскому

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