Газета утверждала, что актёр избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд.

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Джонни Депп и Эмбер Хёрд в 2015 году

Судья Эндрю Никол заявил, что опубликованные The Sun сведения «были в общем-то правдивы». Об этом сообщает издание со ссылкой на решение Высокого суда.

Суд отказался назначать Деппу компенсацию за якобы нанесённый его репутации ущерб. Он признал, что утверждения газеты, назвавшей Деппа «человеком, избивавшим жену», соответствуют действительности.

Суд подтвердил 12 из 14 случаев насилия со стороны Деппа. Отклоняя два обвинения судья уточнил, что не может назвать их ложными. Он заявил, что Депп также избивал Хёрд под действием алкоголя и наркотиков.

Брак между Деппом и Хёрд продолжался 15 месяцев. Во время развода актриса рассказала, что постоянно жила в страхе из-за рукоприкладства и нервных срывов Деппа. 16 августа 2016 года супруги заключили соглашение — актриса согласилась на семь миллионов долларов и пообещала пожертвовать их союзу гражданских свобод и больнице Лос-Анджелеса, а также отозвать иск о бытовом насилии. Актёры развелись в 2017 году.

На слушание о разводе Хёрд пришла с синяком под глазом

В декабре 2018 года Хёрд опубликовала колонку в The Washington Post, призывая поддерживать женщин, страдающих от семейного насилия. 2 марта 2019 года Депп подал иск о клевете к Хёрд и потребовал от неё 50 миллионов долларов за обвинения в домашнем насилии. Слушания по этому делу назначены на май 2021 года.

2 февраля 2020 года в сеть попала аудиозапись разговора Деппа и Хёрд. На записи девушка признаётся, что била актёра, хотя при разводе утверждалось обратное.

Что стало известно во время слушаний по делу о клевете против таблоида The Sun:

В 2016 году Депп опоздал на день рождения Хёрд, так как лишился 650 миллионов долларов. Актёр заявил, что утром обнаружил в кровати фекалии из-за того, что Хёрд не понравилось такое опоздание. По его словам, супруга призналась управляющему домом в «безобидной шутке»;

Херд призналась в употреблении экстази во время полёта в Москву;



Депп признался, что дал попробовать своей дочери марихуану в 13 лет;

Хёрд обвинила актёра в плохом обращении с её собакой: Депп высовывал животное из окна машины и грел его в микроволновке. По словам актрисы, из-за мужа пёс наелся марихуаны, которую Депп разбрасывал по дому. Депп заявил, что посадил собаку в выключенную микроволновку ради шутки и не уследил за наркотиками.