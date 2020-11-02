Джонни Депп проиграл дело о клевете против таблоида The Sun Материал редакции
Газета утверждала, что актёр избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд.
Судья Эндрю Никол заявил, что опубликованные The Sun сведения «были в общем-то правдивы». Об этом сообщает издание со ссылкой на решение Высокого суда.
Суд отказался назначать Деппу компенсацию за якобы нанесённый его репутации ущерб. Он признал, что утверждения газеты, назвавшей Деппа «человеком, избивавшим жену», соответствуют действительности.
Суд подтвердил 12 из 14 случаев насилия со стороны Деппа. Отклоняя два обвинения судья уточнил, что не может назвать их ложными. Он заявил, что Депп также избивал Хёрд под действием алкоголя и наркотиков.
Брак между Деппом и Хёрд продолжался 15 месяцев. Во время развода актриса рассказала, что постоянно жила в страхе из-за рукоприкладства и нервных срывов Деппа. 16 августа 2016 года супруги заключили соглашение — актриса согласилась на семь миллионов долларов и пообещала пожертвовать их союзу гражданских свобод и больнице Лос-Анджелеса, а также отозвать иск о бытовом насилии. Актёры развелись в 2017 году.
В декабре 2018 года Хёрд опубликовала колонку в The Washington Post, призывая поддерживать женщин, страдающих от семейного насилия. 2 марта 2019 года Депп подал иск о клевете к Хёрд и потребовал от неё 50 миллионов долларов за обвинения в домашнем насилии. Слушания по этому делу назначены на май 2021 года.
2 февраля 2020 года в сеть попала аудиозапись разговора Деппа и Хёрд. На записи девушка признаётся, что била актёра, хотя при разводе утверждалось обратное.
Что стало известно во время слушаний по делу о клевете против таблоида The Sun:
- В 2016 году Депп опоздал на день рождения Хёрд, так как лишился 650 миллионов долларов. Актёр заявил, что утром обнаружил в кровати фекалии из-за того, что Хёрд не понравилось такое опоздание. По его словам, супруга призналась управляющему домом в «безобидной шутке»;
- Херд призналась в употреблении экстази во время полёта в Москву;
- Депп признался, что дал попробовать своей дочери марихуану в 13 лет;
- Хёрд обвинила актёра в плохом обращении с её собакой: Депп высовывал животное из окна машины и грел его в микроволновке. По словам актрисы, из-за мужа пёс наелся марихуаны, которую Депп разбрасывал по дому. Депп заявил, что посадил собаку в выключенную микроволновку ради шутки и не уследил за наркотиками.
Радости полная кровать
пошутить про говно в кровати
Она настаивает, что Депп часто находился в наркотическом или алкогольном опьянении, и поэтому не помнит своих действий.
Такое было в фильме, только наоборот якобы жена была бухая всю дорогу и ничего не помнила
С ДТФ.
И вооьще Депп белый гетеросексуал, как он может быть не виновным?!
По данной истории можно снять фильм. Знаю актёров, которые подойдут для главных ролей :)
Плохо избивал, надо было получше
Да
Кто-то следил за этим? Суд беспристрастен или же нет?
Вот что пишет Даша)
Что за враньё, в Мурике не бывает продажных судей!!1111
Сегодня суд был в Бритахе
В Бритахе не бывает продажных судей!!!11111
В чём шутка?
Это не шутки
Кто-то говорил, что не бывает продажных судей?
Если учесть, что вся российская элита предпочитает судиться в Лондоне , то там судебная система - высший класс. Это вам не бабушкин районный суд
Коммерческий Гоша
А КЛАД-то в кровати
Коммерческий Гоша
Агенты поставляют, очевидно же.
Нищий волк
Агенты ГРУ?
В 2016 году Депп опоздал на день рождения Хёрд, так как лишился 650 миллионов долларов. Актёр заявил, что утром обнаружил в кровати фекалии.
Я не пойму, всё это связанные друг с другом факты? Из чего что здесь следует?
Нарзанов, повторю вопрос, который как-то задавал тебе же: нахера вам подсайт "Ссылки"?
https://tjournal.ru/links/230093