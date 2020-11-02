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Артём Мазанов
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Джонни Депп проиграл дело о клевете против таблоида The Sun Материал редакции

Газета утверждала, что актёр избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд.

46 комментариев
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Джонни Депп и Эмбер Хёрд в 2015 году

Судья Эндрю Никол заявил, что опубликованные The Sun сведения «были в общем-то правдивы». Об этом сообщает издание со ссылкой на решение Высокого суда.

Суд отказался назначать Деппу компенсацию за якобы нанесённый его репутации ущерб. Он признал, что утверждения газеты, назвавшей Деппа «человеком, избивавшим жену», соответствуют действительности.

Суд подтвердил 12 из 14 случаев насилия со стороны Деппа. Отклоняя два обвинения судья уточнил, что не может назвать их ложными. Он заявил, что Депп также избивал Хёрд под действием алкоголя и наркотиков.

Брак между Деппом и Хёрд продолжался 15 месяцев. Во время развода актриса рассказала, что постоянно жила в страхе из-за рукоприкладства и нервных срывов Деппа. 16 августа 2016 года супруги заключили соглашение — актриса согласилась на семь миллионов долларов и пообещала пожертвовать их союзу гражданских свобод и больнице Лос-Анджелеса, а также отозвать иск о бытовом насилии. Актёры развелись в 2017 году.

На слушание о разводе Хёрд пришла с синяком под глазом 

В декабре 2018 года Хёрд опубликовала колонку в The Washington Post, призывая поддерживать женщин, страдающих от семейного насилия. 2 марта 2019 года Депп подал иск о клевете к Хёрд и потребовал от неё 50 миллионов долларов за обвинения в домашнем насилии. Слушания по этому делу назначены на май 2021 года.

2 февраля 2020 года в сеть попала аудиозапись разговора Деппа и Хёрд. На записи девушка признаётся, что била актёра, хотя при разводе утверждалось обратное.

В соцсетях встали на защиту Джонни Деппа после…
После развода Хёрд обвиняла Деппа в домашнем насилии, что подкосило его карьеру. Теперь интернет…
tjournal.ru

Что стало известно во время слушаний по делу о клевете против таблоида The Sun:

  • В 2016 году Депп опоздал на день рождения Хёрд, так как лишился 650 миллионов долларов. Актёр заявил, что утром обнаружил в кровати фекалии из-за того, что Хёрд не понравилось такое опоздание. По его словам, супруга призналась управляющему домом в «безобидной шутке»;
  • Херд призналась в употреблении экстази во время полёта в Москву;
  • Депп признался, что дал попробовать своей дочери марихуану в 13 лет;
  • Хёрд обвинила актёра в плохом обращении с её собакой: Депп высовывал животное из окна машины и грел его в микроволновке. По словам актрисы, из-за мужа пёс наелся марихуаны, которую Депп разбрасывал по дому. Депп заявил, что посадил собаку в выключенную микроволновку ради шутки и не уследил за наркотиками.

#новости #право

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46 комментариев
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Коммерческий Гоша

43

Хёрд сейчас, небось, срётся от радости

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alexferman

Коммерческий
27

Радости полная кровать

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Никита Сопов

alexferman
12

пошутить про говно в кровати 

Ответить

alexferman

Никита
6

Бренд "говно в кровати" навечно закреплён за этой засирушкой

Ответить

Dmitry Yashin

Коммерческий
0

https://www.bbc.com/russian/news-53353054

"Фекалии в постели" и "телефоном в глаз". Джонни…
Высокий суд в Лондоне рассматривает иск голливудского актера Джонни Деппа к компании News Group…
www.bbc.com
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Илья Гераськин

Dmitry
0

Она настаивает, что Депп часто находился в наркотическом или алкогольном опьянении, и поэтому не помнит своих действий.

Такое было в фильме, только наоборот якобы жена была бухая всю дорогу и ничего не помнила

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
0

Я к комменту "срётся от радости" вспомнил про фекалии из новости :)

Ответить

Кирило Крамер

11

С ДТФ.

Ответить

Александр Мирошников

Кирило
3

И вооьще Депп белый гетеросексуал, как он может быть не виновным?!

Ответить

Янпалыч Кошек

Кирило
2

По данной истории можно снять фильм. Знаю актёров, которые подойдут для главных ролей :)

Ответить

alexferman

7

Плохо избивал, надо было получше

Ответить

Финский холод

alexferman
3

Бамп

Ответить

Финский холод

alexferman
1

Да

Ответить

alexferman

Финский
1

Кто это?

Ответить

Владимир Филатов

0

Кто-то следил за этим? Суд беспристрастен или же нет?

Ответить

Александр Елисеев

Владимир
12

Вот что пишет Даша)

Ответить

alexferman

Александр
4

Что за враньё, в Мурике не бывает продажных судей!!1111

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
0

Сегодня суд был в Бритахе

Ответить

alexferman

Владимир
5

В Бритахе не бывает продажных судей!!!11111

Ответить

Владимир Филатов

alexfer…
0

В чём шутка?

Ответить

alexferman

Владимир
4

Это не шутки

Ответить

Владимир Филатов

alexfer…
0

Кто-то говорил, что не бывает продажных судей?

Ответить

alexferman

Владимир
2

Кто-то говорил

Ответить

Roman Golovin

alexfer…
1

@Не говорить

Ответить

Mikhail Vilgelm

Александр
1

Судья козел продажная!

Ответить

Илья Гераськин

Александр
0

так ещё апелляции могут быть же

Ответить

Кирило Крамер

Александр
0

сука, падла, я раньше

Ответить

Анна Зайцева

Владимир
0

Если учесть, что вся российская элита предпочитает судиться в Лондоне , то там судебная система - высший класс. Это вам не бабушкин районный суд 

Ответить

alexferman

Анна
1

Если открыть словарь на слове "сноб" - там будет твой коммент

Ответить

Нищий волк

0

Кто им вообще наркотики продавал?

Ответить

test

Нищий
9

Депп одевал свой костюм Воробья и шёл искать КЛАД

Ответить

Коммерческий Гоша

test
8

А КЛАД-то в кровати

Ответить

Bob Kentuki

Коммерческий
0

кладмен - мудак

Ответить

Коммерческий Гоша

Нищий
1

Агенты поставляют, очевидно же.

Ответить

Нищий волк

Коммерческий
0

Агенты ГРУ?

Ответить

nokk

Нищий
0

А существует какие-то ещё?

Ответить

Нищий волк

nokk
0

Нет

Ответить

Яня

Нищий
1

Полагаю, что у звёзд такого уровня известности и богатства под домом очередь из барыг стоит

Ответить

Илюхер XXX

3

В 2016 году Депп опоздал на день рождения Хёрд, так как лишился 650 миллионов долларов. Актёр заявил, что утром обнаружил в кровати фекалии.

Я не пойму, всё это связанные друг с другом факты? Из чего что здесь следует?

Ответить

Финский холод

1

/sup

Ответить

ouxen

Финский
1

2pdp

Ответить

Alexey Snooker

Финский
1

/sup

/b/

Ответить

Sergey Michko

0

Сырая марихуана в съедобном виде не работает 

Ответить

ouxen

0

в голос?

Ответить

Max Yankov

0

Это уже не ИА Панорама а новый сезон Arrested Development просто

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Oldfag TV

0

Нарзанов, повторю вопрос, который как-то задавал тебе же: нахера вам подсайт "Ссылки"?
https://tjournal.ru/links/230093

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