Для получения выплаты надо будет пройти минимум 10 тысяч шагов в день.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о денежных выплатах жителям страны, которые будут проходить больше 10 тысяч шагов в день. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан».

Граждане Узбекистана старше 18 лет, проходящие больше 10 тысяч шагов в день, будут получать три тысячи сумов (около 0,3 долларов). Самому активному горожанину ежемесячно будут выплачивать около 300 тысяч сумов (29 долларов), жителю региона — 500 тысяч (48 долларов). Лидер по стране получит миллион сумов (около 100 долларов). Свои результаты надо будет отмечать на сайте «Здоровый образ жизни», который запустят позже.

Деньги на проект власти планируют получить за счёт введения специальных сборов с производителей продукции, вредной для здоровья. Список таких товаров пока не приводится.

Ранее министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов говорил, что соблюдение здорового образа жизни — самый эффективный способ защиты от коронавируса.