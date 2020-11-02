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Новости
Ольга Щербинина
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В Узбекистане ходьбу пешком будут поощрять деньгами за счёт сбора с производителей вредных продуктов Материал редакции

Для получения выплаты надо будет пройти минимум 10 тысяч шагов в день.

28 комментариев
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о денежных выплатах жителям страны, которые будут проходить больше 10 тысяч шагов в день. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан».

Граждане Узбекистана старше 18 лет, проходящие больше 10 тысяч шагов в день, будут получать три тысячи сумов (около 0,3 долларов). Самому активному горожанину ежемесячно будут выплачивать около 300 тысяч сумов (29 долларов), жителю региона — 500 тысяч (48 долларов). Лидер по стране получит миллион сумов (около 100 долларов). Свои результаты надо будет отмечать на сайте «Здоровый образ жизни», который запустят позже.

Деньги на проект власти планируют получить за счёт введения специальных сборов с производителей продукции, вредной для здоровья. Список таких товаров пока не приводится.

Ранее министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов говорил, что соблюдение здорового образа жизни — самый эффективный способ защиты от коронавируса.

#новости #узбекистан

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но есть и хорошие новости?
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28 комментариев
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Mikhail Efremov

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A big purple banana 🍆

Mikhail
0

коробкИ за шаги

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Осторожный американец

5

Блэд, почему я не в Узбекистане живу?((

Ответить

Константин Курасов

Осторожный
2

да, а то бы аж 24 рубля в день получал за 10 км ходьбы
так и вижу, как все узбеки ломанулись домой - ходить за лёгкими деньгами)

Ответить

Осторожный американец

Константин
3

Ну я и так по 10к шагов в день делаю ;(

Ответить

Константин Курасов

Осторожный
0

у нас даже нищебродская стипуха в вузах выше, чем эти гроши
тем более тут не шаги, а метры
в шагах это тыщ 12 будет, если ты только не дядя стёпа

Ответить

alexferman

Константин
3

Иди выёбуйся в свой двор

Ответить

Финский холод

alexfer…
–1

Съеби из треда

Ответить

alexferman

Финский
0

Тебе это будет стоить миллион сумов

Ответить

Осторожный американец

Константин
0

А где написано про 10км? Там ведь 10к шагов...

Ответить

alexferman

Осторож…
1

Он узбек, по-русски плохо понимает

Ответить

Dmitriy Plehanov

4

Месяц спустя

Ответить

alexferman

Dmitriy
0

Узбекская майнинговая ферма

Ответить

Илья Волочков

alexferman
0

Можно проще.

Ответить

A big purple banana 🍆

4

Узбекистан в очередной раз доказал, кто на самом деле лидер в гонке за статус первого пост-индустриального государства

Ответить

Быстрый мангал

1

Как считать будут? Всякие мибэнды шаг за два считают, плюс размахивания руками и прочую левую активность

Ответить

Ответный волк

Быстрый
1

чипируют

Ответить

ouxen

Ответный
0

чип дороже стоит

Ответить

Константин Курасов

Быстрый
0

нифига, мой мибэнд считал лучше, чем встроенный счётчик в айфоне и сяоми
проверял по карте - выходило всегда правильно

Ответить

Рыжий калькулятор

Константин
0

Мибэнд можно наебать ;)

Ответить

Илья Волочков

Быстрый
0

и прочую левую активность

Не стесняйся, пшги сразу "мастурбацию".

Ответить

Тео Брех с Земли-2

1

Лидер по стране получит миллион сумов (около 100 долларов).

...

Ответить

Оксана Звонова

1

Обленились что-то...

Ответить

пепси

0

Блин, а хорошая идея

Ответить

Илья Комаров

0

деньгИ - за шагИ

Ответить

ユリー シャネ

0

Мелочь, а приятно. Если конечно не будет бюрократически-заебисто это оформлять. Но вангую в первые пол года будет кучу тех кто наабьюзил себе шагов и лавочку прикроют.

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Дмитрий Шалатонов

0

Пизда макдональдсу,😂

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Илья Волочков

0

Теперь можно получать деньги за дрочку?

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