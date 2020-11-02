В Узбекистане ходьбу пешком будут поощрять деньгами за счёт сбора с производителей вредных продуктов Материал редакции
Для получения выплаты надо будет пройти минимум 10 тысяч шагов в день.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о денежных выплатах жителям страны, которые будут проходить больше 10 тысяч шагов в день. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан».
Граждане Узбекистана старше 18 лет, проходящие больше 10 тысяч шагов в день, будут получать три тысячи сумов (около 0,3 долларов). Самому активному горожанину ежемесячно будут выплачивать около 300 тысяч сумов (29 долларов), жителю региона — 500 тысяч (48 долларов). Лидер по стране получит миллион сумов (около 100 долларов). Свои результаты надо будет отмечать на сайте «Здоровый образ жизни», который запустят позже.
Деньги на проект власти планируют получить за счёт введения специальных сборов с производителей продукции, вредной для здоровья. Список таких товаров пока не приводится.
Ранее министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов говорил, что соблюдение здорового образа жизни — самый эффективный способ защиты от коронавируса.
да, а то бы аж 24 рубля в день получал за 10 км ходьбы
так и вижу, как все узбеки ломанулись домой - ходить за лёгкими деньгами)
Ну я и так по 10к шагов в день делаю ;(
у нас даже нищебродская стипуха в вузах выше, чем эти гроши
тем более тут не шаги, а метры
в шагах это тыщ 12 будет, если ты только не дядя стёпа
Иди выёбуйся в свой двор
Финский холод
Съеби из треда
А где написано про 10км? Там ведь 10к шагов...
Месяц спустя
Узбекская майнинговая ферма
Узбекистан в очередной раз доказал, кто на самом деле лидер в гонке за статус первого пост-индустриального государства
нифига, мой мибэнд считал лучше, чем встроенный счётчик в айфоне и сяоми
проверял по карте - выходило всегда правильно
Мелочь, а приятно. Если конечно не будет бюрократически-заебисто это оформлять. Но вангую в первые пол года будет кучу тех кто наабьюзил себе шагов и лавочку прикроют.