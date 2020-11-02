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Ольга Щербинина
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В Турции трёхлетнюю девочку спасли из-под обломков здания почти через три дня после землетрясения Материал редакции

Спасатели продолжают искать ещё 20 человек.

12 комментариев
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В турецком городе Измир трёхлетнюю девочку спасли из-под завалов рухнувшего здания. Она провела там почти три дня после мощного землетрясения в Эгейском море, в результате которого погибли по меньшей мере 85 человек, пишет The Guardian.

Девочку доставили в больницу. Её двух сестёр, брата и мать нашли живыми среди обломков 31 октября, но один из детей позже умер. «Тысяча благодарностей тебе, Господь. Мы спасли нашу маленькую Элиф из многоквартирного дома», — написал в твиттере глава Агентства по чрезвычайным ситуациями Турции (AFAD) Мехмет Гюллюоглу.

Также спасли 14-летнюю девочку, которая провела под завалами 14 часов. Её восьмилетняя сестра погибла.

AFAD @AFADTurkey
idil (14) was rescued from the rubble 58 hours after the #earthquake.

Search and rescue efforts continue in #izmir. https://t.co/VoLfRZCh4z

По данным AFAD, в Измире погибло 83 человека, что делает это землетрясение самым смертоносным в Турции с 2011 года. По данным властей, на греческом острове Самос также погибли двое подростков.

Пострадали 994 человека, около 220 проходят лечение в больницах. Предполагается, что около 20 человек всё ещё находятся под обломками одного из жилых домов. Их поиски продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,6 на западе Турции произошло 30 октября. Его центр оказался в Эгейском море на глубине около 10 километров. Толчки ощущались в различных провинциях страны и даже в Стамбуле, а также на греческом острове Крит и в Афинах. Сильнее всего оно затронуло провинцию Измир и одноимённый город.

В 2011 году в юго-восточной провинции Ван из-за землетрясения погибли более 500 человек. Пострадали 1650 человек.

#новости #турция #происшествия

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Конкретный Гоша

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Тысяча благодарностей тебе, Господь

Classique

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Осторожный американец

Конкретный
13

Спасатели

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Финский холод

Конкретный
4
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Конкретный Гоша

Финский
1

Баян, уноси

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Финский холод

Конкретный
2

Только вчера начали форсить, ты ахуел?

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Конкретный Гоша

Финский
2

Простите за все

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Конкретный Гоша

Конкрет…
2

Извините

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YeezySpace

2

Спасибо Аллаху и Эрдогану.

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пепси

2

@alexferman 

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Финский холод

0

Эрдоган - террорист !

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Artyom Sidorov

Финский
2

сука, а я ведь делал

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Ответный волк

Artyom
5

Ты: плюешь вверх
Гравитация: существует

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