Ущерб от его действий оценили в 100 миллионов долларов.

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В США 36-летнего россиянина Александра Бровко приговорили к восьми годам тюрьмы за участие в краже и передачи личной и финансовой информации американцев. Это привело к потере более 100 миллионов долларов, сообщает Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, Бровко был активным участником нескольких онлайн-форумов, предназначенных для русскоязычных киберпреступников. Они собирали данные и обменивались навыками и услугами.

По словам федерального прокурора Закари Тервиллигера, Бровко использовал навыки программирования, чтобы похищать и использовать конфиденциальную информацию американцев. Он занимался этим более 10 лет.

В заявлении Минюста отмечается, что ранее у мужчины был паспорт гражданина Чехии. В феврале он признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества в банковской сфере.