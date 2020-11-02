Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
850

В США россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы за кибермошенничество Материал редакции

Ущерб от его действий оценили в 100 миллионов долларов.

7 комментариев
В закладки

В США 36-летнего россиянина Александра Бровко приговорили к восьми годам тюрьмы за участие в краже и передачи личной и финансовой информации американцев. Это привело к потере более 100 миллионов долларов, сообщает Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, Бровко был активным участником нескольких онлайн-форумов, предназначенных для русскоязычных киберпреступников. Они собирали данные и обменивались навыками и услугами.

По словам федерального прокурора Закари Тервиллигера, Бровко использовал навыки программирования, чтобы похищать и использовать конфиденциальную информацию американцев. Он занимался этим более 10 лет.

В заявлении Минюста отмечается, что ранее у мужчины был паспорт гражданина Чехии. В феврале он признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества в банковской сфере.

#новости #мошенничество

Ольга Щербинина PLUS
+55 022
но есть и хорошие новости?
0
5
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e"], "comments": 7, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 230243, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Nov 2020 21:05:46 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Жидкий американец

1

не получилось не фартануло

Ответить

Осторожный американец

Жидкий
0

Лет через восемь будет второй шанс.

Ответить

Осторожный американец

0

Опять эти русские хакеры.

Ответить

Владимир Филатов

0

Ибо нехуй

Ответить

Ksenia Kovalova

0

.

Ответить

ZGMarty

0

вы киберпосажены!

Ответить

William Nash

–1

по делом, ненавижу рюских... особенно хакерменов рюских

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года, поднявшись до 94 рублей
Доллар впервые за семь месяцев превысил 80 рублей.
159
Технологии
Apple запустила ЭКГ на Apple Watch в России
Спустя два года после запуска функции в США.
223
Новости
Путин внёс в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве бывших президентов
Если поправки примут, то они распространятся и на Путина, и на Медведева.
148
Популярное за три дня
Новости
«Марш на Варшаву»: жители Польши вышли на самую массовую уличную акцию против запрета абортов
Демонстранты потребовали отправить правительство в отставку. Митингующих встретили провокациями.
234
Беларусь
«Мы в плен никого не берём»: Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой
И заявил, что «отступать некуда».
213
Беларусь
В Белоруссии милиционер сказал, что пенсионерка выражала протест при помощи бело-красно-белой пастилы. Её оштрафовали
Вечером у женщины провели обыск и забрали компьютер.
51
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

ZGMarty

В США россиянина приговорили к…
null