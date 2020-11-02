Есть убитые и раненые.

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Полиция возле места происшествия в Вене Kurier

Вечером 2 ноября в центре Вены, столице Австрии, открыли стрельбу — это произошло в районе с еврейским центром и синагогой. Об этом сообщает Kronen Zeitung. По данным издания Kurier, есть семь погибших, включая одного полицейского, и четверо раненых.

В полиции подтвердили, что устроили масштабную операцию, и попросили очевидцев не выкладывать фотографии и видео, чтобы, судя по всему, не помогать нападавшему. Территорию возле синагоги сразу оцепили. Израильская община в Австрии попросила верующих не покидать дома.

По данным Kronen Zeitung, возле синагоги произошёл взрыв — вероятно, один из нападавших мог воспользоваться поясом со взрывчаткой и подорвался. Полиция эти данные пока ни подтверждала, ни опровергала. Предположительно, нападавших было несколько: остальным удалось скрыться. В СМИ и соцсетях курсировала информация о захвате заложников в одном из ресторанов, но эти сведения не подтвердились.

Обновлено в 00:30: Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. Он заявил, что спецслужбы действительно считают, что было нескольких нападавших. Также Нехаммер подтвердил наличие нескольких погибших и раненых.

Обновлено в 00:40: в новом заявлении полиции говорится, что было несколько выстрелов, а стрельба велась в шести разных местах. В МВД пока подтверждают данные только об одном убитом и «нескольких» раненых (по данным Kurier, в больницах 15 пострадавших), включая одного полицейского. Один из подозреваемый убит.

The Autsiders @TAutsiders People making their way across the bridge away from the area where the shooting took place. https://t.co/gGWt1uzogW

В Твиттере начали распространять видео, на которое, вероятно, попал один из нападавших на синагогу. Официального подтверждения этому нет, а из твиттера видео уже удалили.