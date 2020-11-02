Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Сергей Звезда
12 010

У синагоги в центре Вены устроили стрельбу. Глава МВД Австрии назвал это терактом Материал редакции

Есть убитые и раненые.

209 комментариев
В закладки
Слушать
Полиция возле места происшествия в Вене Kurier

Вечером 2 ноября в центре Вены, столице Австрии, открыли стрельбу — это произошло в районе с еврейским центром и синагогой. Об этом сообщает Kronen Zeitung. По данным издания Kurier, есть семь погибших, включая одного полицейского, и четверо раненых.

В полиции подтвердили, что устроили масштабную операцию, и попросили очевидцев не выкладывать фотографии и видео, чтобы, судя по всему, не помогать нападавшему. Территорию возле синагоги сразу оцепили. Израильская община в Австрии попросила верующих не покидать дома.

По данным Kronen Zeitung, возле синагоги произошёл взрыв — вероятно, один из нападавших мог воспользоваться поясом со взрывчаткой и подорвался. Полиция эти данные пока ни подтверждала, ни опровергала. Предположительно, нападавших было несколько: остальным удалось скрыться. В СМИ и соцсетях курсировала информация о захвате заложников в одном из ресторанов, но эти сведения не подтвердились.

Обновлено в 00:30: Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. Он заявил, что спецслужбы действительно считают, что было нескольких нападавших. Также Нехаммер подтвердил наличие нескольких погибших и раненых.

Обновлено в 00:40: в новом заявлении полиции говорится, что было несколько выстрелов, а стрельба велась в шести разных местах. В МВД пока подтверждают данные только об одном убитом и «нескольких» раненых (по данным Kurier, в больницах 15 пострадавших), включая одного полицейского. Один из подозреваемый убит.

Georgia_HGrabar @GHG19hr
#Wien #Vienna #Austria #Schisserei https://t.co/K22OXLnQh2
The Autsiders @TAutsiders
People making their way across the bridge away from the area where the shooting took place. https://t.co/gGWt1uzogW
ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 @MarioLeb79
Nearby the synagogue 🕍 #vienna https://t.co/AlDLbDpZmK
ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 @MarioLeb79
A policeman was shot live on camera after confronting the Terrorist in #Vienna https://t.co/CR4PEpRxFM
ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 @MarioLeb79
A policeman was shot live on camera after confronting the Terrorist in #Vienna https://t.co/CR4PEpRxFM

В Твиттере начали распространять видео, на которое, вероятно, попал один из нападавших на синагогу. Официального подтверждения этому нет, а из твиттера видео уже удалили.

#новости #происшествия

Спасибо за наводку Вова А.
Сергей Звезда PLUS
+228 114
что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
10
58
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Вова А.", "author_type": "self", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 209, "likes": 58, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 230310, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Nov 2020 22:50:29 +0300", "is_special": false }
Universal Music Group
Послушать новое: возвращение Вудкида
Музыка Йоанна Лемуана, клипмейкера, режиссера и музыканта, известного как Вудкид, всегда была предельно…
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
209 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Viktor Kushnarov

87
Ответить

Василий Лебедев

Viktor
0
Ответить

Яркий щит

59

Опять представители мирной религии?

Ответить

Drain Bamage

Яркий
32

Да не, наверняка это буддисты или пастафарианцы, а возможно агрессивные христиане, которые вспомнили крестовые походы.

Ответить

Abram Dikoy

Drain
9

Буддисты тоже при возможности пиздят других, все религии такие

Ответить

Joel Joyce

Abram
15

Представители любых религий могут совершать насилие. Но важно то, что в буддизме существует прямой запрет на насилие, в отличие от.

Ответить

Abram Dikoy

Joel
2

Да какая разница есть ли запрет, если при случае на наличие запрета закрывают глаза

Ответить

Ozabot

Abram
5

Есть разница. Никто не убивает людей «Во имя Будды». Иначе получится, что атеизм — самое злое явление в мире, потому что коммунисты всех убивали.

Ответить

thewatt

Ozabot
5

коммунизм — это та ещё квазирелигия, при чём тут атеисты вообще 🤔

Ответить

Roman Kozyrev

Ozabot
3

Ну да, ну да. В Мьянме они тоже, такие лапочки. Почитайте на досуге, что там творилось три года назад, к примеру.
Такое заблуждение о буддистах появилось из-за того, что судят обычно по Далай-ламе. Давайте о христианах судить по тому, каким был Иисус. Nuff said

Ответить

Abram Dikoy

Ozabot
0

Не понимаю с чего вдруг атеизм связан с коммунизмом

Ответить

KSA

Ozabot
–1

Коммунисты не убили ни одного человека
Вот справка!

Ответить

Joel Joyce

Abram
0

Согласен, глаза закрывают, но важна мотивация. Те же буддисты как правило этим занимались на фоне национализма. Да и не так уж часто среди них это происходило. А в некоторых других религиях сами священные писания не только не запрещают насилие, но и зачастую поощряют, особенно учитывая гибкость интерпретаций этих писаний.

Ответить

Petr

Joel
0

Да разве джихад - это насилие? Это другое. Вы просто не понимаете

Ответить

Домашний паркур

Petr
1

Ну вообще это очень широкий термин. Это в поп культуре закрепилось что это когда иноверцев режешь

Ответить

Максим Козаченко

Abram
0

Да, прям при первой возможности бегут, ага

Ответить

Abram Dikoy

Максим
0

Ты понял о чем я. Или по твоему муслимы только и ждут как голову кому нибудь отвинтить? 

Ответить

Максим Козаченко

Abram
0

Какой-то процент мусульман не только ждёт это, но и регулярно готовит и воплощает теракты и убийства каждый день по всему миру

Ответить

Abram Dikoy

Максим
0

Какой то это какой? 0,05? 

Ответить

Tural M

Яркий
2

вполне может быть друггй мирной религии, пока неизвестно

Ответить

Капитальный чувак

Tural
–3

Евреи или свидетели иеговы, да кто угодно может.

Ответить

Показательный месяц

Капитальный
12

Евреи стреляли у синагоги?

Ответить

Капитальный чувак

Показательный
–7

Провокация. И обвинение бородатых. Такое может быть.

Ответить

Показательный

Капитал…
6

Им, вродь, хватает Палестины и тёрок по поводу Иерусалима, чтоб бородатых теребить

Ответить

Алиса Барышман

Показат…
4

Тсс сейчас окажется, что кассамы они сами по себе запускают и терракты у себя устраивают

Ответить

Паша Красников

Капитальный
1

Если это будет кришнаит - я сильно удивлюсь.

Ответить

Яркий щит

Tural
0

Я специально не уточнял. 

Ответить

AZP

Яркий
0

Буддисты.

Ответить

Кавказский дебаркадер

65

Кто-то Австрию с Францией перепутал?

Ответить

Рыжий

Кавказский
–56

Ну так, Россия, Канада. Теперь и Австрия еще. Кто-то очень хочет разжечь антиисламские настроения

Ответить

Марк Рязанцев

Рыжий
45

Не забудь шапочку из фольги нацепить

Ответить

Рыжий

Марк
–34

Ну да, ну да. Нападения на католиков в их церкви, расстрел православного священника у православной церкви, нападения на синагогу. И все это за календарную неделю. Явно же не в карикатурах дело

Ответить

Показательный месяц

Рыжий
44

Хитрые евреи устроили сами себе теракт, чтобы породить волну антиисламизма?

Ответить

Viktor Kushnarov

Показат…
9

Рептилоиды

Ответить

Паша Красников

Viktor
3

Ты упускаешь, что это жидорептилойды с Марса

Ответить

Viktor Kushnarov

Паша
2

Выдумаешь тоже) их не существует!
Обычные рептилоиды,которых Дружко ловил

Ответить

Алиса Барышман

Viktor
5

Обычные - это земляне, а кроме них есть ещё первая волна миграции с Тёмной Стороны Луны и вторая с Марса

Ответить

Финансовый бокал

Алиса
2

Какой бред, ты в своем уме? Все знают, что они прилетели с Нибиру.

Ответить

NightmareZ

Финансо…
1

С Нибиру прилетели Аннунаки.

Ответить

NightmareZ

Показат…
0

 Хитрые евреи устроили сами себе теракт, чтобы породить волну антиисламизма?

Ну Путин же взрывал дома своих же граждан. Или ты тоже считаешь, что "мешки с сахаром" в подвалах бомжи забывали?

Ответить

Показательный

Nightma…
0

Не сравнивай работу путина и работу Моссада. 

Ответить

Ленинградский

Показат…
0

Ну дык в том Моссаде полно выходцев из КГБ
Также как и в самом Израиле выходцев из СССР

Ответить

Алиса Барышман

Рыжий
9

Карабах приплести забыл

Ответить

the art of

Алиса
10

Карабах-барабах

Ответить

Митя

the
–1

бабах-ахбар

Ответить

Показательный

Алиса
2

@Пожилой Мартингал твой ход

Ответить

Финский холод

Показат…
0
Ответить

Harry Matevosyan

Финский
1

ты же не азер? 

Ответить

Финский холод

Harry
1

Нет. Мы же вчера беседовали

Ответить

Harry Matevosyan

Финский
1

ну лан тогда 

Ответить

Финский холод

Harry
1

Я руско-жидо-немец
Вот тебе айзер ТЖшный, почитай его посты
https://tjournal.ru/u/292421-akif-gadzhiev

Ответить

Harry Matevosyan

Финский
1

его заминусили, как гов*о

Ответить

Финский холод

Harry
1

Вот это чистый азербот. У него длинный посты и всё комментит. Тут их несколько

Ответить

Harry Matevosyan

Финский
1

всех блокировать. 

Ответить

Алиса Барышман

Показат…
0

я могу за него

Ответить

Показательный

Алиса
1

Пусть сам несёт эту тяжёлую ношу

Ответить

Алиса Барышман

Показат…
6

Ну у меня тоже азерботские канальчики есть, там буквально то же самое пишут (как раз таки после его комментов стало интересно что у них там)

Там даже попадается ТАКОЕ, лол

Ответить

Акиф Гаджиев

Алиса
0

ебать
я конечно видел что в азерских каналах хвалят политику России в этом плане, но это просто кек

Ответить

Алиса Барышман

Акиф
0

Это ещё цветочки. Мне даже на каком-то из каналов попадались среди всяких цитаток про армян высказывания всяких "расологов" с + - идентичной позицией Гюнтеру, о том какие представители арменоидной расы унтер"офицеры".

Prominent Nazi and racial theorist Hans F. K. Günther used the term 'Near Eastern race' to describe the Armenoid type, and ascribed Near Eastern characteristics to several contemporary peoples, including: Armenians, Jews, Greeks, Georgians, Iranians, Assyrians, Syrians, and Turks.

Т.е. по классификации сами азеры с турками туда входят.

Ответить

Акиф Гаджиев

Алиса
0

По моему это просто очаровательно. То что азеры входят с турками - проблема в том, что не все азербайджанцы едины во мнении. Некоторые говорят мол да, мы все тюрки, почти тоже самое что и турки, а некоторые несут бред про кавказскую албанию и на основании этого считают себя отдельно. Вообще я видел только пафосные посты со словами мол "в Армении выжили всех русских, там нет русских школ и университетов, а в Азербайджане они все есть" (в чем есть доля правды, но небольшая) и с обратной стороны "80 тысяч армян погибло в Великой отечественной, помогите и вы нам" (как будтто азеры на ней не гибли)

Ответить

Nick Rosenberg

Рыжий
0

Не в карикатурах, но в одной книжке.

Ответить

the art of гепард

Рыжий
2

наверняка Навальный

Ответить

Serghei Lisii

Рыжий
1

Исламисты?

Ответить

Паша Красников

Рыжий
1

Так они сами, вроде, справляются.

Ответить

Petr

Рыжий
1

Да не. Это просто мировой джихад начался. Все же 2020 год

Ответить

NightmareZ

Petr
0

Его очень легко закончить в один день ядерным оружием, но никто на это не пойдёт.

Ответить

Petr

NightmareZ
0

Никогда не говори «никто» )

Ответить

Рыжий

Рыжий
–6

А че за минусы, на tj любят исламистов? Фига себе 

Ответить

Viktor Kushnarov

Рыжий
0

Написал слово на "и" - словил минус. Чё не ясно?

Ответить

Максим Козаченко

Рыжий
0

Стадный инстинкт, никто даже не понял, что ты толстишь

Ответить

NightmareZ

Рыжий
0

Один минуснул - остальные подтянулись. Просто тут быть тупым быдлом без своего мнения - тренд.

Ответить

Glan

Рыжий
0

Давно пора. 

Ответить

Denis Smirnov

Рыжий
0

Кто бы это мог быть? Может быть исламисты? Да неееее

Ответить

Эдуардыч 2.0

Кавказский
1

Рамзан

Ответить

Viktor Kushnarov

Эдуардыч
0

Пармезан

Ответить

Паша Красников

Viktor
0

Айран

Ответить

Игорь Рачук

Кавказский
0

А тем уже пофиг! 
Сосит не такую шапочку, отрезать нахрен бошку и прострелить её! 

Ответить

Алиса Барышман

Кавказский
0

Так французы же "Серых волков" запрещать собираются. Мб мигрируют

Ответить

Красивый кот

Кавказский
0

А какая им разница?

Ответить

Olexandr Martyn

Кавказский
0

С одной стороны не уместно, а с другой... Они же хуй в школе учились, им вообще похую. Поэтому то и нельзя никак прикрываться оскорблением своих чувств и, давно пора, отправлять всех домой

Ответить

KSA

Кавказский
0

Европа Едина

Ответить

Максим Манчестер

Кавказский
0

А че неверные в чемто различаются у них?

Ответить

Жидкий американец

40

фух, я уж думал, что сегодня терактов не будет. а не подвели проказники, успели

Ответить

Показательный месяц

Жидкий
1

Terrorist attacks November 

Ответить

Катя Лукаверова

Жидкий
0

Русские не сдаются

Ответить

Это не шутки

7

Однообразие комментариев

Ответить

Психологический инструмент

Это
28

Ты ведущий передачи "комментируем оригинально" или чё там?

Ответить

Это не шутки

Психологический
2

Дело в том, что люди даже не пытаются узнать, что произошло на самом деле. У Австрии жесткая позиция по мигрантам. Нападавший вполне может оказаться ультранационалистом. 

Ответить

Психологический инструмент

Это
11

Интересно как написанное тобой сейчас читается в написанном выше. Ты ведущий передачи "переобуваемся на ходу"? 

Ответить

Паша Красников

Психологический
3

Шутка, повторенная два раза, в два раза смешнее!

Ответить

Это не шутки

Паша
–1

А ты забавный, отрежу тебе голову последним

Ответить

Василий Лебедев

Это
0

Ты, наверное, держишь сейчас кулчаки, чтобы это оказались не муслимы, но шансов у тебя очень немного.
https://twitter.com/CalibreObscura/status/1323384007191646210

Ответить

Многолетний бокал

Это
2

Они не меняются, у людей уже выработанная реакция

Ответить

Степан Анейчик

Многолетний
3

нормисы

Ответить

Внезапный лолипоп

10

Мне искренне интересно, сколько же ещё должно умереть людей, чтобы весь мир наконец-то осознал то, что ислам нужно запретить?) В принципе, как и  все остальные религии)

Ответить

Василий Лебедев

Внезапный
6

С более древними религиями человечество как-то научилось жить. И опять же, исламу хорошо в исламских странах, христианству в христианских, в этом случае нет напряжения, нет причин раскола и конфликта в обществе по религиозному признаку. Но европейцы и мы сами себе эту причину зачем-то на свою голову взваливаем и нашим потомкам (а может еще и нам) придется столкнуться с ужасающими конфликтами в разрывающемся обществе, когда сменится несколько поколений муслимов и они получат право говорить, что всегда здесь жили, а тех, кто помнит их понаехавшими уже не останется. БЛМ негров это легкая прогулка по сравнению с тем, что нам устроят здесь воины аллаха.

Ответить

Oleg Kuznetsov

Внезапный
2

Как ты себе представляешь запрет ислама? 

Ответить

эпатажный Мишель

Oleg
7

ну берешь такой и говоришь: "братья-мусульмане, вы нам остопиздели,  нравится ислам - уезжайте в свои бантустаны", а всем оставшимся проводишь экзамен: съесть кусок бекона)))

Ответить

Petr

эпатажный
2

Или пожать руку бабе

Ответить

Василий Лебедев

эпатажный
2

Я бы еще бесплатный билет в любую исламскую страну на выбор купил. Все же христианство - это милосердие.

Ответить

Oleg Voskoboev

Василий
0

Зачем в любую? В Сирию! Потому что христианство не только про милосердие, но и про возлюбление ближнего подручным предметом

Ответить

Домашний паркур

эпатажный
0

Не, там у него весь мир должен запретить

Ответить

Stanley H. Tweedle

Oleg
0

Коран с беконом подавать.

Ответить

Denys Shevchuk

Внезапный
0

Восемь крестовых походов как бы намекают на пару веков и докуя мертвого народу.

Ответить

NightmareZ

Denys
0

С тех пор были изобретены водородные бомбы.

Ответить

Denys Shevchuk

NightmareZ
0

Так у арабов нет водородных бомб

Ответить

Домашний паркур

Denys
0

У пакистанцев есть если что (атомные)

Ответить

Denys Shevchuk

Домашний
0

Эти две штуки просроченные погоды не играют. Никто не захочет ради одного терракта чтобы твою страну стерли в пыль.

Ответить

Домашний паркур

Denys
0

Найтмарез хочет уничтожить мусульман, а не наоборот

Ответить

Недавний рак

8

Места религиозного поклонения не просто так становятся местами разгула терроризма и преступности. Религиозность общества это уровень развития общества.

Ответить

Дмитрий Марченко

6

Интересно сколько ещё должно терактов произойти, что бы с этим зоопарком начали реально бороться, а не быть обескоеным и положить болт как это обычно делают политики? Все же я думаю понимают, что это явно не последний теракт в этом месяце?

Ответить

Домашний паркур

Дмитрий
1

Со спецслужбами есть проблема - со стороны тяжело оценить их усилия. Может быть они вообще ничего не делают, а может быть они работали в поте лица но один раз на тысячу случаются ошибки

Ответить

Василий Лебедев

Домашний
0

После просмотра "После прочтения сжечь" эта иллюзия исчезает, спецслужбы это вооруженная бюрократия и больше ничего.

Ответить

Домашний паркур

Василий
0

Недоказуемое утверждение, так же, как и все их успехи о которых они рапортуют. Можно только сравнивать с соседями и верить

Ответить

Nikolay Borisov

Домашний
1

Забавно, вроде викиликс достаточно хорошо ответил на все эти вопросы, но как-то всем было лень читать что ли

Ответить

Василий Лебедев

Nikolay
1

У людей память как у аквариумной рыбки.

Ответить

Василий Лебедев

Домашний
0

Почему недоказуемое. Это иллюстрация, а доказательства - это история с шпилем, выданные агентам загранники с номерами идущими подряд, неудачное отравление Навального и так далее. Если ретроспективно посмотреть на историю любых спецслужб, то это почти всегда череда фейлов, нелепости, абсурда, неэффективности. Спецслужбы это бюрократия, которой дали оружие, со всеми вытекающими последствиями, свойственными природе любой бюрократии.

Ответить

KSA

Василий
1

Навального отравили бриташки с америкашками, это все знают!

Ответить

OlegTar

Василий
1

Ну почему же с Навальным. Оружие массового поражения применили точечно.
Только Навальный пострадал. Это всё ирония, если что

Ответить

Голубой украинец

2

Пизда.

Ответить

Кишъ Мышь

Голубой
11

Да

Ответить

Паша Красников

Кишъ
0

Караганда

Ответить

Голубой украинец

Паша
0

Астана

Ответить

Кишъ Мышь

Голубой
1

аль-каидА

Ответить

Голубой украинец

Кишъ
0

АллаХ

Ответить

Keka Yobikov

Голубой
0

ХристоС

Ответить

Многолетний бокал

4

Туева хуча вопросов, а ответов так мало.

Какой же повод был нападать сейчас? Макрон в соседней по союзу стране, к евреям он уж точно никакого отношения не имеет

Ответить

Максим Козаченко

Многолетний
4

Неверных можно убивать в любой день и год

Ответить

Finogeev Yuriy

–7

Спасибо Пу, что в центре Москвы не стреляют

Ответить

Grant Vaspurakan

Finogeev
10

Ровно год назад у вас стреляли . Забыл чтоли?

Ответить

Finogeev Yuriy

Grant
20

Это уже обнулили

Ответить

Алиса Барышман

Grant
0

Ну там по фэсам вроде(да и был кто-то из силовиков) или ты про что-то другое?

Ответить

Василий Лебедев

4
Ответить

Дмитрий Чернышов

Василий
0

Там должен быть радужный флаг, учитывая местные шутки.

Ответить

Dmitri

3

Евреев когда-нибудь в покое оставят?

Ответить

Василий Лебедев

Dmitri
2

Да тут вроде как всем ряженку кефиров объявили, не только евреям.

Ответить

Арье Гекюм

Dmitri
0

Нацики хотели евреям покой даровать, но остальной мир был против.

Ответить

Алексей Акулов

1

Моссад уже выехал?

Ответить

Капитальный чувак

Алексей
–17

Они могут только терроризировать бедных палестинцев.

Ответить

Паша Красников

Капитальный
5

О! Русские хакеры подъехали.

Ответить

Алиса Барышман

Капитальный
0

Открой фонд по защите прав кассамов(и прочих снарядов рсзо).

Ответить

Василий Лебедев

Капитальный
0

Это уже хорошо.

Ответить

Max Yankov

3

 Израильская община в Австрии попросила верующих не покидать дома.

Израильтяне, понаехавшие в европу, в клубах экстази едят и в стартапах работают, а не в синагоги ходят. Тут наверное всё-таки о еврейской общие идёт речь — из которой большая часть наверняка говорит на идише, а не на иврите.

Ответить

Капитальный чувак

–11

Еврейские террористы, хоть какое то разнообразие.

Ответить

Показательный месяц

Капитальный
6

Не, тут опять евреев бьют. Старо как мир

Ответить

Harry Matevosyan

2
Ответить

Vitali

Harry
1

Кекнул

Ответить

Словесный Интервент

0

В свете всех этих новостей рекомендую к просмотру шведский сериал этого года Халифат. Актуально, увы((

Ответить

Показательный месяц

Словесный
5

Сериал Халифат. Смотреть всем

Ответить

Паша Красников

Показательный
0

Промокод на Кинопоиск будет?

Ответить

Показательный месяц

Паша
3
Ответить

André

2

Буддисты атакуют

Ответить

Andre Macareno

2

Кажется, кто-то воспринял "Синагога-синагога, У меня патронов много" слишком буквально

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

2

Полиция подтверждает захват заложников(  https://twitter.com/BrowneGareth/status/1323366980280307714

Gareth Browne @BrowneGareth
Austrian newspaper is reporting hostages taken in Vienna https://twitter.com/florianklenk/status/1323366152320503815
Ответить

Капитальный чувак