У синагоги в центре Вены устроили стрельбу. Глава МВД Австрии назвал это терактом Материал редакции
Есть убитые и раненые.
Вечером 2 ноября в центре Вены, столице Австрии, открыли стрельбу — это произошло в районе с еврейским центром и синагогой. Об этом сообщает Kronen Zeitung. По данным издания Kurier, есть семь погибших, включая одного полицейского, и четверо раненых.
В полиции подтвердили, что устроили масштабную операцию, и попросили очевидцев не выкладывать фотографии и видео, чтобы, судя по всему, не помогать нападавшему. Территорию возле синагоги сразу оцепили. Израильская община в Австрии попросила верующих не покидать дома.
По данным Kronen Zeitung, возле синагоги произошёл взрыв — вероятно, один из нападавших мог воспользоваться поясом со взрывчаткой и подорвался. Полиция эти данные пока ни подтверждала, ни опровергала. Предположительно, нападавших было несколько: остальным удалось скрыться. В СМИ и соцсетях курсировала информация о захвате заложников в одном из ресторанов, но эти сведения не подтвердились.
Обновлено в 00:30: Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. Он заявил, что спецслужбы действительно считают, что было нескольких нападавших. Также Нехаммер подтвердил наличие нескольких погибших и раненых.
Обновлено в 00:40: в новом заявлении полиции говорится, что было несколько выстрелов, а стрельба велась в шести разных местах. В МВД пока подтверждают данные только об одном убитом и «нескольких» раненых (по данным Kurier, в больницах 15 пострадавших), включая одного полицейского. Один из подозреваемый убит.
В Твиттере начали распространять видео, на которое, вероятно, попал один из нападавших на синагогу. Официального подтверждения этому нет, а из твиттера видео уже удалили.
Да не, наверняка это буддисты или пастафарианцы, а возможно агрессивные христиане, которые вспомнили крестовые походы.
Буддисты тоже при возможности пиздят других, все религии такие
Представители любых религий могут совершать насилие. Но важно то, что в буддизме существует прямой запрет на насилие, в отличие от.
Да какая разница есть ли запрет, если при случае на наличие запрета закрывают глаза
Ну да, ну да. В Мьянме они тоже, такие лапочки. Почитайте на досуге, что там творилось три года назад, к примеру.
Такое заблуждение о буддистах появилось из-за того, что судят обычно по Далай-ламе. Давайте о христианах судить по тому, каким был Иисус. Nuff said
Согласен, глаза закрывают, но важна мотивация. Те же буддисты как правило этим занимались на фоне национализма. Да и не так уж часто среди них это происходило. А в некоторых других религиях сами священные писания не только не запрещают насилие, но и зачастую поощряют, особенно учитывая гибкость интерпретаций этих писаний.
Да, прям при первой возможности бегут, ага
Ты понял о чем я. Или по твоему муслимы только и ждут как голову кому нибудь отвинтить?
Какой-то процент мусульман не только ждёт это, но и регулярно готовит и воплощает теракты и убийства каждый день по всему миру
Капитальный чувак
Евреи или свидетели иеговы, да кто угодно может.
Евреи стреляли у синагоги?
Капитальный чувак
Провокация. И обвинение бородатых. Такое может быть.
Показательный
Им, вродь, хватает Палестины и тёрок по поводу Иерусалима, чтоб бородатых теребить
Тсс сейчас окажется, что кассамы они сами по себе запускают и терракты у себя устраивают
Ну так, Россия, Канада. Теперь и Австрия еще. Кто-то очень хочет разжечь антиисламские настроения
Не забудь шапочку из фольги нацепить
Показательный месяц
Хитрые евреи устроили сами себе теракт, чтобы породить волну антиисламизма?
Рептилоиды
Ты упускаешь, что это жидорептилойды с Марса
Выдумаешь тоже) их не существует!
Обычные рептилоиды,которых Дружко ловил
Обычные - это земляне, а кроме них есть ещё первая волна миграции с Тёмной Стороны Луны и вторая с Марса
Финансовый бокал
Какой бред, ты в своем уме? Все знают, что они прилетели с Нибиру.
Хитрые евреи устроили сами себе теракт, чтобы породить волну антиисламизма?
Ну Путин же взрывал дома своих же граждан. Или ты тоже считаешь, что "мешки с сахаром" в подвалах бомжи забывали?
Карабах приплести забыл
Карабах-барабах
@Пожилой Мартингал твой ход
Финский холод
ты же не азер?
Нет. Мы же вчера беседовали
ну лан тогда
Я руско-жидо-немец
Вот тебе айзер ТЖшный, почитай его посты
https://tjournal.ru/u/292421-akif-gadzhiev
его заминусили, как гов*о
Вот это чистый азербот. У него длинный посты и всё комментит. Тут их несколько
я могу за него
Пусть сам несёт эту тяжёлую ношу
Ну у меня тоже азерботские канальчики есть, там буквально то же самое пишут (как раз таки после его комментов стало интересно что у них там)
Там даже попадается ТАКОЕ, лол
ебать
я конечно видел что в азерских каналах хвалят политику России в этом плане, но это просто кек
Это ещё цветочки. Мне даже на каком-то из каналов попадались среди всяких цитаток про армян высказывания всяких "расологов" с + - идентичной позицией Гюнтеру, о том какие представители арменоидной расы унтер"офицеры".
Prominent Nazi and racial theorist Hans F. K. Günther used the term 'Near Eastern race' to describe the Armenoid type, and ascribed Near Eastern characteristics to several contemporary peoples, including: Armenians, Jews, Greeks, Georgians, Iranians, Assyrians, Syrians, and Turks.
Т.е. по классификации сами азеры с турками туда входят.
По моему это просто очаровательно. То что азеры входят с турками - проблема в том, что не все азербайджанцы едины во мнении. Некоторые говорят мол да, мы все тюрки, почти тоже самое что и турки, а некоторые несут бред про кавказскую албанию и на основании этого считают себя отдельно. Вообще я видел только пафосные посты со словами мол "в Армении выжили всех русских, там нет русских школ и университетов, а в Азербайджане они все есть" (в чем есть доля правды, но небольшая) и с обратной стороны "80 тысяч армян погибло в Великой отечественной, помогите и вы нам" (как будтто азеры на ней не гибли)
Его очень легко закончить в один день ядерным оружием, но никто на это не пойдёт.
Один минуснул - остальные подтянулись. Просто тут быть тупым быдлом без своего мнения - тренд.
Рамзан
А тем уже пофиг!
Сосит не такую шапочку, отрезать нахрен бошку и прострелить её!
Так французы же "Серых волков" запрещать собираются. Мб мигрируют
С одной стороны не уместно, а с другой... Они же хуй в школе учились, им вообще похую. Поэтому то и нельзя никак прикрываться оскорблением своих чувств и, давно пора, отправлять всех домой
Однообразие комментариев
Ты ведущий передачи "комментируем оригинально" или чё там?
Дело в том, что люди даже не пытаются узнать, что произошло на самом деле. У Австрии жесткая позиция по мигрантам. Нападавший вполне может оказаться ультранационалистом.
Интересно как написанное тобой сейчас читается в написанном выше. Ты ведущий передачи "переобуваемся на ходу"?
Шутка, повторенная два раза, в два раза смешнее!
Ты, наверное, держишь сейчас кулчаки, чтобы это оказались не муслимы, но шансов у тебя очень немного.
https://twitter.com/CalibreObscura/status/1323384007191646210
Многолетний бокал
Они не меняются, у людей уже выработанная реакция
С более древними религиями человечество как-то научилось жить. И опять же, исламу хорошо в исламских странах, христианству в христианских, в этом случае нет напряжения, нет причин раскола и конфликта в обществе по религиозному признаку. Но европейцы и мы сами себе эту причину зачем-то на свою голову взваливаем и нашим потомкам (а может еще и нам) придется столкнуться с ужасающими конфликтами в разрывающемся обществе, когда сменится несколько поколений муслимов и они получат право говорить, что всегда здесь жили, а тех, кто помнит их понаехавшими уже не останется. БЛМ негров это легкая прогулка по сравнению с тем, что нам устроят здесь воины аллаха.
Как ты себе представляешь запрет ислама?
ну берешь такой и говоришь: "братья-мусульмане, вы нам остопиздели, нравится ислам - уезжайте в свои бантустаны", а всем оставшимся проводишь экзамен: съесть кусок бекона)))
Я бы еще бесплатный билет в любую исламскую страну на выбор купил. Все же христианство - это милосердие.
Зачем в любую? В Сирию! Потому что христианство не только про милосердие, но и про возлюбление ближнего подручным предметом
Восемь крестовых походов как бы намекают на пару веков и докуя мертвого народу.
С тех пор были изобретены водородные бомбы.
Так у арабов нет водородных бомб
У пакистанцев есть если что (атомные)
Эти две штуки просроченные погоды не играют. Никто не захочет ради одного терракта чтобы твою страну стерли в пыль.
Интересно сколько ещё должно терактов произойти, что бы с этим зоопарком начали реально бороться, а не быть обескоеным и положить болт как это обычно делают политики? Все же я думаю понимают, что это явно не последний теракт в этом месяце?
Домашний паркур
Со спецслужбами есть проблема - со стороны тяжело оценить их усилия. Может быть они вообще ничего не делают, а может быть они работали в поте лица но один раз на тысячу случаются ошибки
После просмотра "После прочтения сжечь" эта иллюзия исчезает, спецслужбы это вооруженная бюрократия и больше ничего.
Домашний паркур
Недоказуемое утверждение, так же, как и все их успехи о которых они рапортуют. Можно только сравнивать с соседями и верить
Забавно, вроде викиликс достаточно хорошо ответил на все эти вопросы, но как-то всем было лень читать что ли
Почему недоказуемое. Это иллюстрация, а доказательства - это история с шпилем, выданные агентам загранники с номерами идущими подряд, неудачное отравление Навального и так далее. Если ретроспективно посмотреть на историю любых спецслужб, то это почти всегда череда фейлов, нелепости, абсурда, неэффективности. Спецслужбы это бюрократия, которой дали оружие, со всеми вытекающими последствиями, свойственными природе любой бюрократии.
Караганда
Спасибо Пу, что в центре Москвы не стреляют
Ровно год назад у вас стреляли . Забыл чтоли?
Ну там по фэсам вроде(да и был кто-то из силовиков) или ты про что-то другое?
Евреев когда-нибудь в покое оставят?
Моссад уже выехал?
Капитальный чувак
Они могут только терроризировать бедных палестинцев.
Израильская община в Австрии попросила верующих не покидать дома.
Израильтяне, понаехавшие в европу, в клубах экстази едят и в стартапах работают, а не в синагоги ходят. Тут наверное всё-таки о еврейской общие идёт речь — из которой большая часть наверняка говорит на идише, а не на иврите.
В свете всех этих новостей рекомендую к просмотру шведский сериал этого года Халифат. Актуально, увы((
Показательный месяц
Сериал Халифат. Смотреть всем
Промокод на Кинопоиск будет?
Кажется, кто-то воспринял "Синагога-синагога, У меня патронов много" слишком буквально
Полиция подтверждает захват заложников( https://twitter.com/BrowneGareth/status/1323366980280307714
Капитальный чувак