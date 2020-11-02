Глава МВД Австрии назвал произошедшее терактом.

В закладки

Полиция возле места происшествия в Вене Kurier

Вечером 2 ноября в центре Вены, столице Австрии, открыли стрельбу — это произошло в районе с еврейским центром и синагогой. Об этом сообщает Kronen Zeitung. По данным издания Kurier, есть семь погибших, включая одного полицейского, и четверо раненых. Полиция официально это пока не подтверждала

По данным журналистов, как минимум один полицейский получил тяжёлые ранения. В самой полиции подтвердили наличие пострадавших, но не уточнили, есть ли среди них их коллеги.

В полиции подтвердили, что устроили масштабную операцию, и попросили очевидцев не выкладывать фотографии и видео, чтобы, судя по всему, не помогать нападавшему. Территорию возле синагоги сразу оцепили. Израильская община в Австрии попросила верующих не покидать дома.

По данным Kronen Zeitung, возле синагоги произошёл взрыв — вероятно, один из нападавших мог воспользоваться поясом со взрывчаткой и подорвался. Предположительно, нападавших было несколько: остальным удалось скрыться. В СМИ и соцсетях курсировала информация о захвате заложников в одном из ресторанов, но эти сведения не подтвердились.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. Он заявил, что спецслужбы действительно считают, что было нескольких нападавших. Также Нехаммер подтвердил наличие нескольких погибших и раненых.

The Autsiders @TAutsiders People making their way across the bridge away from the area where the shooting took place. https://t.co/gGWt1uzogW

В Твиттере начали распространять видео, на которое, вероятно, попал один из нападавших на синагогу. Официального подтверждения этому нет, а из твиттера видео уже удалили.