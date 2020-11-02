У синагоги в центре Вены устроили стрельбу. Убиты семь человек Материал редакции
Глава МВД Австрии назвал произошедшее терактом.
Вечером 2 ноября в центре Вены, столице Австрии, открыли стрельбу — это произошло в районе с еврейским центром и синагогой. Об этом сообщает Kronen Zeitung. По данным издания Kurier, есть семь погибших, включая одного полицейского, и четверо раненых. Полиция официально это пока не подтверждала
По данным журналистов, как минимум один полицейский получил тяжёлые ранения. В самой полиции подтвердили наличие пострадавших, но не уточнили, есть ли среди них их коллеги.
В полиции подтвердили, что устроили масштабную операцию, и попросили очевидцев не выкладывать фотографии и видео, чтобы, судя по всему, не помогать нападавшему. Территорию возле синагоги сразу оцепили. Израильская община в Австрии попросила верующих не покидать дома.
По данным Kronen Zeitung, возле синагоги произошёл взрыв — вероятно, один из нападавших мог воспользоваться поясом со взрывчаткой и подорвался. Предположительно, нападавших было несколько: остальным удалось скрыться. В СМИ и соцсетях курсировала информация о захвате заложников в одном из ресторанов, но эти сведения не подтвердились.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. Он заявил, что спецслужбы действительно считают, что было нескольких нападавших. Также Нехаммер подтвердил наличие нескольких погибших и раненых.
В Твиттере начали распространять видео, на которое, вероятно, попал один из нападавших на синагогу. Официального подтверждения этому нет, а из твиттера видео уже удалили.
Ну так, Россия, Канада. Теперь и Австрия еще. Кто-то очень хочет разжечь антиисламские настроения
Не забудь шапочку из фольги нацепить
Показательный месяц
Хитрые евреи устроили сами себе теракт, чтобы породить волну антиисламизма?
Рептилоиды
Ты упускаешь, что это жидорептилойды с Марса
Выдумаешь тоже) их не существует!
Обычные рептилоиды,которых Дружко ловил
Обычные - это земляне, а кроме них есть ещё первая волна миграции с Тёмной Стороны Луны и вторая с Марса
Карабах приплести забыл
Карабах-барабах
@Пожилой Мартингал твой ход
я могу за него
Пусть сам несёт эту тяжёлую ношу
Ну у меня тоже азерботские канальчики есть, там буквально то же самое пишут (как раз таки после его комментов стало интересно что у них там)
Там даже попадается ТАКОЕ, лол
Рамзан
А тем уже пофиг!
Сосит не такую шапочку, отрезать нахрен бошку и прострелить её!
Так французы же "Серых волков" запрещать собираются. Мб мигрируют
Да не, наверняка это буддисты или пастафарианцы, а возможно агрессивные христиане, которые вспомнили крестовые походы.
Буддисты тоже при возможности пиздят других, все религии такие
Представители любых религий могут совершать насилие. Но важно то, что в буддизме существует прямой запрет на насилие, в отличие от.
Да какая разница есть ли запрет, если при случае на наличие запрета закрывают глаза
Капитальный чувак
Евреи или свидетели иеговы, да кто угодно может.
Евреи стреляли у синагоги?
Капитальный чувак
Провокация. И обвинение бородатых. Такое может быть.
Показательный
Им, вродь, хватает Палестины и тёрок по поводу Иерусалима, чтоб бородатых теребить
Тсс сейчас окажется, что кассамы они сами по себе запускают и терракты у себя устраивают
Однообразие комментариев
Ты ведущий передачи "комментируем оригинально" или чё там?
Дело в том, что люди даже не пытаются узнать, что произошло на самом деле. У Австрии жесткая позиция по мигрантам. Нападавший вполне может оказаться ультранационалистом.
Интересно как написанное тобой сейчас читается в написанном выше. Ты ведущий передачи "переобуваемся на ходу"?
Шутка, повторенная два раза, в два раза смешнее!
Многолетний бокал
Они не меняются, у людей уже выработанная реакция
С более древними религиями человечество как-то научилось жить. И опять же, исламу хорошо в исламских странах, христианству в христианских, в этом случае нет напряжения, нет причин раскола и конфликта в обществе по религиозному признаку. Но европейцы и мы сами себе эту причину зачем-то на свою голову взваливаем и нашим потомкам (а может еще и нам) придется столкнуться с ужасающими конфликтами в разрывающемся обществе, когда сменится несколько поколений муслимов и они получат право говорить, что всегда здесь жили, а тех, кто помнит их понаехавшими уже не останется. БЛМ негров это легкая прогулка по сравнению с тем, что нам устроят здесь воины аллаха.
Моссад уже выехал?
Капитальный чувак
Они могут только терроризировать бедных палестинцев.
Спасибо Пу, что в центре Москвы не стреляют
Ровно год назад у вас стреляли . Забыл чтоли?
Ну там по фэсам вроде(да и был кто-то из силовиков) или ты про что-то другое?
Кажется, кто-то воспринял "Синагога-синагога, У меня патронов много" слишком буквально
Полиция подтверждает захват заложников( https://twitter.com/BrowneGareth/status/1323366980280307714
Капитальный чувак
Ночь обещает быть жутко не скучной)
Надеюсь, это всё-таки какая-то ошибка, визуальных подтверждений нет, а перестрелка с подозреваемым совсем в другой стороне от синагоги https://twitter.com/ain92ru/status/1323375525579075584
В свете всех этих новостей рекомендую к просмотру шведский сериал этого года Халифат. Актуально, увы((
Показательный месяц
Сериал Халифат. Смотреть всем
Промокод на Кинопоиск будет?
@Сергей Звезда пишут что одного ликвидировали и прикладывают фотку с трупом который похож, на того что бегал на видео
@Сергей Звезда «Подозрение на захват заложников одним из террористов в гостинице Хилтон в Вене.» это пишет израильская новостная телега. Но ей можно доверять, они редко ошибаются
Евреев когда-нибудь в покое оставят?
Многолетний бокал
Резьбу? Я на своём болте резьбу сорвал, поможешь?
Точный вентилятор
Фарш невозможно провернуть назад...
На мотив песни https://youtu.be/8HfQxOPaycM?t=95
Подозреваемый в балаклаве с калашом: https://twitter.com/ELINTNews/status/1323355376499253248 (оригинал удалён, первая попавшаяся перезаливка: https://t.me/dvachannel/59251)
Видео ранения полицейского (я вас предупредил): https://twitter.com/MarioLeb79/status/1323357762760396800
(я вас пердупредил)
О чём?
Ну как, видео может шокировать, всё такое. Хотя там крови не видно
Домашний паркур
Зачем еще думаешь люди хотя в комментарии под такими постами
Он же стреляет по первому этажу из пистолета, та же брусчатка: https://t.me/breakingmash/21516
Так, что ещё не хватает в 2020?
Последнее, что я бы делал, это ввязывался в войну с израильскими бандами. Они и за яйца подвесить могут. Вообще не церемонятся.
Сейчас как раз тот момент, когда европейская цивилизация может протрезветь и решиться на Реконкисту. Очень хотелось бы, чтобы все эти события стали отрезвляющей пощечиной обществам.
У исламистов там обострение или что? Вместо гурий в раю теперь еще несовершеннолетних мальчиков обещают что-ли?