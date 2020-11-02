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Сергей Звезда
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У синагоги в центре Вены устроили стрельбу. Убиты семь человек Материал редакции

Глава МВД Австрии назвал произошедшее терактом.

122 комментария
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Полиция возле места происшествия в Вене Kurier

Вечером 2 ноября в центре Вены, столице Австрии, открыли стрельбу — это произошло в районе с еврейским центром и синагогой. Об этом сообщает Kronen Zeitung. По данным издания Kurier, есть семь погибших, включая одного полицейского, и четверо раненых. Полиция официально это пока не подтверждала

По данным журналистов, как минимум один полицейский получил тяжёлые ранения. В самой полиции подтвердили наличие пострадавших, но не уточнили, есть ли среди них их коллеги.

В полиции подтвердили, что устроили масштабную операцию, и попросили очевидцев не выкладывать фотографии и видео, чтобы, судя по всему, не помогать нападавшему. Территорию возле синагоги сразу оцепили. Израильская община в Австрии попросила верующих не покидать дома.

По данным Kronen Zeitung, возле синагоги произошёл взрыв — вероятно, один из нападавших мог воспользоваться поясом со взрывчаткой и подорвался. Предположительно, нападавших было несколько: остальным удалось скрыться. В СМИ и соцсетях курсировала информация о захвате заложников в одном из ресторанов, но эти сведения не подтвердились.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. Он заявил, что спецслужбы действительно считают, что было нескольких нападавших. Также Нехаммер подтвердил наличие нескольких погибших и раненых.

Georgia_HGrabar @GHG19hr
#Wien #Vienna #Austria #Schisserei https://t.co/K22OXLnQh2
The Autsiders @TAutsiders
People making their way across the bridge away from the area where the shooting took place. https://t.co/gGWt1uzogW
ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 @MarioLeb79
Nearby the synagogue 🕍 #vienna https://t.co/AlDLbDpZmK
ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 @MarioLeb79
A policeman was shot live on camera after confronting the Terrorist in #Vienna https://t.co/CR4PEpRxFM

В Твиттере начали распространять видео, на которое, вероятно, попал один из нападавших на синагогу. Официального подтверждения этому нет, а из твиттера видео уже удалили.

#новости #происшествия

Статья дополняется
Спасибо за наводку Вова А.
Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
7
46
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122 комментария
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Кавказский дебаркадер

47

Кто-то Австрию с Францией перепутал?

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Рыжий

Кавказский
–43

Ну так, Россия, Канада. Теперь и Австрия еще. Кто-то очень хочет разжечь антиисламские настроения

Ответить

Марк Рязанцев

Рыжий
35

Не забудь шапочку из фольги нацепить

Ответить

Рыжий

Марк
–26

Ну да, ну да. Нападения на католиков в их церкви, расстрел православного священника у православной церкви, нападения на синагогу. И все это за календарную неделю. Явно же не в карикатурах дело

Ответить

Показательный месяц

Рыжий
29

Хитрые евреи устроили сами себе теракт, чтобы породить волну антиисламизма?

Ответить

Viktor Kushnarov

Показат…
7

Рептилоиды

Ответить

Паша Красников

Viktor
1

Ты упускаешь, что это жидорептилойды с Марса

Ответить

Viktor Kushnarov

Паша
1

Выдумаешь тоже) их не существует!
Обычные рептилоиды,которых Дружко ловил

Ответить

Алиса Барышман

Viktor
3

Обычные - это земляне, а кроме них есть ещё первая волна миграции с Тёмной Стороны Луны и вторая с Марса

Ответить

Алиса Барышман

Рыжий
7

Карабах приплести забыл

Ответить

the art of

Алиса
7

Карабах-барабах

Ответить

Митя

the
0

бабах-ахбар

Ответить

Показательный

Алиса
2

@Пожилой Мартингал твой ход

Ответить

Финский холод

Показат…
1
Ответить

Алиса Барышман

Показат…
0

я могу за него

Ответить

Показательный

Алиса
0

Пусть сам несёт эту тяжёлую ношу

Ответить

Алиса Барышман

Показат…
2

Ну у меня тоже азерботские канальчики есть, там буквально то же самое пишут (как раз таки после его комментов стало интересно что у них там)

Там даже попадается ТАКОЕ, лол

Ответить

Nick Rosenberg

Рыжий
0

Не в карикатурах, но в одной книжке.

Ответить

the art of гепард

Рыжий
1

наверняка Навальный

Ответить

Паша Красников

Рыжий
1

Так они сами, вроде, справляются.

Ответить

Glan

Рыжий
0

Давно пора. 

Ответить

Serghei Lisii

Рыжий
0

Исламисты?

Ответить

Рыжий

Рыжий
–6

А че за минусы, на tj любят исламистов? Фига себе 

Ответить

Viktor Kushnarov

Рыжий
0

Написал слово на "и" - словил минус. Чё не ясно?

Ответить

Максим Козаченко

Рыжий
0

Стадный инстинкт, никто даже не понял, что ты толстишь

Ответить

Эдуардыч 2.0

Кавказский
1

Рамзан

Ответить

Viktor Kushnarov

Эдуардыч
0

Пармезан

Ответить

Паша Красников

Viktor
0

Айран

Ответить

Игорь Рачук

Кавказский
0

А тем уже пофиг! 
Сосит не такую шапочку, отрезать нахрен бошку и прострелить её! 

Ответить

Алиса Барышман

Кавказский
0

Так французы же "Серых волков" запрещать собираются. Мб мигрируют

Ответить

Красивый кот

Кавказский
0

А какая им разница?

Ответить

Viktor Kushnarov

46
Ответить

Яркий щит

36

Опять представители мирной религии?

Ответить

Drain Bamage

Яркий
16

Да не, наверняка это буддисты или пастафарианцы, а возможно агрессивные христиане, которые вспомнили крестовые походы.

Ответить

Abram Dikoy

Drain
6

Буддисты тоже при возможности пиздят других, все религии такие

Ответить

Joel Joyce

Abram
5

Представители любых религий могут совершать насилие. Но важно то, что в буддизме существует прямой запрет на насилие, в отличие от.

Ответить

Abram Dikoy

Joel
3

Да какая разница есть ли запрет, если при случае на наличие запрета закрывают глаза

Ответить

Ozabot

Abram
1

Есть разница. Никто не убивает людей «Во имя Будды». Иначе получится, что атеизм — самое злое явление в мире, потому что коммунисты всех убивали.

Ответить

Максим Козаченко

Abram
0

Да, прям при первой возможности бегут, ага

Ответить

Tural M

Яркий
2

вполне может быть друггй мирной религии, пока неизвестно

Ответить

Капитальный чувак

Tural
–1

Евреи или свидетели иеговы, да кто угодно может.

Ответить

Показательный месяц

Капитальный
8

Евреи стреляли у синагоги?

Ответить

Капитальный чувак

Показательный
–5

Провокация. И обвинение бородатых. Такое может быть.

Ответить

Показательный

Капитал…
6

Им, вродь, хватает Палестины и тёрок по поводу Иерусалима, чтоб бородатых теребить

Ответить

Алиса Барышман

Показат…
2

Тсс сейчас окажется, что кассамы они сами по себе запускают и терракты у себя устраивают

Ответить

Паша Красников

Капитальный
1

Если это будет кришнаит - я сильно удивлюсь.

Ответить

Яркий щит

Tural
0

Я специально не уточнял. 

Ответить

AZP

Яркий
0

Буддисты.

Ответить

Жидкий американец

30

фух, я уж думал, что сегодня терактов не будет. а не подвели проказники, успели

Ответить

Показательный месяц

Жидкий
0

Terrorist attacks November 

Ответить

Катя Лукаверова

Жидкий
0

Русские не сдаются

Ответить

Это не шутки

6

Однообразие комментариев

Ответить

Психологический инструмент

Это
20

Ты ведущий передачи "комментируем оригинально" или чё там?

Ответить

Это не шутки

Психологический
1

Дело в том, что люди даже не пытаются узнать, что произошло на самом деле. У Австрии жесткая позиция по мигрантам. Нападавший вполне может оказаться ультранационалистом. 

Ответить

Психологический инструмент

Это
10

Интересно как написанное тобой сейчас читается в написанном выше. Ты ведущий передачи "переобуваемся на ходу"? 

Ответить

Паша Красников

Психологический
2

Шутка, повторенная два раза, в два раза смешнее!

Ответить

Это не шутки

Паша
–2

А ты забавный, отрежу тебе голову последним

Ответить

Многолетний бокал

Это
2

Они не меняются, у людей уже выработанная реакция

Ответить

Степан Анейчик

Многолетний
3

нормисы

Ответить

Недавний рак

5

Места религиозного поклонения не просто так становятся местами разгула терроризма и преступности. Религиозность общества это уровень развития общества.

Ответить

Голубой украинец

2

Пизда.

Ответить

Кишъ Мышь

Голубой
9

Да

Ответить

Паша Красников

Кишъ
0

Караганда

Ответить

Голубой украинец

Паша
0

Астана

Ответить

Кишъ Мышь

Голубой
0

аль-каидА

Ответить

Внезапный лолипоп

3

Мне искренне интересно, сколько же ещё должно умереть людей, чтобы весь мир наконец-то осознал то, что ислам нужно запретить?) В принципе, как и  все остальные религии)

Ответить

Василий Лебедев

Внезапный
1

С более древними религиями человечество как-то научилось жить. И опять же, исламу хорошо в исламских странах, христианству в христианских, в этом случае нет напряжения, нет причин раскола и конфликта в обществе по религиозному признаку. Но европейцы и мы сами себе эту причину зачем-то на свою голову взваливаем и нашим потомкам (а может еще и нам) придется столкнуться с ужасающими конфликтами в разрывающемся обществе, когда сменится несколько поколений муслимов и они получат право говорить, что всегда здесь жили, а тех, кто помнит их понаехавшими уже не останется. БЛМ негров это легкая прогулка по сравнению с тем, что нам устроят здесь воины аллаха.

Ответить

Алексей Акулов

1

Моссад уже выехал?

Ответить

Капитальный чувак

Алексей
–13

Они могут только терроризировать бедных палестинцев.

Ответить

Паша Красников

Капитальный
5

О! Русские хакеры подъехали.

Ответить

Алиса Барышман

Капитальный
0

Открой фонд по защите прав кассамов(и прочих снарядов рсзо).

Ответить

Василий Лебедев

Капитальный
0

Это уже хорошо.

Ответить

Finogeev Yuriy

–5

Спасибо Пу, что в центре Москвы не стреляют

Ответить

Grant Vaspurakan

Finogeev
5

Ровно год назад у вас стреляли . Забыл чтоли?

Ответить

Finogeev Yuriy

Grant
6

Это уже обнулили

Ответить

Алиса Барышман

Grant
0

Ну там по фэсам вроде(да и был кто-то из силовиков) или ты про что-то другое?

Ответить

André

2

Буддисты атакуют

Ответить

Многолетний бокал

2

Туева хуча вопросов, а ответов так мало.

Какой же повод был нападать сейчас? Макрон в соседней по союзу стране, к евреям он уж точно никакого отношения не имеет

Ответить

Максим Козаченко

Многолетний
0

Неверных можно убивать в любой день и год

Ответить

Andre Macareno

2

Кажется, кто-то воспринял "Синагога-синагога, У меня патронов много" слишком буквально

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

2

Полиция подтверждает захват заложников(  https://twitter.com/BrowneGareth/status/1323366980280307714

Gareth Browne @BrowneGareth
Austrian newspaper is reporting hostages taken in Vienna https://twitter.com/florianklenk/status/1323366152320503815
Ответить

Капитальный чувак

Ilya.A—Petya.A's
0

Ночь обещает быть жутко не скучной)

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Капитальный
0

Надеюсь, это всё-таки какая-то ошибка, визуальных подтверждений нет, а перестрелка с подозреваемым совсем в другой стороне от синагоги https://twitter.com/ain92ru/status/1323375525579075584

Ответить

Василий Лебедев

2
Ответить

Капитальный чувак

–9

Еврейские террористы, хоть какое то разнообразие.

Ответить

Показательный месяц

Капитальный
3

Не, тут опять евреев бьют. Старо как мир

Ответить

Словесный Интервент

0

В свете всех этих новостей рекомендую к просмотру шведский сериал этого года Халифат. Актуально, увы((

Ответить

Показательный месяц

Словесный
3

Сериал Халифат. Смотреть всем

Ответить

Паша Красников

Показательный
0

Промокод на Кинопоиск будет?

Ответить

Показательный месяц

Паша
1
Ответить

Марк Рязанцев

1

@Сергей Звезда пишут что одного ликвидировали и прикладывают фотку с трупом который похож, на того что бегал на видео

Ответить

Марк Рязанцев

Марк
1

@Сергей Звезда «Подозрение на захват заложников одним из террористов в гостинице Хилтон в Вене.» это пишет израильская новостная телега. Но ей можно доверять, они редко ошибаются

Ответить

Dmitri

1

Евреев когда-нибудь в покое оставят?

Ответить

Василий Лебедев

Dmitri
1

Да тут вроде как всем ряженку кефиров объявили, не только евреям.

Ответить

Grant Vaspurakan

1

Думаю что это арабы

Ответить

Точный вентилятор

0

а по идее, раз уж у синагоги, то должны были устраивать резьбу

Ответить

Многолетний бокал

Точный
0

Резьбу? Я на своём болте резьбу сорвал, поможешь?

Ответить

Точный вентилятор

Многолетний
1

Фарш невозможно провернуть назад...

Ответить

Паша Красников

Точный
1

На мотив песни https://youtu.be/8HfQxOPaycM?t=95

Ответить

Точный вентилятор

Паша
1

да

Ответить

Василий Лебедев

Многолетний
0

ртом?

Ответить

Василий Лебедев

Точный
0

ряженку кефиров

Ответить

Skoi Skoi

0

Торжественное открытие синагоги

Ответить

Genesi5

0

Так, ну тут без старухи Изергиль никак

Ответить

Aнус Роскомнадзора

–1

При Гитлере такой хуйни не было.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

0

Подозреваемый в балаклаве с калашом: https://twitter.com/ELINTNews/status/1323355376499253248 (оригинал удалён, первая попавшаяся перезаливка: https://t.me/dvachannel/59251)
Видео ранения полицейского (я вас предупредил): https://twitter.com/MarioLeb79/status/1323357762760396800

Ответить

Паша Красников

Ilya.A—Petya.A's
1

(я вас пердупредил)

О чём?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Паша
0

Ну как, видео может шокировать, всё такое. Хотя там крови не видно

Ответить

Острый месяц

Ilya.A—Petya.A's
0

На входе в рестик нормальная лужа

Ответить

Домашний паркур

Ilya.A—Petya.A's
0

Зачем еще думаешь люди хотя в комментарии под такими постами

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Ilya.A—Petya.A's
0

Он же стреляет по первому этажу из пистолета, та же брусчатка: https://t.me/breakingmash/21516

Ответить

Игорь Рачук

0

Таки не кошерно!

Ответить

Ник Хартман

0

Казалось бы, причем тут Магомед?

Ответить

Steve Skrynnikov

0

cs_Vienna

Ответить

конгруэ́нтный

0

щас будет вам деус экс с милитари патрулями на каждом углу 

Ответить

Михаил Октябрьский

0

> Израильская община в Австрии

Может все-таки еврейская община

Ответить

Sergey Volkov

0

Так, что ещё не хватает в 2020?

Ответить

Michael Shultz

Sergey
0

Ядерной войны

Ответить

Ozabot

0

Последнее, что я бы делал, это ввязывался в войну с израильскими бандами. Они и за яйца подвесить могут. Вообще не церемонятся.

Ответить

Василий Лебедев

Ozabot
0

Сейчас как раз тот момент, когда европейская цивилизация может протрезветь и решиться на Реконкисту. Очень хотелось бы, чтобы все эти события стали отрезвляющей пощечиной обществам.

Ответить

Илья Гераськин

0

Только недавно там были. Тёплую ламповую Вену кошмарят сволочи

Ответить

Нижний интернет

0

У исламистов там обострение или что? Вместо гурий в раю теперь еще несовершеннолетних мальчиков обещают что-ли?

Ответить
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