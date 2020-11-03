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Ольга Щербинина
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Число жертв теракта в Вене возросло до трёх. Власти заявили о исламистском мотиве нападения Материал редакции

Четырёх подозреваемых задержали, одного убили, несколько находятся в бегах.

82 комментария
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Жертвами нападений в Вене стали три мирных жителя. Один человек погиб на месте, позже женщина скончалась в больнице от полученных ранений. Об этом в эфире телеканала ORF сообщил мэр города Михаэль Людвиг. Утром 3 ноября министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о третьем погибшем. Изначально СМИ говорили о семи погибших, но полиция не подтвердила эту информацию. Ещё 15 человек пострадали.

Полицейские застрелили одного из нападавших, другим удалось скрыться. По словам Людвига, убитый террорист имел при себе огнестрельное оружие и мачете. Сообщения о поясе со взрывчаткой не подтверждаются, вероятнее всего, это был муляж. По горячим следам полиция задержала четырёх подозреваемых, но часть террористов ещё на свободе. В связи с этим граждан попросили не выходить на улицу, в школах отменили занятия.

Buket Uzunoğlu @Birbuketgokyuzu
The moment of the criminals surrender #Vienna #ViennaAttack https://t.co/UfhZOJqKdL

К нападениям в Вене могут быть причастны джихадисты, сообщил ресурс SITE Intelligence Group, который следит за информационной активностью боевиков. По его данным, они заявили, что атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».

Глава МВД заявил, что теракт имеет исламистский мотив. По его словам, нападение в Вене совершил как минимум один террорист-исламист, причастный к деятельности «Исламского государства», передаёт Welt.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом».Он написал в твиттере: «Наша республика переживает нелегкие времена. Хочу поблагодарить все службы, которые сейчас рискуют жизнью ради нашей безопасности. Полиция примет решительные меры против виновников в этом ужасном террористическом нападении».

Стрельба у синагоги в центре Вены началась поздно вечером 2 ноября.

Заголовок новости был изменён в связи с появлением информации о третьем погибшем.

У синагоги в центре Вены устроили стрельбу…
Есть убитые и раненые.
tjournal.ru

#новости #терактввене

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82 комментария
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Исторический Гоша

42

Поздравляю Австрию с грамотной и разумной миграционной политикой.

Сравнительно недавно читал на форумах бататы молодых погромистов 300к/секунду о том, какой пиздец устраивают с проверкой документов при попытке вкатиться в Австрию. У одного из них трижды доебались до обычной справки из вуза, а потом всё равно признали её недействительной (помогла только апелляция).

Уверен, у тех чуваков, которые расстреливали граждан Австрии на улицах, с документами было всё в порядке.

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Степан Анейчик

Исторический
0

атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».

Ответить

Viktor Kushnarov

16

Просто жесть. Вспоминаю, как мирно гулял по этим улочкам.. Да и вообще Вена была самым комфортным городом для жизни..Комфортным,сытым,благополучным..
Подумал про то,что если бы мы стояли на площади,и услышали взрывы- мы бы скорее решили,что это салют.. И нас бы всех перебили как овечек..
Какой падалью надо быть,чтоб за так убивать мирных людей..
Тем более,толерантных европейцев,которые вчера защищали тебя..

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alexferman

Viktor
22

Какой падалью надо быть

Исламской

Ответить

Достаточный космос

alexferman
0

@Вахтёр 

Ответить

Не я

Viktor
–7

А толерантные европейцы, как никто другой заслуживает получить ответочку за своё слабоумие в отношении иммиграционной политики. Нехуй встречать животных с распростёртыми объятиями

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Dmts

Viktor
2

Вена была самым комфортным городом для жизни.

Ну, когда все супермаркеты и магазины закрываются в 20-00, так себе комфорт.

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chachalava

Viktor
0

Почти каждый год до ковида по работе приходилось бывать в Вене, и всегда в центре шатались кучи тёток, замотанных в черные паранджи (при +35 на улице летом), со своими бородатыми муженьками. Так что мультикультурализм там уже много лет, и понятно, к чему это приводит

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vvtwittep

Viktor
0

Никаких прогулок! Кругом смертоносный вирус и террористы! #ОставайтесьДома

Ответить

Персональный холод

15

Все, больше мусульман защищать в тредах не смогу. Простите, мусульмане ТЖ, но это шляпа

Ответить

Никита Сопов

Персональный
6

Я одного не понимаю, если Бог всемогущий и всеведущий, как его может оскорбить какая то позорная человеческая хуета? тогда он не Бог 

Ответить

Nikita Zubkov

Никита
11

Сейчас бы пытаться понять фанатиков логикой

Ответить

Dmitry Yashin

Nikita
0

Вы эти комменты в каждый трек копипастите?

Ответить

Персональный холод

Никита
0

Хз, я не шарю в исламе. Я знаю только то, что в тех религиях, что по Ветхому завету, запрещено изображать Бога.
Но там все по соображениям "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им". Не понимаю чего возбухают, если честно.

Ответить

Lolllp

Никита
0

Ну это не оскорбляет бога, это оскорбляет последователей, что кто-то посмел такое сделать/сказать.

Ответить

alexferman

Персональный
3

Теперь Орлов беззащитен

Ответить

Персональный холод

alexferman
5

Уже рвется в соседнем комментарии. 

Ответить

Достаточный космос

Персональный
1

Слабак!!! Прогнулся под всеобщую волну исламофобии. 

Ответить

Первоначальный цвет

Достаточный
1

Не, чувак, эти пидоры на синагогу напали - это залёт!

Ответить

Лысина Арика

9

Да не надо просто пускать к себе Ислам, как делает уже половина мира/

Ответить

Служащий пистолет

Лысина
11

Правильно, пускайте в свои сердечки Сатану.

Ответить

Ваня Погост

Служащий
3

Всякий раз, когда умывается котик, он служит Сотоне :3

Ответить

Служащий пистолет

Ваня
0

Зачем палишь? Удоли!

Ответить

Ваня Погост

Служащий
2
Ответить

alexferman

Служащий
0

It's a trap!

Ответить

Служащий пистолет

alexferman
1

Yes

Ответить

Исторический Гоша

Служащий
0

Прям под новый год готовлюсь впускать.

Ответить

Степан Анейчик

Лысина
0

атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».

Ответить

Достаточный космос

–13

Когда уже исламисты переключатся на Россию? Россия это же центр исламофобии. Почему мусульмане не хотят наказать русских?

Ответить

Серый фитиль

Достаточный
13

В России их все и так боятся

Ответить

Служащий пистолет

Серый
2

Лично я полицию больше боюсь(

Ответить

Серый фитиль

Служащий
0

Полиция с меньшей вероятностью отрежет голову

Ответить

Персональный холод

Достаточный
0

Дима, я тебя поддерживаю, а ты...

Ответить

alexferman

Персональный
0

Да он совершенно неблагодарный тип. Его поэтому родители в детдом сдали.

Ответить

Персональный холод

alexferman
0

Зачем ты травишь человека?((

Ответить

alexferman

Персональный
13

Орлов не человек, а псевдоразумная колония кумыс-бактерий

Ответить

Достаточный

alexfer…
3

Твоя мать НЕ шлюха

Ответить

Степан Анейчик

alexfer…
1

@Вахтёр На тебя надежды, конечно нет, но мало ли.
@Владислав Цыплухин ты вроде говорил что будете разбираться с каждым случаем травли. Вот, разбирайтесь.

Ответить

alexferman

Степан
1

Может, вернёшься обратно на Пикабу?

Ответить

Достаточный космос

Персональный
0

Сообщение удалено

Ответить

Персональный холод

Достаточный
0

Тут была написана какая-то гадость 

Ответить

Митя Мурасов

Достаточный
0

Нуу ...в 2002 их почти у нас добили, но по какой то причине армии сказали стоп.

Ответить

Достаточный космос

–9

Почему исламофобы не понимают, что так агрессивно реагируя на теракты, они по сути уподобляются исламистам?? Или ЭТО ДРУГОЕ?

Ответить

Mezzo Deesa

Достаточный
6
Ответить

Artem 88

Достаточный
0

Подставь другую щеку.

Ответить

Blahblah Pooh

Достаточный
0

«так агрессивно» — это как? 

Ответить

Достаточный космос

Blahblah
0

Оправдывают китайских национал-коммунистов

Ответить

Blahblah Pooh

Достаточный
0

Ты отождествляешь эти два действия? Оправдание каких-то идей  и теракты?

Ответить

Lolllp

Blahblah
0

Так там не какие-то идеи. Там реальные лагеря  для мусульман

Ответить

Достаточный космос

Blahblah
–1

Так ультраправые давно теракты устраивают

Ответить

Blahblah Pooh

Достато…
0

А где ты увидел тут оправдание терактов, проводимых ультраправыми? Ты ж сам говоришь, что оправдывают идеологию национал-коммунистов

Ответить

Достаточный

Blahblah
0

В некоторых моих удаленных постах!

Ответить

Blahblah Pooh

Достато…
1

Пиздец, чел. У тебя реально проблемы с последовательностью мыслей. Я тебя спрашиваю — как реагируют? Ты говоришь — они оправдывают идеологию. Я говорю — и че? Ты: — Но кто-то убивает кого-то!! Так они ж идеологию оправдывают, а не убийства. И уж тем более не убивают

Ответить

Достаточный

Blahblah
0

Читай внимательно! Оправдывают теракты против мусульман

Ответить

Blahblah Pooh

Достато…
2

Нахуя я вообще тебе что-то пишу... это тебя только воодушевляет. Одно хорошо — сейчас не весна, зимой тебе должно полегчать. Не забывай спать и есть хорошо, ок? А то сам не заметишь, как крыша съедет. Береги себя, я серьезно.

Ответить

Достаточный

Blahblah
0

Не рвись

Ответить

панксексуал

Достаточный
0

исламофобы реагируют словами и комментиками = мусульмане реагируют террактами и отрезанием голов

Ответить

Вячеслав

2

Какой кошмар, а ещё такие как «Хабибы» со статусом боксерской груши защищают и косвенно поддерживают такой беспредел. При этом причины в карикатурах находят, только путая при этом причинно-следственные связи

Ответить

ouxen

0

не бывает плохих национальностей ☝🏽

Ответить

Персональный холод

ouxen
0

Исламист - национальность?

Ответить

alexferman

Персональный
17

Диагноз

Ответить

Mezzo Deesa

Персональный
0

Лезть в бутылку и рассуждать, что вон там где-то есть один-два поехавших европеоида ставших самыми мирными, не меняет реальной картины.

Ответить

ouxen

Персональный
–1

и рас

Ответить

Персональный холод

ouxen
0

Исламисты - не отдельная раса 

Ответить

Просто Тимуррр

ouxen
1

Бывают плохие религии?

Ответить

alexferman

Просто
1

Да

Ответить

alexferman

alexferman
1

Чуть менее чем все

Ответить

sdd264

Просто
0

Бывают секты. Я не могу назвать хоть одну нормальную

Ответить

Евгений Павлюк

1

Не 2 октября, а 2 ноября

Ответить

web-watcher

1

Про 7 погибших же писали

Ответить

Blahblah Pooh

web-watcher
0

Ну слухи ползут быстро. Раненные были, скорее всего. И убитых террористов не считают. 

Ответить

alexferman

0

Адик!

Ответить

ouxen

alexferman
0

дасслер

Ответить

Nyet Nicho

0

"об исламистском" - пишите по-русски правильно

Ответить

Первоначальный цвет

Nyet
–1

Зануда, мля

Ответить

Dmitry Yashin

Первоначальный
0

Неуч, бля.

Ответить

Никита Трофимов

–8

Честно говоря все это больше похоже на почерк Путина. У него была такая тактика взрывы устраивать в нашей стране в начале нулевых

Ответить

Blahblah Pooh

Никита
2
Ответить

Blahblah Pooh

0

Вот такой пиздец( Осторожнее, на видео кадр возможного убийства мирного жителя террором

Gofile
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gofile.io
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Степан Анейчик

0

атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».

Вот и ответочка

Ответить

Комментарий удален

vvtwittep

0

Решили припугнуть европку еще немножко. Пора пора. 

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Anton Gostev

0

Четырёх подозреваемых задержали, одного убили, несколько находятся в бегах.

Мне нравится слово "несколько"

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