Число жертв теракта в Вене возросло до трёх. Власти заявили о исламистском мотиве нападения Материал редакции
Четырёх подозреваемых задержали, одного убили, несколько находятся в бегах.
Жертвами нападений в Вене стали три мирных жителя. Один человек погиб на месте, позже женщина скончалась в больнице от полученных ранений. Об этом в эфире телеканала ORF сообщил мэр города Михаэль Людвиг. Утром 3 ноября министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о третьем погибшем. Изначально СМИ говорили о семи погибших, но полиция не подтвердила эту информацию. Ещё 15 человек пострадали.
Полицейские застрелили одного из нападавших, другим удалось скрыться. По словам Людвига, убитый террорист имел при себе огнестрельное оружие и мачете. Сообщения о поясе со взрывчаткой не подтверждаются, вероятнее всего, это был муляж. По горячим следам полиция задержала четырёх подозреваемых, но часть террористов ещё на свободе. В связи с этим граждан попросили не выходить на улицу, в школах отменили занятия.
К нападениям в Вене могут быть причастны джихадисты, сообщил ресурс SITE Intelligence Group, который следит за информационной активностью боевиков. По его данным, они заявили, что атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».
Глава МВД заявил, что теракт имеет исламистский мотив. По его словам, нападение в Вене совершил как минимум один террорист-исламист, причастный к деятельности «Исламского государства», передаёт Welt.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом».Он написал в твиттере: «Наша республика переживает нелегкие времена. Хочу поблагодарить все службы, которые сейчас рискуют жизнью ради нашей безопасности. Полиция примет решительные меры против виновников в этом ужасном террористическом нападении».
Стрельба у синагоги в центре Вены началась поздно вечером 2 ноября.
Заголовок новости был изменён в связи с появлением информации о третьем погибшем.
Поздравляю Австрию с грамотной и разумной миграционной политикой.
Сравнительно недавно читал на форумах бататы молодых погромистов 300к/секунду о том, какой пиздец устраивают с проверкой документов при попытке вкатиться в Австрию. У одного из них трижды доебались до обычной справки из вуза, а потом всё равно признали её недействительной (помогла только апелляция).
Уверен, у тех чуваков, которые расстреливали граждан Австрии на улицах, с документами было всё в порядке.
атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».
Просто жесть. Вспоминаю, как мирно гулял по этим улочкам.. Да и вообще Вена была самым комфортным городом для жизни..Комфортным,сытым,благополучным..
Подумал про то,что если бы мы стояли на площади,и услышали взрывы- мы бы скорее решили,что это салют.. И нас бы всех перебили как овечек..
Какой падалью надо быть,чтоб за так убивать мирных людей..
Тем более,толерантных европейцев,которые вчера защищали тебя..
Какой падалью надо быть
Исламской
Почти каждый год до ковида по работе приходилось бывать в Вене, и всегда в центре шатались кучи тёток, замотанных в черные паранджи (при +35 на улице летом), со своими бородатыми муженьками. Так что мультикультурализм там уже много лет, и понятно, к чему это приводит
Никаких прогулок! Кругом смертоносный вирус и террористы! #ОставайтесьДома
Я одного не понимаю, если Бог всемогущий и всеведущий, как его может оскорбить какая то позорная человеческая хуета? тогда он не Бог
Сейчас бы пытаться понять фанатиков логикой
Персональный холод
Хз, я не шарю в исламе. Я знаю только то, что в тех религиях, что по Ветхому завету, запрещено изображать Бога.
Но там все по соображениям "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им". Не понимаю чего возбухают, если честно.
Теперь Орлов беззащитен
Слабак!!! Прогнулся под всеобщую волну исламофобии.
Да не надо просто пускать к себе Ислам, как делает уже половина мира/
Служащий пистолет
Правильно, пускайте в свои сердечки Сатану.
Всякий раз, когда умывается котик, он служит Сотоне :3
It's a trap!
атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».
Серый фитиль
В России их все и так боятся
Дима, я тебя поддерживаю, а ты...
Да он совершенно неблагодарный тип. Его поэтому родители в детдом сдали.
Зачем ты травишь человека?((
Орлов не человек, а псевдоразумная колония кумыс-бактерий
@Вахтёр На тебя надежды, конечно нет, но мало ли.
@Владислав Цыплухин ты вроде говорил что будете разбираться с каждым случаем травли. Вот, разбирайтесь.
Сообщение удалено
Нуу ...в 2002 их почти у нас добили, но по какой то причине армии сказали стоп.
«так агрессивно» — это как?
Оправдывают китайских национал-коммунистов
Ты отождествляешь эти два действия? Оправдание каких-то идей и теракты?
Так ультраправые давно теракты устраивают
А где ты увидел тут оправдание терактов, проводимых ультраправыми? Ты ж сам говоришь, что оправдывают идеологию национал-коммунистов
В некоторых моих удаленных постах!
Пиздец, чел. У тебя реально проблемы с последовательностью мыслей. Я тебя спрашиваю — как реагируют? Ты говоришь — они оправдывают идеологию. Я говорю — и че? Ты: — Но кто-то убивает кого-то!! Так они ж идеологию оправдывают, а не убийства. И уж тем более не убивают
Читай внимательно! Оправдывают теракты против мусульман
Нахуя я вообще тебе что-то пишу... это тебя только воодушевляет. Одно хорошо — сейчас не весна, зимой тебе должно полегчать. Не забывай спать и есть хорошо, ок? А то сам не заметишь, как крыша съедет. Береги себя, я серьезно.
исламофобы реагируют словами и комментиками = мусульмане реагируют террактами и отрезанием голов
Какой кошмар, а ещё такие как «Хабибы» со статусом боксерской груши защищают и косвенно поддерживают такой беспредел. При этом причины в карикатурах находят, только путая при этом причинно-следственные связи
не бывает плохих национальностей ☝🏽
Исламист - национальность?
Лезть в бутылку и рассуждать, что вон там где-то есть один-два поехавших европеоида ставших самыми мирными, не меняет реальной картины.
и рас
Бывают плохие религии?
Да
Про 7 погибших же писали
Ну слухи ползут быстро. Раненные были, скорее всего. И убитых террористов не считают.
Адик!
"об исламистском" - пишите по-русски правильно
Честно говоря все это больше похоже на почерк Путина. У него была такая тактика взрывы устраивать в нашей стране в начале нулевых
Вот такой пиздец( Осторожнее, на видео кадр возможного убийства мирного жителя террором
атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».
Вот и ответочка
Комментарий удален
Четырёх подозреваемых задержали, одного убили, несколько находятся в бегах.
Мне нравится слово "несколько"