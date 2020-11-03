Четырёх подозреваемых задержали, одного убили, несколько находятся в бегах.

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Жертвами нападений в Вене стали три мирных жителя. Один человек погиб на месте, позже женщина скончалась в больнице от полученных ранений. Об этом в эфире телеканала ORF сообщил мэр города Михаэль Людвиг. Утром 3 ноября министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о третьем погибшем. Изначально СМИ говорили о семи погибших, но полиция не подтвердила эту информацию. Ещё 15 человек пострадали.

Полицейские застрелили одного из нападавших, другим удалось скрыться. По словам Людвига, убитый террорист имел при себе огнестрельное оружие и мачете. Сообщения о поясе со взрывчаткой не подтверждаются, вероятнее всего, это был муляж. По горячим следам полиция задержала четырёх подозреваемых, но часть террористов ещё на свободе. В связи с этим граждан попросили не выходить на улицу, в школах отменили занятия.

К нападениям в Вене могут быть причастны джихадисты, сообщил ресурс SITE Intelligence Group, который следит за информационной активностью боевиков. По его данным, они заявили, что атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».

Глава МВД заявил, что теракт имеет исламистский мотив. По его словам, нападение в Вене совершил как минимум один террорист-исламист, причастный к деятельности «Исламского государства», передаёт Welt.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом».Он написал в твиттере: «Наша республика переживает нелегкие времена. Хочу поблагодарить все службы, которые сейчас рискуют жизнью ради нашей безопасности. Полиция примет решительные меры против виновников в этом ужасном террористическом нападении».

Стрельба у синагоги в центре Вены началась поздно вечером 2 ноября.

Заголовок новости был изменён в связи с появлением информации о третьем погибшем.