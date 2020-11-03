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Новости
Ольга Щербинина
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В Турции число погибших при землетрясении увеличилось до 100 человек Материал редакции

Это самое смертоносное землетрясение в стране за девять лет.

8 комментариев
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Жертвами землетрясения, которое произошло 30 октября на западе Турции, стали 100 человек, сообщает телеканал NTV со ссылкой на спасателей. Ещё 994 человека получили ранения, из них 147 человек продолжают оставаться в больницах.

Накануне сообщалось о 85 погибших, спасатели продолжали искать под обломками зданий ещё около 20 человек.

Землетрясение магнитудой 6,6 на западе Турции произошло 30 октября. Его центр оказался в Эгейском море на глубине около 10 километров. Толчки ощущались в различных провинциях страны и даже в Стамбуле, а также на греческом острове Крит и в Афинах. Сильнее всего оно затронуло провинцию Измир и одноимённый город.

Это землетрясение стало самым смертоносным в стране с 2011 года, тогда в юго-восточной провинции Ван погибли более 500 человек. Пострадали 1650 человек.

#новости #турция #происшествия

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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8 комментариев
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Михаил Набоков

5

Это месть макрону за карикатуры

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alexferman

3

Аллах промахнулся

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alexferman

alexferman
2

Последнего шарящего в геометрии и географии забили камнями ещё 300 лет назад

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Достаточный космос

–5

Жаль что в исламофобских странах типа России таких землетрясений нет

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IO

Достаточный
2

Бывали и похуже, просто здания не из говна и палок

Ответить

Служащий пистолет

0

@Ольга Щербинина за утро две плохие новости от тебя. Добить меня решила?

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Ваня Погост

–1

Бох наказал.

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Ivan Lindman

–1

Это скорее за подстрекательство конфликта в Карабахе и имперских замашках Эрдогана. Что Путин, что этот все воюют, но война  идет уже не за земли а в конечном счете за умы.

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