Это самое смертоносное землетрясение в стране за девять лет.

В закладки

Жертвами землетрясения, которое произошло 30 октября на западе Турции, стали 100 человек, сообщает телеканал NTV со ссылкой на спасателей. Ещё 994 человека получили ранения, из них 147 человек продолжают оставаться в больницах.

Накануне сообщалось о 85 погибших, спасатели продолжали искать под обломками зданий ещё около 20 человек.

Землетрясение магнитудой 6,6 на западе Турции произошло 30 октября. Его центр оказался в Эгейском море на глубине около 10 километров. Толчки ощущались в различных провинциях страны и даже в Стамбуле, а также на греческом острове Крит и в Афинах. Сильнее всего оно затронуло провинцию Измир и одноимённый город.

Это землетрясение стало самым смертоносным в стране с 2011 года, тогда в юго-восточной провинции Ван погибли более 500 человек. Пострадали 1650 человек.