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Алексей Боржонов
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Правительство упростило систему маркировки лекарств после жалоб фармпроизводителей на сбои в поставках Материал редакции

Аптеки и фармкомпании рассказывали о «стремительно нарастающей катастрофической неработоспособности» системы из-за сбоев.

5 комментариев
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Правительство упростило систему маркировки лекарств, говорится постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Такое решение объяснили повышенным спросом на препараты и эпидемиологической ситуацией.

Теперь медучреждениям и аптекам не нужно ждать, пока система подтвердит приём товаров. Они могут уведомить её о поступивших лекарствах и сразу пускать их в оборот. Кроме того, не нужно ждать подтверждений о приёме препаратов от поставщиков и владельцев регистрационных удостоверений на них. При импорте препаратов или их движении по стране производителям и аптекам по-прежнему нужно загружать данные в систему, но если она не обработает информацию в течение 15 минут, то ответа можно не дожидаться. Это, утверждает правительство, ускорит движение лекарств.

В октябре фармкомпании и аптеки сообщали о сбоях в поставках лекарств из-за системы «Мониторинг движения лекарственных препаратов», которую запустили в июле. Она контролирует продажу лекарств и их движение по стране, чтобы исключить подделку препаратов и неуплату налогов. Однако фармкомпании утверждали, что в системе регулярно происходят сбои, из-за которых препараты, в том числе для лечения Covid-19, «застревают» на складах и не попадают в аптеки.

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#новости #медицина

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5 комментариев
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FOX

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и как же теперь бабка из Саратова проверит оригинальность аспирина?????!!!!

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Служащий пистолет

0

О, исправили свой косяк, молодцы.

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Центральный спрей

0

вот бы правительство реагировало на каждую массовую жалобу предприятий

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Соколов Андрей

0

Если бы не эпидемия хуй бы кто чего сделал. 

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Евгений Кочин

Соколов
0

Штука ужасная на уровне отдельных семей, где потеряли родственников, много трагедий, но в глобальном плане иногда думаешь, что от неё пользы даже больше. Уж слишком сильный пинок она даёт и заставляет что то да делать.

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