По словам мужчины, люди в штатском пообещали «сделать его жизнь невыносимой».

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Сопредседатель «Профсоюза „Курьер“» Саид Шамхалов рассказал, что после встречи с руководством Mail.ru Group 30 октября его избили полицейские. Об этом он заявил в видео, опубликованном на ютуб-канале объединения.

На ролике, который снял Шамхалов, полицейские говорят, что его не задерживают, а хотят проверить по базам. Мужчину завели в автозак и оставили там. По его словам, после этого четыре или пять человек в гражданской одежде и медицинских масках зашли в машину.

Уточнив, что это именно Шамхалов, они «закрутили ему руки», забрали и выключили телефон и потребовали от него дать слово, что он не будет заниматься профсоюзной деятельностью, утверждает мужчина. По его словам, когда он отказался, один из людей в гражданском затянул его капюшон и начал душить, а другой — бить по голове, рёбрам, почкам.

Шамхалов утверждает, что после этого они стали угрожать «сделать его жизнь невыносимой», а также говорить, что из-за него могут пострадать его родные и друзья. Нападавшие заявили, что если курьеры опять «начнут качать свои права в Северном административном округе, им не сдобровать». Курьеры якобы «создают им проблемы в САО, им звонят из какого-то управления». Шамхалову и его коллегам посоветовали «собраться на Красной площади, у Дома правительства, а не в САО».

По словам сопредседателя, после этого люди в гражданском вышли из автозака, а вернувшиеся полицейские заявили, что там никого не было. После этого его привезли в Хорошевское ОВД и составили протокол об участии в несогласованной акции. Ему также вручили уведомление о составлении протокола об организации акции.

Курьеры Delivery Club 30 октября устроили забастовку и потребовали отменить систему штрафов. С представителями «Профсоюза „Курьер“» встретилось руководство Mail.ru Group. Сервис пообещал пересмотреть систему штрафов, но отменять её не станут.