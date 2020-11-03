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Ольга Щербинина
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Сопредседатель «Профсоюза „Курьер“» рассказал об избиении полицией после встречи с руководством Mail.ru Материал редакции

По словам мужчины, люди в штатском пообещали «сделать его жизнь невыносимой».

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Сопредседатель «Профсоюза „Курьер“» Саид Шамхалов рассказал, что после встречи с руководством Mail.ru Group 30 октября его избили полицейские. Об этом он заявил в видео, опубликованном на ютуб-канале объединения.

На ролике, который снял Шамхалов, полицейские говорят, что его не задерживают, а хотят проверить по базам. Мужчину завели в автозак и оставили там. По его словам, после этого четыре или пять человек в гражданской одежде и медицинских масках зашли в машину.

Уточнив, что это именно Шамхалов, они «закрутили ему руки», забрали и выключили телефон и потребовали от него дать слово, что он не будет заниматься профсоюзной деятельностью, утверждает мужчина. По его словам, когда он отказался, один из людей в гражданском затянул его капюшон и начал душить, а другой — бить по голове, рёбрам, почкам.

Шамхалов утверждает, что после этого они стали угрожать «сделать его жизнь невыносимой», а также говорить, что из-за него могут пострадать его родные и друзья. Нападавшие заявили, что если курьеры опять «начнут качать свои права в Северном административном округе, им не сдобровать». Курьеры якобы «создают им проблемы в САО, им звонят из какого-то управления». Шамхалову и его коллегам посоветовали «собраться на Красной площади, у Дома правительства, а не в САО».

По словам сопредседателя, после этого люди в гражданском вышли из автозака, а вернувшиеся полицейские заявили, что там никого не было. После этого его привезли в Хорошевское ОВД и составили протокол об участии в несогласованной акции. Ему также вручили уведомление о составлении протокола об организации акции.

Курьеры Delivery Club 30 октября устроили забастовку и потребовали отменить систему штрафов. С представителями «Профсоюза „Курьер“» встретилось руководство Mail.ru Group. Сервис пообещал пересмотреть систему штрафов, но отменять её не станут.

#новости #курьеры

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19 комментариев
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Дитковский

21

@Никита Лихачёв все так???

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Пешка Комитета

Дитковский
3

Нужен оперативный комментарий @Никита Лихачёв

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Центральный спрей

Дитковский
0

он чо в мейле роботоет? 

Ответить

Достаточный космос

Центральный
1

ДА

Ответить

Пешка Комитета

Центральный
0

*Мыловарне

Ответить

Dra

18

Не может быть, полицейские ведь должны охранять граждан от бандитов. НЕ ВЕРЮ!

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Локальный алмаз

Dra
0

Полицейские всегда готовы защитить и охранить,  но там же никого не было
вернувшиеся полицейские заявили, что там никого не было

Ответить

Служащий пистолет

12

Правильно, Mail.сру не прощает "плохих слов" в свой адрес. Пусть курьеры работают за копейки и не хрюкают.

Ответить

Bad Mother Fucker

10

ахуенная история, пропитана стабильностью, скрепами и вставанием скален

хорошо, всё-таки, что сейчас не девяностые

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Арбитражный ключ

Bad
1

Уверен, что не 90-е?

Ответить

Соколов Андрей

4

Бурханыч работает как умеет

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Арсений Алвайс

2

пфф..ну он же не сынок какой нить главной редакторши так что не бухтим

Ответить

Исторический Гоша

1

Другой IT-индустрии у нас для вас нет.

Ответить

конгруэ́нтный

0

Рабы залупаются ты посмотри 

Ответить

Максим Козаченко

0

Стабильно драная петушня

Ответить

Igor Elfimov

0

что юридически означает выражение «проверить по базам»?

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Цивилизованный татарин

0

Хаха ну вот Россия добралась примерно до уровня 1900 года в США.

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Kir Kirsky

0

РА-СЕ-ЙА, РА-СЕ-ЙА, РА-СЕ-ЙА!

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Kir Kirsky

Kir
0
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