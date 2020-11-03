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Алексей Боржонов
1685

Ozon подал заявку на размещение акций на бирже Nasdaq Материал редакции

Российский онлайн-магазин на фоне пандемии рассказал о росте оборота на 142%.

63 комментария
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Ozon подал заявку в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) на проведение первичного публичного размещения акций (IPO), сообщается на сайте компании. Российский онлайн-ритейлер планирует разместить акции на бирже Nasdaq Global Select Market.

Количество акций, которые компания собирается разместить, а также их цена ещё не определены. Российская компания отправила документы в SEC, но их пока не проверили.

О планах Ozon разместить акции на бирже в США сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на источники в начале октября. По данным издания, компанию могут оценить в 3-5 миллиарда долларов, а выйти на IPO она может в конце 2020 или в начале 2021 года. Информацию о выходе на биржу подтверждали источники Reuters, утверждая, что компания хочет привлечь деньги на развитие бизнеса.

Ozon — один из крупнейших российских онлайн-магазинов, который основали в 1998 году. В проекте к IPO компания отчиталась о показателях за первые девять месяцев 2020 года: её оборот вырос на 142% по сравнению с предыдущим годом — до 121,6 миллиарда рублей.

#новости #ozon

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63 комментария
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German Times

9

Круг замкнулся, ИТ-компании в России:

Mail
Яндекс
Сбер
Озон
в итоге - МЯСО!

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Центральный спрей

German
22

в итоге мясного короля убивают из арбалета 

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Ваша Закладко

Центральный
0

новый роман дэна брауна - цифра ру

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Характерный цвет

German
1

Озон уходит больше в лютый финтех - озон кард, озон счет, озон инвестиции, озон реферальная программа похожая на схему эйвон или фаберлик

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rossoshmap

Характерный
0

Озон спам еще

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Характерный цвет

rossoshmap
0

Шок-вторник. Купи подгузники с 15% скидкой!

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rossoshmap

Характерный
0
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Характерный цвет

rossosh…
1

Я просто отписался от их рассылок и отключил пуши

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Dmitry Yashin

rossoshmap
0

Отписываться не учили в школе?

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rossoshmap

Dmitry
0

ну это и так приходит в промоакции куда я не захожу

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Dmitry Yashin

Характерный
0

Ебать ты сравнил, конечно))

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Характерный цвет

Dmitry
0

А что не так? Реферальная программа преподносится как нечто «ПРИВЕДИ СТО ДРУЗЕЙ И ПОЛУЧИ ШАНС ВЫИГРАТЬ ТАЧКУ! ЭТО ОЛЯ И ОНА ЗАРАБАТЫВАЕТ 300 КУСКОВ ЗА РАБОТУ МЕНЕДЖЕРОМ ОЗОНА»

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Dmitry Yashin

Характерный
0

Только в Озоне тебе не надо надрачивать на постоянные покупки своих оль и получать с них свой постоянный процент.

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Характерный цвет

Dmitry
0

А как иначе зарабатывать 300 тысяч? Либо весь город Лизосранск с населением в 10000 человек подсадить на озон, либо всем писать «НУ КУУУУУПИИИИИ».

До сих пор не понимаю, чем была плоха старая программа «приведи друга и получи 500 баллов»

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Ваша Закладко

Характе…
0

рефералка всегда такая везде

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Alexey Kondratyuk

German
0

Хорош.
В США FAANG, в России МЯСО.
Если ещё добавить Касперский, получается МЯСКО.

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German Times

Alexey
0

просто Касперский не торгуется на рынках. 

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Alexey Kondratyuk

German
0

ладно

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ouxen

2

на wc уже запостили нахуй ты сюда это тащишь?

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Центральный спрей

ouxen
9

wc бля))0

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ouxen

Центральный
3

( ͡• ͜ʖ ͡• )

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Первоначальный цвет

1

Не совсем понимаю, какая выгода инвесторам из США вкладывать деньги в компании РФ, если происходят рейдерские захваты, суды не работают и в целом идёт отток капитала.

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ouxen

Первоначальный
3

если делиться, то всё заебок, тем более сами то инвесторы тут не сидят, это мы в рашке каждый день как на пороховой бочке и в заложниках у бандитов

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Дмитрий Григорьев

ouxen
2

Смысл не в том, что никто не знает, как здесь решать вопросы, а в том, что это в принципе необходимо. И это учитывается при инвестировании. Просто чтобы выглядеть привлекательной для инвестора, компании из России надо показывать потенциальную прибыль в несколько раз больше, чем компании из страны с более предсказуемыми условиями. При прочих равных, разумеется. Понятно, что приток капитала это не генерирует, но кто-то может попробовать привлечь деньжат даже в Россию. У ритейла больше шансов, оборачиваемость выше. НИОКР и производство в целом сосут, разве что тут вечный двигатель изобретут или мелафон. Но и то, постараются спиздить и воспроизвести в спокойном месте, а не развивать тут.

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ouxen

Дмитрий
0

так рынок большой, лошье хавает все что угодно и регулярно, самая благодатная аудитория

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Первоначальный цвет

ouxen
0

С кем делиться?

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ouxen

Первоначальный
0

с органами

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Первоначальный цвет

ouxen
1

Вот-вот вкладывать бабки, что бы потом всяким пидорасам отстегивать, а при худшем раскладе ещё и все просрать причем по закону и суду все будет "справедливо".

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ouxen

Первона…
0

все риски и поборы включены в оверпрайс для нищих дорогих россиян

Ответить

Алексей Логачев

Первоначальный
2

Так это размещение не для американцев, а для своих ) Поверь, на американской бирже минимум 10-15% наших денег ) Ну как наших... парочки ребят, так сказать

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German Times

Первоначальный
1

Это называется риски. Но есть и прибыль. Можно под какой-нибудь 0.1% положить на облигации США, он будет железобетонный без риска, а тут возможность на достаточно быстро растущей компании сделать побольше.

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Характерный цвет

Первоначальный
0

Чтобы потом в рекламных буклетах писать: «Озон торгуется на одной бирже с Амазон»

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Первоначальный цвет

Характерный
1

На непрофессионалов если только

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Zero-one-one

Первоначальный
0

У крупных никто ничего не отберёт

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Первоначальный цвет

Zero-one-one
0
Дело Башнефти
Дело Башнефти — конфликт между госкорпорацией «Роснефть» и частной российской компанией АФК…
ru.m.wikipedia.org
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Zero-one-one

Первоначальный
0

Ну так тут интересы Роснефти, а кому нужен Озон? 

Ответить

Первоначальный цвет

Zero-one-one
0

Что мало в РФ компаний с госкапиталом?

Ответить

Zero-one-one

Первона…
0

Да,мало.В США так компании так не делают? 

Ответить

Первоначальный

Zero-on…
0

Не знаю как в США. Но в РФ капитал могут легко увести.

Ответить

Занятый кавалер

Первоначальный
0

Большая прибыль всегда связана с большими рисками. У России ещё огромный рост в сфере онлайн покупок.

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ouxen

Занятый
0

все рынки уже давно на плато и поделены, порог входа в облаках

Ответить

Dmitry Yashin

Первоначальный
0

Потому что такую доходность в США дают только наркотики и проституция.

Ответить

Железный пистолет

2

бля, это я своими заказами сделал озон успешным. Ничего удобней не встречал

Ответить

theLastLetters

Железный
0

Озон на продажах и сервисе собаку съел. Бумтссс!

Ответить

Служащий пистолет

1

Почему 142%, а не 146%??

Ответить

Характерный цвет

Служащий
2

Потому что на черную пятницу скидка в 4%

Ответить

КтоКакБог

0

Озон - лютое и унылое говно из 90-х и растущим из года в год убытком. Рассчитывают на российских лохов-инвесторов

Ответить

Валентин Жетонофф

КтоКакБог
0

озон лучший магазин в РФ. Более клиентоориентированности нет, они как амазон в США

Ответить

Цивилизованный татарин

–2

То есть они рассчитывают, что "самоизоляция" будет держаться вечно? Т.к. это единственная причина роста их заказов.

Ответить

Валентин Жетонофф

Цивилизованный
1

Уж точно не единственная. Лучше сериса, чем у них не встречал. 
Пришел в точку выдачи, сказал номер заказа - выдали заказ без паспорта и прочей хуйни.
Пришел домой, оказалось, что товар немного сломан, пришел обратно и сдал товар БЕЗ ВОПРОСОВ вообще. Никаких заявлений, бумаг, просто забрали заказ и все, при том что упаковку порвал от души. Деньги вернулись через пару дней. 

И в целом доставка супер быстрая, быстрее никто не доставляет. Пару раз заказывал и приносили прям под дверь и оставляли, прсонулся утром, открываешь дверь, а там посылочки. Прям как из фильмов в США. 

Озон пока топчик, я хз кто также заботиться о клиентах.
И цены иногда аыше, но в целом плюс минус одинаково. Хотя учитывая качество и скорость доставки, всегда выгоднее 

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Отличная идея, только за все время работы озон постоянно наращивает убытки

Ответить

Валентин Жетонофф

Закомплексованн…
0

это не значит, что компания убыточна. Они могут выйти в плюс и большой, если захотят. 
Они же не дыры бабками латают, а вкладывают в развитие и наращивание базы клиентов. 

Ответить

Закомплексованная Душа

Валентин
1

Они продают рубль за 80 копеек, они никогда не выйдут на самоокупаемость

Ответить

Валентин Жетонофф

Закомплексованн…
1

я понял, нашел статью на что ты ориентируешься. 
Но пример сотен других бизнесов показывает, что пока есть рост, бабки будут вкладывать. А у озона рост каждый год дикий просто и пока этот рост не планирует останавливаться. Пока это происходит будут вкладываться, будут развиваться и будут убыточны. 
Когда нужно будет начать зарабатывать, начнут)) Так сейчас весь мир работает.

Ответить

Валентин Жетонофф

Закомплексованн…
0

Что ты имеешь ввиду?

Ответить

Закомплексованная Душа

Валентин
0

Они работают в постоянный убыток, больше ничего

Ответить

Валентин

Закомпл…
0

Ну что такое убыток? Я понимаю убыток, когда ты работаешь в минус и даже ЗП не можешь выплатить. 
Здесь же все бабки просто берутся и вкладываются в развитие. Просто в рост, в рекламу, логистику и т.д. Берут всю выручку, берут кредиты и инвестиции и вкладываться. Отсюда и убыток. 

Завтра они могут прекратить вкладываться в логистику и т.д., тогда прекратится рост, но они выйдут в плюс. Но зачем? Лучше набрать саусимум аудмтории супер быстро, а потом уже ее доить.

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Закомплексованна

Валентин
0

Озон тупо проедали миллиарды инвесторских денег, рано или поздно это закончиться

Ответить

Валентин

Закомпл…
0

Проедают в рост. Посмотри на цифры количества заказов из года в год дичайший рост. 2017 год - 6кк заказов, 2018 14кк заказов, а в 2019 году 32кк заказов!!!!!! 
Я уж молчу про скорость доставки и количество складов по РФ, что они открывают. Пока рост будет таким огромным, бабки будут вкладывать постоянно. 

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Характерный цвет

Закомплексованн…
0

Поэтому они и внедряют финтех, потому что чисто продажа товара со скидками и бесплатной доставкой прибыли не приносит

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ouxen

Характерный
0

какой ещё нахуй финтех

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theLastLetters

Закомплексованн…
0

Озоновая дыра.

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Центральный спрей

0

Российская компания ждёт, пока SEC проверит документы и отправит нахуй

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