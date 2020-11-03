Российский онлайн-магазин на фоне пандемии рассказал о росте оборота на 142%.

В закладки

Ozon подал заявку в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) на проведение первичного публичного размещения акций (IPO), сообщается на сайте компании. Российский онлайн-ритейлер планирует разместить акции на бирже Nasdaq Global Select Market.

Количество акций, которые компания собирается разместить, а также их цена ещё не определены. Российская компания отправила документы в SEC, но их пока не проверили.

О планах Ozon разместить акции на бирже в США сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на источники в начале октября. По данным издания, компанию могут оценить в 3-5 миллиарда долларов, а выйти на IPO она может в конце 2020 или в начале 2021 года. Информацию о выходе на биржу подтверждали источники Reuters, утверждая, что компания хочет привлечь деньги на развитие бизнеса.