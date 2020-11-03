Ozon подал заявку на размещение акций на бирже Nasdaq Материал редакции
Российский онлайн-магазин на фоне пандемии рассказал о росте оборота на 142%.
Ozon подал заявку в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) на проведение первичного публичного размещения акций (IPO), сообщается на сайте компании. Российский онлайн-ритейлер планирует разместить акции на бирже Nasdaq Global Select Market.
Количество акций, которые компания собирается разместить, а также их цена ещё не определены. Российская компания отправила документы в SEC, но их пока не проверили.
О планах Ozon разместить акции на бирже в США сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на источники в начале октября. По данным издания, компанию могут оценить в 3-5 миллиарда долларов, а выйти на IPO она может в конце 2020 или в начале 2021 года. Информацию о выходе на биржу подтверждали источники Reuters, утверждая, что компания хочет привлечь деньги на развитие бизнеса.
Ozon — один из крупнейших российских онлайн-магазинов, который основали в 1998 году. В проекте к IPO компания отчиталась о показателях за первые девять месяцев 2020 года: её оборот вырос на 142% по сравнению с предыдущим годом — до 121,6 миллиарда рублей.
Круг замкнулся, ИТ-компании в России:
Яндекс
Сбер
Озон
в итоге - МЯСО!
Центральный спрей
в итоге мясного короля убивают из арбалета
Характерный цвет
Озон уходит больше в лютый финтех - озон кард, озон счет, озон инвестиции, озон реферальная программа похожая на схему эйвон или фаберлик
Озон спам еще
Характерный цвет
Шок-вторник. Купи подгузники с 15% скидкой!
Отписываться не учили в школе?
Ебать ты сравнил, конечно))
А что не так? Реферальная программа преподносится как нечто «ПРИВЕДИ СТО ДРУЗЕЙ И ПОЛУЧИ ШАНС ВЫИГРАТЬ ТАЧКУ! ЭТО ОЛЯ И ОНА ЗАРАБАТЫВАЕТ 300 КУСКОВ ЗА РАБОТУ МЕНЕДЖЕРОМ ОЗОНА»
Только в Озоне тебе не надо надрачивать на постоянные покупки своих оль и получать с них свой постоянный процент.
А как иначе зарабатывать 300 тысяч? Либо весь город Лизосранск с населением в 10000 человек подсадить на озон, либо всем писать «НУ КУУУУУПИИИИИ».
До сих пор не понимаю, чем была плоха старая программа «приведи друга и получи 500 баллов»
Хорош.
В США FAANG, в России МЯСО.
Если ещё добавить Касперский, получается МЯСКО.
просто Касперский не торгуется на рынках.
на wc уже запостили нахуй ты сюда это тащишь?
если делиться, то всё заебок, тем более сами то инвесторы тут не сидят, это мы в рашке каждый день как на пороховой бочке и в заложниках у бандитов
Смысл не в том, что никто не знает, как здесь решать вопросы, а в том, что это в принципе необходимо. И это учитывается при инвестировании. Просто чтобы выглядеть привлекательной для инвестора, компании из России надо показывать потенциальную прибыль в несколько раз больше, чем компании из страны с более предсказуемыми условиями. При прочих равных, разумеется. Понятно, что приток капитала это не генерирует, но кто-то может попробовать привлечь деньжат даже в Россию. У ритейла больше шансов, оборачиваемость выше. НИОКР и производство в целом сосут, разве что тут вечный двигатель изобретут или мелафон. Но и то, постараются спиздить и воспроизвести в спокойном месте, а не развивать тут.
С кем делиться?
с органами
Так это размещение не для американцев, а для своих ) Поверь, на американской бирже минимум 10-15% наших денег ) Ну как наших... парочки ребят, так сказать
Это называется риски. Но есть и прибыль. Можно под какой-нибудь 0.1% положить на облигации США, он будет железобетонный без риска, а тут возможность на достаточно быстро растущей компании сделать побольше.
Характерный цвет
Чтобы потом в рекламных буклетах писать: «Озон торгуется на одной бирже с Амазон»
У крупных никто ничего не отберёт
Ну так тут интересы Роснефти, а кому нужен Озон?
Что мало в РФ компаний с госкапиталом?
Да,мало.В США так компании так не делают?
Занятый кавалер
Большая прибыль всегда связана с большими рисками. У России ещё огромный рост в сфере онлайн покупок.
Потому что такую доходность в США дают только наркотики и проституция.
Озон - лютое и унылое говно из 90-х и растущим из года в год убытком. Рассчитывают на российских лохов-инвесторов
озон лучший магазин в РФ. Более клиентоориентированности нет, они как амазон в США
Уж точно не единственная. Лучше сериса, чем у них не встречал.
Пришел в точку выдачи, сказал номер заказа - выдали заказ без паспорта и прочей хуйни.
Пришел домой, оказалось, что товар немного сломан, пришел обратно и сдал товар БЕЗ ВОПРОСОВ вообще. Никаких заявлений, бумаг, просто забрали заказ и все, при том что упаковку порвал от души. Деньги вернулись через пару дней.
И в целом доставка супер быстрая, быстрее никто не доставляет. Пару раз заказывал и приносили прям под дверь и оставляли, прсонулся утром, открываешь дверь, а там посылочки. Прям как из фильмов в США.
Озон пока топчик, я хз кто также заботиться о клиентах.
И цены иногда аыше, но в целом плюс минус одинаково. Хотя учитывая качество и скорость доставки, всегда выгоднее
Отличная идея, только за все время работы озон постоянно наращивает убытки
это не значит, что компания убыточна. Они могут выйти в плюс и большой, если захотят.
Они же не дыры бабками латают, а вкладывают в развитие и наращивание базы клиентов.
Они продают рубль за 80 копеек, они никогда не выйдут на самоокупаемость
я понял, нашел статью на что ты ориентируешься.
Но пример сотен других бизнесов показывает, что пока есть рост, бабки будут вкладывать. А у озона рост каждый год дикий просто и пока этот рост не планирует останавливаться. Пока это происходит будут вкладываться, будут развиваться и будут убыточны.
Когда нужно будет начать зарабатывать, начнут)) Так сейчас весь мир работает.
Что ты имеешь ввиду?
Они работают в постоянный убыток, больше ничего
Ну что такое убыток? Я понимаю убыток, когда ты работаешь в минус и даже ЗП не можешь выплатить.
Здесь же все бабки просто берутся и вкладываются в развитие. Просто в рост, в рекламу, логистику и т.д. Берут всю выручку, берут кредиты и инвестиции и вкладываться. Отсюда и убыток.
Завтра они могут прекратить вкладываться в логистику и т.д., тогда прекратится рост, но они выйдут в плюс. Но зачем? Лучше набрать саусимум аудмтории супер быстро, а потом уже ее доить.
Озон тупо проедали миллиарды инвесторских денег, рано или поздно это закончиться
Проедают в рост. Посмотри на цифры количества заказов из года в год дичайший рост. 2017 год - 6кк заказов, 2018 14кк заказов, а в 2019 году 32кк заказов!!!!!!
Я уж молчу про скорость доставки и количество складов по РФ, что они открывают. Пока рост будет таким огромным, бабки будут вкладывать постоянно.
Характерный цвет
Поэтому они и внедряют финтех, потому что чисто продажа товара со скидками и бесплатной доставкой прибыли не приносит