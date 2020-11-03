Президента Франции назвали собакой.

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В Екатеринбурге на одной из остановок развесили распечатки с фотографией президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице и надписью «Собака». На это обратил внимание Znak.com.

Фото Ивана Маслова, Znak.com

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов 30 октября опубликовал такую же фотографию у себя в инстаграме. Он назвал президента Франции «тварью» и обвинил в оскорблении чувств верующих.

К критике Макрона присоединился ещё один российский спортсмен. 2 октября пост с аналогичной фотографией появился в аккаунте футболиста «Спартака» Резиуана Мирзова, который на правах аренды выступает за «Химки». «Воистину, Аллах скор в расчёте», — написал он.

В московском метро 2 ноября заметили карикатуру на Макрона, приклеенную к полу в одном из вагонов.

С критикой французского президента выступали президент Турции, глава Чечни и муфтий региона, а в мусульманских странах прошли протесты и бойкоты французских товаров. Причиной стали заявления Макрона об усилении борьбы с радикалами после терактов во Франции.

16 октября там обезглавили учителя колледжа, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал погибшего героем, который учил детей «свободе слова, свободе верить или не верить». 29 октября в стране произошёл теракт с тремя погибшими, а также прошли задержания мигрантов с оружием.