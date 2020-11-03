Фото: Портрет Макрона с отпечатком ботинка на лице на остановке в Екатеринбурге Материал редакции
Президента Франции назвали собакой.
В Екатеринбурге на одной из остановок развесили распечатки с фотографией президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице и надписью «Собака». На это обратил внимание Znak.com.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов 30 октября опубликовал такую же фотографию у себя в инстаграме. Он назвал президента Франции «тварью» и обвинил в оскорблении чувств верующих.
К критике Макрона присоединился ещё один российский спортсмен. 2 октября пост с аналогичной фотографией появился в аккаунте футболиста «Спартака» Резиуана Мирзова, который на правах аренды выступает за «Химки». «Воистину, Аллах скор в расчёте», — написал он.
В московском метро 2 ноября заметили карикатуру на Макрона, приклеенную к полу в одном из вагонов.
С критикой французского президента выступали президент Турции, глава Чечни и муфтий региона, а в мусульманских странах прошли протесты и бойкоты французских товаров. Причиной стали заявления Макрона об усилении борьбы с радикалами после терактов во Франции.
16 октября там обезглавили учителя колледжа, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал погибшего героем, который учил детей «свободе слова, свободе верить или не верить». 29 октября в стране произошёл теракт с тремя погибшими, а также прошли задержания мигрантов с оружием.
Целевой блик
Почти весь Екб как кусок дерьма.
Радикальный бинокль
Почти вся Россия как кусок дерьма.
Персональный холод
@Zero-one-one тут русофобия
Ты чё сука ты чё?!
Целевой блик
Мне кажется вокзал в Екб специально сделан таким образом, чтобы первой мыслью по прибытию на него было сразу же купить билет обратно.
Я даж не помню какой возкал в Екб. Вот в Челябе вокзал хорош
То есть кто-то на полном серьезе потратил свое время, бумагу, краску, чтобы загадить этим остановки в Екб?
На самом деле, такие поступки ясно дают понять, кто такие мусульмане. Делайте выводы, господа.
Отрезанные головы тот вид преступления, на который идёт меньшинство и одобряется меньшинством. А вот такие мелкие пакости одобряют большинство и идти на такое готово больше людей. Речь не столько о том, когда мы должны понять, что ислам деструктивен и последователи его культа тоже. Речь о том, какими поступками они дают нам понять это. В идеале, эти бумажки надо снять и уничтожить. Не потому, что Макрон хороший президент или человек. Если администрация города не будет бороться с этим, значит она становится соучастником преступления. А так это может перерасти и в позицию государства в целом.