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Ольга Щербинина
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Фото: Портрет Макрона с отпечатком ботинка на лице на остановке в Екатеринбурге Материал редакции

Президента Франции назвали собакой.

23 комментария
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В Екатеринбурге на одной из остановок развесили распечатки с фотографией президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице и надписью «Собака». На это обратил внимание Znak.com.

Фото Ивана Маслова, Znak.com

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов 30 октября опубликовал такую же фотографию у себя в инстаграме. Он назвал президента Франции «тварью» и обвинил в оскорблении чувств верующих.

К критике Макрона присоединился ещё один российский спортсмен. 2 октября пост с аналогичной фотографией появился в аккаунте футболиста «Спартака» Резиуана Мирзова, который на правах аренды выступает за «Химки». «Воистину, Аллах скор в расчёте», — написал он.

В московском метро 2 ноября заметили карикатуру на Макрона, приклеенную к полу в одном из вагонов.

С критикой французского президента выступали президент Турции, глава Чечни и муфтий региона, а в мусульманских странах прошли протесты и бойкоты французских товаров. Причиной стали заявления Макрона об усилении борьбы с радикалами после терактов во Франции.

16 октября там обезглавили учителя колледжа, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал погибшего героем, который учил детей «свободе слова, свободе верить или не верить». 29 октября в стране произошёл теракт с тремя погибшими, а также прошли задержания мигрантов с оружием.

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23 комментария
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Уполномоченный франт

11

Что за люди у вас там живут? Вся остановка как кусок дерьма.

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Целевой блик

Уполномоченный
3

Почти весь Екб как кусок дерьма.

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Радикальный бинокль

Целевой
12

Почти вся Россия как кусок дерьма.

Ответить

Персональный холод

Радикальный
0

@Zero-one-one тут русофобия

Ответить

Радикальный бинокль

Персональный
4

Или дерьмофилия, тут как посмотреть.

Ответить

alexferman

Целевой
1

Ты чё сука ты чё?!

Ответить

Целевой блик

alexferman
0

Мне кажется вокзал в Екб специально сделан таким образом, чтобы первой мыслью по прибытию на него было сразу же купить билет обратно.

Ответить

alexferman

Целевой
0

Я даж не помню какой возкал в Екб. Вот в Челябе вокзал хорош

Ответить

Целевой блик

alexfer…
0

Сити-17 помнишь? Вот примерно такое же

Ответить

Персональный холод

Целевой
0

@Екатеринбург тут травля

Ответить

Андрей Лузин

Уполномоченный
0

Вполне может и одни человек, судя по отсутствию у него ума

Ответить

Служащий пистолет

5

Даже в файлик упаковали, чтоб распечатка не испортилась. Как мило :3

Ответить

Характерный цвет

5

Только шакалы могут портить остановки общественного транспорта

Ответить

Первоначальный цвет

2

Макрон молодец, даже в Ебурге у кого-то из-за его троллинга срака по шву разошлась.

Ответить

Смелый фитиль

0

почему им никто не скажет, что этими картинками они не оскорбляют никого, кроме себя

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Павел Мухунов

Смелый
0

Попробуй подойти и сказать :)

Ответить

Жабка

0

То есть кто-то на полном серьезе потратил свое время, бумагу, краску, чтобы загадить этим остановки в Екб?

Ответить

Аяз Умбатов

0

На самом деле, такие поступки ясно дают понять, кто такие мусульмане. Делайте выводы, господа.

Ответить

Kubig

Аяз
0

То есть отрезанных голов было слишком мало чтобы сделать выводы?

Ответить

Аяз Умбатов

Kubig
0

Отрезанные головы тот вид преступления, на который идёт меньшинство и одобряется меньшинством. А вот такие мелкие пакости одобряют большинство и идти на такое готово больше людей. Речь не столько о том, когда мы должны понять, что ислам деструктивен и последователи его культа тоже. Речь о том, какими поступками они дают нам понять это. В идеале, эти бумажки надо снять и уничтожить. Не потому, что Макрон хороший президент или человек. Если администрация города не будет бороться с этим, значит она становится соучастником преступления. А так это может перерасти и в позицию государства в целом.

Ответить

Kubig

0

И что как там сейчас? Уже кому-то голову отрезали за это или что-то взорвали?

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Joni Keij

0

да вы не шарите, это просто абстрактный мем 

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Дмитрий Дубовик

0

Новость уровня упавшей сосиски.

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