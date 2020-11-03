Коропов вышел из отеля в ночь на 1 ноября и с тех пор не выходил на связь. Семье и друзьям он ничего не сообщал о планах, утверждает Манджиков, а 2 ноября должен был по работе выйти на связь. По его словам, поданы заявления в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». На сайте спасательной организации уточняется, что Коропов вышел из отеля на прогулку.