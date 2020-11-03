В Сочи пропал сооснователь Skillbox Игорь Коропов. Он не выходит на связь третий день Материал редакции
Коропов ушёл на прогулку и не вернулся.
Сооснователь образовательной платформы Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи, сообщил Очир Манджиков — вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group (владеет Skillbox).
Коропов вышел из отеля в ночь на 1 ноября и с тех пор не выходил на связь. Семье и друзьям он ничего не сообщал о планах, утверждает Манджиков, а 2 ноября должен был по работе выйти на связь. По его словам, поданы заявления в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». На сайте спасательной организации уточняется, что Коропов вышел из отеля на прогулку.
В разговоре с РБК другой сооснователь Skillbox Сергей Попков рассказал, что «явных недоброжелателей» у Коропова не было, и добавил, что его коллега не склонен принимать импульсивные решения.
Коропов — программный директор Skillbox и один из сооснователей платформы, запущенной в 2016 году. Она работает как онлайн-университет и предлагает образовательные программы по разных направлениям, в числе которых программирование, дизайн, маркетинг. Mail.ru Group принадлежит 60,3% сервиса, у Коропова — 10,3%.
Служащий пистолет
Когда @Никита Лихачёв последний раз на связь выходил?
У нас с тобой шутки одинаковые. Один из нас должен уйти.
Дыня всяко вкуснее кота, так что оставайся
Служащий пистолет
Так дыня с гнильцой оказалась. Ты разве не знаешь?
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