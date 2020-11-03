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Алексей Боржонов
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В Сочи пропал сооснователь Skillbox Игорь Коропов. Он не выходит на связь третий день Материал редакции

Коропов ушёл на прогулку и не вернулся.

24 комментария
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Фото со страницы Очира Манджикова в фейсбуке

Сооснователь образовательной платформы Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи, сообщил Очир Манджиков — вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group (владеет Skillbox).

Коропов вышел из отеля в ночь на 1 ноября и с тех пор не выходил на связь. Семье и друзьям он ничего не сообщал о планах, утверждает Манджиков, а 2 ноября должен был по работе выйти на связь. По его словам, поданы заявления в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». На сайте спасательной организации уточняется, что Коропов вышел из отеля на прогулку.

В разговоре с РБК другой сооснователь Skillbox Сергей Попков рассказал, что «явных недоброжелателей» у Коропова не было, и добавил, что его коллега не склонен принимать импульсивные решения.

Коропов — программный директор Skillbox и один из сооснователей платформы, запущенной в 2016 году. Она работает как онлайн-университет и предлагает образовательные программы по разных направлениям, в числе которых программирование, дизайн, маркетинг. Mail.ru Group принадлежит 60,3% сервиса, у Коропова — 10,3%.

#новости #mailrugroup #происшествия

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24 комментария
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theLastLetters

4

Стелз прокачал.

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Действующий паук например

2

 Mail.ru Group (владеет Skillbox)

Начинаю переживать за Никиту Лихачева, что за шарашкину контору он устроился, где молодые пацаны пропадают! 

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Служащий пистолет

Действующий
0

Когда @Никита Лихачёв последний раз на связь выходил?

Ответить

Целевой блик

Служащий
1

4 июля в 2:08

Ответить

Служащий пистолет

Целевой
0
Ответить

Целевой блик

Служащий
0

Это ненастоящий Никита, вместо него к интернету подключили нейросеть

Ответить

Целевой блик

Целевой
0

Маруся Лихачёва

Ответить

Служащий пистолет

0

Наверное на курсы какие-нибудь записался.

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Центральный спрей

Служащий
2

У нас с тобой шутки одинаковые. Один из нас должен уйти.

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alexferman

Центральный
1

Дыня всяко вкуснее кота, так что оставайся

Ответить

Служащий пистолет

alexferman
0

Так дыня с гнильцой оказалась. Ты разве не знаешь?

Ответить

Центральный спрей

Служащий
0

ВАХТАНГ ПРОВОКАЦИЯ

Ответить

Служащий

Централ…
0

ВАХТАНГ ТУТ КОТ ПРОВАЙИРУЕТ ДЫНЮ СМОТРЕТЬ БЕЗ СМС И РЕГИСТРАЦИИ

Ответить

Аяз Умбатов

Служащий
0

Если дыня начала бродить, из неё можно хотя-бы сделать бражку.

Ответить

Служащий пистолет

Центральный
0

Может разделим плюсики поравну и разайдемся по хорошему?

Ответить

Центральный спрей

0

Залип в уроке по ООП 

Ответить

Arthur Sergeev

0

Отдыхает человек. Что пристали?

Ответить

theLastLetters

0

Саша Грэй уже не тот.

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A big purple banana 🍆

0

Еще бы основателя Raid Shadow Legends и будет збс

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Итальянский Мика

–1

Упал с обрыва случайно 

Ответить

Зелибоба

–2

Перепись долбоебов в комментариях - человек пропал без вести, а тут конкурс ебанутых шуток.

Ответить

Целевой блик

Зелибоба
0

Нам поплакать?

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Зелибоба

Целевой
0

Нет. Достаточно не шутить хуевые шутки.

Ответить

alexferman

Зелибоба
0

Заплачь

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