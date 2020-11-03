"Сотрудникам ФСБ и СВР разрешат иметь второе гражданство"

Им позволят получить паспорт другой страны, если это будет необходимо для работы.

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Госдума приняла и передала в Совет Федерации поправки к законам о внешней разведке и ФСБ. Они разрешают военнослужащим и сотрудникам спецслужб иметь вид на жительство в другой стране, если это «обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности» пишут «Ведомости». Поправки также снимают запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР. Документ в Думу внёс Владимир Путин.

Действующая версия закона запрещала иметь гражданство другой страны только сотрудникам разведки, вид на жительство им разрешался. При этом работникам ФСБ было запрещено иметь как второе гражданство, так и вид на жительство. Наличие подобных документов могло стать основанием для увольнения из службы. Поправки отменяют тотальный запрет на второе гражданство для таких людей.

Теперь иметь второе гражданство можно тем сотрудникам ФСБ и СВР, для которых оно «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности». В отношении работников ФСБ такое решение должен принять руководитель службы. Кто будет согласовывать подобное для сотрудников разведки, не уточняется.

В законе о госслужбе говорится, что российским госслужащим запрещено иметь гражданство других государств, и это является основанием для увольнения. Тем, кто занимает государственные и выборные должности, также нельзя иметь вид на жительство в других государствах и другие подобные документы. С 2014 года все россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, обязаны сообщать об этом МВД.

«Ведомости» направили запросы с ФСБ и СВР с просьбой объяснить необходимость второго гражданства для силовиков, но не получили ответы на них. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не ответил на запрос издания.