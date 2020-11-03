Сотрудникам ФСБ и СВР разрешат иметь второе гражданство Материал редакции
Им позволят получить паспорт другой страны, если это будет необходимо для работы.
Госдума приняла и передала в Совет Федерации поправки к законам о внешней разведке и ФСБ. Они разрешают военнослужащим и сотрудникам спецслужб иметь вид на жительство в другой стране, если это «обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности» пишут «Ведомости». Поправки также снимают запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР. Документ в Думу внёс Владимир Путин.
Действующая версия закона запрещала иметь гражданство другой страны только сотрудникам разведки, вид на жительство им разрешался. При этом работникам ФСБ было запрещено иметь как второе гражданство, так и вид на жительство. Наличие подобных документов могло стать основанием для увольнения из службы. Поправки отменяют тотальный запрет на второе гражданство для таких людей.
Теперь иметь второе гражданство можно тем сотрудникам ФСБ и СВР, для которых оно «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности». В отношении работников ФСБ такое решение должен принять руководитель службы. Кто будет согласовывать подобное для сотрудников разведки, не уточняется.
В законе о госслужбе говорится, что российским госслужащим запрещено иметь гражданство других государств, и это является основанием для увольнения. Тем, кто занимает государственные и выборные должности, также нельзя иметь вид на жительство в других государствах и другие подобные документы. С 2014 года все россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, обязаны сообщать об этом МВД.
«Ведомости» направили запросы с ФСБ и СВР с просьбой объяснить необходимость второго гражданства для силовиков, но не получили ответы на них. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не ответил на запрос издания.
Дык всё ради обнуления затевалось, всё остальное мусор и пыль в глаза.
Обнуление - это хуйня, разве не ради поправки о верховенстве российского закона над международным правом и отмене международных решений на территории РФ вписывали в последний момент все подряд? В тот же день, 10 марта, когда выступала Терешкова, проходил утром суд в Гааге по делу MH17 c новыми свидетельственными показаниями.
Любимый Мика
Не вижу конфликта: на плакате чиновники, в посте солдаты ФСБ и СВР. Навальный не прислал новую методичку и ты решил сам набросить?
как будто чиновник не может быть агентом СВР
Будут партизанить в виноградниках Тосканы и Швейцарских альпах, думать о России в туманах Лондона, не жалеть себя на пляжах Майами.
ФСБ занимается у нас внешней политикой?))
Или это способ подмазать силовиков, чтоб ещё вернее служили?)
Им позволят получить паспорт другой страны, если это будет необходимо д̶л̶я̶ ̶р̶а̶б̶о̶т̶ы̶.
для побега на случай смены власти
Надо избранникам народа ещё дать такую возможность. Но им лучше сразу 3 гражданства: Россия, Кипр и какая нибудь страна ЕС по желанию. Им так проще жить будет.
УРА!
Наконецта
Аливедерче лошки
английский уже выучил?
da
pizda
cock na
"Сотрудникам ФСБ и СВР разрешат иметь второе гражданство"
Шавки деда стремятся возродить дворянство.
В прошлый раз с дворянами нехорошо получилось.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не ответил на запрос издания.
Подозрительно: он всегда любил давать бесполезные комментарии.