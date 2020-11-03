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Ольга Щербинина
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Сотрудникам ФСБ и СВР разрешат иметь второе гражданство Материал редакции

Им позволят получить паспорт другой страны, если это будет необходимо для работы.

41 комментарий
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Госдума приняла и передала в Совет Федерации поправки к законам о внешней разведке и ФСБ. Они разрешают военнослужащим и сотрудникам спецслужб иметь вид на жительство в другой стране, если это «обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности» пишут «Ведомости». Поправки также снимают запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР. Документ в Думу внёс Владимир Путин.

Действующая версия закона запрещала иметь гражданство другой страны только сотрудникам разведки, вид на жительство им разрешался. При этом работникам ФСБ было запрещено иметь как второе гражданство, так и вид на жительство. Наличие подобных документов могло стать основанием для увольнения из службы. Поправки отменяют тотальный запрет на второе гражданство для таких людей.

Теперь иметь второе гражданство можно тем сотрудникам ФСБ и СВР, для которых оно «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности». В отношении работников ФСБ такое решение должен принять руководитель службы. Кто будет согласовывать подобное для сотрудников разведки, не уточняется.

В законе о госслужбе говорится, что российским госслужащим запрещено иметь гражданство других государств, и это является основанием для увольнения. Тем, кто занимает государственные и выборные должности, также нельзя иметь вид на жительство в других государствах и другие подобные документы. С 2014 года все россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, обязаны сообщать об этом МВД.

«Ведомости» направили запросы с ФСБ и СВР с просьбой объяснить необходимость второго гражданства для силовиков, но не получили ответы на них. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не ответил на запрос издания.

#новости #законы

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41 комментарий
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Характерный цвет

43

И тут обманули. Что на очереди: разрушение института семьи?

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Nikolay Kapustin

Характерный
4

ну можно например опять добавить слово "подряд"

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Dra

Характерный
1

Дык всё ради обнуления затевалось, всё остальное мусор и пыль в глаза.

Ответить

Lee

Dra
0

Обнуление - это хуйня, разве не ради поправки о верховенстве российского закона над международным правом и отмене международных решений на территории РФ вписывали в последний момент все подряд? В тот же день, 10 марта, когда выступала Терешкова, проходил утром суд в Гааге по делу MH17 c новыми свидетельственными показаниями.

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Любимый Мика

Характерный
–2

Не вижу конфликта: на плакате чиновники, в посте солдаты ФСБ и СВР. Навальный не прислал новую методичку и ты решил сам набросить?

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Характерный цвет

Любимый
2

Добро пожаловать в мир набросов без Навального!

Ответить

Nikolay Kapustin

Любимый
1

как будто чиновник не может быть агентом СВР

Ответить

Любимый Мика

Nikolay
0

Он прежде всего агент, а потом уже какой-то там чиновник.

Ответить

Elijah Garrison

Характерный
0

Крепостное право

Ответить

Andrey Fedorov

33

Будут партизанить в виноградниках Тосканы и Швейцарских альпах, думать о России в туманах Лондона, не жалеть себя на пляжах Майами.

Ответить

Дорогой кофе

19

Всё правильно. Детей, учащихся в Лондонах, Женевах и Оксфордах проблематично с россиянским паспортом навещать

Ответить

Служащий пистолет

Дорогой
3

Все ради детей...

Ответить

Служащий пистолет

7

А вот и стрелочка повернулась.

Ответить

Эстетический глобус

7

Лол типа разведчики вылетают заграницу под своими именами шпионить

Ответить

Дмитрий Бачинин

5

ФСБ занимается у нас внешней политикой?))
Или это способ подмазать силовиков, чтоб ещё вернее служили?)

Ответить

Служащий пистолет

Дмитрий
6

Брось собаке кость и она будет тебя ещё лучше слушаться...

Ответить

Смелый фитиль

4

это чё, сигнал официально поскорее вывозить всё чё успеют себе на пенсию зарубеж

Ответить

Taktischer Corgi

3

Им позволят получить паспорт другой страны, если это будет необходимо д̶л̶я̶ ̶р̶а̶б̶о̶т̶ы̶.

для побега на случай смены власти

Ответить

Сергей Борозенец

2

Надо избранникам народа ещё дать такую возможность. Но им лучше сразу 3 гражданства: Россия, Кипр и какая нибудь страна ЕС по желанию. Им так проще жить будет.

Ответить

A big purple banana 🍆

1

УРА!

Ответить

A big purple banana 🍆

A
1

Наконецта

Ответить

A big purple banana 🍆

A
1

Аливедерче лошки

Ответить

Steve Blowjobs

A
0

английский уже выучил?

Ответить

A big purple banana 🍆

Steve
0

da

Ответить

Steve Blowjobs

A
0

pizda

Ответить

A big purple

Steve
0

cock na

Ответить

Steve Blowjobs

A
0

advanced uroven

Ответить

Животное

Steve
0

native

Ответить

Руслан Астратов

0

"Сотрудникам ФСБ и СВР разрешат иметь второе гражданство"

Шавки деда стремятся возродить дворянство.

Ответить

Характерный цвет

Руслан
1

Ваще-т это называлось «опричниной»

Ответить

Дмитрий Григорьев

Руслан
0

В прошлый раз с дворянами нехорошо получилось.

Ответить

Andrew Sychev

Дмитрий
0

Ну да, одних сменили другие

Ответить

Подорожал Крыжовник

0

Шпионского романа достойно. Палились, наверное, неимоверно.

Ответить

Характерный цвет

0

Что не позволено Госдуме, позволено ФСБ

Ответить

Паша Красников

0

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не ответил на запрос издания.

Подозрительно: он всегда любил давать бесполезные комментарии.

Ответить

Tanqwer

0

))))))))

Ответить

Zero-one-one

0

Гражданство Беларуси. Вот точно говорю

Ответить

Михаил Октябрьский

0

для того, чтобы свалить из России когда всё закончится

Ответить

ouxen

0

Красиво жить не запретишь

Ответить

Украденная жизнь

0

Кланы коллег Черкалина лоббируют будущее своих детей.

Ответить

Цивилизованный татарин

0

ТАКС ТАКС ТАКС ШТО ТУТ У НАС ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ АХАХАХА НАКАНЕЦТА

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