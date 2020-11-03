Он сообщил, что преступники вымогали у него квартиры в Москве.

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Полицейские нашли прикованного к кровати наручниками пенсионера в квартире задержанного по подозрению в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

По её словам, за пенсионером присматривал мужчина. Пострадавший рассказал, что его удерживали и вымогали квартиры в Москве. Причастность «надзирателя» к другим случаям отчуждения квартир у одиноких жителей Московской области проверят следователи.

Пенсионера госпитализировали. Возможно, он был под действием психотропных веществ, сообщили РИА «Новости» в СК.

О смерти Маругова стало известно 2 ноября, ему выстрелили в грудь из арбалета. Во время преступления на месте происшествия была его жена, которой удалось спастись. По данным СК, в баню в доме Маругова проникли несколько человек в масках, которые связали его и женщину и начали вымогать деньги.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого в убийстве — уроженца Средней Азии 1971 года рождения. Baza назвала его имя — Александр Мавриди. По данным телеграм-канала, на него вышли через арбалет, который он купил для нападения на Маругова.

Маругов был владельцем «Мясной империи» и «Озерецких колбас», которого СМИ называют «колбасным королём».