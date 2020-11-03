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Ольга Щербинина
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В квартире подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова нашли закованного в наручники пенсионера Материал редакции

Он сообщил, что преступники вымогали у него квартиры в Москве.

17 комментариев
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Полицейские нашли прикованного к кровати наручниками пенсионера в квартире задержанного по подозрению в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

По её словам, за пенсионером присматривал мужчина. Пострадавший рассказал, что его удерживали и вымогали квартиры в Москве. Причастность «надзирателя» к другим случаям отчуждения квартир у одиноких жителей Московской области проверят следователи.

Пенсионера госпитализировали. Возможно, он был под действием психотропных веществ, сообщили РИА «Новости» в СК.

О смерти Маругова стало известно 2 ноября, ему выстрелили в грудь из арбалета. Во время преступления на месте происшествия была его жена, которой удалось спастись. По данным СК, в баню в доме Маругова проникли несколько человек в масках, которые связали его и женщину и начали вымогать деньги.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого в убийстве — уроженца Средней Азии 1971 года рождения. Baza назвала его имя — Александр Мавриди. По данным телеграм-канала, на него вышли через арбалет, который он купил для нападения на Маругова.

Маругов был владельцем «Мясной империи» и «Озерецких колбас», которого СМИ называют «колбасным королём».

#новости #происшествия

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17 комментариев
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Андрей Иванов

11

Наверное участковый сейчас в шоке от новостей.Оказывается за окном его участка удивительный мир,полный тайн и приключений.Зря он участок не изучал,а тухлил за бумагами и монитором.

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theLastLetters

Андрей
15

Участковый же за пенсионером присматривал.

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Центральный спрей

9

Чо грустный? Сервелат попался невкусный? 

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Stas Kartuzov

Центральный
7

хуй тебе, а не мои квартиры

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theLastLetters

Центральный
0

Когда ездил в сауну лук ебашить.

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Служащий пистолет

3

Он сообщил, что преступники вымогали у него квартиры в Москве.

А вы говорите, что пенсионеры плохо живут. Вот у этого хаты в Москве есть.

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Служащий
0

Они просто очередь отстояли

Ответить

Служащий пистолет

Вольдемаръ
0

С 5 лет стояли и отстояли?

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Служащий
1

Ещё их прадеды стояли

Ответить

Polina Malahova

Служащий
0

Так-то Путин тоже пенсионер.

Ответить

сироп от щекотки

3

Игра Джеральда!

Ответить

Надежный дым

0

Александр Мавриди

То Мавроди, то Мавриди, что это обладателей похожих фамилий вечно на криминал тянет?

Ответить

Зелибоба

Надежный
4

Пиздец ты обобщил по двум фамилиям.

Ответить

theLastLetters

Зелибоба
7

А Мавр, который Дездемону задушил? 

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Пиздец тупой, не мог более беспалевно купить орудие убийства

Ответить

Dra

0

Хорошо, что сейчас не 90-е, господи!

Ответить

Resistor Resisting Rodriguez

Dra
–1

Плохо, что сейчас не 90-е, тогда было на чью помощь рассчитывать, а сейчас кто тебя спасёт?

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