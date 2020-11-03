Сайты внесли в реестр организаторов распространения информации.

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Роскомнадзор внёс сайты с пользовательским контентом «Пикабу» и «ЯПлакалъ» в реестр организаторов распространения информации. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Согласно закону «О противодействии терроризму», участники реестра должны хранить информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей, а также текстовые, голосовые аудио-, видео- и другие электронные сообщения. Такие сайты обязаны предоставлять указанную информацию российским спецслужбам по запросам от их сотрудников.

В апреле «Пикабу» составил отчёт о прозрачности, решив продемонстрировать пользователям сайта открытость организации и показать, какая работа ведётся по взаимодействию с госорганами. Согласно документу, в первый квартал 2020 года запросы чаще всего поступали от Роскомнадзора и МВД. Первое ведомство требовало заблокировать тот или иной контент (116 запросов удовлетворили, один обжаловали), второе запрашивало информацию о пользователях (четыре раза её сообщили, в четырёх других случаях отказали).

По словам администрации сайта, данные МВД предоставляют только если это официально оформленный запрос на бумажном носителе или электронный вариант с цифровой подписью. Запрос также должен быть мотивированным и законным.

На сайте «ЯПлакалъ» указано, что администрация может передать пользовательские данные третьим лицам, если это «предусмотрено российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры».

Всего в реестре находится 263 сайта.