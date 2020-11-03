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Ольга Щербинина
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Роскомнадзор обязал «Пикабу» и «ЯПлакалъ» хранить и передавать данные пользователей спецслужбам Материал редакции

Сайты внесли в реестр организаторов распространения информации.

24 комментария
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Роскомнадзор внёс сайты с пользовательским контентом «Пикабу» и «ЯПлакалъ» в реестр организаторов распространения информации. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Согласно закону «О противодействии терроризму», участники реестра должны хранить информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей, а также текстовые, голосовые аудио-, видео- и другие электронные сообщения. Такие сайты обязаны предоставлять указанную информацию российским спецслужбам по запросам от их сотрудников.

В апреле «Пикабу» составил отчёт о прозрачности, решив продемонстрировать пользователям сайта открытость организации и показать, какая работа ведётся по взаимодействию с госорганами. Согласно документу, в первый квартал 2020 года запросы чаще всего поступали от Роскомнадзора и МВД. Первое ведомство требовало заблокировать тот или иной контент (116 запросов удовлетворили, один обжаловали), второе запрашивало информацию о пользователях (четыре раза её сообщили, в четырёх других случаях отказали).

По словам администрации сайта, данные МВД предоставляют только если это официально оформленный запрос на бумажном носителе или электронный вариант с цифровой подписью. Запрос также должен быть мотивированным и законным.

На сайте «ЯПлакалъ» указано, что администрация может передать пользовательские данные третьим лицам, если это «предусмотрено российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры».

Всего в реестре находится 263 сайта.

#новости #роскомнадзор

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24 комментария
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Возможный пистолет

15

Основная аудитория этих сайтов всё равно только за

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Роман Андронов

0

Все адекватные с Пикабу давно на реддит переехали, во время прошлого бунта против модераторов.

Ответить

Надежный дым

Роман
7

Там когда-то адекватные были?

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Stanley H. Tweedle

Надежный
1

Там причина бунта - запрет прона, то есть уровень съебнувших не намного выше лоялистов.

Ответить

Роман Андронов

Stanley
2

Нет, причина это безумие модеров и необоснованные баны.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Роман
0

Когда научпоперов травили никто бунтовать не поднялся чот

Ответить

Роман Андронов

Надежный
0

Ну авторы оригинального контента же есть

Ответить

Денис Лисовски

Надежный
0

Когда-то (в первой половине 10-ых) пикабу был неплохой площадкой с постоянными и интересными именами. В своё время там аудиторию неплохо подняли Обломов, Yoll, Алина Рыжехвост, да и в целом ориджинал-контента и прочих прикольных штук было намного больше. Потом все контентоделы окончательно свалили на ютуб, началась какая-то помойка с лигами всего подряд и неделями нытья на рандомные темы, и всё скатилось.

Всё как обычно, в общем-то.

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Dra

3

Ваточка будет не против.

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Служащий пистолет

2

@Pikabu ах вы суки.

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Ze Katze

Служащий
1

Прогнулись
Век им мемов не видать... 

Ответить

Vladislav Donets

Ze
0

Нам* и DTF

Ответить

Ze Katze

1

Снова щимят бумеров
Дропайте, кто ещё там 

Ответить

Надежный дым

Ze
0

Погоди, они все сюда придут, вот счастье-то будет

Ответить

Южный Мика

1

ТЖ напрягся

Ответить

Андрей Галицкий

0

превед медвед

Ответить

Естественный блик

0

Любители патриотичного фистинга и обладатели крепкой хозяйственной руки нашли друг-друга.

Ответить

Roman Grishin

0

Официальный ответ администрации https://beta.pikabu.ru/story/roskomnadzor_obyazal_saytyi_pikabu_i_yaplakal_khranit_i_peredavat_dannyie_polzovateley_silovikam_7809841?cid=183800495

Ответить

Надежный дым

–1

Заголовок и подзаголовок надо местами поменять

Ответить

Глобальная паутина

–1

Кек

Ответить

ouxen

–1

теперь всех подогнали под тж

Ответить

Алексей Штейн

–1

а двач? Абу сливает?

Ответить

common sense

Алексей
0

Он в списке (с 2015):
https://reestr.rublacklist.net/distributors/?paginate_by=500

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Паша Красников

Алексей
0

Он туда не сливает. Он сразу там хостится.

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