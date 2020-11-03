Роскомнадзор обязал «Пикабу» и «ЯПлакалъ» хранить и передавать данные пользователей спецслужбам Материал редакции
Сайты внесли в реестр организаторов распространения информации.
Роскомнадзор внёс сайты с пользовательским контентом «Пикабу» и «ЯПлакалъ» в реестр организаторов распространения информации. На это обратила внимание «Роскомсвобода».
Согласно закону «О противодействии терроризму», участники реестра должны хранить информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей, а также текстовые, голосовые аудио-, видео- и другие электронные сообщения. Такие сайты обязаны предоставлять указанную информацию российским спецслужбам по запросам от их сотрудников.
В апреле «Пикабу» составил отчёт о прозрачности, решив продемонстрировать пользователям сайта открытость организации и показать, какая работа ведётся по взаимодействию с госорганами. Согласно документу, в первый квартал 2020 года запросы чаще всего поступали от Роскомнадзора и МВД. Первое ведомство требовало заблокировать тот или иной контент (116 запросов удовлетворили, один обжаловали), второе запрашивало информацию о пользователях (четыре раза её сообщили, в четырёх других случаях отказали).
По словам администрации сайта, данные МВД предоставляют только если это официально оформленный запрос на бумажном носителе или электронный вариант с цифровой подписью. Запрос также должен быть мотивированным и законным.
На сайте «ЯПлакалъ» указано, что администрация может передать пользовательские данные третьим лицам, если это «предусмотрено российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры».
Всего в реестре находится 263 сайта.
Все адекватные с Пикабу давно на реддит переехали, во время прошлого бунта против модераторов.
Надежный дым
Там когда-то адекватные были?
Там причина бунта - запрет прона, то есть уровень съебнувших не намного выше лоялистов.
Нет, причина это безумие модеров и необоснованные баны.
Когда-то (в первой половине 10-ых) пикабу был неплохой площадкой с постоянными и интересными именами. В своё время там аудиторию неплохо подняли Обломов, Yoll, Алина Рыжехвост, да и в целом ориджинал-контента и прочих прикольных штук было намного больше. Потом все контентоделы окончательно свалили на ютуб, началась какая-то помойка с лигами всего подряд и неделями нытья на рандомные темы, и всё скатилось.
Всё как обычно, в общем-то.
@Pikabu ах вы суки.
Снова щимят бумеров
Дропайте, кто ещё там
а двач? Абу сливает?
Он в списке (с 2015):
https://reestr.rublacklist.net/distributors/?paginate_by=500