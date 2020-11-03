Baza: Голикова просрочила 58% поручений Путина, Минфин — 73% Материал редакции
Список о невыполнении поручений просил составить Михаил Мишустин.
Премьер-министр 22 октября раскритиковал министров за плохое исполнение поручений президента, ссылаясь на документ, подготовленный департаментом контроля. Об этом пишет Baza.
По данным издания, всего у правительства на середину октября было на контроле 2836 поручений, 64% из которых не выполнили. Среди вице-премьеров больше всего поручений Путина просрочила отвечающая за социальную политику Татьяна Голикова — 349 из 600 (58%). Заместитель Мишустина по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов не выполнил 325 из 491 поручения (66%).
Виктория Абрамченко, которая занимается вопросами сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости, не выполнила 283 из 298 поручений. Среди всех заместителей её KPI самый низкий — просрочено 95% поручений.
Среди министерств по количеству неисполненных поручений лидирует Минфин — 244 из 334 (73%), далее идут Минэкономразвития — 196 из 273 (71%) и Минтранс — 165 из 215 (76%).
В Минпромторге рассказали Baza, что исполнение 117 поручений продлил Кремль. Минтруд объяснил, что сроки выполнения поручений продлеваются, если актуальность проблемы не снизилась за отчётный период.
Шутки шутками, но все понимают, что хороший царь давно бы разогнал всех плохих боярей ибо его основная обязанность - сформировать хороших боярей.
Вот это я понимаю, накинул, так накинул. И смешно и грустно
Виноваты русские
Пограничный жар
Виноваты тупые блевачки, которые скачут по тж и твиттеру, доказывая что президент плохой. Надеюсь всю демшизу отправят собирать картошку в Белоруссию. Только труд может исправить этих конченных людей!
*россияне
Пограничный жар
Кто такие? Электорат Лёшки Анального???
Это тип «царь хороший, бояре плохие» офишал?
Мы шутили же
Прикинь себе главу бизнеса у которого работники выполняют 30% поручений. Действительно поразительный уровень управления, работники плохие правда.
Нет, это типа все пидарасы. Один дает указания и забивает хуй на их исполнение, другие просто забивают хуй. Но есть еще третьи, которые хуже чем первые и вторые - это граждане, которые это все терпят.
Россия страна без дедлайнов
Тяжело управлять в ручном режиме,когда руки трясутся от старости и голос становится тихий.Не туда ткнул,где то не услышали,рубль упал и проебали полимеры.
Если бы я занимался вопросами сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости, я бы тоже все к хуям просрочил. Как это связано-то?!
Смелый фитиль
да блять сельское хозяйство на земле, недвижимость тоже на земле, а экология это что-то про сохранение планеты земля. туда сюда хуяк хуяк и вот у нас есть министерство
Мишустин, кстати, производит впечатление человека, который пытается разобраться в дерьме, которое ему поручили.
я не могу тебе с ходу пояснить почему ты не прав, но из всего что я помню, мишустин особо не блещет.
Не блещет — не страшно.
Мишустин не говорит откровенной чуши (о уровень чиновников в 2020, что это уже успех), но ни о каких успехах речи не идёт. Если ты можешь назвать его достижения из-за которых
производит впечатление человека, который пытается разобраться в дерьме, которое ему поручили
дерзай
Этих проверок показывающих убогие результаты выполнения поручений уже десятки было. И толку.
Да я не настроен ничего доказывать, просто через год посмотрим. Сделает — молодец.
Чтобы наложить налоги
Потрясяющий вывод, он же раньше налоговую возглавлял
Divide et nakladyvai nologi, как говорили римляне
Так было бы круто, если бы больше налогов шло от МСБ и населения, чем от крупных полугос-компаний и прочих ископаемых. Глядишь и работающая судебная система, например, понадобилась бы
Да, было бы круто. Но чтобы было больше налогов от МСБ, надо было ему помочь в период самоизоляции? Сначала потери, а потом, глядишь, и получили больше.
Вместо этого процедура даже копеечных выплат была затруднена максимально
Страстной цвет
Это лишь значит, что ему специально создают такой образ. А для чего? Увидим в 2024
Минтруд объяснил, что сроки выполнения поручений продлеваются, если актуальность проблемы не снизилась за отчётный период.
Удобно
Радикальный бинокль
Мы продлили сроки решениния проблем, потому что проблемы не потеряли актуальности. Ебать какой сюр.
Похуй, все равно за это им ничего не будет. Поэтому можно дальше хуи пинать и получать необоснованно высокую зп.
Считать поручения в штуках как-то странно. В одном может быть "провести реформу", а в другом "погладить котёнка"
беспощадный КПИ которым изображают деятельность
А пока что у нас в заседании переыв, поручаю главе минздрава сбегать в буфет за сигаретами.
с реформой-то всё понятно, а вот с котёнком затык:
какого цвета, возраста, пола?
как гладить - по росту шерсти или против?
доводить ли до урчания?
как отчитываться?
в конце-концов как напилить на тендерах по выведению идеального котёнка для поглаживания с удоволетворительными децибелами урчания?
Надо просто разбивать на сабтаски и перекладывать в следующий спринт, чо как дети то https://youtu.be/ir5rj2yYH_8
Они так и делают, сабтаск для них это сделать хорошо во всей стране, а спринт до 2030 вместо 2025, только выборы ещё одни быстренько провести чтобы владелец продукта смог всё проконтролировать
Это не может быть правдой.
Мы живем отлично. Каждый день видим развитие и улучшения.
Похоже придраться к ним решили.
О чём это? Опять моча съела говно? Каждодневные новости сверхдержавы. Можно просто в шапке сайта закрепить плашку "в РФ моча съела говно и сегодня тоже". Открепите в прекрасной России будущего.
В курсе, что на российском сайте находишься?
Да. Где ж я ещё могу москалей лишний раз обоссать.
пока что тебе только получается срать себе в штаны
Страстной цвет
Зачем тогда вернулся на тж? Ожидал что-то другое?
Готовы к Чижику?
Чтоб они так бабло получали как выполняют свою работу.
₽. $. Еще же майские указы хуй знает какого года не выполнили
Наверно, нельзя всё же слэнг вот так запросто в новостных заголовках использовать.
Лысый "Мача" сдает позиции, альфа ослабил хватку, смертельное кудоку сенсея теряет былую эффективность!! Его только ленивый через Жуй кидать не будет вскорости. :))
Им нужна CRM, чтобы контролить задачи и дедлайны. Ну и постоянные встречи в опенспейсе и брейнштормы не помешают
Да, что за безрукие инопланетяне, даже отмазаться технично, мол всё выполнили и то не в состоянии!