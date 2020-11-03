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Артём Мазанов
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Baza: Голикова просрочила 58% поручений Путина, Минфин — 73% Материал редакции

Список о невыполнении поручений просил составить Михаил Мишустин.

74 комментария
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Премьер-министр 22 октября раскритиковал министров за плохое исполнение поручений президента, ссылаясь на документ, подготовленный департаментом контроля. Об этом пишет Baza.

По данным издания, всего у правительства на середину октября было на контроле 2836 поручений, 64% из которых не выполнили. Среди вице-премьеров больше всего поручений Путина просрочила отвечающая за социальную политику Татьяна Голикова — 349 из 600 (58%). Заместитель Мишустина по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов не выполнил 325 из 491 поручения (66%).

Виктория Абрамченко, которая занимается вопросами сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости, не выполнила 283 из 298 поручений. Среди всех заместителей её KPI самый низкий — просрочено 95% поручений.

Среди министерств по количеству неисполненных поручений лидирует Минфин — 244 из 334 (73%), далее идут Минэкономразвития — 196 из 273 (71%) и Минтранс — 165 из 215 (76%).

В Минпромторге рассказали Baza, что исполнение 117 поручений продлил Кремль. Минтруд объяснил, что сроки выполнения поручений продлеваются, если актуальность проблемы не снизилась за отчётный период.

#новости #правительство

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74 комментария
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Пограничный жар

40

А потом вы валите всё на Путина! Тупая либерастня, написано же, что виноваты бояре. А вы продолжите пукать на президента в своих бложиках и твиттере. Аж трясет!

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Кеша Шушпанов

Пограничный
10

Шутки шутками, но все понимают, что хороший царь давно бы разогнал всех плохих боярей ибо его основная обязанность - сформировать хороших боярей.

Ответить

Костя Васильев

Пограничный
3

Вот это я понимаю, накинул, так накинул. И смешно и грустно

Ответить

Пограничный жар

Костя
19

Уже зарплата пришла

Ответить

Мистер Блондин

Пограничный
2

Виноваты русские 

Ответить

Пограничный жар

Мистер
5

Виноваты тупые блевачки, которые скачут по тж и твиттеру, доказывая что президент плохой. Надеюсь всю демшизу отправят собирать картошку в Белоруссию. Только труд может исправить этих конченных людей!

Ответить

сироп от щекотки

Мистер
1

*россияне

Ответить

Пограничный жар

сироп
4

Кто такие? Электорат Лёшки Анального??? 

Ответить

Stas Kartuzov

Пограничный
0

Хуя тебя кроет

Ответить

ouxen

Пограничный
2

Нужно закрепить в конституции, что виноваты бояре!

Ответить

FOX

Пограничный
1

хрюк

Ответить

Роман Чернов

13

Это тип «царь хороший, бояре плохие» офишал?
Мы шутили же

Ответить

Kir Kirsky

Роман
9

Прикинь себе главу бизнеса у которого работники выполняют 30% поручений. Действительно поразительный уровень управления, работники плохие правда. 

Ответить

Eugen T

Kir
3

Или поручения невыполнимые

Ответить

Ivan

Роман
1

будто бояре в кресла с неба попадали, а не царём лично рассажаны.
вертикаль власти:

Ответить

Eugen T

Роман
0

Не время улыбаться.жпг

Ответить

Алексей Панкратов

Роман
0

Нет, это типа все пидарасы. Один дает указания и забивает хуй на их исполнение, другие просто забивают хуй. Но есть еще третьи, которые хуже чем первые и вторые - это граждане, которые это все терпят. 

Ответить

Мистер Блондин

10

Россия страна без дедлайнов 

Ответить

Eugen T

Мистер
5

Если актуальность проблемы не снизилась - дедлайн обнуляется вместе с дедом

Ответить

Andrew Makarov

Мистер
0

... без раскачки!

Ответить

Андрей Иванов

7

Тяжело управлять в ручном режиме,когда руки трясутся от старости и голос становится тихий.Не туда ткнул,где то не услышали,рубль упал и проебали полимеры.

Ответить

Eugen T

Андрей
3

Микрорегулятор

Ответить

Ваша Закладко

Eugen
0

просто они на титанике

Ответить

Василий Сысоев

5

Если бы я занимался вопросами сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости, я бы тоже все к хуям просрочил. Как это связано-то?!

Ответить

Смелый фитиль

Василий
0

да блять сельское хозяйство на земле, недвижимость тоже на земле, а экология это что-то про сохранение планеты земля. туда сюда хуяк хуяк и вот у нас есть министерство

Ответить

Михаил Чуриков

4

Мишустин, кстати, производит впечатление человека, который пытается разобраться в дерьме, которое ему поручили.

Ответить

Kir Kirsky

Михаил
3

я не могу тебе с ходу пояснить почему ты не прав, но из всего что я помню, мишустин особо не блещет. 

Ответить

Михаил Чуриков

Kir
0

Не блещет — не страшно. 

Ответить

Kir Kirsky

Михаил
6

Мишустин не говорит откровенной чуши (о уровень чиновников в 2020, что это уже успех), но ни о каких успехах речи не идёт. Если ты можешь назвать его достижения из-за которых
производит впечатление человека, который пытается разобраться в дерьме, которое ему поручили

дерзай
Этих проверок показывающих убогие результаты выполнения поручений уже десятки было. И толку.

Ответить

Михаил Чуриков

Kir
0

Да я не настроен ничего доказывать, просто через год посмотрим. Сделает — молодец.

Ответить

Бутылкиану Ривз

Михаил
1

Чтобы наложить налоги

Ответить

Торговый хот-дог

Бутылкиану
0

Потрясяющий вывод, он же раньше налоговую возглавлял

Ответить

Бутылкиану Ривз

Торговый
1

Divide et nakladyvai nologi, как говорили римляне

Ответить

Торговый хот-дог

Бутылкиану
1

Так было бы круто, если бы больше налогов шло от МСБ и населения, чем от крупных полугос-компаний и прочих ископаемых. Глядишь и работающая судебная система, например, понадобилась бы

Ответить

Бутылкиану Ривз

Торговый
1

Да, было бы круто. Но чтобы было больше налогов от МСБ, надо было ему помочь в период самоизоляции? Сначала потери, а потом, глядишь, и получили больше.
Вместо этого процедура даже копеечных выплат была затруднена максимально

Ответить

Торговый хот-дог

Бутылки…
0

Потому что он не важен, it's a trap

Ответить

Страстной цвет

Михаил
1

Это лишь  значит, что ему специально создают такой образ. А для чего? Увидим в 2024

Ответить

theLastLetters

Михаил
0

И больше он ничего не производит.

Ответить

К X

Михаил
0

В чём это проявляется? На меня он производит впечатление серой мыши, но впрочем непонятно что можно на этой должности сделать при текущей системе. Просто кто-то должен её занимать

Ответить

ouxen

4

Минтруд объяснил, что сроки выполнения поручений продлеваются, если актуальность проблемы не снизилась за отчётный период.

Удобно

Ответить

Ivan

ouxen
2

я так в магазин хожу: "попозже пойду", пока продукты сами в холодильнике не материализуются.

Ответить

Радикальный бинокль

ouxen
2

Мы продлили сроки решениния проблем, потому что проблемы не потеряли актуальности. Ебать какой сюр.

Ответить

ouxen

Радикальный
0

Это не сюр, а взаимоисключающие параграфы

Ответить

Max

3

Похуй, все равно за это им ничего не будет. Поэтому можно дальше хуи пинать и получать необоснованно высокую зп. 

Ответить

Ivan

Max
1

57592₽ за рабочий день
7199₽ за час
не такая уж и высокая з/п.
как у валютной проститутки (стандартная такса $100 )

Ответить

Пригарное покрытие

Ivan
2

Только сравни сколько работает проститутка и они.

Ответить

Твоего деда дед

1

Считать поручения в штуках как-то странно. В одном может быть "провести реформу", а в другом "погладить котёнка"

Ответить

Kir Kirsky

Твоего
6

беспощадный КПИ которым изображают деятельность

Ответить

theLastLetters

Kir
0

KPI - это Сорос придумал, чтоб над нашими чиновниками издеваться.

Ответить

onemanshow

Твоего
4

А пока что у нас в заседании переыв, поручаю главе минздрава сбегать в буфет за сигаретами.

Ответить

Ivan

Твоего
3

с реформой-то всё понятно, а вот с котёнком затык:
какого цвета, возраста, пола?
как гладить - по росту шерсти или против?
доводить ли до урчания?
как отчитываться?
в конце-концов как напилить на тендерах по выведению идеального котёнка для поглаживания с удоволетворительными децибелами урчания?

Ответить

anvarich

2

Надо просто разбивать на сабтаски и перекладывать в следующий спринт, чо как дети то https://youtu.be/ir5rj2yYH_8

Ответить

Nikolay Vasiliev

anvarich
0

Они так и делают, сабтаск для них это сделать хорошо во всей стране, а спринт до 2030 вместо 2025, только выборы ещё одни быстренько провести чтобы владелец продукта смог всё проконтролировать

Ответить

theLastLetters

anvarich
0

Так и до митингов недалеко!

Ответить

bor_vn

2

Это не может быть правдой.
Мы живем отлично. Каждый день видим развитие и улучшения.

Похоже придраться к ним решили.

Ответить

NightmareZ

–2

О чём это? Опять моча съела говно? Каждодневные новости сверхдержавы. Можно просто в шапке сайта закрепить плашку "в РФ моча съела говно и сегодня тоже". Открепите в прекрасной России будущего.

Ответить

Пограничный жар

NightmareZ
0

О, хрюкаинабот опять отрабатывает мивину)

Ответить

A big purple banana 🍆

NightmareZ
0

В курсе, что на российском сайте находишься?

Ответить

NightmareZ

A
0

Да. Где ж я ещё могу москалей лишний раз обоссать.

Ответить

A big purple banana 🍆

NightmareZ
1

пока что тебе только получается срать себе в штаны

Ответить

NightmareZ

A
0

Это от тебя воняет.

Ответить

Страстной цвет

NightmareZ
0

Зачем тогда вернулся на тж? Ожидал что-то другое?

Ответить

NightmareZ

Страстной
0

Обсерать рашку.

Ответить

Бутылкиану Ривз

1

Готовы к Чижику?

Ответить

Михаил Чуриков

Бутылкиану
0

Вполне.

Ответить

ouxen

1

Пренебречь, вальсируем

Ответить

Andrew Sychev

1

Чтоб они так бабло получали как выполняют свою работу.
₽. $. Еще же майские указы хуй знает какого года не выполнили 

Ответить

Активный динозавр

0

Зачем в заголовке Базы кавычки?

Ответить

Михаил Чуриков

Активный
0

Наверно, нельзя всё же слэнг вот так запросто в новостных заголовках использовать.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

интересный прецедент

Ответить

Руслан Турченко

0

Лысый "Мача" сдает позиции, альфа ослабил хватку, смертельное кудоку сенсея теряет былую эффективность!! Его только ленивый через Жуй кидать не будет вскорости. :))  

Ответить

Александр Гонтарев

0

это не царь плохой, бояре плохие

Ответить

Evgeny Zakharov

0

Им нужна CRM, чтобы контролить задачи и дедлайны. Ну и постоянные встречи в опенспейсе и брейнштормы не помешают 

Ответить

Shenmue

0

Да, что за безрукие инопланетяне, даже отмазаться технично, мол всё выполнили и то не в состоянии!

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