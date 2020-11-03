Список о невыполнении поручений просил составить Михаил Мишустин.

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Премьер-министр 22 октября раскритиковал министров за плохое исполнение поручений президента, ссылаясь на документ, подготовленный департаментом контроля. Об этом пишет Baza.

По данным издания, всего у правительства на середину октября было на контроле 2836 поручений, 64% из которых не выполнили. Среди вице-премьеров больше всего поручений Путина просрочила отвечающая за социальную политику Татьяна Голикова — 349 из 600 (58%). Заместитель Мишустина по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов не выполнил 325 из 491 поручения (66%).

Виктория Абрамченко, которая занимается вопросами сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости, не выполнила 283 из 298 поручений. Среди всех заместителей её KPI самый низкий — просрочено 95% поручений.

Среди министерств по количеству неисполненных поручений лидирует Минфин — 244 из 334 (73%), далее идут Минэкономразвития — 196 из 273 (71%) и Минтранс — 165 из 215 (76%).

В Минпромторге рассказали Baza, что исполнение 117 поручений продлил Кремль. Минтруд объяснил, что сроки выполнения поручений продлеваются, если актуальность проблемы не снизилась за отчётный период.