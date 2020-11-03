Минцифры запустит цифровые двойники документов в Москве в декабре 2021 года. Их можно будет предъявлять из приложения Материал редакции
Оригиналы водительских удостоверений, студенческих билетов, санитарных книжек будут доступны в цифровом виде.
Запуск цифровых двойников документов пройдёт в пилотной зоне в Москве, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, россияне смогут хранить оригиналы документов в мобильном приложении и предъявлять их «в девяти из десяти случаев».
Речь идёт о водительском удостоверении, свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС), охотничьего билета, а также паспорта, но только «в какой-то части». Также ведомство договорилось с Минпросвещения о переносе в цифровой вид студенческих билетов и зачёток, а с Роспотребнадзором — санитарных книжек. Когда систему планируют внедрить в других регионах, Шадаев не уточнил.
«У человека будет одно приложение, где будут храниться цифровые двойники всех документов и которое будет легитимно. Предъявить его сотруднику ГИБДД вместо физического носителя водительского удостоверения будет абсолютно легально», — сказал Шадаев.
По словам главы Минцифры, систему опробовали во время пандемии коронавируса, когда действовал режим пропусков. С цифровыми двойниками документов технология будет схожей, утверждает он.
Минцифры запустит цифровые двойники граждан в январе 2024 года. После этого реальных граждан удалят.
Идея отличная, если от туда можно будет печатать копии документов с наложенной эцп, то вообще отлично, но как всегда все пойдёт по пизде на моменте обращения в гос. учреждения - я не буду брать в руки ваш телефон/планшет, нам не разрешают так смотреть, я не вижу тут ничего без очков и прочее.
21 век, а будущее ещё не наступило
Да камон, в Рашке переход в цифру быстрее идёт, чем в некоторых развитых странах
Реализация всегда на старте хуй пойми что канеш, но хочется думать что тенденция к переходу на цифру все же сохранится
Надеюсь можно будет предъявлять чужие документы , а то устал по кредитам лазить