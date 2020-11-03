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Алексей Боржонов
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Минцифры запустит цифровые двойники документов в Москве в декабре 2021 года. Их можно будет предъявлять из приложения Материал редакции

Оригиналы водительских удостоверений, студенческих билетов, санитарных книжек будут доступны в цифровом виде.

10 комментариев
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Запуск цифровых двойников документов пройдёт в пилотной зоне в Москве, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, россияне смогут хранить оригиналы документов в мобильном приложении и предъявлять их «в девяти из десяти случаев».

Речь идёт о водительском удостоверении, свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС), охотничьего билета, а также паспорта, но только «в какой-то части». Также ведомство договорилось с Минпросвещения о переносе в цифровой вид студенческих билетов и зачёток, а с Роспотребнадзором — санитарных книжек. Когда систему планируют внедрить в других регионах, Шадаев не уточнил.

«У человека будет одно приложение, где будут храниться цифровые двойники всех документов и которое будет легитимно. Предъявить его сотруднику ГИБДД вместо физического носителя водительского удостоверения будет абсолютно легально», — сказал Шадаев.

По словам главы Минцифры, систему опробовали во время пандемии коронавируса, когда действовал режим пропусков. С цифровыми двойниками документов технология будет схожей, утверждает он.

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10 комментариев
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alexferman

4

Минцифры запустит цифровые двойники граждан в январе 2024 года. После этого реальных граждан удалят.

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Alexey Kochetkov

alexferman
2

цифровые двойники:

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serguun42

alexferman
0

Как же хорошо, что этот ваш Киберпанк всё переносят и переносят…

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Чужой якорь

2

А вот это хорошо. 

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aliftin

1

Идея отличная, если от туда можно будет печатать копии документов с наложенной эцп, то вообще отлично, но как всегда все пойдёт по пизде на моменте обращения в гос. учреждения - я не буду брать в руки ваш телефон/планшет, нам не разрешают так смотреть, я не вижу тут ничего без очков и прочее. 

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Shenmue

0

21 век, а будущее ещё не наступило

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Алексей Селезнев

Shenmue
0

Да камон, в Рашке переход в цифру быстрее идёт, чем в некоторых развитых странах 
Реализация всегда на старте хуй пойми что канеш, но хочется думать что тенденция к переходу на цифру все же сохранится

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Имя Фамилия

0
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Магнитный череп

0

Минцифры то, минцифры сё… Сразу видно — работают люди!
А почему минбуквы балду пинает?

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Skoi Skoi

0

Надеюсь можно будет предъявлять чужие документы , а то устал по кредитам лазить

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