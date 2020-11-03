Оригиналы водительских удостоверений, студенческих билетов, санитарных книжек будут доступны в цифровом виде.

В закладки

Запуск цифровых двойников документов пройдёт в пилотной зоне в Москве, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, россияне смогут хранить оригиналы документов в мобильном приложении и предъявлять их «в девяти из десяти случаев».

Речь идёт о водительском удостоверении, свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС), охотничьего билета, а также паспорта, но только «в какой-то части». Также ведомство договорилось с Минпросвещения о переносе в цифровой вид студенческих билетов и зачёток, а с Роспотребнадзором — санитарных книжек. Когда систему планируют внедрить в других регионах, Шадаев не уточнил.

«У человека будет одно приложение, где будут храниться цифровые двойники всех документов и которое будет легитимно. Предъявить его сотруднику ГИБДД вместо физического носителя водительского удостоверения будет абсолютно легально», — сказал Шадаев.