Чеченская газета опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo, назвав их примером сатиры «в исполнении уважающих себя СМИ» Материал редакции
Журналисты изобразили змею, которая шипит на Коран, а её держит рука. Публикацию удалили через несколько часов.
Газета «Вести республики» заявила, что «решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам». По мнению редакции, Charlie Hebdo «окончательно опошлил» жанр карикатуры.
Журналисты сообщили, что не будут мириться «с дикостью» под названием «свобода слова» в исполнении Charlie Hebdo. Они также пообещали «не опуститься до уровня оскорбления духовных ценностей других конфессий и этносов».
В момент написания заметки «Вести республики» удалила свой пост в инстаграме без объяснения причин. Журналисты называли изображение примером «изобразительной сатиры в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ».
16 октября под Парижем неизвестный убил преподавателя местного колледжа, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках занятия о свободе слова. Напавший оставил в Twitter запись о том, что «казнил» учителя за то, что тот «унизил» пророка.
Президент Франции назвал убийство «характерным исламистским террористическим актом». Он также выразил мнение, что ислам, как религия, «переживает кризис во всем мире». Реакция Макрона вызвала гнев мусульман во многих странах. Они вышли на протесты против Франции и ее президента.
Ну теперь фанаты Charlie Hebdo должы оскорбиться и кого-то зарезать? А, нет, перепутал.
Зарежут пармезан и прошутто.
жамбон у них
В сортах деликатесов не разбираюсь. Только в сортах говна.
Ну и норм. И то и то несмешное говно, но хотя б цивильно
А что было написано на французском на той карикатуре? Не за грустного человека с табличной режут же.
Выглядит как совковое УГ
Достаточный космос
Выглядит как твоя мать. Хорошо
Смотри, @alexferman , смотри. Своими руками воспитал это чудовище. Теперь у нас есть Орлов, который отбрыкивается шутками про матерей!
alexferman и Дмитрий Орлов - как Бэтмен и Джокер
Одного без другого представить невозможно.
@Вахтёр смотри, опять НЕ пидор Орлов оскорбляет
Достаточный космос
Вахтер мне сам сказал, что частица НЕ защищает от бана
у него нет матери, он воспитан толпой между рядами Болошака
Достаточный космос
Кто такой Болашак?
Так, ну ладно. По карикатурам 1:1.
А шо там по убитым?
Напомните плиз, почему я должен проявлять терпимость к исламу
А чего их бояться если против них США и Китай? И я в них не верю, мне эта надежда ни к чему.
Мне похуй что у него друг Путин. Но и дорогу бы не стал переходить, пока меня не трогают.
Потому что ни один фанатичный представитель религии не отвечает за религию в целом.
Каждая единица верующего - это и есть Всевышний. Таких лидеров не много, но "псевдо" деятелей становится всё больше. Пора крест одевать...
А с ках пор, то что актёр из "Чернобыля" принял ислам, перестало быть примером для всех??
Попал под влияние. Таких примеров много.
Так то нахххуй, ежжи, получите!
Только «дон», это ж чеченцы, не даги.
Иван как дела? Как ребетенок?
Обстановка по кайфу
стрелкой в глаз или брови пиздец?
Эстетический глобус
Возможно, "не в бровь, а в роговицу"
Теперь хотя бы понятно, почему им приходится резать головы, а не отвечать словами. Чтобы вот таким беспомощным говном не палиться.
Дон, диги-диги-дон-дон, дон-дон, диги-дон, дон-дон!
https://www.youtube.com/watch?v=yroaHiQSPgs
Для журнала Крокодил 56 года выпуска.
Тревожный клуб
Сортирного юмора не хватает для прогрессивности?)
Да хотя бы рефренсы для графического стиля брали не из газеты Тещин язык.