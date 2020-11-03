Журналисты изобразили змею, которая шипит на Коран, а её держит рука. Публикацию удалили через несколько часов.

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Изображение газеты «Вести республики»

Газета «Вести республики» заявила, что «решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам». По мнению редакции, Charlie Hebdo «окончательно опошлил» жанр карикатуры.

Журналисты сообщили, что не будут мириться «с дикостью» под названием «свобода слова» в исполнении Charlie Hebdo. Они также пообещали «не опуститься до уровня оскорбления духовных ценностей других конфессий и этносов».

Это не свобода слова, это свобода вседозволенности, которой всячески потворствуют западные власти, ввергая свои страны в хаос аморального мракобесия. «Вести республики» газета

В момент написания заметки «Вести республики» удалила свой пост в инстаграме без объяснения причин. Журналисты называли изображение примером «изобразительной сатиры в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ».

16 октября под Парижем неизвестный убил преподавателя местного колледжа, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках занятия о свободе слова. Напавший оставил в Twitter запись о том, что «казнил» учителя за то, что тот «унизил» пророка.

Президент Франции назвал убийство «характерным исламистским террористическим актом». Он также выразил мнение, что ислам, как религия, «переживает кризис во всем мире». Реакция Макрона вызвала гнев мусульман во многих странах. Они вышли на протесты против Франции и ее президента.