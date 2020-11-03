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Артём Мазанов
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Чеченская газета опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo, назвав их примером сатиры «в исполнении уважающих себя СМИ» Материал редакции

Журналисты изобразили змею, которая шипит на Коран, а её держит рука. Публикацию удалили через несколько часов.

77 комментариев
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Изображение газеты «Вести республики»

Газета «Вести республики» заявила, что «решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам». По мнению редакции, Charlie Hebdo «окончательно опошлил» жанр карикатуры.

Журналисты сообщили, что не будут мириться «с дикостью» под названием «свобода слова» в исполнении Charlie Hebdo. Они также пообещали «не опуститься до уровня оскорбления духовных ценностей других конфессий и этносов».

Это не свобода слова, это свобода вседозволенности, которой всячески потворствуют западные власти, ввергая свои страны в хаос аморального мракобесия.

«Вести республики»
газета

В момент написания заметки «Вести республики» удалила свой пост в инстаграме без объяснения причин. Журналисты называли изображение примером «изобразительной сатиры в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ».

16 октября под Парижем неизвестный убил преподавателя местного колледжа, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках занятия о свободе слова. Напавший оставил в Twitter запись о том, что «казнил» учителя за то, что тот «унизил» пророка.

Президент Франции назвал убийство «характерным исламистским террористическим актом». Он также выразил мнение, что ислам, как религия, «переживает кризис во всем мире». Реакция Макрона вызвала гнев мусульман во многих странах. Они вышли на протесты против Франции и ее президента.

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#новости #терактподпарижем

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77 комментариев
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Достаточный космос

45
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Пограничный жар

Достаточный
30
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Anton Golovanov

47

Ну теперь фанаты Charlie Hebdo должы оскорбиться и кого-то зарезать? А, нет, перепутал.

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Василий Лебедев

Anton
0

Зарежут пармезан и прошутто.

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Ваша Закладко

Василий
0

жамбон у них

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Василий Лебедев

Ваша
0

В сортах деликатесов не разбираюсь. Только в сортах говна.

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Ваша Закладко

Василий
0

тогда просто разрезать 

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Василий Лебедев

Ваша
0

Лё Иншалла!

Ответить

A big purple banana 🍆

22

Ну и норм. И то и то несмешное говно, но хотя б цивильно

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Андрей Рядькин

A
0

А что было написано на французском на той карикатуре? Не за грустного человека с табличной режут же.

Ответить

Магомед Шереметьев

A
0

Кстати да, в 21 веке есть мемы, зачем карикатуры?

Ответить

alexferman

9

Выглядит как совковое УГ

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Достаточный космос

alexferman
7

Выглядит как твоя мать. Хорошо

Ответить

Пограничный жар

Достаточный
10
Ответить

Blahblah Pooh

Достаточный
4

Смотри, @alexferman , смотри. Своими руками воспитал это чудовище. Теперь у нас есть Орлов, который отбрыкивается шутками про матерей!

Ответить

alexferman

Blahblah
3

Это чудовище явно не руками воспитывали)

Ответить

Руслан Астратов

Blahblah
1

alexferman и  Дмитрий Орлов -  как Бэтмен и Джокер 

Одного без другого представить невозможно. 

Ответить

Анальное Сало

Руслан
2

Как две ягодицы Рона Джереми

Ответить

Персональный холод

Достаточный
2

@Вахтёр смотри, опять НЕ пидор Орлов оскорбляет

Ответить

Достаточный космос

Персональный
1

Вахтер мне сам сказал, что частица НЕ защищает от бана

Ответить

Персональный холод

Достаточный
0

Не пидарас

Ответить

anti kuzma

Достаточный
0

у него нет матери, он воспитан толпой между рядами Болошака

Ответить

Достаточный космос

anti
0

Кто такой Болашак?

Ответить

anti kuzma

Достаточный
0

известный Алма-Атинец

Ответить

Ваша Закладко

alexferman
1

журнал крокодил времён папки издателя батеньки

Ответить

пепси

12
Ответить

сироп от щекотки

7

Так, ну ладно. По карикатурам 1:1.
А шо там по убитым?

Ответить

Blahblah Pooh

сироп
1
Ответить

Shenmue

сироп
0

Крокодил переродился

Ответить

# realfiddy

2

Напомните плиз, почему я должен проявлять терпимость к исламу

Ответить

Eugard

#
14

Чисто из страха и из надежды, что все обойдется.

Ответить

# realfiddy

Eugard
1

А чего их бояться если против них США и Китай? И я в них не верю, мне эта надежда ни к чему. 

Ответить

Eugard

#
2

Что, и даже в Кадырова не веришь?

Ответить

# realfiddy

Eugard
1

Мне похуй что у него друг Путин. Но и дорогу бы не стал переходить, пока меня не трогают. 

Ответить

пепси

#
2

Потому что ЧУВСТВА ВЕРУЮЩИХ!!!!!!!!11111111

Ответить

Anton Golovanov

#
1

Потому что ни один фанатичный представитель религии не отвечает за религию в целом.

Ответить

# realfiddy

Anton
0

Каждая единица верующего - это и есть Всевышний. Таких лидеров не много, но "псевдо" деятелей становится всё больше. Пора крест одевать...

Ответить

сироп от щекотки

#
0

А с ках пор, то что актёр из "Чернобыля" принял ислам, перестало быть примером для всех??

Ответить

# realfiddy

сироп
0

Попал под влияние. Таких примеров много.

Ответить

Эстетический глобус

#
0

Под облучение

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Ваша Закладко

Эстетический
0

🕌-излучатель
👽

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Ваша Закладко

сироп
0

капча на арафатку норм

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Blahblah Pooh

сироп
0

Вот охуела его девушка (или жена??), я думаю)

Ответить

Dead Horse

сироп
0

Это чучело с фото себе бороду с головы пересадила. Это не шутка. 

Ответить

сироп от щекотки

5

Так то нахххуй, ежжи, получите!

Ответить

Blahblah Pooh

сироп
1

Только «дон», это ж чеченцы, не даги.

Ответить

сироп от щекотки

Blahblah
3
Ответить

Бурный Артем

сироп
0

Иван как дела? Как ребетенок?

Ответить

сироп от щекотки

Бурный
0

Обстановка по кайфу

Ответить

Бурный Артем

сироп
1

Ты ты ты мне не враг… ааа…
Но с тобой не дружу… ууу… 

Ответить

Чужой якорь

5

Молодцы! Это отличные карикатуры, лучшие, что я видела в своей жизни. Продолжайте ещё, у вас прекрасно получается! Главное головы не отрезайте никому. 

Ответить

сироп от щекотки

0
Ответить

A big purple banana 🍆

сироп
11

стрелкой в глаз или брови пиздец?

Ответить

сироп от щекотки

A
2

Да, все верно

Ответить

Великолепный каякер

A
0

Там клад, копай

Ответить

Эстетический глобус

A
0

Возможно, "не в бровь, а в роговицу"

Ответить

Василий Лебедев

Эстетический
0

Смотри сюда, шлюха, ты должна сбрить брови.

Ответить

Ваша Закладко

A
0

или брови раз

Ответить

Характерный цвет

сироп
1

Вилкой в глаз или ножом по горлу

Ответить

Характерный цвет

2

Пойду подушу одноглазую змею

Ответить

Характерный цвет

Характерный
1

Даже надел для этого особый наряд

Ответить

Алексей Панкратов

2

Вот это я понимаю реакция адекватных мусульман.

Ответить

Василий Лебедев

2

Теперь хотя бы понятно, почему им приходится резать головы, а не отвечать словами. Чтобы вот таким беспомощным говном не палиться.

Ответить

Характерный цвет

2

Главный вопрос: откуда откопали этого карикатуриста, стиль которого напоминает одновременно и "Крокодил" за 70е гг., и татуировки-партаки?

Ответить

Паша Красников

1

Дон, диги-диги-дон-дон, дон-дон, диги-дон, дон-дон!
https://www.youtube.com/watch?v=yroaHiQSPgs

Ответить

Характерный цвет

Паша
0

За что я его полюбила?!

Ответить

Василий Лебедев

1

Аллах Акбар.

Ответить

Тревожный клуб

0

А что, неплохо

Ответить

Василий Лебедев

Тревожный
2

Для журнала Крокодил 56 года выпуска.

Ответить

Тревожный клуб

Василий
0

Сортирного юмора не хватает для прогрессивности?)

Ответить

Василий Лебедев

Тревожный
1

Да хотя бы рефренсы для графического стиля брали не из газеты Тещин язык.

Ответить

Rusty Nail

0

Падажи, что значит ответ без жертв) А как же ещё один терракт ебануть

Ответить

Mezzo Deesa

1

Полагаю кринж это когда публикуют они, а в краску вгоняет тебя.

Ответить

Дмитрий Сильченков

0

Чеченцы шутят. Не знал...

Ответить

Имя Фамилия

0

Ну, теперь христиане это так не оставят! Возмутительно.

Ответить

Исторический Гоша

0
Ответить

Страстной цвет

0

Ждём ответочки от французов, живущих в Чечне?

Ответить

Dmitri

0

Аморальное мракобесие говорили они...

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