В городе организуют два параллельных процесса с разными учителями.

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Для перевода на дистанционное обучение во второй четверти родителям нужно будет написать заявление директору. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Она заявила, что Смольному нужно будет решить технические сложности и найти отдельных педагогов для дистанционного обучения. «Потому что невозможно давать двойную нагрузку учителю, который целый день работает в классе», — объяснила Потехина.

Кроме того, детям и родителям нужна будет и постоянная консультационная поддержка — зачастую разобраться с новой темой без учителя трудно. А у школьных «предметников» времени на такое фактически индивидуальное сопровождение ребёнка тоже нет — очное обучение никто не отменял. Ирина Потехина вице-губернатор Петербурга

Потехина также разместила опрос на своей странице во «ВКонтакте», чтобы выяснить, какой из вариантов обучения выберут родители. За очную форму обучения проголосовали 76% пользователей из 25 тысяч принявших участие.

В Петербурге выявлено 64 тысяч заболевших коронавирусом, за последние сутки власти отчитались о 944 новых случаев Covid-19. 3 ноября губернатор города Александр Беглов доложил Владимиру Путину о «некритической, но сложной ситуации» с коронавирусом. За день до встречи Беглов заявил, что 923 случая заражения коронавирусом за сутки — это «критически много».