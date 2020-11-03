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Артём Мазанов
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Родителям в Петербурге разрешили выбрать — вернуть ребёнка после каникул в школу или перевести на удалёнку Материал редакции

В городе организуют два параллельных процесса с разными учителями.

21 комментарий
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Для перевода на дистанционное обучение во второй четверти родителям нужно будет написать заявление директору. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Она заявила, что Смольному нужно будет решить технические сложности и найти отдельных педагогов для дистанционного обучения. «Потому что невозможно давать двойную нагрузку учителю, который целый день работает в классе», — объяснила Потехина.

Кроме того, детям и родителям нужна будет и постоянная консультационная поддержка — зачастую разобраться с новой темой без учителя трудно. А у школьных «предметников» времени на такое фактически индивидуальное сопровождение ребёнка тоже нет — очное обучение никто не отменял.

Ирина Потехина
вице-губернатор Петербурга

Потехина также разместила опрос на своей странице во «ВКонтакте», чтобы выяснить, какой из вариантов обучения выберут родители. За очную форму обучения проголосовали 76% пользователей из 25 тысяч принявших участие.

В Петербурге выявлено 64 тысяч заболевших коронавирусом, за последние сутки власти отчитались о 944 новых случаев Covid-19. 3 ноября губернатор города Александр Беглов доложил Владимиру Путину о «некритической, но сложной ситуации» с коронавирусом. За день до встречи Беглов заявил, что 923 случая заражения коронавирусом за сутки — это «критически много».

#новости #петербург #карантинвроссии

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21 комментарий
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Рыжий

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Выбор, который мы заслужили 

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Слышный микрофон

1

Хорошо, отправлю в деревню пусть там учатся, а по вечерам огород окучивают.

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the art of гепард

Слышный
0

у тебя дети есть?

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Слышный микрофон

the
0
Ответить

the art of гепард

Слышный
1

ух

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Слышный микрофон

the
0

Каждый день вдалбливают что путин хороший.

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Телефонный блик

Слышный
1

Пиздец он у тебя страшный.

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Semyon Bochkaryov

0

И смысл? Понятно же, что большая часть родителей отправит жеребенка в школу, потому что дома его контролировать некому.

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Алиса Барышман

Semyon
0

работающим на удаленке выгодней будет дома держать

Ответить

Semyon Bochkaryov

Алиса
3

Чтобы дети еще и работать мешали?

Ответить

Алиса Барышман

Semyon
0

зач. пусть сидит у себя в комнате смотрит ютуб/играет

Ответить

White

Алиса
0

не у всех детей есть своя комната

Ответить

Алиса Барышман

White
0

и как в однокомнатной живётся? удобно?

Ответить

White

Алиса
0

я так жил в детстве без своей комнаты. Это ужасно, никому не советую

Ответить

Алиса Барышман

White
0

кмк с однокомнатной не стоит заводить детей т.к. это дискомфорт для обеих сторон

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Semyon

Алиса
0

Обычно у тех, кто живет с детьми в однушках, дети заводятся. Почти как снег у коммунальщиков в декабре. Ведь аборт - это грех, а контрацептивы дорогие.

Ответить

Центральный спрей

0

Лучше сразу на вахту в Когалым 

Ответить

Телефонный блик

0

Родителям разрешили возвращать ребёнка по гарантии.

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Будет сложно учителям = вытерпят, у нас нет так много кадров

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Kris Stone

0

Вернуть обратно в небесную канцелярию😄

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Характерный цвет

0

Зачем выбирать? Голова и руки пусть лежат дома, а туловище и ноги пусть идут в школу

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