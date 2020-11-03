Родителям в Петербурге разрешили выбрать — вернуть ребёнка после каникул в школу или перевести на удалёнку Материал редакции
В городе организуют два параллельных процесса с разными учителями.
Для перевода на дистанционное обучение во второй четверти родителям нужно будет написать заявление директору. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.
Она заявила, что Смольному нужно будет решить технические сложности и найти отдельных педагогов для дистанционного обучения. «Потому что невозможно давать двойную нагрузку учителю, который целый день работает в классе», — объяснила Потехина.
Потехина также разместила опрос на своей странице во «ВКонтакте», чтобы выяснить, какой из вариантов обучения выберут родители. За очную форму обучения проголосовали 76% пользователей из 25 тысяч принявших участие.
В Петербурге выявлено 64 тысяч заболевших коронавирусом, за последние сутки власти отчитались о 944 новых случаев Covid-19. 3 ноября губернатор города Александр Беглов доложил Владимиру Путину о «некритической, но сложной ситуации» с коронавирусом. За день до встречи Беглов заявил, что 923 случая заражения коронавирусом за сутки — это «критически много».
у тебя дети есть?
ух
И смысл? Понятно же, что большая часть родителей отправит жеребенка в школу, потому что дома его контролировать некому.
работающим на удаленке выгодней будет дома держать
Чтобы дети еще и работать мешали?
зач. пусть сидит у себя в комнате смотрит ютуб/играет
и как в однокомнатной живётся? удобно?
кмк с однокомнатной не стоит заводить детей т.к. это дискомфорт для обеих сторон