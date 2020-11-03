Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Артём Мазанов
4098

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене Материал редакции

Сколько именно террористов принимали участие в атаке, пока неясно, полиция сообщает об одном убитом стороннике ИГ.

72 комментария
В закладки

Сообщение о взятии ответственности сопровождается фотографией бородатого мужчины, которого называют Абу Дажан Аль-Албани. Об этом сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористических и экстремистских групп в интернете.

О том, что запрещённая в РФ организация взяла на себя ответственность, сообщил независимый исследователь, опубликовав заявление ИГ, а также Reuters. В заявлении говорится, что Абу Дажан Аль-Албани напал на толпу в центре Вены с пистолетом и пулёметом, прежде чем сам был убит австрийской полицией. Других доказательств причастности ИГ к теракту организация не привела.

SITE Intelligence Group ранее сообщал, что атака была частью «расплаты» за участие Австрии в руководимой США коалиции против ИГ.

SITE Intel Group @siteintelgroup
Jihadist Says Vienna Attack "Part of the Bill" for Austrian Involvement in U.S.-led Coalition https://ent.siteintelgroup.com/Chatter/jihadist-says-vienna-attack-part-of-the-bill-for-austrian-involvement-in-u-s-led-coalition.html

Вечером 2 ноября в центре Вены несколько террористов открыли стрельбу. Нападавшие ранили не менее 18 человек, в том числе полицейского. По последним данным, четверо из них скончались. СМИ также сообщают о пятом погибшем. По делу о теракте в Австрии арестовали 16 человек, в Швейцарии — ещё двоих.

Главное о теракте в Вене: четверо погибли…
В австрийской столице идёт антитеррористическая операция, на границе страны усилили контроль.
tjournal.ru

#новости #терактввене

Статья дополняется
Артём Мазанов PLUS
+152 499
И это не новость ИА «Панорама»
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0440\u0430\u043a\u0442\u0432\u0432\u0435\u043d\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 72, "likes": 17, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 230754, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Nov 2020 21:32:38 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
72 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

the art of гепард

22

Почему они на видео всегда с какими-то ножами, пестиками? Типа это круто?

Ответить

Слышный микрофон

the
35

Да

Ответить

the art of гепард

Слышный
2

вот у меня ровно такая же ассоциация, да

Ответить

Банальный Денис

the
–1

Тут мотив другой - запугивание.

Ответить

Eugard

Банальный
3

Ислам - миролюбивая религия

Ответить

Чужой якорь

Eugard
1

Joyreactor.cc
Fishki.net
Осталось еще вотермарк пикабу и яплакал и будет комбо

Ответить

Eugard

Чужой
0

Бывает.

Ответить

Нервный Срыв

Eugard
0

причем тут ислам и ИГ? По твоей логике немцы это те самые нацисты времен вов 

Ответить

Чужой якорь

Нервный
0

Немцы, которые живут по книге майн камф - да, те самые нацисты. 

Ответить

the art of гепард

Банальный
–1

Ну, значит, результат получили прямо противоположный желаемому. Выглядит оч нелепо

Ответить

Банальный Денис

the
9

Это пока ты исламиста на улице с оружием не встретишь.

Ответить

the art of

Банальн…
0

и то верно

Ответить

Чужой якорь

the
0

Представь, что тебе по объявлению с авито звонят чтобы купить у тебя машину, а в вотсапе у этого человека такая аватарка, ты пойдешь ему показывать машину?

Ответить

Достаточный

Чужой
–1

Не страшнее среднего руssкого

Ответить

Слышный микрофон

Банальный
1

На фото пацан тоже запугивает своим видом.

Ответить

Банальный Денис

Слышный
0

У тебя просто страх перед автолюбителями

Ответить

Слышный микрофон

Банальн…
0

Если бы ты знал сколько я зеркал посшибал наглецам и хамам, ты бы так не говорил.

Ответить

Центральный спрей

Слышный
–1

У меглина сегодня праздник, первый раз в жизни родил толковый коммент, бгг 

Ответить

A big purple banana 🍆

Центральный
0

в подсайте новостей ума для этого не надо

Ответить

Руслан Астратов

the
4

Папин бродяга, мамин симпатяга

Ответить

Алиса Барышман

Руслан
0

тут вот даже у парня на коленках лежит

Ответить

Руслан Астратов

Алиса
0

Горбатая гора 2

Ответить

Страстной цвет

the
4

Они боятся, что спецназ телепортируется к ним через камеру

Ответить

alexferman

the
2

Почему они на видео всегда с какими-то ножами, пестиками?

Загадка Зигмунда Фрейда

Ответить

the art of гепард

alexferman
1

Причём сук он их держит ОДНОВРЕМЕННО. Я прям чувствую, как он еле удерживает это всё в руках и такой: бляяя, ой то есть Алляяя

Ответить

Алиса Барышман

the
0

да не, ему сложнее наверн пинусом АК придерживать

Ответить

Чужой якорь

the
1

Это их культурная особенность

Ответить

Достаточный космос

Чужой
0

А это культурная особенность других??

Ответить

Діма Чубрей

the
0

Так в коране написано

Ответить

Владимир Филатов

24
Ответить

Имя Фамилия

Владимир
1

не успел(

Ответить

Служащий пистолет

Владимир
1

@Роберт Петросян объяснись

Ответить

Достаточный космос

Служащий
0

Зачем откопал?

Ответить

Служащий пистолет

Достаточный
0

Все должны знать,чем этот молодой человек занимается!

Ответить

Жалкий завод

Служащий
0

Но это армянин Панчвидзе

Ответить

Достаточный космос

7

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Старый добрый ИГИЛ и их взятие на себя ответственности за всё, что происходит в этом мире

Ответить

Алиса Барышман

Достаточный
4

Они, парни, ответственные.

Ответить

Достаточный космос

Алиса
0

Машалла

Ответить

Serghei Lisii

Достаточный
2

Ну за коронавирус пока не взяли

Ответить

Роман Чубар

6

Пагадите, а разве наши военные не хвалились, что полностью разгромили этих ребят в Сирии?

Ответить

A big purple banana 🍆

Роман
1

респавны не разрушили

Ответить

Serghei Lisii

Роман
0

Да как же их полностью разбомбишь, когда их 1.5 млрд

Ответить

Нижний интернет

6

Ты смотри какой опасный курица

Ответить

Name Name

–5

Вот что значит оскорблять мусульман.

Ответить

Служащий пистолет

Name
5

Хабиб вас предупреждал об этом.

Ах, ты с*ука. Зачем коммент отредачил?

Ответить

Роман Чубар

Служащий
0

И не один раз отредачил, в первой редакции ещё и славил божественность)

Ответить

A big purple banana 🍆

Name
0

@Дмитрий Орлов лайкнувший профиль со сталиным, мдаа... когда в Пекин на заработки?

Ответить

Анатолий Польский

1

Так их же пару раз уже побеждали, точно помню

Ответить

Излишний Данила

Анатолий
0

Абсолютно каждый мусульманин - потенциальный ИГИЛовец. О какой победе идёт речь?)

Ответить

Нервный Срыв

Излишний
0

обоснуй)

Ответить

Достаточный космос

1

Это очередное обращение белорусского МВД и ОМОНа??? Я запутался

Ответить

andrey adamovich

1

Решили хайпануть на их смерти

Ответить

Служащий пистолет

andrey
0

Ага, про них просто давно ничего слышно не было, а тут такой шанс подвернулся.

Ответить

Бутылкиану Ривз

0

Антон Макарский?

Ответить

Дорогой кофе

0

Почему на фото Дуров?

Ответить

Алексей Акулов

0

"Правые националисты", да да.

Ответить

Чужой якорь

0

То есть это не из-за карикатур?

Ответить

the art of гепард

Чужой
0

неееееееееееееееет

Ответить

A big purple banana 🍆

0

эти долбоебы никогда теракты отрицать не будут, нет?

Ответить

Dmitri

0

А всех поймали/ликвидировали?

Ответить

Михаил Чуриков

Dmitri
0

Хайпятся как Барецкий.

Ответить

Dmitri

Михаил
0

Он гео-позицию с фото удалил?

Ответить

vvtwittep

0

Во дают! Вакцину им от ковида вкололи что-ли!? 10 месяцев гасились по норам, а тут на тебе! 

Ответить

Vladislav Donets

0

Побриться что ли.

Ответить

Обыкновенный утюг

0

Они, емнип, уже за все взяли ответственность. И за взрывы и за концерт бузовой и за стаса михайлова

Ответить

Alexander Personazhe

0

А что за символ у него на кольце? Рука, сжимающая маленький член? Это типа причина вступления в оную организацию?

Ответить

A big purple banana 🍆

Alexander
0

просто они против NNN

Ответить

Служащий пистолет

Alexander
0

Кажись хуй в руке. 100% хуй в руке.

Ответить

Характерный цвет

0

Бля, да это мой перекаченный одноклассник!

Ответить

Важный ГОСТ

0

Что если у ИГ такой пиар ход безпроигрышный? Какой-нибудь бабах творит дичь, его выпиливают, они говорят: "да, ето мы, превед". Никто не докажет, что это не они. Профит.

Ответить

Алиса Барышман

Важный
0

Кайфарикам тоже надо чем-то заниматься же.

Ответить

Pa Chu

–6

Передайте кто-нибудь нашим ВКС, пожалуйста, чтобы они пару десятков вылетов сверх плана осуществили. Ребятушки, не сдерживайте себя, не стесняйтесь

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Знаток Михаил Скипский поучаствовал в «Что? Где? Когда?» впервые после обвинений в домогательствах к школьницам
«Те, кто считает, что Скипскому не надо играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям?», — спросила глава компании, выпускающей ЧГК.
196
Новости
Макрон: «Я всегда буду защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать»
Президент заявил, что понимает чувства мусульман, но добавил, что «радикальный ислам» представляет угрозу для всех.
207
Технологии
Apple запустила ЭКГ на Apple Watch в России
Спустя два года после запуска функции в США.
238
Популярное за три дня
Telegram
35
Новости
Кемеровского блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик с «необоснованной негативной оценкой Конституции»
Он назвал Конституцию «продажной», а результаты голосования по поправкам — сфальсифицированными.
127
Интернет
В Роттердаме поезд метро не смог остановиться и чуть не рухнул с высоты. Его спас арт-объект в виде хвоста кита
Получившаяся сцена с вагоном, который на высоте восьми метров удерживает скульптура, похожа на ещё более замысловатый арт-объект.
94
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

A big purple…

ИГ взяло на себя…

Алиса Барышман

ИГ взяло на себя…

Semyon Bochkaryov

Родителям в Петербурге…

thewatt

Baza: Голикова просрочила 58…

Максим Козаченко

У синагоги в центре Вены…

Унылый Лось

Запись в подсайте Telegram

Господин Дыня

ИГ взяло на себя…

Кот Василий

Родителям в Петербурге…

solawind

Москва выиграла в двух…

hiperon

ИГ взяло на себя…

Алиса Барышман

Родителям в Петербурге…

Настя Иванова

ИГ взяло на себя…

Космический кот

ИГ взяло на себя…

Дмитрий Крюгер

ИГ взяло на себя…

миша лисицын

В Хабаровске впервые за 116…

Ваша Закладко

Запись в подсайте Telegram

Космический кот

ИГ взяло на себя…
null