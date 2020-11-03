ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене Материал редакции
Сколько именно террористов принимали участие в атаке, пока неясно, полиция сообщает об одном убитом стороннике ИГ.
Сообщение о взятии ответственности сопровождается фотографией бородатого мужчины, которого называют Абу Дажан Аль-Албани. Об этом сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористических и экстремистских групп в интернете.
О том, что запрещённая в РФ организация взяла на себя ответственность, сообщил независимый исследователь, опубликовав заявление ИГ, а также Reuters. В заявлении говорится, что Абу Дажан Аль-Албани напал на толпу в центре Вены с пистолетом и пулёметом, прежде чем сам был убит австрийской полицией. Других доказательств причастности ИГ к теракту организация не привела.
SITE Intelligence Group ранее сообщал, что атака была частью «расплаты» за участие Австрии в руководимой США коалиции против ИГ.
Вечером 2 ноября в центре Вены несколько террористов открыли стрельбу. Нападавшие ранили не менее 18 человек, в том числе полицейского. По последним данным, четверо из них скончались. СМИ также сообщают о пятом погибшем. По делу о теракте в Австрии арестовали 16 человек, в Швейцарии — ещё двоих.
Почему они на видео всегда с какими-то ножами, пестиками? Типа это круто?
Слышный микрофон
Да
вот у меня ровно такая же ассоциация, да
Тут мотив другой - запугивание.
Чужой якорь
Joyreactor.cc
Fishki.net
Осталось еще вотермарк пикабу и яплакал и будет комбо
причем тут ислам и ИГ? По твоей логике немцы это те самые нацисты времен вов
Ну, значит, результат получили прямо противоположный желаемому. Выглядит оч нелепо
Это пока ты исламиста на улице с оружием не встретишь.
Центральный спрей
У меглина сегодня праздник, первый раз в жизни родил толковый коммент, бгг
Папин бродяга, мамин симпатяга
тут вот даже у парня на коленках лежит
Почему они на видео всегда с какими-то ножами, пестиками?
Загадка Зигмунда Фрейда
Причём сук он их держит ОДНОВРЕМЕННО. Я прям чувствую, как он еле удерживает это всё в руках и такой: бляяя, ой то есть Алляяя
Это их культурная особенность
Служащий пистолет
@Роберт Петросян объяснись
Достаточный космос
Зачем откопал?
Служащий пистолет
Все должны знать,чем этот молодой человек занимается!
Они, парни, ответственные.
Пагадите, а разве наши военные не хвалились, что полностью разгромили этих ребят в Сирии?
Вот что значит оскорблять мусульман.
Служащий пистолет
Хабиб вас предупреждал об этом.
Ах, ты с*ука. Зачем коммент отредачил?
И не один раз отредачил, в первой редакции ещё и славил божественность)
@Дмитрий Орлов лайкнувший профиль со сталиным, мдаа... когда в Пекин на заработки?
Так их же пару раз уже побеждали, точно помню
Излишний Данила
Абсолютно каждый мусульманин - потенциальный ИГИЛовец. О какой победе идёт речь?)
Решили хайпануть на их смерти
Служащий пистолет
Ага, про них просто давно ничего слышно не было, а тут такой шанс подвернулся.
А всех поймали/ликвидировали?
Хайпятся как Барецкий.
Во дают! Вакцину им от ковида вкололи что-ли!? 10 месяцев гасились по норам, а тут на тебе!
А что за символ у него на кольце? Рука, сжимающая маленький член? Это типа причина вступления в оную организацию?
Передайте кто-нибудь нашим ВКС, пожалуйста, чтобы они пару десятков вылетов сверх плана осуществили. Ребятушки, не сдерживайте себя, не стесняйтесь