ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Сколько именно террористов принимали участие в атаке, пока неясно, полиция сообщает об одном убитом стороннике ИГ.

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Сообщение о взятии ответственности сопровождается фотографией бородатого мужчины, которого называют Абу Дажан Аль-Албани. Об этом сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористических и экстремистских групп в интернете.

О том, что запрещённая в РФ организация взяла на себя ответственность, сообщил независимый исследователь, опубликовав заявление ИГ, а также Reuters. В заявлении говорится, что Абу Дажан Аль-Албани напал на толпу в центре Вены с пистолетом и пулёметом, прежде чем сам был убит австрийской полицией. Других доказательств причастности ИГ к теракту организация не привела.

SITE Intelligence Group ранее сообщал, что атака была частью «расплаты» за участие Австрии в руководимой США коалиции против ИГ.

Вечером 2 ноября в центре Вены несколько террористов открыли стрельбу. Нападавшие ранили не менее 18 человек, в том числе полицейского. По последним данным, четверо из них скончались. СМИ также сообщают о пятом погибшем. По делу о теракте в Австрии арестовали 16 человек, в Швейцарии — ещё двоих.

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