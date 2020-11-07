Джо Байден победил на выборах президента США Материал редакции
Он набрал 284 голоса выборщиков, Дональд Трамп — 214 голосов.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах президента США в 2020 году. Вице-президентом станет сенатор от Калифорнии, 56-летняя Камалла Харис.
Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но Байден уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков. Ближе к финалу гонки он «взял» ключевые Мичиган и Висконсин. Пенсильвания стала решающим и последним штатом, который нужен был Байдену для победы. О победе Байдена сообщили четыре источника, которые следят за выборами — CNN, Decision Desk HQ, AP и ABC. Об этом заявили и крупнейшие СМИ, включая Fox News и The New York Times.
Исходя из этих результатов, республиканец Дональд Трамп сложит полномочия главы государства, пробыв на посту один срок. Но у него есть возможность оспорить результаты выборов в судах.
- Штаб Трампа подавал иски в Мичигане, Джорджии, Пенсильвании и Филадельфии обозначив беспокойство по поводу подсчёта поданных по почте голосов и потребовав предоставить его наблюдателям «лучший доступ» к местам обработки бюллетеней;
- Суды Мичигана и Джорджии отклонили иски о приостановке подсчёта голосов, но разрешили наблюдателям подойти ближе к столам;
- Филадельфия по решению суда приостанавливала подсчёт полученных по почте голосов, допустив наблюдателей ближе к столам. Штаб Трампа уже подал новый иск;
- Подсчёт приостанавливали и в Пенсильвании, но потом восстановили;
- Трамп намерен оспорить в суде результаты голосования в Аризоне и Неваде.
Байден набрал больше голосов, чем любой другой кандидат в истории президентских выборов в США. Он получил более 73,5 миллиона голосов, побив рекорд Барака Обамы — в 2008 году у него было 69 498 516 голосов. Но этого рекорда могло не хватить для победы, ведь необходимо было не набрать общее большинство, а победить в ключевых штатах и получить нужных выборщиков.
- Байден заручился поддержкой выборщиков в Калифорнии (55 голосов), Нью-Йорке (29), Иллинойсе (20), Пенсильвания (20), Мичигане (16), Джорджии (16),Нью-Джерси (14), Вирджинии (13), Вашингтоне (12), Массачусетсе (11), Висконсине (10), Мэриленде (10), Миннесоте (10), Колорадо (9), Коннектикуте (7), Орегоне (7), Нью-Мехико (5), Нью-Гемпшире (4), Мэн (4), Гавайях (4), Род-Айленде (4), Вермонте (3), Делавэре (3) и округе Колумбия (3).
- Трамп заручился поддержкой выборщиков в Техасе (38 голосов), Флориде (29), Огайо (18), Индиане (11), Теннесси (11), Миссури (10), Южной Каролине (9), Алабаме (9), Кентукки (8), Луизиане (8), Оклахоме (7), Айове (6), Арканзасе (6), Миссисипи (6), Канзасе (6), Юте (6), Западной Вирджинии (5), Небраске (5), Айдахо (4), Вайоминге (3), Монтане (3), Южной Дакоте (3), Северной Дакоте (3) и на Аляске (3).
- Колеблющиеся штаты: Северная Каролина (15), Аризона (11), Невада (6).
Коллегия выборщиков выберет президента США 14 декабря. Чаще всего выборщики голосуют за своего кандидата, но могут проголосовать и за другого, что случалось крайне редко. Таких выборщиков называют «неверными». Законодательно обязанность выборщика проголосовать за победителя от штата не прописана, но в некоторых штатах за это предусмотрены наказания.
В США выборы президента непрямые: граждане проголосовали за выборщиков, которые затем выбрали главу государства. Каждый штат избирает столько выборщиков, сколько своих представителей он имеет в Конгрессе. В большинстве штатов голоса всех выборщиков автоматически получает кандидат, набравший большинство голосов избирателей штата.
Например, если в Техасе большинство будет у кандидата от демократов, то все выборщики от штата должны проголосовать за него. Исключение составляют Мэн и Небраска, которые могут делить голоса между кандидатами.
Всего в коллегии выборщиков 538 мест, поэтому собравший 270 голосов (половина плюс один) автоматически побеждает.
Из-за такой системы было несколько случаев, когда президентом избрали кандидата, набравшего меньше голосов избирателей, чем его противник. Например, в 2016 году Трамп проиграл по количеству голосов избирателей Хиллари Клинтон, но заручился большим количеством выборщиков и победил на выборах.
у меня у подъезда уже нассано
Это ещё от Трампа осталось, скоро Байден нассыт.
нет, Трамп это делал в тамбуре. У этого еще ключей нет
У Бейдена скоро ключи и от твоей хаты будут. Посмотрим как ты будешь смеяться когда у тебя в коридоре кучка говна будет.
А потом он получит ключи от его трусов и там насрет.
Преподобный Даниль
Это я нассал
не покидает ощущение, что ты это Антон Бритва который продает курсы Спарта и еще какое то дерьмо.
и всё же Трамп был больше всех похож на "американского президента". Гротескный, непредсказуемый, грубый, умеющий в твиттер, миллиардер, с неожиданными иннициативами, король таблойдов, словно нарисованный в комиксе, готовый в любой момент объявить ядерную войну.
как это является ответом на то что он написал? он говорит что самый американский президент, многие с этим согласны. но он же не говорил что там нормальных президентов не было
Банальный пришелец
А откуда им знать кроме как из боевиков? В школе же этого почти не проходят
У нормального человека образование в школе не заканчивается.
Миллиардер? Это спорный вопрос. Он дважды банкротился. Все его состояние это пиздеж и продажа франшизы из своего имени
Все его состояние это пиздеж и продажа франшизы из своего имениАга.>Собственный капитал: 2,5 миллиарда USD (2020 г.)Чисто сдача с макдака, а не состояние.
войн таблойдом выйграл андройда в тайланде, сука
До последнего болел за Джо Йоргенсен, немного не хватило, жаль
а как же Канье? бога в тебе нет
Канье-2024!
пора писать материал о перспективах Россиян
подумаем, спасибо
а про путю?
Огненный корабль
Когда его сменят, тогда и напишут
справедливости ради, он бы сделал больше, но его инициативы блокировали
Она жирная, фу
кстати четвертый год этого интервью будет уже вот-вот
Фу, бля
Остальной ГОСТ
здесь еще худая
Так она и не толстая
Ну да, конечно
Ну где жировые ляхи или вообще жир?
Ну хуй знает
меня тут за миллиметровый второй подбородок назвали толстым @Унылый Лось уведомление , а тут вообще кабаниха
Зачем ты меня везде зовёшь?)
Я тебя не называю толстым
слышь, оцени жир Айлиш
Она как бабушка оделась. Ей половину веса шмотье прибавляет
Ну поправилась немного. Но жирной я ее не назову.
У каждого ведь свое видение жирности
Ты жирный
Скинь своё фото, пусть без лица
Это правда ты?
слышь
Ну и где жир
Ну и где жир
везде
Ты так траллишь?
билли айлишь
Ну правда. Там же толком пуза нет
иди в пизду, ты точно траллируешь
Непривычный турник
Орлов, хватит
Куда делся твой твинк? СО СИ ХУИНЬ??
Фактический Никита
ШОК!!! главный редактор тж заготовленными шутками отнимает лайки у пользователей тж. @Дмитрий Орлов (ты где бля вообще?) когда мы перестанем это терпеть???
Короткий танк88
Эх, а ведь бывали времена, когда кандидаты от третей силы даже одерживали победы в отдельных штатах.
Ну пиздец.
России-то от этого ни тепло ни холодно, но лично мне как потребителю новостей досадно, потому что он очень скучный, унылый и скоро помрет, а первой женщиной-президентом в итоге станет какая-то не менее унылая шаблонная хуйня - и при этом по наследству, а не в результате всенародного волеизъявления.
Все как в Карточном домике. Голливуд пишет сценарии, Белый дом воплощает
Ну эй. В полетах на луну было все наоборот
та не была унылой шаблонной хуйней
Ты еще Харрис не знаешь, а уже делаешь выводы. Тжешник до мозга костей
максимум на какое шоу с байденом можно расчитывать-сердечный приступ во время выступления
бабы так обычно к успеху и приходят
ну, есть конечно, исключения. В голливуде. Там через постель.
Слишком жирно
Деревянный глобус
А ты на диете?
Ну почему скучный? Он педофил, который тискает всех маленьких девочек и говорит им, чтобы они ни с кем не встречались до 30.
это нам и каждый третий преподаватель может заявить, необязательно такого делать президентом
Ну а еще Байдены тусили с Кенесом Ракишевым - это казахский миллиардер, связанный с полковником Захарченко, Шакро Молодым и Кадыровым. Так что нас ожидает еще много интересных историй.
Непривычный турник
Что-то не особо кто вспомнил, с кем тусил Трамп до своего президентства...
а чем плох Игорь Николаев?
Непривычный
О ужас, Сбербанк, российский государственный банк, Трамп враг Америки!!!!!!!!!
Коренной Никита
Норку, а не летучую мышь.
Радикальный паук например
Ему уже подарили норку
Коренной Никита
Меняем название на "Коронка". Сейчас это будет более актуально.
Эх, жаль Дональда, практически весь срок не давали нормально работать, то вмешательство русских, которое не доказали, то импичмент...
Ну голосование по почте тоже какое то мутное.
В Америке не может быть фальсификаций! Так Кац сказал
Банальный пришелец
айтипедия же
Ну раз и айтипедия сказал - значит что процентов нет фальсификаций
Вот же, опять насрали в штаны достойному политику, а так бы он и стену построил и Америку великой сделал.
Но он об этом забыл
Порванец бегает минусит все мои комментарии, так мило
Он всегда так делает. Если его минуснуть, то он начинает твои рандомные комменты минусить.
Не обращай внимания, у него с психикой проблемы
Ёб*ный в рот эти выборы, бл*ть.
Я бы не торопился с выводами. Трамп уже подал десяток исков по ключевым штатам, так что, как и в 2000 году, финальный результат будет утверждать Верховный суд.