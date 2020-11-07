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Артём Мазанов
17 404

Джо Байден победил на выборах президента США Материал редакции

Он набрал 284 голоса выборщиков, Дональд Трамп — 214 голосов.

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Джо Байден AP Photo/Matt Slocum

Кандидат от Демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах президента США в 2020 году. Вице-президентом станет сенатор от Калифорнии, 56-летняя Камалла Харис.

Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но Байден уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков. Ближе к финалу гонки он «взял» ключевые Мичиган и Висконсин. Пенсильвания стала решающим и последним штатом, который нужен был Байдену для победы. О победе Байдена сообщили четыре источника, которые следят за выборами — CNN, Decision Desk HQ, AP и ABC. Об этом заявили и крупнейшие СМИ, включая Fox News и The New York Times.

Исходя из этих результатов, республиканец Дональд Трамп сложит полномочия главы государства, пробыв на посту один срок. Но у него есть возможность оспорить результаты выборов в судах.

  • Штаб Трампа подавал иски в Мичигане, Джорджии, Пенсильвании и Филадельфии обозначив беспокойство по поводу подсчёта поданных по почте голосов и потребовав предоставить его наблюдателям «лучший доступ» к местам обработки бюллетеней;
  • Суды Мичигана и Джорджии отклонили иски о приостановке подсчёта голосов, но разрешили наблюдателям подойти ближе к столам;
  • Филадельфия по решению суда приостанавливала подсчёт полученных по почте голосов, допустив наблюдателей ближе к столам. Штаб Трампа уже подал новый иск;
  • Подсчёт приостанавливали и в Пенсильвании, но потом восстановили;
  • Трамп намерен оспорить в суде результаты голосования в Аризоне и Неваде.

Байден набрал больше голосов, чем любой другой кандидат в истории президентских выборов в США. Он получил более 73,5 миллиона голосов, побив рекорд Барака Обамы — в 2008 году у него было 69 498 516 голосов. Но этого рекорда могло не хватить для победы, ведь необходимо было не набрать общее большинство, а победить в ключевых штатах и получить нужных выборщиков.

Штаб Трампа уже заявил, что выборы в США не закончены, а прогнозы о победе Байдена в ряде штатов неверны: в Пенсильвании было много нарушений, в Неваде тысячи бюллетеней по почте были поданы некорректно, а в Джорджии найдут некорректно полученные бюллетени.

  • Байден заручился поддержкой выборщиков в Калифорнии (55 голосов), Нью-Йорке (29), Иллинойсе (20), Пенсильвания (20), Мичигане (16), Джорджии (16),Нью-Джерси (14), Вирджинии (13), Вашингтоне (12), Массачусетсе (11), Висконсине (10), Мэриленде (10), Миннесоте (10), Колорадо (9), Коннектикуте (7), Орегоне (7), Нью-Мехико (5), Нью-Гемпшире (4), Мэн (4), Гавайях (4), Род-Айленде (4), Вермонте (3), Делавэре (3) и округе Колумбия (3).
  • Трамп заручился поддержкой выборщиков в Техасе (38 голосов), Флориде (29), Огайо (18), Индиане (11), Теннесси (11), Миссури (10), Южной Каролине (9), Алабаме (9), Кентукки (8), Луизиане (8), Оклахоме (7), Айове (6), Арканзасе (6), Миссисипи (6), Канзасе (6), Юте (6), Западной Вирджинии (5), Небраске (5), Айдахо (4), Вайоминге (3), Монтане (3), Южной Дакоте (3), Северной Дакоте (3) и на Аляске (3).
  • Колеблющиеся штаты: Северная Каролина (15), Аризона (11), Невада (6).

Коллегия выборщиков выберет президента США 14 декабря. Чаще всего выборщики голосуют за своего кандидата, но могут проголосовать и за другого, что случалось крайне редко. Таких выборщиков называют «неверными». Законодательно обязанность выборщика проголосовать за победителя от штата не прописана, но в некоторых штатах за это предусмотрены наказания.

На момент инаугурации, которая должна состояться 20 января 2021 года, Байдену будет 78 лет. Он станет 46-м и самым пожилым президентом США.

Байден был сенатором от Делавэра в 1973-2009 годы, с 2009 по 2017 год он занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Он дважды пытался стать кандидатом в президенты от демократов — в 1987 году и в 2007-2008 годах. Его нынешняя предвыборная кампания проходила под лозунгами «Возродим душу Америки», «Наши лучшие дни — впереди» и «Возможно всё».

В США выборы президента непрямые: граждане проголосовали за выборщиков, которые затем выбрали главу государства. Каждый штат избирает столько выборщиков, сколько своих представителей он имеет в Конгрессе. В большинстве штатов голоса всех выборщиков автоматически получает кандидат, набравший большинство голосов избирателей штата.

Например, если в Техасе большинство будет у кандидата от демократов, то все выборщики от штата должны проголосовать за него. Исключение составляют Мэн и Небраска, которые могут делить голоса между кандидатами.

Всего в коллегии выборщиков 538 мест, поэтому собравший 270 голосов (половина плюс один) автоматически побеждает.

Президентские выборы в США-2020: как проходит…
Уже 3 ноября решится, останется ли Дональд Трамп на второй срок, или демократы возьмут реванш за…
tjournal.ru

Из-за такой системы было несколько случаев, когда президентом избрали кандидата, набравшего меньше голосов избирателей, чем его противник. Например, в 2016 году Трамп проиграл по количеству голосов избирателей Хиллари Клинтон, но заручился большим количеством выборщиков и победил на выборах.

#новости #выборысша2020

Артём Мазанов PLUS
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И это не новость ИА «Панорама»
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282 комментария
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Андрей Рядькин

107

у меня у подъезда уже нассано 

Ответить

Коренной Никита

Андрей
34

Это ещё от Трампа осталось, скоро Байден нассыт.

Ответить

Андрей Рядькин

Коренной
20

нет, Трамп это делал в тамбуре. У этого еще ключей нет 

Ответить

Коренной Никита

Андрей
3

У Бейдена скоро ключи и от твоей хаты будут. Посмотрим как ты будешь смеяться когда у тебя в коридоре кучка говна будет.

Ответить

Макс Бескоровайный

Коренной
0

А потом он получит ключи от его трусов и там насрет. 

Ответить

Коренной Никита

Макс
0

Вот сука!

Ответить

Преподобный Даниль

Андрей
12

Это я нассал

Ответить

Коренной Никита

Преподобный
2

Красавчик!

Ответить

Mmmax

Преподобный
0

*Бросает бабу и ищет билеты в Тольятти

Ответить

Степан Кучеренко

Преподобный
0

не покидает ощущение, что ты это Антон Бритва который продает курсы Спарта и еще какое то дерьмо.

Ответить

Alexey Snooker

Преподобный
0

Че ты такой овальный?

Ответить

Митя Простомолотов

55

и всё же Трамп был больше всех похож на "американского президента". Гротескный, непредсказуемый, грубый, умеющий в твиттер, миллиардер, с неожиданными иннициативами, король таблойдов,  словно нарисованный в комиксе, готовый в любой момент объявить ядерную войну. 

Ответить

пепси

Митя
57

готовый в любой момент спиздануть хуйню

Ответить

Павел Бондаренко

пепси
4

Коуфэфэ!

Ответить

Радикальный паук например

пепси
2

Надеюсь, он продолжит это богоугодное занятие. 

Ответить

solawind

Митя
4

Странное у тебя впечатление об Америке, как будто по голливудским боевикам. Там весьма достойные люди президентами бывали вообщет

Ответить

Митя Простомолотов

solawind
10

ты про  буша младшего? 
или моргана фримана?

Ответить

Zeynal Verdiyev

solawind
0

как это является ответом на то что он написал? он говорит что самый американский президент, многие с этим согласны. но он же не говорил что там нормальных президентов не было

Ответить

solawind

Zeynal
3

Многие судят о Америке  как о стране из голливудских боевиков, а не как о стране с одной из самых развитых историй демократии и судебной систем которой она является, ничего удивительного вроде.

Ответить

Банальный пришелец

solawind
0

А откуда им знать кроме как из боевиков? В школе же этого почти не проходят

Ответить

Митя

Банальн…
0

where are you from guys?

Ответить

Банальный

Митя
0

ландон из се капитал оф зе грейт британ🧐

Ответить

Митя

Банальн…
0

оу, май пен ис биг вери матч, смейк май бич ап

Ответить

Max Yankov

Банальн…
0

У нормального человека образование в школе не заканчивается.

Ответить

Daniil Minashkin

Max
0

У того чувака выше образование кончилось на роликах максима каца

Ответить

Semen Semenov

Митя
1

А теперь будет китайский послушный пёсик Байден

Ответить

Denys Shevchuk

Митя
0

Миллиардер? Это спорный вопрос. Он дважды банкротился. Все его состояние это пиздеж и продажа франшизы из своего имени

Ответить

Митя Простомолотов

Denys
0

да это просто образ. плевать миллиардер он или нет

Ответить

Alexey Snooker

Denys
0

Все его состояние это пиздеж и продажа франшизы из своего имениАга.>Собственный капитал: 2,5 миллиарда USD (2020 г.)Чисто сдача с макдака, а не состояние.

Ответить

Илюхер XXX

Митя
1

войн таблойдом выйграл андройда в тайланде, сука

Ответить

Владимир Филатов

Илюхер
0

Это всё круто, но почему ТаЙвань? 

Ответить

Mmmax

Митя
0

Рисовать не умеешь, но пишешь хорошо

Ответить

Митя Простомолотов

Mmmax
0

спасибо, мастер

Ответить

Mmmax

Митя
0

*На самом деле, ты и рисуешь неплохо

Ответить

Сергей Звезда

52

До последнего болел за Джо Йоргенсен, немного не хватило, жаль

Ответить

Илюхер XXX

Сергей
22

а как же Канье? бога в тебе нет

Ответить

Сергей Звезда

Илюхер
10

Канье-2024!

Ответить

badResistor

Сергей
1

2014!

Ответить

Материальный самолет

Илюхер
0

он попозже, сейчас занят

Ответить

Андрей Рядькин

Сергей
9

пора писать материал о перспективах Россиян

Ответить

Evgeniy Andruhov

Андрей
1

О чём?

Ответить

Материальный самолет

Андрей
0

про границу с мексикой

Ответить

aliftin

Сергей
6

На tj будет разбор того что трамп обещал в 2016 году и того что он за четыре года сделал?

Ответить

Сергей Звезда

aliftin
8

подумаем, спасибо

Ответить

Андрей Рядькин

Сергей
3

а про путю?

Ответить

Огненный корабль

Андрей
0

Когда его сменят, тогда и напишут 

Ответить

Радикальный

Огненный
4

письменности к тому времени уже не будет

Ответить

Банальный пришелец

Андрей
0

для этого медузы всякие есть

Ответить

Антон Лисин

Андрей
0

Помоги ему ручной.

Ответить

Paul Schumacher

Андрей
0

а че там писать в статье, можно одной картинкой обойтись

Ответить

Димк

aliftin
0

Медуза писала , но я бы почитал и от tj

Ответить

Антон Лисин

aliftin
0

Сделал. В кровать нассал.

Ответить

Владимир Филатов

aliftin
0

справедливости ради, он бы сделал больше, но его инициативы блокировали 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Сергей
0
Ответить

Zero-one-one

Marhal_New
–9

Она жирная, фу

Ответить

Marhal_New _Arleana

Zero-one-one
8
Ответить

Илюхер XXX

Marhal_New
3

кстати четвертый год этого интервью будет уже вот-вот

Ответить

Zeynal Verdiyev

Илюхер
2

мне интересно когда это остановится)

Ответить

Zero-one-one

Илюхер
0

Ты зачем меня забанил? 

Ответить

Zero-one-one

Marhal_New
–2

Фу, бля

Ответить

Остальной ГОСТ

Zero-on…
2

здесь еще худая

Ответить

Zero-one-one

Остальн…
0

Низа не видно просто

Ответить

Marhal_New

Zero-on…
1

Так она и не толстая

Ответить

Zero-one-one

Marhal_…
–2

Ну да, конечно

Ответить

Marhal_New

Zero-on…
0

Ну где жировые ляхи или вообще жир?

Ответить

Остальной ГОСТ

Marhal_…
8
Ответить

Marhal_New

Остальн…
0

Ну хуй знает

Ответить

Остальной ГОСТ

Marhal_…
2

меня тут за миллиметровый второй подбородок назвали толстым @Унылый Лось уведомление , а тут вообще кабаниха

Ответить

Огненный корабль

Остальн…
1

Зачем ты меня везде зовёшь?)
Я тебя не называю толстым 

Ответить

Остальной ГОСТ

Огненный
1

слышь, оцени жир Айлиш

Ответить

Огненный корабль

Остальн…
1

Она как бабушка оделась. Ей половину веса шмотье прибавляет 

Ответить

Остальной ГОСТ

Огненный
1
Ответить

Огненный корабль

Остальн…
1

Ну поправилась немного. Но жирной я ее не назову.
У каждого ведь свое видение жирности

Ответить

Zero-one-one

Огненный
0

Ты жирный

Ответить

Огненный корабль

Zero-on…
1

😭😭😭

Ответить

Остальной ГОСТ

Огненный
0

Скинь своё фото, пусть без лица

Ответить

Огненный корабль

Остальн…
0
Ответить

Непривычный

Огненный
1

Это правда ты?

Ответить

Огненный корабль

Непривы…
1

Конечно 

Ответить

Непривычный

Огненный
2

Докажи. Возьми белый листок бумаги формата А4 и напиши там мой ник. Нужно выполнить за 1-2 минуты.

Ответить

Огненный корабль

Непривы…
1

Нет

Ответить

Непривычный

Огненный
1

Ну, значит это не ты

Ответить

Огненный корабль

Непривы…
1

Конечно 

Ответить

Илюхер XXX

Непривы…
0

какой ты мерзкий стал

Ответить

Огненный корабль

Илюхер
0

У него просто течка

Ответить

Непривычный

Огненный
0

Нет

Ответить

Огненный корабль

Непривы…
0

Мяу!

Ответить

Непривычный

Илюхер
0

В чс добавляй

Ответить

Остальной ГОСТ

Огненный
0

И сиськи ещё

Ответить

Макс

Огненный
0

Жирри Айлиш) на самом деле нет) я бы не прочь сводить ее в сад лилий

Ответить

Остальной ГОСТ

Marhal_…
1

слышь

Ответить

Marhal_New

Остальн…
0

Ну и где жир

Ответить

Остальной ГОСТ

Marhal_…
3

Ну и где жир

везде

Ты так траллишь?

билли айлишь

Ответить

Marhal_New

Остальн…
1

Ну правда. Там же толком пуза нет

Ответить

Остальной ГОСТ

Marhal_…
2

иди в пизду, ты точно траллируешь 

Ответить

Marhal_New

Остальн…
1

Нет.

Ответить

Остальной ГОСТ

Marhal_…
1

жировых складок ответ 

Ответить

Zero-one-one

Marhal_…
–1

Фотки её недавно кидали

Ответить

Непривычный турник

Zero-one-one
1

Орлов, хватит

Ответить

Zero-one-one

Непривычный
2

Куда делся твой твинк? СО СИ ХУИНЬ?? 

Ответить

Непривычный

Zero-on…
2

Еще не известно, твинк ли он, и занято ли его сердечко.

Ответить

A big purple banana 🍆

Marhal_New
0
Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
2

поганый извращенец

Ответить

Фактический Никита

Сергей
2

ШОК!!! главный редактор тж заготовленными шутками отнимает лайки у пользователей тж. @Дмитрий Орлов (ты где бля вообще?) когда мы перестанем это терпеть???

Ответить

Короткий танк88

Сергей
0

Эх, а ведь бывали времена, когда кандидаты от третей силы даже одерживали победы в отдельных штатах.

Ответить

Илюхер XXX

53

Ну пиздец.
России-то от этого ни тепло ни холодно, но лично мне как потребителю новостей досадно, потому что он очень скучный, унылый и скоро помрет, а первой женщиной-президентом в итоге станет какая-то не менее унылая шаблонная хуйня - и при этом по наследству, а не в результате всенародного волеизъявления.

Ответить

Это не шутки

Илюхер
15

Все как в Карточном домике. Голливуд пишет сценарии, Белый дом воплощает

Ответить

Павел Тявин

Это
0

Ну эй. В полетах на луну было все наоборот

Ответить

Паша Красников

Павел
–1

Наивный

Ответить

Илюхер XXX

Это
0

та не была унылой шаблонной хуйней

Ответить

Это не шутки

Илюхер
0

Ты еще Харрис не знаешь, а уже делаешь выводы. Тжешник до мозга костей

Ответить

Митя Простомолотов

Илюхер
9

максимум на какое шоу с байденом можно расчитывать-сердечный приступ во время выступления

Ответить

Kir Kirsky

Митя
4

Дожить до инаугурации

Ответить

коренной нарниец

Митя
0

а значит у Берни ещё есть шанс!

Ответить

Bad Mother Fucker

Илюхер
–1

бабы так обычно к успеху и приходят

ну, есть конечно, исключения. В голливуде. Там через постель.

Ответить

Даниил Баздырев

Bad
1

Слишком жирно

Ответить

Bad Mother Fucker

Даниил
1

Посоны, баба под мужским ником запалилась

Ответить

Деревянный глобус

Даниил
0

А ты на диете?

Ответить

Даниил Баздырев

Деревянный
0

Да

Ответить

Деревянный

Даниил
0

Тогда тебе на TJ Zero 

Ответить

Странный историк

Илюхер
1

Ну почему скучный? Он педофил, который тискает всех маленьких девочек и говорит им, чтобы они ни с кем не встречались до 30. 

Ответить

Илюхер XXX

Странный
2

это нам и каждый третий преподаватель может заявить, необязательно такого делать президентом

Ответить

Странный историк

Илюхер
3

Ну а еще Байдены тусили с Кенесом Ракишевым - это казахский миллиардер, связанный с полковником Захарченко, Шакро Молодым и Кадыровым. Так что нас ожидает еще много интересных историй.

Ответить

Непривычный турник

Странный
4

Что-то не особо кто вспомнил, с кем тусил Трамп до своего президентства...

Ответить

Степан Кучеренко

Непривы…
4

а чем плох Игорь Николаев?

Ответить

Bad Mother

Степан
1

в смысле, чем плох

Ответить

Непривычный

Непривы…
0

О ужас, Сбербанк, российский государственный банк, Трамп враг Америки!!!!!!!!!

Ответить

Странный историк

Непривы…
0

Тож хорошо. Но после истории с Рыбкой все меркнет.

Ответить

Илюхер XXX

Странный
0

ой да с кем политики только не тусят

Ответить

kiselevde

Илюхер
0

и скоро помрет

Он еще летучую мышь на твоих похоронах поест...

Ответить

Коренной Никита

kiselevde
0

Норку, а не летучую мышь.

Ответить

kiselevde

Коренной
0

в норковой шубе

Ответить

Радикальный паук например

Коренной
–1

Ему уже подарили норку

Ответить

Коренной Никита

Радикальный
0

Меняем название на "Коронка". Сейчас это будет более актуально.

Ответить

Рыжий

Илюхер
0

 России-то от этого ни тепло ни холодно

Президент США пукнет за завтраком неудачно - рубль по отношению к доллару падает. А ты говоришь ни тепло ни холодно

Ответить

Ясный корабль

36

Жаль, а как всё могло быть

Ответить

Baileys

29

Поздравляем Камалу

Ответить

YeezySpace

14

Эх, жаль Дональда, практически весь срок не давали нормально работать, то вмешательство русских, которое не доказали, то импичмент...

Ответить

пепси

YeezySpace
22

Бедный(((((((((((

Ответить

Матвей Нилов

YeezySpace
1

Ну голосование по почте тоже какое то мутное.

Ответить

Serghei Lisii

Матвей
5

В Америке не может быть фальсификаций! Так Кац сказал

Ответить

Банальный пришелец

Serghei
0

айтипедия же

Ответить

Serghei Lisii

Банальный
1

Ну раз и айтипедия сказал - значит что процентов нет фальсификаций

Ответить

solawind

YeezySpace
2

Вот же, опять насрали в штаны достойному политику, а так бы он и стену построил и Америку великой сделал.

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
2
Ответить

Макс Бескоровайный

YeezySpace
0

В постели он импичмент, а сенат предъявил ему импотент

Ответить

Stanley H. Tweedle

16

Но он об этом забыл

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
0

Порванец бегает минусит все мои комментарии, так мило

Ответить

Твоего деда дед

Stanley
3

Он всегда так делает. Если его минуснуть, то он начинает твои рандомные комменты минусить.
Не обращай внимания, у него с психикой проблемы

Ответить

Stanley H. Tweedle

Твоего
0

Это я уже понял исходя из его высеров

Ответить

Тёма Смольянинов

13
Ответить

Посторонний

Тёма
0
Ответить

Армен Оганесян

6

Ёб*ный в рот эти выборы, бл*ть.

Ответить

Baileys

Армен
23
Ответить

Semyon Bochkaryov

7

Я бы не торопился с выводами. Трамп уже подал десяток исков по ключевым штатам, так что, как и в 2000 году, финальный результат будет утверждать Верховный суд.

Ответить

Bad Mother Fucker

Semyon
11

и везде прососёт

скриньте

Ответить

Андрей

Semyon
1

пересчёт голосов в Джорджии отменили уже

Ответить

Непривычный турник

9

Давайте не будем отвлекать такими досадными новостями ультраправачка Сережку Васильева.

Ответить

We__Were