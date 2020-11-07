На момент инаугурации, которая должна состояться 20 января 2021 года, Байдену будет 78 лет. Он станет 46-м и самым пожилым президентом США.

Байден был сенатором от Делавэра в 1973-2009 годы, с 2009 по 2017 год он занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Он дважды пытался стать кандидатом в президенты от демократов — в 1987 году и в 2007-2008 годах. Его нынешняя предвыборная кампания проходила под лозунгами «Возродим душу Америки», «Наши лучшие дни — впереди» и «Возможно всё».

