«Франция всегда будет Францией»: Charlie Hebdo отреагировал на теракты новой карикатурой

29 октября террорист напал на людей в церкви в Ницце с ножом. Он убил троих и обезглавил одну из жертв.
На обложке художники изобразили танцовщиц кабаре с оголённой грудью и отрезанными головами.
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«Франция всегда будет…
The Guardian: Польша отложила…
Вероятный дебаркадер
Они головой вообще думали? А если это кого-то оскорбит???
Zero-one-oneВероятный
Женщин
Кровавый лолипоп
Женщины - не люди. Так что все норм.
Космический ихтиандр
Головы
A big purple banana 🍆Вероятный
людей без головы. они пойдут обрезать головы
пепси
редакция Шарли
A big purple banana 🍆пепси
больше похоже на этих
Космический ихтиандр
Судя по тому, что все в итоге умирали или калечились, то всё верно
Zakhar ZakharovA
в детстве вообще не понимал, почему этих показывают на MTV. но смотрел))
Павел Макров
Какое-то говно.
При всем уважении к мирной религии, ответная карикатура от чеченской газеты была лучше.
Жаба и гадюка, ой.. т.е. свинья и жаба
пепсиПавел
Ты просто нихуя не понял))
Илья Щпепси
Да что тут можно не понять, он же просто толстит жирнит
Илья ЩИлья
Как альтернативный вариант - я тоже нихуя не понял
Litnikov Danil
Нужна пояснительная бригада при чем тут канкан
Иван ТрофимовLitnikov
Это Мулен Руж, ёбана, мельница же сзади
Кабаре, а не канкан
John BrainLitnikov
Alexander Smirnov
Струячат по принципу - нас ебут а мы крепчаем
Alexey Kochetkov
👏🏻
Географический корабль
достаточно, но нехорошо
Страшный браслет
Это "Только выиграли!"?
Bad Mother Fucker
хорошо, но недостаточно
Bad Mother Fucker
хорошо, но недостаточно
Dmitry YashinBad
достаточно
A big purple banana 🍆
Опять дрочить
bor_vn
@Вахтёр в статье мертвые, оголённые женщины без цензуры!
Многие наши читатели не видели голых женщин, поэтому будут думать, что так и должно быть.
О чем думает редакция?!
Миржан Досымбаев
Шутит тот кто шутил последний :)
Denis Manchenko
Классика Charlie Hebdo.
Мнение "всех" в одной картинке, театр Моисеева.
Глупец лишь оскорбится.
web-watcher
Тут было остроумно!)