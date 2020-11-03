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Артём Мазанов
1645

«Франция всегда будет Францией»: Charlie Hebdo отреагировал на теракты новой карикатурой

29 октября террорист напал на людей в церкви в Ницце с ножом. Он убил троих и обезглавил одну из жертв.

На обложке художники изобразили танцовщиц кабаре с оголённой грудью и отрезанными головами.

#терактподпарижем

Артём Мазанов PLUS
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И это не новость ИА «Панорама»
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28 комментариев
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Вероятный дебаркадер

21

Они головой вообще думали? А если это кого-то оскорбит???

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Zero-one-one

Вероятный
5

Женщин 

Ответить

Кровавый лолипоп

Zero-one-one
7

Женщины - не люди. Так что все норм.

Ответить

Космический ихтиандр

Zero-one-one
2

Головы

Ответить

A big purple banana 🍆

Вероятный
2

людей без головы. они пойдут обрезать головы

Ответить

пепси

3

редакция Шарли

Ответить

A big purple banana 🍆

пепси
65

больше похоже на этих

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Космический ихтиандр

A
1

Судя по тому, что все в итоге умирали или калечились, то всё верно

Ответить

Zakhar Zakharov

A
0

в детстве вообще не понимал, почему этих показывают на MTV. но смотрел))

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Павел Макров

–24

Какое-то говно.
При всем уважении к мирной религии, ответная карикатура от чеченской газеты была лучше.

Жаба и гадюка, ой.. т.е. свинья и жаба

Ответить

пепси

Павел
24

Ты просто нихуя не понял))

Ответить

Илья Щ

пепси
2

Да что тут можно не понять, он же просто толстит жирнит

Ответить

Илья Щ

Илья
0

Как альтернативный вариант - я тоже нихуя не понял

Ответить

Litnikov Danil

2

Нужна пояснительная бригада при чем тут канкан

Ответить

Иван Трофимов

Litnikov
9

Это Мулен Руж, ёбана, мельница же сзади
Кабаре, а не канкан

Ответить

John Brain

Litnikov
7
Ответить

Alexander Smirnov

2

Струячат по принципу - нас ебут а мы крепчаем

Ответить

Alexey Kochetkov

1

👏🏻

Ответить

Географический корабль

1

достаточно, но нехорошо

Ответить

Страшный браслет

1

Это "Только выиграли!"?

Ответить

Bad Mother Fucker

0

хорошо, но недостаточно

Ответить

Bad Mother Fucker

0

хорошо, но недостаточно

Ответить

Dmitry Yashin

Bad
0

достаточно

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Опять дрочить

Ответить

bor_vn

0

@Вахтёр в статье мертвые, оголённые женщины без цензуры!

Многие наши читатели не видели голых женщин, поэтому будут думать, что так и должно быть.

О чем думает редакция?!

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Шутит тот кто шутил последний :)

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Denis Manchenko

0

Классика Charlie Hebdo.
Мнение "всех" в одной картинке, театр Моисеева.
Глупец лишь оскорбится.

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web-watcher

–1

Тут было остроумно!)

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Комментарии

Dmitry Yashin

«Франция всегда будет…

Denis Manchenko

«Франция всегда будет…

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«Франция всегда будет…

XYU

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