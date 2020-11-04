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Артём Мазанов
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The Guardian: Польша отложила введение запрета на аборты на фоне массовых протестов Материал редакции

Решение Конституционного суда о запрете почти все виды абортов спровоцировало уличные акции.

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Правительство заявило, что нужно найти компромисс в «этой сложной и вызывающей эмоции ситуации». Об этом рассказал руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передаёт The Guardian.

Дворчик сообщил, что по запрету на аборты «идёт дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу». Документ Конституционного суда должны были опубликовать 2 ноября, но этого не произошло, и он не вступил в силу.

22 октября Конституционный суд Польши ужесточил закон об абортах, фактически запретив их на территории страны. Из-за этого в стране начались акции протеста. 27 октября жители массово заблокировали дороги, 30 октября они Польши вышли на самую массовую уличную акцию.

Акция протеста в Польше 30 октября Фото Reuters

#новости #польша

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8 комментариев
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van der Pusch

1

Ну хоть немного хороших новостей

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Никита Сопов

–1

Если малолетка залетела, аборт может повредить ей органы деторождения, особенно частые аборты. По этому нужно разрешить аборт тем кто уже родила, тем у кого дети будут с генетическими отклонениями, женщинам старше 25 лет. Остальным рожать.

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Petro .

Никита
2

Бред. Если женщина не хочет ребенка, и ее заставить родить, она воспитает будущего преступника, потому что будет сожалеть о ребенке. Запрет абортов вредит обществу со всех сторон.

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Valeria Makarova

Никита
1

Органы деторождения могут повредить нелегальные подпольные аборты, а роды малолеток могут повредить их жизнь и лишить перспектив. Но на это всё стоит закрыть глаза, если рассматривать женщин как инкубаторы для воспроизведения граждан страны, а не как граждан страны.

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тип

Никита
0

Ну ок, чё
Будут детские дома переполнены
Или трупы детей в каждой мусорке
Делов-то

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van der Pusch

Никита
0

што. ты. несешь.

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Уверенный Валера

0

Чтож ты фраер сдал назад

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Секноватый Вурлапюк

0

Чтд. Банально и предсказуемо.

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Комментарии

Вова А.

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van der Pusch

The Guardian: Польша отложила…

NATO Liberator…

The Guardian: Польша отложила…

Это не шутки

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Petro .

The Guardian: Польша отложила…

Valeria Makarova

The Guardian: Польша отложила…

Aram Mirzoyants

В Сочи пропал сооснователь…

тип

The Guardian: Польша отложила…

Никита Сопов

The Guardian: Польша отложила…

van der Pusch

The Guardian: Польша отложила…

кум кумич

Студенты МГТУ имени Баумана…

Алиса Барышман

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Картошка Фри

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