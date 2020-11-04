The Guardian: Польша отложила введение запрета на аборты на фоне массовых протестов Материал редакции
Решение Конституционного суда о запрете почти все виды абортов спровоцировало уличные акции.
Правительство заявило, что нужно найти компромисс в «этой сложной и вызывающей эмоции ситуации». Об этом рассказал руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передаёт The Guardian.
Дворчик сообщил, что по запрету на аборты «идёт дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу». Документ Конституционного суда должны были опубликовать 2 ноября, но этого не произошло, и он не вступил в силу.
22 октября Конституционный суд Польши ужесточил закон об абортах, фактически запретив их на территории страны. Из-за этого в стране начались акции протеста. 27 октября жители массово заблокировали дороги, 30 октября они Польши вышли на самую массовую уличную акцию.
Если малолетка залетела, аборт может повредить ей органы деторождения, особенно частые аборты. По этому нужно разрешить аборт тем кто уже родила, тем у кого дети будут с генетическими отклонениями, женщинам старше 25 лет. Остальным рожать.
Органы деторождения могут повредить нелегальные подпольные аборты, а роды малолеток могут повредить их жизнь и лишить перспектив. Но на это всё стоит закрыть глаза, если рассматривать женщин как инкубаторы для воспроизведения граждан страны, а не как граждан страны.