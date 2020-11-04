Решение Конституционного суда о запрете почти все виды абортов спровоцировало уличные акции.

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Правительство заявило, что нужно найти компромисс в «этой сложной и вызывающей эмоции ситуации». Об этом рассказал руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передаёт The Guardian.

Дворчик сообщил, что по запрету на аборты «идёт дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу». Документ Конституционного суда должны были опубликовать 2 ноября, но этого не произошло, и он не вступил в силу.

22 октября Конституционный суд Польши ужесточил закон об абортах, фактически запретив их на территории страны. Из-за этого в стране начались акции протеста. 27 октября жители массово заблокировали дороги, 30 октября они Польши вышли на самую массовую уличную акцию.

Акция протеста в Польше 30 октября Фото Reuters