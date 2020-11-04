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Ольга Жигулина
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В России выявлено 19 768 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд Материал редакции

За сутки скончались 389 человек.

За последние сутки в России выявили 19 768 новых случаев коронавируса — это новый рекорд с начала пандемии, сообщил оперативный штаб.

В связи с выздоровлением выписано 15 567 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 266 931 человека.

#новости #covid19

Ольга Жигулина PLUS
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Важный мангал

31

Расскажу трустори

В марте-апреле встретил старого знакомого. Бизнесмен в Подмосковье.
Мы с женой с ним общались в масках, руки не жали, держали дистанцию.
Он поржал над нами, стал рассказывать что ковида не существует, что это просто раздули сезонную эпидемию гриппа, что это специальная акция правительства заставить всех сидеть по домам, потому что они там что-то проворачивают и боятся протестов. Говорит, у меня тысячи знакомых. Никто не болеет. И они не знают ни одного заболевшего. Не может же быть что вообще ни один человек из знакомых не болеет при тысячах случаев ежедневно!

Вчера звонит мне.
Переболел сам, переболела жена. Переболели почти все знакомые и родственники. Несколько его знакомых старше 50 лет еле откачали - поражение легких до 60-70%.

Говорит, теперь я верю!
Вы там не болеете? Берегите себя!

Я говорю, я ещё с весны все меры соблюдаю.

- да, я весной над тобой посмеивался, думал ты такой наивный. А теперь понимаю какие вы с женой молодцы. Но это не просто вирус. Это оружие. Химическое. Бактериологическое.
Нас специально травят.

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Небесный супер_стар

Важный
4

Тут уж хуй его. Как говорится "Горбатого могила исправит" 

Сам развожу руками от мыслей некоторых знакомых. 
Безумство масс поражает. О каком здравом смысле вообще можно говорить, когда глядя фактам в лицо, люди переворачивают все с ног на голову. Причем люди ведь адекватные, что-то создающие в этой жизни, строящие 

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Рыжий

Небесный
0

Да хрен знает, у меня тоже многих знакомых переболело. Сам сейчас болею (но не ковидом, наверное. Слишком уж быстро температура ушла и нос течет). Хилимся-живем, как говорится

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Куколдиш Гамбино

Важный
2

Похожая тема. Босс бил кулаками в грудь, что ковид - это грипп. В итоге его жена - с подтвержденным ковидом. Мачеха умерла. Отец жены - умер. Сам сидит дома, кашляет и "зодумывается", а что если блять все-таки есть пандемия?

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Рыжий

Куколдиш
1

По своей легкости распространения грипп и есть. Уверен, лет 50 назад наш тот самый привычный грипп тоже давал осложнения kinda грипп. А теперь мы им болеем каждый год и не особо чешемся 

Ответить

Куколдиш Гамбино

Рыжий
0

50 лет у меня нет в запасе, все-таки. Рискую каждый день на работе. Охуеваю, что 20 тыс - и нет карантина, нет серьезных мер. Сверху решили, что пусть все переболеют, оно авось рассосётся как-то.

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Stas Kartuzov

Куколдиш
1

Смотрю Лигу чемпионов, всякие европейские чемпионаты по футболу - везде пустые стадионы, никто не пускает людей; только у нас на стадион приходят несколько тысяч, меньше обычного, конечно, но все равно говорит об уровне похуизма - а комментаторы на матч-тв говорят так: ну вот европейские-то команды СОСКУЧИЛИСЬ по трибунам, на которых есть фанаты, посмотрят, позавидуют - просто БЛЯ

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Куколдиш Гамбино

Stas
0

Да! Вчера Локо смотрел, нормально так стадион набили. Потом вся эта толпа - в метро зашла. Прекрасно.

Ответить

Антон Лисин

Куколдиш
0

Сиди дома. Закрой все щели.

Ответить

Небесный супер_стар

Куколдиш
1

Старое доброе "авось рассосется" 

А по факту, нищие бедные страны не вводят карантин, что бы люди с голода не подохли, вот и весь секрет.

Ответить

Рыжий

Куколдиш
–1

Сверху решили, что пусть все переболеют, оно авось рассосётся как-то.

Мы не можем каждые 3 месяца (столько держится иммунитет против ковида) уходить в локдаун. Можно рисовать статистику, как в Китае (50 человек заболевших в сутки на почти полтора млрд населения, лол), но бизнес должен работать

Ответить

Куколдиш Гамбино

Рыжий
–1

Можем, если сделать безвозмездную финансовую поддержку населения, например. Поддержать малый бизнес не на словах, а серьезно снизив налоги. Если заранее принимать взвешенные решения по нефти, чтобы курс рубля не падал.

Ответить

Рыжий

Куколдиш
0

Это можно сделать разово, на пару месяцев. Но невозможно так делать каждые несколько месяцев. Допустим, каждые 3 месяца на два месяца. Не хватит никаких денег. И уже очевидно (год прошел без месяца) что люди массово не вымирают. Значит, выбирается меньшее из зол. Ты еще не смирился с мыслью, что твоя жизнь ничего не значит на фоне угрозы огромной фин жопы?

Ответить

Небесный

Куколдиш
0

это сказка 

Ответить

Антон Лисин

Куколдиш
–1

Ты как баба переживаешь.

Ответить

Антон Лисин

Рыжий
–1

Если чешется, помойся.

Ответить

Рыжий

Антон
0

- я давно хотел спросить, как с йети быть?
- йети? надо чаще мыть

Ответить

Антон Лисин

Куколдиш
–1

А что если это орви.

Ответить

Рыжий

Важный
–1

Все было нормально до этих строк 
Но это не просто вирус. Это оружие. Химическое. Бактериологическое. Нас специально травят.

Значит, все твое сообщение можно считать шизой

Ответить

Важный мангал

Рыжий
2

Это его слова. Не мои

Ответить

Рыжий

Важный
0

А, значит ему ковид поразил мозг ((

Ответить

Детский блик

Рыжий
4

А до этого его мозг хорошо работал?

Ответить

Рыжий

Детский
0

Насчет хорошо хз, но адекватно (адекватность определяет большинство, если что)

Ответить

Детский блик

Рыжий
–1

Не могу понять твою логику. Если большинство не верило в ковид, то почему сейчас это же большинство не может считать, что это химическое оружие?

Ответить

Рыжий

Детский
0

Большинство и сейчас не верит (маски на подбородке тому подтверждение). А про хим оружие говорят полтора землекопа пока что 

Ответить

Детский блик

Рыжий
4

Это не показатель. Они могут не верить в эффективность масок, например. Или не верить, что в данный момент в этом помещении есть зараженные. 

Ответить

Куколдиш Гамбино

Детский
0

Да, верить или не верить можно во что угодно. Ковиду похер, кого заражать, он на веру не смотрит.

Ответить

Алюминиевый Илья

Детский
0

Бизнесмен же, обычно у таких мозг хорошо соображает. Как пример @Олег Ивахнов

Ответить

Немой Кирилл

Важный
0

Блин, так химическое или бактериологическое?

Ответить

Важный мангал

Немой
5

НЕ ВАЖНО. Главное что оружие и травят!

Ответить

Пригарное покрытие

Важный
1

Травишь 

Ответить

Argumenta Ambigua

Важный
0

Полостью поддерживаю

Ответить

Разноцветный Слава

Немой
3

Пистолет тоже химическое оружие. Свинцовое отравление.

Ответить

Ваша Закладко

Немой
0

мозговое и нейронное

Ответить

Погибший звук

Важный
1

У меня знакомый был, тоже не верил. Хорошим был человеком.

Ответить

Рыжий

Погибший
1

Кому-то везет, кому-то нет

Ответить

Погибший звук

Рыжий
0

Ну да..

Ответить

Рыжий

Погибший
0

У меня были знакомые, которые не верили, что превышать скорость нельзя. Грустная тема вообще (

Ответить

Погибший звук

Рыжий
0

Ну это уже прям чет пиздец

Ответить

Рыжий

Погибший
0

Да у всех есть такие знакомые. Просто реально кому-то везет, кому-то нет

Ответить

Argumenta Ambigua

Важный
1

Думал все закончится словами: "Недавно умер"

Ответить

Da Rina

Важный
0

это очень смешная история😀

Ответить

Немецкий хичхакер

Важный
0

Какие основания ему верить второй раз насчет оружия? 

Ответить

Важный мангал

Немецкий
0

А кто-то верит?

Ответить

Немецкий хичхакер

Важный
0

Не знаю 

Ответить

ouxen

Важный
0

какие меры

Ответить

Имя Фамилия

Важный
0

Бизнесмен-дурачок конспиролог. Бинго.

Ответить

Антон Лисин

Важный
0

Давай следующую историю.

Ответить

Определенный магнит

11

Беларусь закрыла все сухопутные границы, кроме российской. Власти объяснили это пандемией

В России выявлено 19 768 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд

Это прекрасно

Ответить

Кровавый лолипоп

Определенный
0

Это намек на "новый рекорд" кое-где?

Ответить

Определенный магнит

Кровавый
0

В РБ дойдет до 900 чел в сутки плюс минус, будут держать на этой отметке, потом пойдет вниз. Потому что белорусская статистика не имеет ничего общего с реальным положением дел 

Ответить

Жирный ихтиандр

10

Блин, что за балбесы, говорили же нацепить значок!

Ответить

Немецкий хичхакер

4

19 768 ТЕСТОВ СДЕЛАЛИ АХАХАХАХАХАХААХА

Ответить

Немецкий хичхакер

Немецкий
–1

@Пикабу! репост 

Ответить

ouxen

Немецкий
0

ты 9 часов спал?

Ответить

Немецкий хичхакер

ouxen
0

я голосую за байдена

Ответить

ouxen

Немецкий
1

у тебя нет такого права

Ответить

Немецкий

ouxen
1

это всё стереотипы 

Ответить

Кровавый лолипоп

2

И тебе доброе утро @Ольга Жигулина, а можно в следующий раз без "нового рекорда"?(

Ответить

Ольга Жигулина

Кровавый
2

Это не я 

Ответить

Кровавый лолипоп

Ольга
0

Эх(

Ответить

Mezzo Deesa

Ольга
0

Ты не "химическое" или ты не "бактериологическое"?

Ответить

Алексей Иванов

2

Далеко еще до плато, очень.

Ответить

Куколдиш Гамбино

Алексей
4

Как посмотреть... 

Ответить

Илья Волочков

1

Добьём 20к?

Ответить

Определенный магнит

Илья
1

за 200 долларов

Ответить

Куколдиш Гамбино

Илья
0

Навстречу рекордам!

Ответить

Павел Солнцев

Илья
0

Добьём и перебьем! Вперёд в Метро!

Ответить

Ваша Закладко

Илья
0

им и 30 по плечу

Ответить

Vladislav Donets

1

Ещё бы тесты были рабочими.

Ответить

Просто Тимуррр

1

Тоже кулстори. Знакомая с самого начала присела на жопу, маски, респираторы с мужем носили, спиртом обтирались чаще чем водой. Во вторую волну заболели оба. Я относился разумно похеристически, маску только в местах скопления людей, руки просто с мылом мыл. До сих пор здоров.

Ответить

Действительный лолипоп

0

чудово, ще трохи й доженемо москалiв 💪

Ответить

Кровавый лолипоп

Действительный
1

Пфф, твоя Украина и близко с Россией не стоит. Так, что ещё есть куда расти...

Ответить

AZP

Кровавый
0

Население миллионов 40.

Ответить

Населенный Петя

0

Рекорд за рекордом. 

Ответить

Джон Кроули

0

Это победа или ещё нет? Парад пора проводить?

Ответить

Антон Лисин

0

У Насти Ивановой кажется пукан сгорел. Такую кучу минусов мне проставила, что кажется админа на ботов наплевать.

Ответить

Marhal_New _Arleana

–1

Тоже новый рекорд. Идём ноздря в ноздрю

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Kubig

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