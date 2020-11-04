В России выявлено 19 768 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд Материал редакции
За сутки скончались 389 человек.
За последние сутки в России выявили 19 768 новых случаев коронавируса — это новый рекорд с начала пандемии, сообщил оперативный штаб.
В связи с выздоровлением выписано 15 567 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 266 931 человека.
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В России выявлено 19 768…
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В России выявлено 19 768…
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Важный мангал
Расскажу трустори
В марте-апреле встретил старого знакомого. Бизнесмен в Подмосковье.
Мы с женой с ним общались в масках, руки не жали, держали дистанцию.
Он поржал над нами, стал рассказывать что ковида не существует, что это просто раздули сезонную эпидемию гриппа, что это специальная акция правительства заставить всех сидеть по домам, потому что они там что-то проворачивают и боятся протестов. Говорит, у меня тысячи знакомых. Никто не болеет. И они не знают ни одного заболевшего. Не может же быть что вообще ни один человек из знакомых не болеет при тысячах случаев ежедневно!
Вчера звонит мне.
Переболел сам, переболела жена. Переболели почти все знакомые и родственники. Несколько его знакомых старше 50 лет еле откачали - поражение легких до 60-70%.
Говорит, теперь я верю!
Вы там не болеете? Берегите себя!
Я говорю, я ещё с весны все меры соблюдаю.
- да, я весной над тобой посмеивался, думал ты такой наивный. А теперь понимаю какие вы с женой молодцы. Но это не просто вирус. Это оружие. Химическое. Бактериологическое.
Нас специально травят.
Небесный супер_стар
Тут уж хуй его. Как говорится "Горбатого могила исправит"
Сам развожу руками от мыслей некоторых знакомых.
Безумство масс поражает. О каком здравом смысле вообще можно говорить, когда глядя фактам в лицо, люди переворачивают все с ног на голову. Причем люди ведь адекватные, что-то создающие в этой жизни, строящие
РыжийНебесный
Да хрен знает, у меня тоже многих знакомых переболело. Сам сейчас болею (но не ковидом, наверное. Слишком уж быстро температура ушла и нос течет). Хилимся-живем, как говорится
Куколдиш ГамбиноВажный
Похожая тема. Босс бил кулаками в грудь, что ковид - это грипп. В итоге его жена - с подтвержденным ковидом. Мачеха умерла. Отец жены - умер. Сам сидит дома, кашляет и "зодумывается", а что если блять все-таки есть пандемия?
РыжийКуколдиш
По своей легкости распространения грипп и есть. Уверен, лет 50 назад наш тот самый привычный грипп тоже давал осложнения kinda грипп. А теперь мы им болеем каждый год и не особо чешемся
Куколдиш ГамбиноРыжий
50 лет у меня нет в запасе, все-таки. Рискую каждый день на работе. Охуеваю, что 20 тыс - и нет карантина, нет серьезных мер. Сверху решили, что пусть все переболеют, оно авось рассосётся как-то.
Stas KartuzovКуколдиш
Смотрю Лигу чемпионов, всякие европейские чемпионаты по футболу - везде пустые стадионы, никто не пускает людей; только у нас на стадион приходят несколько тысяч, меньше обычного, конечно, но все равно говорит об уровне похуизма - а комментаторы на матч-тв говорят так: ну вот европейские-то команды СОСКУЧИЛИСЬ по трибунам, на которых есть фанаты, посмотрят, позавидуют - просто БЛЯ
Куколдиш ГамбиноStas
Да! Вчера Локо смотрел, нормально так стадион набили. Потом вся эта толпа - в метро зашла. Прекрасно.
Антон ЛисинКуколдиш
Сиди дома. Закрой все щели.
Небесный супер_стар
Старое доброе "авось рассосется"
А по факту, нищие бедные страны не вводят карантин, что бы люди с голода не подохли, вот и весь секрет.
РыжийКуколдиш
Сверху решили, что пусть все переболеют, оно авось рассосётся как-то.
Мы не можем каждые 3 месяца (столько держится иммунитет против ковида) уходить в локдаун. Можно рисовать статистику, как в Китае (50 человек заболевших в сутки на почти полтора млрд населения, лол), но бизнес должен работать
Куколдиш ГамбиноРыжий
Можем, если сделать безвозмездную финансовую поддержку населения, например. Поддержать малый бизнес не на словах, а серьезно снизив налоги. Если заранее принимать взвешенные решения по нефти, чтобы курс рубля не падал.
РыжийКуколдиш
Это можно сделать разово, на пару месяцев. Но невозможно так делать каждые несколько месяцев. Допустим, каждые 3 месяца на два месяца. Не хватит никаких денег. И уже очевидно (год прошел без месяца) что люди массово не вымирают. Значит, выбирается меньшее из зол. Ты еще не смирился с мыслью, что твоя жизнь ничего не значит на фоне угрозы огромной фин жопы?
Небесный
это сказка
Антон ЛисинКуколдиш
Ты как баба переживаешь.
Антон ЛисинРыжий
Если чешется, помойся.
РыжийАнтон
- я давно хотел спросить, как с йети быть?
- йети? надо чаще мыть
Антон ЛисинКуколдиш
А что если это орви.
РыжийВажный
Все было нормально до этих строк
Но это не просто вирус. Это оружие. Химическое. Бактериологическое. Нас специально травят.
Значит, все твое сообщение можно считать шизой
Важный мангал
Это его слова. Не мои
РыжийВажный
А, значит ему ковид поразил мозг ((
Детский блик
А до этого его мозг хорошо работал?
РыжийДетский
Насчет хорошо хз, но адекватно (адекватность определяет большинство, если что)
Детский блик
Не могу понять твою логику. Если большинство не верило в ковид, то почему сейчас это же большинство не может считать, что это химическое оружие?
РыжийДетский
Большинство и сейчас не верит (маски на подбородке тому подтверждение). А про хим оружие говорят полтора землекопа пока что
Детский блик
Это не показатель. Они могут не верить в эффективность масок, например. Или не верить, что в данный момент в этом помещении есть зараженные.
Куколдиш ГамбиноДетский
Да, верить или не верить можно во что угодно. Ковиду похер, кого заражать, он на веру не смотрит.
Алюминиевый Илья
Бизнесмен же, обычно у таких мозг хорошо соображает. Как пример @Олег Ивахнов
Немой Кирилл
Блин, так химическое или бактериологическое?
Важный мангал
НЕ ВАЖНО. Главное что оружие и травят!
Пригарное покрытиеВажный
Травишь
Argumenta AmbiguaВажный
Полостью поддерживаю
Разноцветный Слава
Пистолет тоже химическое оружие. Свинцовое отравление.
Ваша ЗакладкоНемой
мозговое и нейронное
Погибший звук
У меня знакомый был, тоже не верил. Хорошим был человеком.
РыжийПогибший
Кому-то везет, кому-то нет
Погибший звук
Ну да..
РыжийПогибший
У меня были знакомые, которые не верили, что превышать скорость нельзя. Грустная тема вообще (
Погибший звук
Ну это уже прям чет пиздец
РыжийПогибший
Да у всех есть такие знакомые. Просто реально кому-то везет, кому-то нет
Argumenta AmbiguaВажный
Думал все закончится словами: "Недавно умер"
Da RinaВажный
это очень смешная история😀
Немецкий хичхакер
Какие основания ему верить второй раз насчет оружия?
Важный мангал
А кто-то верит?
Немецкий хичхакер
Не знаю
ouxenВажный
какие меры
Имя ФамилияВажный
Бизнесмен-дурачок конспиролог. Бинго.
Антон ЛисинВажный
Давай следующую историю.
Определенный магнит
Беларусь закрыла все сухопутные границы, кроме российской. Власти объяснили это пандемией
В России выявлено 19 768 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд
Это прекрасно
Кровавый лолипоп
Это намек на "новый рекорд" кое-где?
Определенный магнит
В РБ дойдет до 900 чел в сутки плюс минус, будут держать на этой отметке, потом пойдет вниз. Потому что белорусская статистика не имеет ничего общего с реальным положением дел
Жирный ихтиандр
Блин, что за балбесы, говорили же нацепить значок!
Немецкий хичхакер
19 768 ТЕСТОВ СДЕЛАЛИ АХАХАХАХАХАХААХА
Немецкий хичхакер
@Пикабу! репост
ouxenНемецкий
ты 9 часов спал?
Немецкий хичхакер
я голосую за байдена
ouxenНемецкий
у тебя нет такого права
Немецкий
это всё стереотипы
Кровавый лолипоп
И тебе доброе утро @Ольга Жигулина, а можно в следующий раз без "нового рекорда"?(
Ольга ЖигулинаКровавый
Это не я
Кровавый лолипоп
Эх(
Mezzo DeesaОльга
Ты не "химическое" или ты не "бактериологическое"?
Алексей Иванов
Далеко еще до плато, очень.
Куколдиш ГамбиноАлексей
Как посмотреть...
Илья Волочков
Добьём 20к?
Определенный магнит
за 200 долларов
Куколдиш ГамбиноИлья
Навстречу рекордам!
Павел СолнцевИлья
Добьём и перебьем! Вперёд в Метро!
Ваша ЗакладкоИлья
им и 30 по плечу
Vladislav Donets
Ещё бы тесты были рабочими.
Просто Тимуррр
Тоже кулстори. Знакомая с самого начала присела на жопу, маски, респираторы с мужем носили, спиртом обтирались чаще чем водой. Во вторую волну заболели оба. Я относился разумно похеристически, маску только в местах скопления людей, руки просто с мылом мыл. До сих пор здоров.
Действительный лолипоп
чудово, ще трохи й доженемо москалiв 💪
Кровавый лолипоп
Пфф, твоя Украина и близко с Россией не стоит. Так, что ещё есть куда расти...
AZPКровавый
Население миллионов 40.
Населенный Петя
Рекорд за рекордом.
Джон Кроули
Это победа или ещё нет? Парад пора проводить?
Антон Лисин
У Насти Ивановой кажется пукан сгорел. Такую кучу минусов мне проставила, что кажется админа на ботов наплевать.
Marhal_New _Arleana
Тоже новый рекорд. Идём ноздря в ноздрю