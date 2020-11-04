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«ВКонтакте» начала тестировать нейросеть для борьбы с оскорблениями в комментариях Материал редакции

Она автоматически удаляет комментарии с угрозами и рекомендует пользователям перед отправкой отказаться от оскорблений.

43 комментария
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«ВКонтакте» запустила нейросеть для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях. Эксперимент продлится сутки — 4 ноября.

Администраторы групп смогут включить фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества. При этом администратор сможет увидеть все комментарии, которые отсеял фильтр, и восстановить их или отправить автора в чёрный список.

4 ноября рекомендации отказаться от оскорблений смогут увидеть все пользователи. Позже соцсеть начнёт долгосрочный тест на части пользователей. по результатам тестирования компания примет решение о дальнейшем использовании функции.

В мае 2020 года похожую функцию начал тестировать Tвиттер: соцсеть предлагает отредактировать сообщения с оскорблениями перед отправкой.

#новости #вконтакте

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Самостоятельный кран

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Новости vc.ru

Дожили

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Важный мангал

Самостоятельный
9

Мамкины бизнесмены пришли в наше гиперуспешное коммьюнити поднабраться опыта

Ответить

Артём Мазанов

Важный
2

Нам тут своих бизнесменов хватает, так что, никто не приходил

Ответить

Дитковский

Артём
6

Наши предпрениматели успешны и известны как профессионалы в своих областях, а там лохи с инкубаторов бизнес молодости. Им не место тут

Ответить

Taktischer Corgi

Артём
1

а на vc.ru есть Новости TJ?

Ответить

Кровавый лолипоп

Важный
1

Путь выйдут и зайдут снова. С котиками и мемасиками.

Ответить

Саша Ринцлер

Важный
0

таких людей надо у**вать

Ответить

Ivan

Самостоятельный
1

vk, vc - какая разница?
или это четыре разных человека?©

Ответить

Dmitry Yashin

Самостоятельный
0

Как будто в первый раз видишь

Ответить

rossoshmap

Самостоятельный
0

Один подписчик и тот Ширяев

Ответить

Bad Mother Fucker

rossoshmap
0

да кто такой этот ваш ширяев

Ответить

Важный мангал

Bad
0

Никто его никогда не видел.
Говорят, что он отвечает за сайты комитета.
Но судя по тому, что сайты часто не отвечают, за них никто не отвечает

Ответить

Oldfag TV

Самостоятельный
0

Не исключаю, что это паблик-тест репостобота.

Ответить

Дитковский

4

Ура, ждем теперь новости Д*Ф!

Ответить

Арсений Томилов

Дитковский
7

Sony забанили аккаунт DTF в твиттере.

Ответить

Кровавый лолипоп

Арсений
0

Слава Богу.

Ответить

Дитковский

Арсений
0

Очень жаль, ведь редакция так усердно лижет им жопу

Ответить

Разноцветный Слава

Дитковский
0

За такие чемоданы можно что угодно облизать.

Ответить

Важный мангал

Дитковский
5

"Пикабу" пришел. "всру" пришел.
Кто следующий? "Подслушано Кизляр" ?

Ответить

Кровавый лолипоп

Важный
2

Будет подсайт "Лебедев one love".

Ответить

A big purple banana 🍆

Дитковский
0

чоб и нет. будет прикольно сравнивать ветки комментов

Ответить

Alex Dark

3

Неужели в этой помойке ещё кто то сидит?

Ответить

Alex Dark

Alex
5

Извини что приходится вещи называть своими именами.
Есть такое слово, РЕПУТАЦИЯ.

Ответить

Снежный меч

4

Технократы-дегенераты никак не могут понять, что нейросеть в голове у людей неизмеримо пластичнее любой "нейросети" в компьютерах. Примерно так Steam закрывает звёздочками в отзывах на игры слова типа "стебется". А этот их модельный "тролль" сначала станет писать "таких людей надо подвергать любви", а потом перейдёт к фразам типа "вот бы их всех накормить вкусняшками", и они очнутся, только когда банить начнут домохозяек с рецептами пирогов.
У меня одна надежда -  что это не дебилы строят свой идеальный мир, а циничные ублюдки разводят руководство на освоение бюджетов. В противном случае у человечества будущего нет.

Ответить

Светский космос

Снежный
0

На одного модельного тролля из твоего примера есть 999 биомусора, который ничего не станет.
Соответственно то что ты описываешь есть своего рода первичный интеллектуальный ценз, который интернетам никогда не помешает.

Ответить

FOX

2

При этом администратор сможет увидеть все комментарии, которые отсеял фильтр, и восстановить их или отправить автора в чёрный список.

При этом таварщмайор сможет увидеть все комментарии

Ответить

Taktischer Corgi

FOX
4

товарищ майор ещё видит номер статьи и срок, 
такая всплывающая подсказка

Ответить

Рыжий

Taktischer
0

Не, это на опыте у него в голове всплывает уже. Читает переписку и бессознательно пишет в блокноте. Потом смотрит на написанное - а там статья и требуемый по каждому участнику переписки 

Ответить

Кровавый лолипоп

FOX
1

Все ради твоей безопасности(нет).

Ответить

Важный мангал

3

рекомендует пользователям перед отправкой отказаться от оскорблений

Да я тебя по УК пущу, утырок!

Ответить

Святой Мика

2

Такие нейросети надо расстреливать на месте.

Ответить

Населенный Петя

2

@Вахтёр бан

Ответить

Кровавый лолипоп

0

Ну и пошла это нейросеть в _оскорбление удаленно_.

Ответить

Сергей Сергеев

0

Помню VC, ещё когда он назывался Цукерберг позвонит. А VK Live ВК было ещё интересно читать в то время.

Ответить

Святой Мика

0

Такие нейросети надо убивать.

Ответить

Немецкий хичхакер

0

То есть Сталин всех оскорблял и попал бы под фильтр ВК??? 

Ответить

Обосранный унитаз

Немецкий
0

фильтр ЧК

Ответить

Умный чайник

0

No abuse november

No nut november

Что ещё там нельзя в ноябре?

Ответить

John Brain

0

Да толку-то, если все эти полумеры обходятся банальной сменой букв в раскладке syka blyat.

Ответить

Ваша Закладко

John
0

дважды дырявый профанити левел фильтр

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Валентин Жетонофф

0

лучше бы фильтр против спама ботов сделали

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AZP

0

Здесь ещё можно нахуй послать кого-то?

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alexferman

0

Кстати, их переводчик голосовых сообщений в текст неплохо работает, зачёт

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