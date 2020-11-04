«ВКонтакте» начала тестировать нейросеть для борьбы с оскорблениями в комментариях Материал редакции
Она автоматически удаляет комментарии с угрозами и рекомендует пользователям перед отправкой отказаться от оскорблений.
«ВКонтакте» запустила нейросеть для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях. Эксперимент продлится сутки — 4 ноября.
Администраторы групп смогут включить фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества. При этом администратор сможет увидеть все комментарии, которые отсеял фильтр, и восстановить их или отправить автора в чёрный список.
4 ноября рекомендации отказаться от оскорблений смогут увидеть все пользователи. Позже соцсеть начнёт долгосрочный тест на части пользователей. по результатам тестирования компания примет решение о дальнейшем использовании функции.
В мае 2020 года похожую функцию начал тестировать Tвиттер: соцсеть предлагает отредактировать сообщения с оскорблениями перед отправкой.
Важный мангал
Мамкины бизнесмены пришли в наше гиперуспешное коммьюнити поднабраться опыта
Нам тут своих бизнесменов хватает, так что, никто не приходил
Наши предпрениматели успешны и известны как профессионалы в своих областях, а там лохи с инкубаторов бизнес молодости. Им не место тут
Один подписчик и тот Ширяев
да кто такой этот ваш ширяев
Важный мангал
Никто его никогда не видел.
Говорят, что он отвечает за сайты комитета.
Но судя по тому, что сайты часто не отвечают, за них никто не отвечает
Ура, ждем теперь новости Д*Ф!
Sony забанили аккаунт DTF в твиттере.
Очень жаль, ведь редакция так усердно лижет им жопу
Важный мангал
"Пикабу" пришел. "всру" пришел.
Кто следующий? "Подслушано Кизляр" ?
Неужели в этой помойке ещё кто то сидит?
Технократы-дегенераты никак не могут понять, что нейросеть в голове у людей неизмеримо пластичнее любой "нейросети" в компьютерах. Примерно так Steam закрывает звёздочками в отзывах на игры слова типа "стебется". А этот их модельный "тролль" сначала станет писать "таких людей надо подвергать любви", а потом перейдёт к фразам типа "вот бы их всех накормить вкусняшками", и они очнутся, только когда банить начнут домохозяек с рецептами пирогов.
У меня одна надежда - что это не дебилы строят свой идеальный мир, а циничные ублюдки разводят руководство на освоение бюджетов. В противном случае у человечества будущего нет.
Светский космос
На одного модельного тролля из твоего примера есть 999 биомусора, который ничего не станет.
Соответственно то что ты описываешь есть своего рода первичный интеллектуальный ценз, который интернетам никогда не помешает.
При этом администратор сможет увидеть все комментарии, которые отсеял фильтр, и восстановить их или отправить автора в чёрный список.
При этом таварщмайор сможет увидеть все комментарии
товарищ майор ещё видит номер статьи и срок,
такая всплывающая подсказка
Не, это на опыте у него в голове всплывает уже. Читает переписку и бессознательно пишет в блокноте. Потом смотрит на написанное - а там статья и требуемый по каждому участнику переписки
Помню VC, ещё когда он назывался Цукерберг позвонит. А VK Live ВК было ещё интересно читать в то время.
Да толку-то, если все эти полумеры обходятся банальной сменой букв в раскладке syka blyat.