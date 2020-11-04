Канье Уэст набрал 57 тысяч голосов на президентских выборах. Он признал поражение и намекнул на участие в выборах-2024 Материал редакции
В день голосования он вписал свое имя в бюллетень и проголосовал за себя сам.
Рэпер Канье Уэст набрал немногим более 57 тысяч голосов на президентских выборах в США. В своём твиттере он намекнул, что через четыре года может снова баллотироваться на президентский пост.
Ранее Уэст проголосовал за себя в качестве следующего президента США, отметив, что впервые пришёл на выборы. При этом рэпер не попал в бюллетени большинства американских штатов, в том числе Вайоминга, где он голосовал — поэтому музыкант вписал своё имя сам.
Согласно документу, поданному в Федеральную избирательную комиссию США, Уэст потратил на свою кампанию 6,7 миллиона долларов.
немногим более 57 тысяч голосов
кто эти люди и зачем они
Может это и есть наиболее адекватные члены общества? Перед ними развернулась битва двух дедов, которые, как две змееи, шипят и рассказывают сказки о будущем и обещают сделать Америку лучше. И так каждый раз, выборы за выборами. Но тут появился кенье, человек который просто хочет продать футболки и свитера, а не преследует интересы двух партий. Может он и есть тот за кем стоит идти?
Почему?
Потому что выборы в США — это не шутки.
Ну байдена друзей белый дом, а у Канье только Маск. Плюс армяне распоясались