Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Жигулина
2516

Канье Уэст набрал 57 тысяч голосов на президентских выборах. Он признал поражение и намекнул на участие в выборах-2024 Материал редакции

В день голосования он вписал свое имя в бюллетень и проголосовал за себя сам.

25 комментариев
В закладки

Рэпер Канье Уэст набрал немногим более 57 тысяч голосов на президентских выборах в США. В своём твиттере он намекнул, что через четыре года может снова баллотироваться на президентский пост.

ye @kanyewest
KANYE 2024 https://t.co/Zm2pKcn12t

Ранее Уэст проголосовал за себя в качестве следующего президента США, отметив, что впервые пришёл на выборы. При этом рэпер не попал в бюллетени большинства американских штатов, в том числе Вайоминга, где он голосовал — поэтому музыкант вписал своё имя сам.

ye @kanyewest
KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ https://t.co/OgFDGOCAOp

Согласно документу, поданному в Федеральную избирательную комиссию США, Уэст потратил на свою кампанию 6,7 миллиона долларов.

Прямая трансляция: День выборов в США-2020…
TJ следит — Байден или Трамп.
tjournal.ru

#выборысша2020 #соцсети #политика #выборы #новости

Ольга Жигулина PLUS
+208 609
0
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b\u0441\u0448\u04302020","\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b"], "comments": 25, "likes": 13, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 230997, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Nov 2020 12:45:37 +0300", "is_special": false }
Промо
Коротко: освоить профессию системного аналитика и бизнес-аналитика на SkillFactory
Личный ментор, настоящие задачи, преподаватели из известных компаний и помощь в устройстве на работу.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

van der Pusch

8

немногим более 57 тысяч голосов

кто эти люди и зачем они 

Ответить

alexferman

van
17

Вся армянская диаспора

Ответить

aliftin

van
4

Может это и есть наиболее адекватные члены общества? Перед ними развернулась битва двух дедов, которые, как две змееи, шипят и рассказывают сказки о будущем и обещают сделать Америку лучше. И так каждый раз, выборы за выборами. Но тут появился кенье, человек который просто хочет продать футболки и свитера, а не преследует интересы двух партий. Может он и есть тот за кем стоит идти? 

Ответить

Bad Mother Fucker

aliftin
2

или нет

Ответить

Владимир Филатов

van
4

семья Кардашьян

Ответить

Ivan

van
4

негры, которые умеют читать и писать.

Ответить

lumieny

Ivan
0

Канье не в почёте у чернокожего населения

Ответить

Oleg Vorogushin

lumieny
0

Почему?

Ответить

# realfiddy

Oleg
0

Потому что кормится с руки Даслеров

Ответить

lumieny

Oleg
0

Поддерживал Трампа
Говорил, что пора забыть про рабство и переходить в Республиканскую партию

Ответить

Алюминиевый Илья

van
1

живут

Ответить

Немецкий хичхакер

7

KENYA 2024 

Ответить

Детский блик

5

Он набрал в 22 раза меньше голосов, чем Собчак в 2018.

Ответить

Кровавый лолипоп

Детский
0

Ну, а что ты хотела? Он же ноунем какой-то.

Ответить

Кровавый лолипоп

3

При этом рэпер не попал в бюллетени большинства американских штатов

Дед взял на заметку.

Ответить

ad unguem

2

УЭСТ / КАРДАШЬЯН 2024

Ответить

Rusty Nail

2

Так выглядит 90% за Лукашенко

Ответить

Сергей Новиков

1

Не, ну в 2024 точно ему повезёт))))

Ответить

Иван Иванович

1

жаль

Ответить

Немой Кирилл

1
Ответить

пирог же

0

По-моему, даже у Джо Экзотики результат в 2008 лучше был

Ответить

Куколдиш Гамбино

0

Say You Will, You Will!

Ответить

Mister Dundie

0

Окей, сюжет Идиократии немного переносится.

Ответить

# realfiddy

0

Потому что выборы в США — это не шутки.
Ну байдена друзей белый дом, а у Канье только Маск. Плюс армяне распоясались

Ответить

Илюхер XXX

0

единственного нормального кандидата проебали

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Знаток Михаил Скипский поучаствовал в «Что? Где? Когда?» впервые после обвинений в домогательствах к школьницам
«Те, кто считает, что Скипскому не надо играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям?», — спросила глава компании, выпускающей ЧГК.
199
Новости
У синагоги в центре Вены устроили стрельбу. Глава МВД Австрии назвал это терактом
Есть убитые и раненые.
385
Новости
Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года, поднявшись до 94 рублей
Доллар впервые за семь месяцев превысил 80 рублей.
162
Популярное за три дня
Интернет
В Роттердаме поезд метро не смог остановиться и чуть не рухнул с высоты. Его спас арт-объект в виде хвоста кита
Получившаяся сцена с вагоном, который на высоте восьми метров удерживает скульптура, похожа на ещё более замысловатый арт-объект.
94
Новости
Кемеровского блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик с «необоснованной негативной оценкой Конституции»
Он назвал Конституцию «продажной», а результаты голосования по поправкам — сфальсифицированными.
127
Telegram
44
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

bor_vn

Among us, но это true crime…

bro mi

В России выявлено 19 768…

bor_vn

Among us, но это true crime…

Илюхер XXX

Канье Уэст набрал 57 тысяч…

lumieny

Канье Уэст набрал 57 тысяч…

Bad Mother Fucker

Канье Уэст набрал 57 тысяч…

Валентин Жетонофф

Вата дорвалась до deepfake
null