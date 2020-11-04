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Новости
Ольга Жигулина
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В Италии введут режим ЧП и комендантский час из-за ситуации с коронавирусом Материал редакции

Новые меры будут действительны до 3 декабря.

16 комментариев
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с Covid-19.

Режим включает общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00. Также по выходным не будут работать торговые центры, а музеи и галереи полностью приостановят работу.

В «красных» зонах с наиболее напряжённой ситуацией будут закрыты магазины, бары и рестораны, введут ограничения на передвижение. Жителям будет разрешено выходить из дома только по срочным делам или за медицинской помощью.

Принятию ограничений предшествовали несколько дней, когда ежедневно в Италии выявляли около 30 тысяч случаев заражения Covid-19.

#новости #италия #covid19

Ольга Жигулина PLUS
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16 комментариев
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Василий Лебедев

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Волна на пике (независимо от локдаунов как показал опыт самых разных стран и действий в мире), дальше будет спад (опять независимо от локдаунов), но самое время власти сделать вид, что солнце встало потому что петух прокукарекал.

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Олимпийский кавалер

1

Почему в Беларуси никаких волн нету?

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AZP

Олимпийский
6

Главному серферу на них похуй.

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Олимпийский кавалер

AZP
1

Тогда где очереди в больницах, мешки с трупами сложенные кучами. 

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AZP

Олимпийский
0

Всех оперативно сжигают, чтобы Тихановская не увидела и опять народ не вывела на улицу.

Ответить

Олимпийский кавалер

AZP
0

Тихановская была в ярости..

Ответить

Эстетический нос

AZP
0

Да чушь! Прекрасный повод обвинить митингующих в распространении заразы. Всех в карантинные бараки. Проблема решена.

Ответить

Сплошной турник

1

Почему вам не похуй?

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Просто Тимуррр

Сплошной
0

Мы просто рвемся потому что русские

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Кровавый лолипоп

0

Эх, это вторая волна. Пойду доску для серфинга достану из кладовки что ли...

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Немецкий хичхакер

Кровавый
2

Да, погладь белье постельное

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Кровавый лолипоп

Немецкий
0

Никогда в жизни его не гладил о_0

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Весёлый Хамелеон

Кровавый
0

Просто Илон Маск в космос утюги пока не запускал

Ответить

Немецкий хичхакер

0

А потом вы все валите на Путина, тупая либерастня

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Alexandr Strijov

0

Опять до декабря. Почему декабрь? Закрывайте навсегда 

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Украденная жизнь

0

В качестве картинки подошёл бы мем, где COVID-19 с 22:00 до 5:00 как Доге, а днём как Чимс.

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