В Италии введут режим ЧП и комендантский час из-за ситуации с коронавирусом Материал редакции
Новые меры будут действительны до 3 декабря.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с Covid-19.
Режим включает общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00. Также по выходным не будут работать торговые центры, а музеи и галереи полностью приостановят работу.
В «красных» зонах с наиболее напряжённой ситуацией будут закрыты магазины, бары и рестораны, введут ограничения на передвижение. Жителям будет разрешено выходить из дома только по срочным делам или за медицинской помощью.
Принятию ограничений предшествовали несколько дней, когда ежедневно в Италии выявляли около 30 тысяч случаев заражения Covid-19.
Волна на пике (независимо от локдаунов как показал опыт самых разных стран и действий в мире), дальше будет спад (опять независимо от локдаунов), но самое время власти сделать вид, что солнце встало потому что петух прокукарекал.
Главному серферу на них похуй.
Тогда где очереди в больницах, мешки с трупами сложенные кучами.
Всех оперативно сжигают, чтобы Тихановская не увидела и опять народ не вывела на улицу.
Немецкий хичхакер
Да, погладь белье постельное
Кровавый лолипоп
Никогда в жизни его не гладил о_0
В качестве картинки подошёл бы мем, где COVID-19 с 22:00 до 5:00 как Доге, а днём как Чимс.