Новые меры будут действительны до 3 декабря.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с Covid-19.

Режим включает общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00. Также по выходным не будут работать торговые центры, а музеи и галереи полностью приостановят работу.

В «красных» зонах с наиболее напряжённой ситуацией будут закрыты магазины, бары и рестораны, введут ограничения на передвижение. Жителям будет разрешено выходить из дома только по срочным делам или за медицинской помощью.