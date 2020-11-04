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Ольга Жигулина
3034

В США открытую трансгендерную персону впервые избрали сенатором штата Материал редакции

Это представительница Демократической партии, которая стажировалась в Белом доме при Обаме.

Фото AP

Сара Макбрайд стала стала первой в истории США открытой трансгендерной персоной, избранной в сенат на уровне штата. Она будет представлять штат Делавэр.

Макбрайд стажировалась в Белом доме при президенте Бараке Обаме, а позже лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр проект о правах трансгендеров. Также она стала первой трансгендерной персоной, которая выступила на национальном съезде Демократической партии.

#политика #сша #выборы #лгбт #новости

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98 комментариев
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Дитковский

22
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Bad Mother Fucker

Дитковский
4

реакция типичного пользователя tj

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Кровавый лолипоп

Дитковский
1

@the art of гепард это про тебя.

Ответить

Сплошной турник

–1

Когда научатся лечить всю эту трансхуйню? Жалко этих людей

Ответить

Честный микроскоп

Сплошной
21

Слишком толсто, Дима. Теряешь хватку

Ответить

Сплошной турник

Честный
0

Читай ниже

Ответить

Честный микроскоп

Сплошной
2

Ты правда так считаешь? Представь себе ситуацию, что ты родился мальчиком, но ещё в садике тебе нравилось играть не с остальными мальчиками в машинки, а наряжать кукол с девочками. Ты взрослеешь, тебе нравится женская одежда и, я не знаю как обьяснить дальше, потому что я не хочу менять пол, но тебе вдруг стало понятно (или ты пришёл к этому постепенно), что ты девочка. Ты родился мальчиком, но внутри ты девочка, и ты хочешь стать девочкой и снаружи.

Ты хочешь забрать у таких людей возможность воплотить их желания, или даже потребности? Лечить их принудительно? Сейчас это напоминает, Дима, как геев принудительно в психиатрических клиниках лечили. Это что-то дало? Нет. Потому что люди такими рождаются, их не нужно лечить, они здоровы. Тоже самое и с трансгендерными людьми.

Ответить

KSA

Честный
–5

Зачем лечить если есть принудительная эвтаназия

Ответить

Stanley H

KSA
3

Для тебя

Ответить

KSA

Stanley
–4

Зачем порвался трансуха?

Ответить

Stanley H

KSA
2

Хочу тебя

Ответить

KSA

Stanley
0

Сначала поменяй пол и переклей обои

Ответить

Сплошной турник

Честный
0

Лечить их принудительно?

Где вы это блядь прочитали? 

Ответить

Честный

Сплошной
–1

Они не пойдут сами лечиться. Если пойдут, то им и так помогут. Где-то есть письменный запрет на лечение трансгендерных людей?

Ответить

Сплошной турник

Честный
–1

О чём ты вообще пишешь? Какой письменный запрет???

Ответить

Честный

Сплошной
–2

Ты сам написал «почему их не лечат». Я ответил: они не лечатся, потому что они здоровы, их лечить не надо, а кто все-таки захочет лечиться - у него и так есть такая возможность

Ответить

Сплошной турник

Честный
0

Ты сам написал «почему их не лечат».

Где

Ответить

Честный

Сплошной
1

виноват, глаза залупой заслонили. но все равно я считаю что ты пидор

Ответить

Сплошной турник

Честный
0

Вы просто агрессивные здесь и за меня надумали всё

Ответить

Честный

Сплошной
1

ты просто стервятник

Ответить

Честный

Сплошной
1

еще хоть раз мне минус поставишь - сделаю установку на трансгендерность тебе

Ответить

Сплошной турник

Честный
–1

геев принудительно в психиатрических клиниках лечили.

Ничего им не лечили, очевидно. Потому что на данный момент это никак не лечится

Ответить

Жирный ихтиандр

Сплошной
1

Оу, это так по... Сталински!

Ответить

Сплошной турник

Жирный
7

Че по-сталински? Лечить больных людей, у которых большие проблемы с головой? Они растут с этой ужасной болезнью, всю жизнь мучаются, делают губительные операции. Разве это хорошая жизнь? Если бы их могли лечить, они были бы счастливыми людьми и перестали бы так массово самоубиваться 

Ответить

Litnikov Danil

Сплошной
0

Разве это хорошая жизнь

Есть рецепт хорошей жизни?

Ответить

Сплошной турник

Litnikov
0

К чему это? Трансы хорошо живут что ли?

Ответить

Litnikov Danil

Сплошной
1

Что такое хорошо то? 

Ответить

Сплошной турник

Litnikov
0

Счастливые трансы

Ответить

KSA

Сплошной
–2

Из инфографики ясно видна необходимость курсов самоубийств для трансов

Ответить

Иван Барников

Litnikov
0

Есть. Расстреливать всех девиантов и инакомыслящих. А также их родных и потомство. Только так мы взрастим человечество, где все как один будут придерживаться истинных идеалов.

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

И построим коммунизм, слышали

Ответить

alexferman

Иван
0

будут придерживаться истинных идеалов

 - служению божественным лолям

Ответить

Жирный ихтиандр

Сплошной
0

Мне кажется, она очень хорошо себя чувствует. Если бы там были какие-то клинические проблемы, то стать бы сенатором не удалось.

Ответить

Сплошной турник

Жирный
0

Ник Вуйчич тоже себя хорошо чувствует, наверное 

Ответить

Искандер Вахидов

Сплошной
0

его тоже надо лечить?

Ответить

Сплошной турник

Искандер
1

Что значит надо?? Была бы возможность – было бы прекрасно. 

Ответить

Жирный ихтиандр

Сплошной
0

А он сенатор?

Ответить

Сплошной турник

Жирный
0

Да

Ответить

Жирный ихтиандр

Сплошной
1

Значит тоже хорошо себя чувствует.

Ответить

alexferman

Сплошной
2

Когда научатся лечить Орлова?

Ответить

Рекламный ихтиандр

alexferman
0

Зачем порвался?

Ответить

alexferman

Рекламный
3

Я трансказах и его слова меня оскорбили

Ответить

Рекламный ихтиандр

alexferman
3

Трансгалактический казах.

Ответить

Joseph Knecht

Сплошной
0

Мне кажется каждый второй tj-жник с удовольствием бы ей письку помусолил. Зачем лечить?

Ответить

Иван Барников

8

И чё? Может этого человека избрали потому что он профессионал, а не потому что баба с хуем?

Ответить

Максим Козаченко

Иван
7

Может быть, но маловероятно

Ответить

KSA

Иван
3

Транс может быть профессионалом только в проституции

Ответить

Иван Барников

KSA
3

Как скажешь. Не стану спорить с профессионалом.

Ответить

KSA

Иван
1

Было бы странно если бы ты начал спорить сам с собой

Ответить

щекот от сиропки

3

оно, а не она, называйте вещи своими именами

Ответить

van der Pusch

6

well well well

Ответить

Litnikov Danil

van
0

Ждём трансдельфина

Ответить

Daniil Minashkin

3

Представитель Демократической партии.

Ответить

solawind

Daniil
1

И что?

Ответить

Максим Козаченко

solawind
1

Не тупи

Ответить

solawind

Максим
0

Не туплю, что дальше?

Ответить

Максим Козаченко

solawind
0

Не ври

Ответить

solawind

Максим
0

Попробуй сам не тупить, а то у праваков как обычно кроме как на междометия и не обоснованные намеки мозга не хватает.
От демократической партии

Гыгы

Не тупи

Пикрелейтед

Ответить

Максим Козаченко

solawind
0

А при чем тут демократическая партия? Суть-то не в этом, но ты тупишь и врёшь мне, что перестал тупить

Ответить

solawind

Максим
3

Действительно, причем тут демократическая партия, если мой вопрос был именно про нее. У тебя отрицательный iq?

Ответить

Максим Козаченко

solawind
0

Может уже завалишь ебало и будешь молча обтекать?

Ответить

solawind

Максим
0

Именно поэтому я и спросил "и что". Рад что ты сделал сам себе скриншот, может так быстрее дойдет. Хотя сомневаюсь

Ответить

Максим Козаченко

solawind
0

Действительно, причем тут демократическая партия, если мой вопрос был именно про нее

Почему ты тогда не спросил это у автора статьи? Ведь это он написал про неё.
Представительница Демократической партии

Представитель Демократической партии

Представительница

Представитель

Впрочем, многие уже убедились в твоём уровне интеллекта. Чтож, это твой выбор – обтекать с криками дебила, а не молча.

Ответить

solawind

Максим
0

Он написал ровно то на что я и спросил.

Ответить

Максим Козаченко

solawind
0

Он написал, что это представитель, а не представительница. Ты спросил про демократическую партию.
Как там в классе коррекции?

Ответить

Максим Козаченко

solawind
0

Реальная перепись ползователей с отрицательным IQ на скриншоте итт

Ответить

Daniil Minashkin

Максим
1

Тест на интеллект он не прошёл 

Ответить

solawind

Daniil
0

О, ещё одна привычка тупых праваков, вместо аргументации своей позиции начать просто поддакивать друг другу. Мозгов как у насекомых, мышления нет, но думают что количеством умнее выглядят. Беседа с вами это что-то уровня срача с бабками с деменцией в магазине.

Ответить

Алиса Барышман

solawind
0

Мозгов как у насекомых.

Потому что не нордиды

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
0

Аргументации своей позиции? Я даже не знаю какую позицию в моих словах нашел достопочтимый навальнист.

Ответить

solawind

Daniil
0

Позицию подчеркнуть пол и партию, читать я умею.

Ответить

Максим Козаченко

solawind
0

Я тебе уже советовал не врать, но ты продолжаешь.

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
0

Да партия тут при чем, мне просто не так смешно было подписать представитель

Ответить

Алмаз Ахметзянов

5

Это представительница Демократической партии

Представитель, это же мужик
Как бы трансгендеры не пытались, а первичные половые признаки у них всё равно указывают на их настоящий пол

Ответить

Дмитрий Арсютин

Алмаз
1

А как же право на самоопределение? Нынче человек может быть кем захочет

Ответить

Иван Барников

Алмаз
0

Про первичные и вторичные признаки знаю, а первичные половые органы - это как вообще?..

Ответить

Алмаз Ахметзянов

Иван
0

fixed, спасибо

Ответить

щекот от сиропки

Иван
0

рот

Ответить

Stanley H. Tweedle

Алмаз
0

А кто тогда гермафродиты

Ответить

Действительный лолипоп

4

трансгендер лоббировал проект о правах трансгендеров и стал первым сенатором-трансгендером

Ответить

alexferman

Действительный
4

Мужик захотел - мужик сделал

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Russian right wing destroyed

Ответить

Алиса Барышман

Stanley
1

Уже на протесты вышли

Ответить

Евгений Мартынов

2

Я так понимаю, весь этот движ с блм, трансами и прочим мусором, активизировавшийся за последний год в сми и медиапродукции - лишь часть предвыборной работы политтехнологов Байдена?

Ответить

Руслан Астратов

2

Автоботы, вперёд!

Ответить

Shenmue

1
Ответить

Dmitry Sursin

0
Ответить

KSA

–3

 представительница Демократической партии, которая стажировалась в Белом доме при Обаме.

Негру делал минет пидр, замаскированый под бабу
Кринж!

Ответить

alexferman

0

Оно Ж->М или наоборот?

Ответить

Иван Барников

0
Ответить

Просто Тимуррр

0

Я не понял, она пришила себе хуй или сиськи?

Ответить

Litnikov Danil

Просто
0

Тех кто спрашивал

Ответить

Abram Dikoy

0

Ну выбрали и выбрали, че бухтеть то

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Выглядит страшно, хз что в голове, если хлеб, то совсем беда. Лучшим показателем адекватности этой персоны станет акцентирование внимания не на проблемах своей малочисленной касты, а на проблемах большинства - работа, медицина, образование.

Ответить

Олимпийский кавалер

0

В январе 2013 года вошла в совет директоров «Equality Delaware» и быстро стала ведущим сотрудником по оказанию правовой помощи и реализации законодательства о преступлениях на почве ненависти для транссексуалов в Делавэре. Сара Макбрайд и её семья возглавляли кампанию по лоббированию законодательства, защищающего жителей Делавэра от дискриминации по признаку гендерной идентичности и выражения в сфере занятости, жилья, страхования и общественных мест[20][21]. Помимо того, что Сара Макбрайд выступала в качестве главного представителя законодательства, её близкие отношения с губернатором Джеком Маркеллом и генеральным прокурором Бо Байденом привели к тому, что оба избранных должностных лица открыто поддержали принятие закона. Данный закон был принят сенатом штата с перевесом в один голос и палатой представителей — 24 голоса «за» и 17 голосов «против». Законопроект с поправками был затем повторно принят сенатом штата и немедленно подписан губернатором Джеком Маркеллом в июне 2013 года[22].

В августе 2014 года Сара Макбрайд вышла замуж за Эндрю Крея после того, как ему поставили диагноз рака на неизлечимой стадии. Епископ Джин Робинсон председательствовал на их церемонии бракосочетания. Через четыре дня после свадьбы Эндрю Крей скончался[39].

Баба всегда тупо хайпила на лгбт, даже у Обамы пропихнули поработать в Белом доме. 

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Заметный кофе

–1
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Заметный кофе

–1
Ответить

Заметный кофе

–1

@Dear Crow туши пердак, дебик))999

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