В США открытую трансгендерную персону впервые избрали сенатором штата Материал редакции
Это представительница Демократической партии, которая стажировалась в Белом доме при Обаме.
Сара Макбрайд стала стала первой в истории США открытой трансгендерной персоной, избранной в сенат на уровне штата. Она будет представлять штат Делавэр.
Макбрайд стажировалась в Белом доме при президенте Бараке Обаме, а позже лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр проект о правах трансгендеров. Также она стала первой трансгендерной персоной, которая выступила на национальном съезде Демократической партии.
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В США открытую трансгендерную…
В США открытую трансгендерную…
В США открытую трансгендерную…
Запись в подсайте Twitter
В США открытую трансгендерную…
Запись в подсайте Twitter
В США открытую трансгендерную…
Дитковский
Bad Mother FuckerДитковский
реакция типичного пользователя tj
Кровавый лолипоп
@the art of гепард это про тебя.
Сплошной турник
Когда научатся лечить всю эту трансхуйню? Жалко этих людей
Честный микроскоп
Слишком толсто, Дима. Теряешь хватку
Сплошной турник
Читай ниже
Честный микроскоп
Ты правда так считаешь? Представь себе ситуацию, что ты родился мальчиком, но ещё в садике тебе нравилось играть не с остальными мальчиками в машинки, а наряжать кукол с девочками. Ты взрослеешь, тебе нравится женская одежда и, я не знаю как обьяснить дальше, потому что я не хочу менять пол, но тебе вдруг стало понятно (или ты пришёл к этому постепенно), что ты девочка. Ты родился мальчиком, но внутри ты девочка, и ты хочешь стать девочкой и снаружи.
Ты хочешь забрать у таких людей возможность воплотить их желания, или даже потребности? Лечить их принудительно? Сейчас это напоминает, Дима, как геев принудительно в психиатрических клиниках лечили. Это что-то дало? Нет. Потому что люди такими рождаются, их не нужно лечить, они здоровы. Тоже самое и с трансгендерными людьми.
KSAЧестный
Зачем лечить если есть принудительная эвтаназия
Stanley HKSA
Для тебя
KSAStanley
Зачем порвался трансуха?
Stanley HKSA
Хочу тебя
KSAStanley
Сначала поменяй пол и переклей обои
Сплошной турник
Лечить их принудительно?
Где вы это блядь прочитали?
Честный
Они не пойдут сами лечиться. Если пойдут, то им и так помогут. Где-то есть письменный запрет на лечение трансгендерных людей?
Сплошной турник
О чём ты вообще пишешь? Какой письменный запрет???
Честный
Ты сам написал «почему их не лечат». Я ответил: они не лечатся, потому что они здоровы, их лечить не надо, а кто все-таки захочет лечиться - у него и так есть такая возможность
Сплошной турник
Ты сам написал «почему их не лечат».
Где
Честный
виноват, глаза залупой заслонили. но все равно я считаю что ты пидор
Сплошной турник
Вы просто агрессивные здесь и за меня надумали всё
Честный
ты просто стервятник
Честный
еще хоть раз мне минус поставишь - сделаю установку на трансгендерность тебе
Сплошной турник
геев принудительно в психиатрических клиниках лечили.
Ничего им не лечили, очевидно. Потому что на данный момент это никак не лечится
Жирный ихтиандр
Оу, это так по... Сталински!
Сплошной турник
Че по-сталински? Лечить больных людей, у которых большие проблемы с головой? Они растут с этой ужасной болезнью, всю жизнь мучаются, делают губительные операции. Разве это хорошая жизнь? Если бы их могли лечить, они были бы счастливыми людьми и перестали бы так массово самоубиваться
Litnikov DanilСплошной
Разве это хорошая жизнь
Есть рецепт хорошей жизни?
Сплошной турник
К чему это? Трансы хорошо живут что ли?
Litnikov DanilСплошной
Что такое хорошо то?
Сплошной турник
Счастливые трансы
KSAСплошной
Из инфографики ясно видна необходимость курсов самоубийств для трансов
Иван БарниковLitnikov
Есть. Расстреливать всех девиантов и инакомыслящих. А также их родных и потомство. Только так мы взрастим человечество, где все как один будут придерживаться истинных идеалов.
Litnikov DanilИван
И построим коммунизм, слышали
alexfermanИван
будут придерживаться истинных идеалов
- служению божественным лолям
Жирный ихтиандр
Мне кажется, она очень хорошо себя чувствует. Если бы там были какие-то клинические проблемы, то стать бы сенатором не удалось.
Сплошной турник
Ник Вуйчич тоже себя хорошо чувствует, наверное
Искандер ВахидовСплошной
его тоже надо лечить?
Сплошной турник
Что значит надо?? Была бы возможность – было бы прекрасно.
Жирный ихтиандр
А он сенатор?
Сплошной турник
Да
Жирный ихтиандр
Значит тоже хорошо себя чувствует.
alexfermanСплошной
Когда научатся лечить Орлова?
Рекламный ихтиандр
Зачем порвался?
alexfermanРекламный
Я трансказах и его слова меня оскорбили
Рекламный ихтиандр
Трансгалактический казах.
Joseph KnechtСплошной
Мне кажется каждый второй tj-жник с удовольствием бы ей письку помусолил. Зачем лечить?
Иван Барников
И чё? Может этого человека избрали потому что он профессионал, а не потому что баба с хуем?
Максим КозаченкоИван
Может быть, но маловероятно
KSAИван
Транс может быть профессионалом только в проституции
Иван БарниковKSA
Как скажешь. Не стану спорить с профессионалом.
KSAИван
Было бы странно если бы ты начал спорить сам с собой
щекот от сиропки
оно, а не она, называйте вещи своими именами
van der Pusch
well well well
Litnikov Danilvan
Ждём трансдельфина
Daniil Minashkin
Представитель Демократической партии.
solawindDaniil
И что?
Максим Козаченкоsolawind
Не тупи
solawindМаксим
Не туплю, что дальше?
Максим Козаченкоsolawind
Не ври
solawindМаксим
Попробуй сам не тупить, а то у праваков как обычно кроме как на междометия и не обоснованные намеки мозга не хватает.
От демократической партии
Гыгы
Не тупи
Пикрелейтед
Максим Козаченкоsolawind
А при чем тут демократическая партия? Суть-то не в этом, но ты тупишь и врёшь мне, что перестал тупить
solawindМаксим
Действительно, причем тут демократическая партия, если мой вопрос был именно про нее. У тебя отрицательный iq?
Максим Козаченкоsolawind
Может уже завалишь ебало и будешь молча обтекать?
solawindМаксим
Именно поэтому я и спросил "и что". Рад что ты сделал сам себе скриншот, может так быстрее дойдет. Хотя сомневаюсь
Максим Козаченкоsolawind
Действительно, причем тут демократическая партия, если мой вопрос был именно про нее
Почему ты тогда не спросил это у автора статьи? Ведь это он написал про неё.
Представительница Демократической партии
Представитель Демократической партии
Представительница
Представитель
Впрочем, многие уже убедились в твоём уровне интеллекта. Чтож, это твой выбор – обтекать с криками дебила, а не молча.
solawindМаксим
Он написал ровно то на что я и спросил.
Максим Козаченкоsolawind
Он написал, что это представитель, а не представительница. Ты спросил про демократическую партию.
Как там в классе коррекции?
Максим Козаченкоsolawind
Реальная перепись ползователей с отрицательным IQ на скриншоте итт
Daniil MinashkinМаксим
Тест на интеллект он не прошёл
solawindDaniil
О, ещё одна привычка тупых праваков, вместо аргументации своей позиции начать просто поддакивать друг другу. Мозгов как у насекомых, мышления нет, но думают что количеством умнее выглядят. Беседа с вами это что-то уровня срача с бабками с деменцией в магазине.
Алиса Барышманsolawind
Мозгов как у насекомых.
Потому что не нордиды
Daniil Minashkinsolawind
Аргументации своей позиции? Я даже не знаю какую позицию в моих словах нашел достопочтимый навальнист.
solawindDaniil
Позицию подчеркнуть пол и партию, читать я умею.
Максим Козаченкоsolawind
Я тебе уже советовал не врать, но ты продолжаешь.
Daniil Minashkinsolawind
Да партия тут при чем, мне просто не так смешно было подписать представитель
Алмаз Ахметзянов
Это представительница Демократической партии
Представитель, это же мужик
Как бы трансгендеры не пытались, а первичные половые признаки у них всё равно указывают на их настоящий пол
Дмитрий АрсютинАлмаз
А как же право на самоопределение? Нынче человек может быть кем захочет
Иван БарниковАлмаз
Про первичные и вторичные признаки знаю, а первичные половые органы - это как вообще?..
Алмаз АхметзяновИван
fixed, спасибо
щекот от сиропкиИван
рот
Stanley H. TweedleАлмаз
А кто тогда гермафродиты
Действительный лолипоп
трансгендер лоббировал проект о правах трансгендеров и стал первым сенатором-трансгендером
alexfermanДействительный
Мужик захотел - мужик сделал
Stanley H. Tweedle
Russian right wing destroyed
Алиса БарышманStanley
Уже на протесты вышли
Евгений Мартынов
Я так понимаю, весь этот движ с блм, трансами и прочим мусором, активизировавшийся за последний год в сми и медиапродукции - лишь часть предвыборной работы политтехнологов Байдена?
Руслан Астратов
Автоботы, вперёд!
Shenmue
Dmitry Sursin
KSA
представительница Демократической партии, которая стажировалась в Белом доме при Обаме.
Негру делал минет пидр, замаскированый под бабу
Кринж!
alexferman
Оно Ж->М или наоборот?
Иван Барников
Просто Тимуррр
Я не понял, она пришила себе хуй или сиськи?
Litnikov DanilПросто
Тех кто спрашивал
Abram Dikoy
Ну выбрали и выбрали, че бухтеть то
Argumenta Ambigua
Выглядит страшно, хз что в голове, если хлеб, то совсем беда. Лучшим показателем адекватности этой персоны станет акцентирование внимания не на проблемах своей малочисленной касты, а на проблемах большинства - работа, медицина, образование.
Олимпийский кавалер
В январе 2013 года вошла в совет директоров «Equality Delaware» и быстро стала ведущим сотрудником по оказанию правовой помощи и реализации законодательства о преступлениях на почве ненависти для транссексуалов в Делавэре. Сара Макбрайд и её семья возглавляли кампанию по лоббированию законодательства, защищающего жителей Делавэра от дискриминации по признаку гендерной идентичности и выражения в сфере занятости, жилья, страхования и общественных мест[20][21]. Помимо того, что Сара Макбрайд выступала в качестве главного представителя законодательства, её близкие отношения с губернатором Джеком Маркеллом и генеральным прокурором Бо Байденом привели к тому, что оба избранных должностных лица открыто поддержали принятие закона. Данный закон был принят сенатом штата с перевесом в один голос и палатой представителей — 24 голоса «за» и 17 голосов «против». Законопроект с поправками был затем повторно принят сенатом штата и немедленно подписан губернатором Джеком Маркеллом в июне 2013 года[22].
В августе 2014 года Сара Макбрайд вышла замуж за Эндрю Крея после того, как ему поставили диагноз рака на неизлечимой стадии. Епископ Джин Робинсон председательствовал на их церемонии бракосочетания. Через четыре дня после свадьбы Эндрю Крей скончался[39].
Баба всегда тупо хайпила на лгбт, даже у Обамы пропихнули поработать в Белом доме.
Заметный кофе
Заметный кофе
Заметный кофе
@Dear Crow туши пердак, дебик))999