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Новости
Ольга Жигулина
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Сбер разместил на экранах банкоматов в Краснодарском крае информацию о пропаже сооснователя Skillbox Материал редакции

Он не выходит на связь уже четвёртый день.

39 комментариев
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С 3 ноября Сбер вывел на экраны всех банкоматов в Краснодарском крае информацию о пропаже сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова. На это обратил внимание телеграм-канал «Русский маркетинг», в банке подтвердили TJ эту информацию.

Для размещения на нашей сети банкоматов были взяты материалы с сайта «Лиза Алерт». Это первый наш подобный опыт помощи в поисках. О дальнейших планах поддержки этой организации мы расскажем позднее.
Ранее мы сотрудничали с поисковым отрядом, создав «Островки безопасности» в наших отделениях.

пресс-служба Сбера

Игорь Коропов вышел из отеля в Сочи в ночь на 1 ноября и с тех пор ни с кем не связывался. 3 ноября стало известно, что на берегу нашли его телефон, а в море — рюкзак.

СК начал проверку. К поискам подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» и специалисты МЧС.

#новости #происшествия #сбер #mailrugroup

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39 комментариев
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Anton Gostev

27

Отличная идея.
Надеюсь, будет применяться и дальше.

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ouxen

Anton
2

не будет

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Anton Gostev

ouxen
3

Скорее всего нет.
А жаль.

Ответить

Joke Rofler

ouxen
0

Чё пессимистичный такой ?

Ответить

ouxen

Joke
0

потому что надо отделять мух от котлет, не надо вестись, это тебе не богодельня

Ответить

A big purple banana 🍆

ouxen
3

Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.

Ответить

Антон Лисин

A
0

Советчиком что-ли заделался?

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Константин Г.

17

Отличная идея. Жаль только, что додумались до неё, когда кто-то известный и богатый пропал, когда обычные дети и пожилые пропадают каждый день и всем корпорациям на них плевать.

Ответить

ouxen

Константин
3

так будет и дальше(

Ответить

Антон Лисин

Константин
0

Видимо денег занимал, вот и ищут.

Ответить

Дальний меч

10

А вот были бы курсы по выживанию на Skillbox...

Ответить

Честный микроскоп

Дальний
1

а вот были бы курсы по налогам...

Ответить

ouxen

Честный
1

и сборам

Ответить

Дальний меч

Честный
0

Были бы курсы как хохолов уничтожить...

Ответить

ouxen

Дальний
1

нахуя?

Ответить

Дальний меч

ouxen
0

Да это наши с ним шутки)

Ответить

ouxen

Дальний
1

эти шутки оскорбительно, попрошу больше их не применять

Ответить

Дальний меч

ouxen
1

К нему — нет. Только не зови Орлова, пожалуйста , я обещаю измениться!

Ответить

ouxen

Дальний
1

я и не собирался! Он сам приде

Ответить

Дальний меч

ouxen
0

Локальный мем вышел за пределы телеграмм ☺️

Ответить

bor_vn

2

С Лизой Алерт многие компании похоже работают. А начиналась, как волонтёрская организация.

Несколько лет назад МегаФон запускал МегаФон Поиск - отправлял сообщения людям, которые могли находиться в районе, где в последний раз видели человека.
Интересно, сейчас используют или уже закрыли.

Ответить

bor_vn

bor_vn
0

Работает.
Сбербанк мог бы не только терминалами воспользоваться.

Ответить

Joke Rofler

1

Это первая нормальная инициатива от Сбербанка
(на ребрендинг мне похуй)

Ответить

ouxen

Joke
0

это не инициатива

Ответить

ouxen

1

вот ублюдки, а!

Ответить

Жирный ихтиандр

0

Жаль, но его тело уже вряд ли в море найдут.

Ответить

Madsons

Жирный
0

К берегу прибьет

Ответить

Жирный ихтиандр

Madsons
0

За 4 дня если не прибило, то и маловероятно, что прибьет.

Ответить

Алексей Селезнев

0

Вроде писали что утонул же, или я попутал?

Ответить

Георгий Подольский

Алексей
1

Рюкзак нашли в море, про него самого пока неизвестно.

Ответить

alexferman

Георгий
4

Может он инсценировал свою смерть, а сам улизнул в Грузию инкогнито, чтобы заниматься виноделием и курить ганжик в тихой деревушке

Ответить

Madsons

alexferman
0

Че это в Грузию, а не в Италию?

Ответить

alexferman

Madsons
1

Нафига в Италию, если можно в Грузию? да и как ты по Чёрному морю в Италию доберёшься?

Ответить

Дальний меч

alexferman
0

В Колумбию.

Ответить

Картошка Фри

0

Разве не писали, что нашелся уже?
Наверное с кем-то другим перепутал

Ответить

Shenmue

0

Лучшая защита, это нападение

Ответить

Полноценный блик

0

Черт, идея здравая и реально надеюсь, что не будет применяться только к пропавшим миллионерам.

А так если копаться в уже известных деталях пропажи этого парня, то, держу пари, он уже давно на дне моря, так как подозрительно его вещи (рюкзак и смартфон) были обнаружены на берегу моря

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Dmitry Minchenko

0

Нашли у причала телефон.

Нашли очевидцев, что видели его у моря.

Нашли в море рюкзак. 

Так пацаны, наверное нужно в банкоматах фотку повесить, может найдётся. Лол. 

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Антон Лисин

–1

"пропал мальчик. Звать дядя Федор."

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