С 3 ноября Сбер вывел на экраны всех банкоматов в Краснодарском крае информацию о пропаже сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова. На это обратил внимание телеграм-канал «Русский маркетинг», в банке подтвердили TJ эту информацию.

Для размещения на нашей сети банкоматов были взяты материалы с сайта «Лиза Алерт». Это первый наш подобный опыт помощи в поисках. О дальнейших планах поддержки этой организации мы расскажем позднее. Ранее мы сотрудничали с поисковым отрядом, создав « Островки безопасности » в наших отделениях.

Игорь Коропов вышел из отеля в Сочи в ночь на 1 ноября и с тех пор ни с кем не связывался. 3 ноября стало известно, что на берегу нашли его телефон, а в море — рюкзак.