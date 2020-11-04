Сбер разместил на экранах банкоматов в Краснодарском крае информацию о пропаже сооснователя Skillbox Материал редакции
Он не выходит на связь уже четвёртый день.
С 3 ноября Сбер вывел на экраны всех банкоматов в Краснодарском крае информацию о пропаже сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова. На это обратил внимание телеграм-канал «Русский маркетинг», в банке подтвердили TJ эту информацию.
Игорь Коропов вышел из отеля в Сочи в ночь на 1 ноября и с тех пор ни с кем не связывался. 3 ноября стало известно, что на берегу нашли его телефон, а в море — рюкзак.
СК начал проверку. К поискам подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» и специалисты МЧС.
Отличная идея.
Надеюсь, будет применяться и дальше.
Чё пессимистичный такой ?
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.
Отличная идея. Жаль только, что додумались до неё, когда кто-то известный и богатый пропал, когда обычные дети и пожилые пропадают каждый день и всем корпорациям на них плевать.
Честный микроскоп
а вот были бы курсы по налогам...
Дальний меч
Были бы курсы как хохолов уничтожить...
Да это наши с ним шутки)
С Лизой Алерт многие компании похоже работают. А начиналась, как волонтёрская организация.
Несколько лет назад МегаФон запускал МегаФон Поиск - отправлял сообщения людям, которые могли находиться в районе, где в последний раз видели человека.
Интересно, сейчас используют или уже закрыли.
Это первая нормальная инициатива от Сбербанка
(на ребрендинг мне похуй)
Вроде писали что утонул же, или я попутал?
Рюкзак нашли в море, про него самого пока неизвестно.
Может он инсценировал свою смерть, а сам улизнул в Грузию инкогнито, чтобы заниматься виноделием и курить ганжик в тихой деревушке
Че это в Грузию, а не в Италию?
Нафига в Италию, если можно в Грузию? да и как ты по Чёрному морю в Италию доберёшься?
Черт, идея здравая и реально надеюсь, что не будет применяться только к пропавшим миллионерам.
А так если копаться в уже известных деталях пропажи этого парня, то, держу пари, он уже давно на дне моря, так как подозрительно его вещи (рюкзак и смартфон) были обнаружены на берегу моря
Нашли у причала телефон.
Нашли очевидцев, что видели его у моря.
Нашли в море рюкзак.
Так пацаны, наверное нужно в банкоматах фотку повесить, может найдётся. Лол.