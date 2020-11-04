Twitter скрыл все лайки и репосты под несколькими публикациями, в том числе Трампа, про президентские выборы в США Материал редакции
Соцсеть, как и предупреждала, резко относится к твитам, которые считает попытками ввести избирателей в заблуждение.
Под твитом политического стратега Республиканской партии Мэтта Маковяка о президентских выборах в США-2020 перестали быть видны все лайки и репосты. Над публикацией также появилось предупреждение о том, что она может ввести в заблуждение.
Маковяк (34,5 тысяч подписчиков) опубликовал два скриншота, показывающих распределение голосов в Мичигане — одном из «колеблющихся», то есть решающих штатов. Если сначала там лидировал Дональд Трамп, то после учёта заранее поданных по почте голосов Джо Байден существенно сократил отставание. К моменту написания заметки в Мичигане после обработки 92% голосов лидирует именно демократ — 49,5% против 48,9% у республиканца.
В твите Маковяк написал, что Байден в последний момент получил «плюс 128 тысяч голосов». Twitter применил меры против распространения этого сообщения после того, как его ретвитнул Трамп (87,8 миллиона подписчиков).
Twitter применил аналогичные меры и к некоторым другим твитам об этих данных из Мичигана. Например, к публикации сооснователя консервативного издания The Federalist Шону Дэвису.
Эти скриншоты взяты с сайта проекта Decision Desk HQ, который анализирует результаты выборов с 2012 года, контактирует с властями всех штатов и работает с дата-сайентистами. Услугами проекта пользуются мировые издания, включая Reuters, The New York Times, Economist и The Washington Post. Twitter внёс Decision Desk HQ в список из семи источников, которые считаются максимально авторитетными для объявления финальных результатов выборов.
Для создания подобной инфографики Decision Desk HQ использует системы сбора данных, основанные на автоматизированном процессе — вручную результаты никто не обновляет. Представитель проекта в комментарии BuzzFeed объяснил произошедшее «простой ошибкой», вызванной некорректной информацией от штата Мичиган. «В штате увидели и исправили», — отметили в Decision Desk HQ.
После того, как о технической ошибке стало известно, республиканец Маковяк удалил твит.
Twitter также пометил как «спорные и, возможно, вводящие в заблуждение» некоторые другие твиты о президентских выборах в США. Среди них твит Трампа о том, что поначалу он побеждал в ключевых штатах, а затем «магическим образом» результаты поменялись.
С точки зрения демократов, которую они распространяли ещё до выборов, это связано с тем, что заранее поданные по почте голоса во многих штатах считают позже — и как раз досрочно голосовали в основном демократы.
Другие помеченные соцсетью твиты Трампа — это обвинения в адрес демократов о попытке «украсть выборы». Меры к публикациям применяли уже через несколько минут после публикации.
День голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Победитель пока не объявлен. По данным к этому моменту, у Байдена — 50,2% и 227 голосов выборщиков, у Трампа — 48,1% и 213 голосов выборщиков. Для победы нужно не менее 270 голосов.
Свобода слова))
Действительный лолипоп
твитор так может пытаться заблокировать пол интернета, потому что тут пиздят на каждом углу. естественно, он так делать не будет и не сможет, поэтому вешает плашки и анально цензурит только то, что считает нужным
Можно обратный пример как демократы соврали насчёт цифр а твиттер не отцензурил? Потому что без него твое утверждение "цеезурит то что считает нужным" просто буллшит.
бесконечные желтые расследования и досье в отношении трампа? Ну или хотя бы смерть того черного, оказалась от передоза, а не от коленного удушья
Ты приведи актуальный пример сейчас, с введением правил маркировки твитов, а не несколько годовой давности. Чтобы реально можно было о предрасположенности твиттера утверждать, а не сравнивать его правила модерации сейчас и год назад, как ты пытаешься сделать. Думаю не приведешь
ну например новость о том, что в Стенфорде запилили модель, показывающую, что из-за трамп-рали 30 000 заболели ковидом и 700 умерло
Действительный лолипоп
я же говорю, что это вообще незачем цензурить. в интернете врут каждую секунду — возможно, я сейчас тоже пизжу, и на самом деле здесь врут каждые две секунды. дайте мне бан за это
тут две дороги: или цензурить всё нахой, или цензурить как пожелается. твитор выбирает путь номер два, то есть цензурит выборочно, а потому к нему всегда будут претензии в предвзятости
Кровавый лолипоп
Хорошо, что Комитет так не делает. Обсирай кого хочешь. Вот тут настоящая свобода слова.
*к космическому коту врывается ОМОН*
Примерно 0% этого твита является «спорным». Всё, что я сделал, это сравнил два разных набора данных с сайта The New York Times. Это называется арифметика — и это не обсуждаемая штука.
Вообще-то это называется наброс, манипуляция общественным мнением не вдаваясь в детали сравниваемых цифр. Такие набросы в текущей ситуации могут действительно вызвать все вплоть до стрельбы на улицах
Как быстро включилась риторика российских властей с "экстремизмами", как оно биас того потребовал
что совсем другое
Даже не шифруешься
Ты не слишком умный, да?
но видимо недооценил интеллект читающего
i see what you did here
будет суд
Есть ещё вариант с пересчётом Мичигана или переворотом Невады
НУ А ХУЛИ ОНИ ТАМ В МИЧИГАНЕ ТВОРИЛИ С ПОДСЧЁТОМ ТЫ ВИДЕЛ?
Что творили, расскажи
Байден выиграл с помощью досрочного голосования, прямо как Собянин обошел Навального в 2013!111!!1
Лавочки-пеньки были?
Были избирательные гаражи (не шутка)
Заходит Байден и с таким наглым видом как засунет пачку в урну!
Ну а на самом деле там был резкий прирост Байдена практически без прироста Трампа, которому предшествовала задержка с подсчётом. Но, к слову, задержка была и в Пенсильвании, которую сделал Трамп.
Объяснение же есть - mail-in бюллетени
Кстати, поздравим ещё раз Бацьку с победой!
Не расстраивайся так, жизнь с этими выборами не оканчивается
Ну как сказать – мне бы хотелось верить, что объявление победы Байдена может привести к падению американских рынков и откату курса рубля, но я не экономист и могу спороть хуйню.
Курс рубля же не от этого зависит. Он завязан на спрос нефтепродуктов. Поэтому падение американских рынков для рубля тоже плохо
Пока рано радоваться (тем кого это обрадует, конечно)
Почему рано?
Там еще Невада и Аризона не посчитаны, а там у Трампа щас камбек. Ну и Мичиган пресловутый.
Если победит в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине, то могут быть. Небольшие.
Детский блик
В том то и дело, что нет. Без Мичигана это уже не будет иметь никакого значения.
Твиттор в доле прост
Кровавый лолипоп
Продажные сучки!
вчера просто так зашел в твиттер. подписан на очень малое количество людей. но и там мне рекомендовало очень много подряд идущие твиты за байдена)))
У трампынь ща так ниже пояса печëт