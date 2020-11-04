Соцсеть, как и предупреждала, резко относится к твитам, которые считает попытками ввести избирателей в заблуждение.

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Под твитом политического стратега Республиканской партии Мэтта Маковяка о президентских выборах в США-2020 перестали быть видны все лайки и репосты. Над публикацией также появилось предупреждение о том, что она может ввести в заблуждение.

Маковяк (34,5 тысяч подписчиков) опубликовал два скриншота, показывающих распределение голосов в Мичигане — одном из «колеблющихся», то есть решающих штатов. Если сначала там лидировал Дональд Трамп, то после учёта заранее поданных по почте голосов Джо Байден существенно сократил отставание. К моменту написания заметки в Мичигане после обработки 92% голосов лидирует именно демократ — 49,5% против 48,9% у республиканца.

В твите Маковяк написал, что Байден в последний момент получил «плюс 128 тысяч голосов». Twitter применил меры против распространения этого сообщения после того, как его ретвитнул Трамп (87,8 миллиона подписчиков).

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Twitter применил аналогичные меры и к некоторым другим твитам об этих данных из Мичигана. Например, к публикации сооснователя консервативного издания The Federalist Шону Дэвису.

Sean Davis @seanmdav



Twitter is a cancer, and Big Tech is trying to steal the election for Democrats. https://t.co/OtPZZUo3LG Precisely 0% of this tweet is "disputed." All I did was compare two different sets of numbers on NYT's website. That's called arithmetic, and it's not up for debate.Twitter is a cancer, and Big Tech is trying to steal the election for Democrats. https://twitter.com/seanmdav/status/1323982694020194304 Примерно 0% этого твита является «спорным». Всё, что я сделал, это сравнил два разных набора данных с сайта The New York Times. Это называется арифметика — и это не обсуждаемая штука. Twitter — это рак, а технологические гиганты пытаются украсть выборы для демократов

Эти скриншоты взяты с сайта проекта Decision Desk HQ, который анализирует результаты выборов с 2012 года, контактирует с властями всех штатов и работает с дата-сайентистами. Услугами проекта пользуются мировые издания, включая Reuters, The New York Times, Economist и The Washington Post. Twitter внёс Decision Desk HQ в список из семи источников, которые считаются максимально авторитетными для объявления финальных результатов выборов.

Для создания подобной инфографики Decision Desk HQ использует системы сбора данных, основанные на автоматизированном процессе — вручную результаты никто не обновляет. Представитель проекта в комментарии BuzzFeed объяснил произошедшее «простой ошибкой», вызванной некорректной информацией от штата Мичиган. «В штате увидели и исправили», — отметили в Decision Desk HQ.

После того, как о технической ошибке стало известно, республиканец Маковяк удалил твит.

Matt Mackowiak @MattMackowiak



I have deleted the original tweet. This tweet was taken and share honestly. I have now learned the MI update referenced was a typo in one county.I have deleted the original tweet. https://t.co/NXQINWDbEH Этот твит был сделан и распространён искренне. А сейчас я узнал, что в данных из Мичигана была ошибка. Я удалил оригинальный твит

Matt Mackowiak @MattMackowiak It was a typo that was in the system for hours. Entirely possible my tweet notified them of the error. https://twitter.com/glennrubenstein/status/1324048511004897281 Это была опечатка, висевшая в системе несколько часов. Вполне возможно, что они узнали об ошибке из моего твита

Twitter также пометил как «спорные и, возможно, вводящие в заблуждение» некоторые другие твиты о президентских выборах в США. Среди них твит Трампа о том, что поначалу он побеждал в ключевых штатах, а затем «магическим образом» результаты поменялись.

С точки зрения демократов, которую они распространяли ещё до выборов, это связано с тем, что заранее поданные по почте голоса во многих штатах считают позже — и как раз досрочно голосовали в основном демократы.

Другие помеченные соцсетью твиты Трампа — это обвинения в адрес демократов о попытке «украсть выборы». Меры к публикациям применяли уже через несколько минут после публикации.

День голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Победитель пока не объявлен. По данным к этому моменту, у Байдена — 50,2% и 227 голосов выборщиков, у Трампа — 48,1% и 213 голосов выборщиков. Для победы нужно не менее 270 голосов.