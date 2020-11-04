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Сергей Звезда
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Twitter скрыл все лайки и репосты под несколькими публикациями, в том числе Трампа, про президентские выборы в США Материал редакции

Соцсеть, как и предупреждала, резко относится к твитам, которые считает попытками ввести избирателей в заблуждение.

59 комментариев
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Под твитом политического стратега Республиканской партии Мэтта Маковяка о президентских выборах в США-2020 перестали быть видны все лайки и репосты. Над публикацией также появилось предупреждение о том, что она может ввести в заблуждение.

Как соцсети резко ужесточают правила перед…
В этот раз они решили играть на опережение, а не бороться с последствиями.
tjournal.ru

Маковяк (34,5 тысяч подписчиков) опубликовал два скриншота, показывающих распределение голосов в Мичигане — одном из «колеблющихся», то есть решающих штатов. Если сначала там лидировал Дональд Трамп, то после учёта заранее поданных по почте голосов Джо Байден существенно сократил отставание. К моменту написания заметки в Мичигане после обработки 92% голосов лидирует именно демократ — 49,5% против 48,9% у республиканца.

В твите Маковяк написал, что Байден в последний момент получил «плюс 128 тысяч голосов». Twitter применил меры против распространения этого сообщения после того, как его ретвитнул Трамп (87,8 миллиона подписчиков).

Twitter применил аналогичные меры и к некоторым другим твитам об этих данных из Мичигана. Например, к публикации сооснователя консервативного издания The Federalist Шону Дэвису.

Sean Davis @seanmdav
Precisely 0% of this tweet is "disputed." All I did was compare two different sets of numbers on NYT's website. That's called arithmetic, and it's not up for debate.

Twitter is a cancer, and Big Tech is trying to steal the election for Democrats. https://twitter.com/seanmdav/status/1323982694020194304 https://t.co/OtPZZUo3LG
Примерно 0% этого твита является «спорным». Всё, что я сделал, это сравнил два разных набора данных с сайта The New York Times. Это называется арифметика — и это не обсуждаемая штука. Twitter — это рак, а технологические гиганты пытаются украсть выборы для демократов

Эти скриншоты взяты с сайта проекта Decision Desk HQ, который анализирует результаты выборов с 2012 года, контактирует с властями всех штатов и работает с дата-сайентистами. Услугами проекта пользуются мировые издания, включая Reuters, The New York Times, Economist и The Washington Post. Twitter внёс Decision Desk HQ в список из семи источников, которые считаются максимально авторитетными для объявления финальных результатов выборов.

Для создания подобной инфографики Decision Desk HQ использует системы сбора данных, основанные на автоматизированном процессе — вручную результаты никто не обновляет. Представитель проекта в комментарии BuzzFeed объяснил произошедшее «простой ошибкой», вызванной некорректной информацией от штата Мичиган. «В штате увидели и исправили», — отметили в Decision Desk HQ.

После того, как о технической ошибке стало известно, республиканец Маковяк удалил твит.

Matt Mackowiak @MattMackowiak
This tweet was taken and share honestly. I have now learned the MI update referenced was a typo in one county.

I have deleted the original tweet. https://t.co/NXQINWDbEH
Этот твит был сделан и распространён искренне. А сейчас я узнал, что в данных из Мичигана была ошибка. Я удалил оригинальный твит
Matt Mackowiak @MattMackowiak
It was a typo that was in the system for hours. Entirely possible my tweet notified them of the error. https://twitter.com/glennrubenstein/status/1324048511004897281
Это была опечатка, висевшая в системе несколько часов. Вполне возможно, что они узнали об ошибке из моего твита

Twitter также пометил как «спорные и, возможно, вводящие в заблуждение» некоторые другие твиты о президентских выборах в США. Среди них твит Трампа о том, что поначалу он побеждал в ключевых штатах, а затем «магическим образом» результаты поменялись.

С точки зрения демократов, которую они распространяли ещё до выборов, это связано с тем, что заранее поданные по почте голоса во многих штатах считают позже — и как раз досрочно голосовали в основном демократы.

@realDonaldTrump

Другие помеченные соцсетью твиты Трампа — это обвинения в адрес демократов о попытке «украсть выборы». Меры к публикациям применяли уже через несколько минут после публикации.

@realDonaldTrump
@realDonaldTrump

День голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Победитель пока не объявлен. По данным к этому моменту, у Байдена — 50,2% и 227 голосов выборщиков, у Трампа — 48,1% и 213 голосов выборщиков. Для победы нужно не менее 270 голосов.

#новости #twitter #выборысша2020 #трамп

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59 комментариев
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Дмитрий Медведев

18

Свобода слова))

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Dra

Дмитрий
2

Ну так в итоге Твиттер-то прав оказался, м?

Ответить

Действительный лолипоп

Dra
9

твитор так может пытаться заблокировать пол интернета, потому что тут пиздят на каждом углу. естественно, он так делать не будет и не сможет, поэтому вешает плашки и анально цензурит только то, что считает нужным

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solawind

Действительный
–6

Можно обратный пример как демократы соврали насчёт цифр а твиттер не отцензурил? Потому что без него твое утверждение "цеезурит то что считает нужным" просто буллшит.

Ответить

Йохан Ирвинг

solawind
5

бесконечные желтые расследования и досье в отношении трампа? Ну или хотя бы смерть того черного, оказалась от передоза, а не от коленного удушья 

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solawind

Йохан
–1

Ты приведи актуальный пример сейчас, с введением правил маркировки твитов, а не несколько годовой давности. Чтобы реально можно было о предрасположенности твиттера утверждать, а не сравнивать его правила модерации сейчас и год назад, как ты пытаешься сделать. Думаю не приведешь

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Александр

solawind
1

Дальше что, на раша тудей пруфы предоставить?
Если кому-то в 2020 еще не очевидно, что твиттор (((левацкая))) помойка - рекомендую дальше пикабу в интернет не заходить.

Ответить

Йохан Ирвинг

solawind
0

ну например новость о том, что в Стенфорде запилили модель, показывающую, что из-за трамп-рали 30 000 заболели ковидом и 700 умерло 

Ответить

Действительный лолипоп

solawind
1

я же говорю, что это вообще незачем цензурить. в интернете врут каждую секунду — возможно, я сейчас тоже пизжу, и на самом деле здесь врут каждые две секунды. дайте мне бан за это

тут две дороги: или цензурить всё нахой, или цензурить как пожелается. твитор выбирает путь номер два, то есть цензурит выборочно, а потому к нему всегда будут претензии в предвзятости

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Ваша Закладко

Действи…
0

в интернете врут 2 (два) раза в секунду на экран

Ответить

Кровавый лолипоп

Дмитрий
1

Хорошо, что Комитет так не делает. Обсирай кого хочешь. Вот тут настоящая свобода слова.
*к космическому коту врывается ОМОН*

Ответить

красивый комбинатор

Дмитрий
1
Ответить

solawind

Дмитрий
–6

Во первых Твиттер прав. Во вторых они даже его твит в этот раз не удалили, учатся на прошлых ошибках с удалением постов.

Ответить

solawind

–5

Примерно 0% этого твита является «спорным». Всё, что я сделал, это сравнил два разных набора данных с сайта The New York Times. Это называется арифметика — и это не обсуждаемая штука.

Вообще-то это называется наброс, манипуляция общественным мнением не вдаваясь в детали сравниваемых цифр. Такие набросы в текущей ситуации могут действительно вызвать все вплоть до стрельбы на улицах

Ответить

Полезный Влад

solawind
13

Как быстро включилась риторика российских властей с "экстремизмами", как оно биас того потребовал

Ответить

solawind

Полезный
2

Если российские власти будут так же маркировать дезинформацию с любой стороны , я только за. К сожалению они обычно экстремизмом оправдывают удаление правдивой информации, что совсем другое. Твоя попытка провести аналогии слишком слабоумная

Ответить

Полезный Влад

solawind
4

что совсем другое

Даже не шифруешься

Ответить

solawind

Полезный
0

Ты не слишком умный, да? Я специально так написал, но видимо недооценил интеллект читающего, ты попытался меня же в этом обвинить. Ок

Ответить

Полезный Влад

solawind
8

Шапочку снобизма сними, потолок ей расчешешь

Ответить

Максим Козаченко

solawind
1

Ты не слишком умный, да?

но видимо недооценил интеллект читающего

i see what you did here

Ответить

Сплошной турник

solawind
0

Ты очень смешной. 

Ответить

Картошка Фри

solawind
0

У кого на руках больше стволов - у демов или гопов? 😅

Ответить

Детский блик

2

Можете праздновать победу Байдена, у Трампа нет шансов вообще

Ответить

rossoshmap

Детский
4

будет суд

Ответить

Ваша Закладко

rossoshmap
2

будет лут

Ответить

solawind

Детский
2

Заскринил

Ответить

Максим Козаченко

Детский
0

Есть ещё вариант с пересчётом Мичигана или переворотом Невады

Ответить

Это не шутки

Максим
–3
Ответить

Максим Козаченко

Это
0

НУ А ХУЛИ ОНИ ТАМ В МИЧИГАНЕ ТВОРИЛИ С ПОДСЧЁТОМ ТЫ ВИДЕЛ?

Ответить

Это не шутки

Максим
0

Что творили, расскажи

Ответить

Детский блик

Это
1

Байден выиграл с помощью досрочного голосования, прямо как Собянин обошел Навального в 2013!111!!1

Ответить

Это не шутки

Детский
0

Лавочки-пеньки были?

Ответить

Детский блик

Это
0

Были избирательные гаражи (не шутка)

Ответить

Максим Козаченко

Детский
0

Да, кстати. Только я не чекал, в каком штате.

Ответить

Максим Козаченко

Это
0

Заходит Байден и с таким наглым видом как засунет пачку в урну!
Ну а на самом деле там был резкий прирост Байдена практически без прироста Трампа, которому предшествовала задержка с подсчётом. Но, к слову, задержка была и в Пенсильвании, которую сделал Трамп.

Ответить

Это не шутки

Максим
0

Объяснение же есть - mail-in бюллетени

Ответить

Максим Козаченко

Это
0

Кстати, поздравим ещё раз Бацьку с победой!

Ответить

Это не шутки

Максим
0

Не расстраивайся так, жизнь с этими выборами не оканчивается

Ответить

Максим Козаченко

Это
0

Ну как сказать – мне бы хотелось верить, что объявление победы Байдена может привести к падению американских рынков и откату курса рубля, но я не экономист и могу спороть хуйню.

Ответить

Это не шутки

Максим
0

Курс рубля же не от этого зависит. Он завязан на спрос нефтепродуктов. Поэтому падение американских рынков для рубля тоже плохо

Ответить

Максим Козаченко

Это
0

БАЙДЕН ТЫ СУКА

Ответить

Тяжелый ГОСТ

Детский
0

Пока рано радоваться (тем кого это обрадует, конечно)

Ответить

Детский блик

Тяжелый
0

Почему рано? 

Ответить

Тяжелый ГОСТ

Детский
0

Там еще Невада и Аризона не посчитаны, а там у Трампа щас камбек. Ну и Мичиган пресловутый.

Ответить

Детский блик

Тяжелый
0

Аризона вообще без шансов. Невада - да, но всего 6 выборщиков

Ответить

Тяжелый ГОСТ

Детский
1

Там по Аризоне откатили до 86% обработанных с 98%, если я правильно понял и будут еще считать

Ответить

Alexey Krylov

Детский
0

Если победит в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине, то могут быть. Небольшие. 

Ответить

Детский блик

Alexey
0

В том то и дело, что нет. Без Мичигана это уже не будет иметь никакого значения.

Ответить

Alex Fielding

2

Твиттор в доле прост

Ответить

Кровавый лолипоп

Alex
1

Продажные сучки!

Ответить

Alex Fielding

Кровавый
0

Трампу бы купить твиттор и все. Видимо баблишка не хватает, лах.

Ответить

Shenmue

1

Аллан Лихтман и его 13 ключей, предрекли победу Джо!

Ответить

Страшный браслет

1

ЛАЙКИ СКРУТИЛИ!!!

Ответить

Ваша Закладко

Страшный
0

скурили

Ответить

Zakhar Zakharov

0

вчера просто так зашел в твиттер. подписан на очень малое количество людей. но и там мне рекомендовало очень много подряд идущие твиты за байдена)))  

Ответить

Сплошной турник

0

Сука, а русские налитики из Барнаула столько вони развели)))

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Пиздец:конечно. 
Вроде фсе под америкой лежат(ФРС) а,игры у фсех свои

Ответить

Abram Dikoy

–1

У трампынь ща так ниже пояса печëт

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Alexey Krylov

Abram
0

Нам трампистам параллельно) 

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