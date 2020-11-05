Их предложение появилось на фоне заявления Роскомнадзора о попытках «иностранного контроля российского медийного пространства».

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С таким обращением в Минцифры выступила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо организации, подписанное директором АППСИМ Владимиром Зыковым. Авторы обращения считают, что в административный кодекс необходимо внести поправки и штрафовать иностранные платформы либо на сумму от 10 миллионов рублей до 1% от международной выручки. Взимать деньги предлагается с российских рекламных партнёров.

Поправки, считают в АППСИМ, должны помочь бороться с «цензурой российских СМИ». К ней организация относит «любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ». АППСИМ напомнила, что Роскомнадзор уже требовал от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру и заявил, что соцсети ограничивают доступ к материалам около 20 изданий, в том числе «РИА Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».

Кроме того, ассоциация предложила ввести в России закон о блогерах, который позволит им получить права, схожие со СМИ, «а также защиту от цензуры иностранных платформ». В России уже действовал подобный закон с 2014 по 2017 год, когда блогеров с аудиторией более 3 тысяч человек вносили в реестр и накладывали на него те же обязанности, что и на СМИ.