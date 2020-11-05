Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
902

Ассоциация администраторов пабликов и каналов предложила штрафовать иностранные соцсети за цензуру российских СМИ Материал редакции

Их предложение появилось на фоне заявления Роскомнадзора о попытках «иностранного контроля российского медийного пространства».

23 комментария
В закладки

С таким обращением в Минцифры выступила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо организации, подписанное директором АППСИМ Владимиром Зыковым. Авторы обращения считают, что в административный кодекс необходимо внести поправки и штрафовать иностранные платформы либо на сумму от 10 миллионов рублей до 1% от международной выручки. Взимать деньги предлагается с российских рекламных партнёров.

Поправки, считают в АППСИМ, должны помочь бороться с «цензурой российских СМИ». К ней организация относит «любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ». АППСИМ напомнила, что Роскомнадзор уже требовал от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру и заявил, что соцсети ограничивают доступ к материалам около 20 изданий, в том числе «РИА Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».

Кроме того, ассоциация предложила ввести в России закон о блогерах, который позволит им получить права, схожие со СМИ, «а также защиту от цензуры иностранных платформ». В России уже действовал подобный закон с 2014 по 2017 год, когда блогеров с аудиторией более 3 тысяч человек вносили в реестр и накладывали на него те же обязанности, что и на СМИ.

На сайте Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров не указано, кто именно в ней состоит. На странице говорится, что её участниками могут стать владельцы или представители «пабликов, групп, каналов», число подписчиков которых более 100 тысяч человек.

#новости #соцсети #закон

Алексей Боржонов PLUS
+54 423
0
4
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d"], "comments": 23, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 231367, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 05 Nov 2020 08:26:50 +0300", "is_special": false }
Сервис по приему платежей на сайте
Бесплатное подключение. Нет абонентской платы. Комиссия от 1,7%. Решение 54-ФЗ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Анальное Сало

28

Ассоциация администраторов пабликов

Звучит как что-то говноедское

Ответить

Анальное Сало

Анальное
7

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

Бляяя, это как? Звучит как ассоциация профессиональных размазывателей говна по стенам

Ответить

Универсальный Мика

Анальное
3

Это специальная НКО созданная для всякой хуйни.
Типа выносить инициативу которуб арссмотрят и примут закон.

Ответить

Анальное Сало

Анальное
3

Готов стать профессиональным пользователем вашей хуйни

Ответить

common sense

6

Авторы обращения считают

На сайте Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров не указано, кто именно в ней состоит.

Ответить

Evlampia Zdravstvuy

common
1

Ответ где-то между строк тут (в списке есть РТ)

Список значимых интернет-ресурсов по мнению АППСИМ
Список значимых интернет-ресурсов по мнению АППСИМ
appsim.ru
Ответить

Паша Красников

Evlampia
2

Это пиздец!

Ответить

Umberto Eco

5
Ответить

Peter Brand

3

Связаться с директором АППСИМ Владимиром Зыковым можно в соцсетях:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Ответить

Umberto Eco

Peter
1

ААААААААААААПСИМ

Ответить

Соответствующий яд

Umberto
0

Будьте здоровы 

Ответить

common sense

Соответствующий
0

Пришло время создать Ассоциацию Профессиональных Пользователей ТэЖэ.
Будешь директором ?

Ответить

Соответствующий яд

common
1

Звучит как что-то говноедское, разумеется 

Ответить

Umberto Eco

Соответствующий
0

СПААААААААПСИМБО!

Ответить

Андрей Заварзин

Peter
0

Писда Омерике и нам тоже 

Ответить

eNCake

3

Публикуем фейк, соцсети блокируют, выписываем штраф за цензуру - изи бабки

Ответить

Universe

eNCake
0

Давно уже пора запомнить, что фейк - это всё то, о чём не написали «РИА Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».

Ответить

Peter Brand

0

ну есть же ОК и ВК с блэкджеком и шлюхами

Ответить

Жы Dogolonoga

0

Воронеж напрягся

Ответить

Иван Лобанов

0

Мммм... предложение чётко прописано под Twitter. У Twitter в РФ есть рекламный партнёр. Следовательно Твиттер уходит из России как реклама... А может и вообще уйти, не работать же бесплатно

Ответить

Михаил Набоков

0

Мне кажется эти соцсети просто заблочат россию за штрафы

Ответить

Крышечка

Михаил
0

Не будет необходимости, потому что расплачиваться за эти штрафы будут не они, а их рекламные партнёры в России

Ответить

Михаил Набоков

Крышечка
0

Как сказали выше, эти партнеры исчезнут, как и сам свитер

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Роскомнадзор обязал «Пикабу» и «ЯПлакалъ» хранить и передавать данные пользователей спецслужбам
Сайты внесли в реестр организаторов распространения информации.
134
Интернет
Любовь с первого мема, или Ещё один способ найти себе пару
Привет! Я разработал мобильное приложение MemeDate, которое знакомит людей, если им нравятся похожие мемы. Ниже пойдёт речь о том, что меня вдохновило на его создание и как оно устроено.
150
Новости
Прямая трансляция: День выборов в США-2020
TJ следит — Байден или Трамп.
187
Популярное за три дня
Telegram
44
Новости
Сопредседатель «Профсоюза „Курьер“» рассказал об избиении полицией после встречи с руководством Mail.ru
По словам мужчины, люди в штатском пообещали «сделать его жизнь невыносимой».
80
Новости
«Франция всегда будет Францией»: Charlie Hebdo отреагировал на теракты новой карикатурой
29 октября террорист напал на людей в церкви в Ницце с ножом. Он убил троих и обезглавил одну из жертв.
53
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Паша Красников

как набрать первую аудиторию на…

Господин Дыня

как набрать первую аудиторию на…

alexferman

как набрать первую аудиторию на…

Господин Дыня

как набрать первую аудиторию на…

Паша Красников

Запись в подсайте Twitter

Вадим Поляков

как набрать первую аудиторию на…

alexferman

как набрать первую аудиторию на…

Serg Bootlegger

Как спят в рунете? А никак, в…

Sanek Dmuhovski

IT-компании попросили Минцифры…

fox

IT-компании попросили Минцифры…

alexferman

IT-компании попросили Минцифры…

Kir Kirsky

IT-компании попросили Минцифры…

alexferman

IT-компании попросили Минцифры…

Рулон Обоев

Запись в подсайте Twitter

Alexander Marchenko

Запись в подсайте Twitter

Паша Красников

В Великом Новгороде рейсовый…

Митя

Запись в подсайте Twitter

Universe

Ассоциация администраторов…

Георгий Копылов

В Великом Новгороде рейсовый…

Господин Дыня

Ассоциация администраторов…
null