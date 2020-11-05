Ассоциация администраторов пабликов и каналов предложила штрафовать иностранные соцсети за цензуру российских СМИ Материал редакции
Их предложение появилось на фоне заявления Роскомнадзора о попытках «иностранного контроля российского медийного пространства».
С таким обращением в Минцифры выступила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо организации, подписанное директором АППСИМ Владимиром Зыковым. Авторы обращения считают, что в административный кодекс необходимо внести поправки и штрафовать иностранные платформы либо на сумму от 10 миллионов рублей до 1% от международной выручки. Взимать деньги предлагается с российских рекламных партнёров.
Поправки, считают в АППСИМ, должны помочь бороться с «цензурой российских СМИ». К ней организация относит «любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ». АППСИМ напомнила, что Роскомнадзор уже требовал от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру и заявил, что соцсети ограничивают доступ к материалам около 20 изданий, в том числе «РИА Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».
Кроме того, ассоциация предложила ввести в России закон о блогерах, который позволит им получить права, схожие со СМИ, «а также защиту от цензуры иностранных платформ». В России уже действовал подобный закон с 2014 по 2017 год, когда блогеров с аудиторией более 3 тысяч человек вносили в реестр и накладывали на него те же обязанности, что и на СМИ.
На сайте Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров не указано, кто именно в ней состоит. На странице говорится, что её участниками могут стать владельцы или представители «пабликов, групп, каналов», число подписчиков которых более 100 тысяч человек.
Ассоциация администраторов пабликов
Звучит как что-то говноедское
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров
Бляяя, это как? Звучит как ассоциация профессиональных размазывателей говна по стенам
Универсальный Мика
Это специальная НКО созданная для всякой хуйни.
Типа выносить инициативу которуб арссмотрят и примут закон.
Авторы обращения считают
На сайте Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров не указано, кто именно в ней состоит.
Ответ где-то между строк тут (в списке есть РТ)
Связаться с директором АППСИМ Владимиром Зыковым можно в соцсетях:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
ААААААААААААПСИМ
Соответствующий яд
Будьте здоровы
Пришло время создать Ассоциацию Профессиональных Пользователей ТэЖэ.
Будешь директором ?
Публикуем фейк, соцсети блокируют, выписываем штраф за цензуру - изи бабки
Мммм... предложение чётко прописано под Twitter. У Twitter в РФ есть рекламный партнёр. Следовательно Твиттер уходит из России как реклама... А может и вообще уйти, не работать же бесплатно
Мне кажется эти соцсети просто заблочат россию за штрафы