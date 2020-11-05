IT-компании попросили Минцифры не поддерживать законопроект, который снижает комиссию в магазинах приложений до 20% Материал редакции
Разработчики опасаются, что крупные компании могут покинуть российский рынок.
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, ассоциации разработчиков «Отечественный софт» и «Руссофт» и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; включает Apple) попросили Минцифры не поддерживать законопроект «об Apple и Google». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциаций, подлинность которого подтвердили в РАТЭК.
- Законопроект в начале сентября в Госдуму внёс депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов.
- Документ предлагает обязать владельцев операционных систем разрешить установку сторонних магазинов приложений и ПО. Сейчас установку стороннего магазина запрещает Apple.
- Кроме того, предлагается обязать их снизить комиссию для разработчиков с нынешних 30% у Apple и Google до 20% от цены без НДС.
- Треть комиссии владелец магазина должен будет ежеквартально перечислять в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий, которые создадут российские власти.
- Также владельцы магазинов должны будут отчитываться о продажах в российских СМИ.
- Тогда участник Ассоциации юристов России Александр Журавлёв объяснял, что это противоречит Гражданскому кодексу, который предусматривает свободу договора хозяйствующих субъектов.
Тумусов утверждает , что законопроект будет доработан ко второму чтению — сейчас это «предварительная концепция.
Российские IT-компании утверждают, что законопроект навязывает условия договора со стороны государства, что противоречит Конституции и ГК. По их словам, Россия только выстраивает новую цифровую экономику, а из-за резкого изменения правил крупные игроки могут покинуть российский рынок.
Они «не заинтересованы в адаптации своих магазинов приложений и официально поставляемой в Россию продукции к новым требованиям», говорится в письме.
Давить на Apple и Google, чтобы они развивали стороннюю дистрибуцию, действительно нужно, но делать это должна Федеральная антимонопольная служба через механизмы законодательства о защите конкуренции, считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
- Apple сталкивается с критикой своих правил не впервые: осенью Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder) и другие создали «Коалицию за справедливость приложений» и выступили против 30%-х комиссий App Store и антиконкурентных правил App Store.
- В октябре 2020 года демократы из Конгресса США назвали Apple монополистом на рынке программ для iOS-устройств.
Я не специалист, они мне подробно рассказали об этой проблеме, и мы с ними подготовили законопроект.
крупные игроки могут покинуть российский рынок
Ну и пусть уёбывают, в чём проблема? Щас бы за жирных котов типа Гугла с Эпплом беспокоиться
РФ как Крым будет