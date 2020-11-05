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IT-компании попросили Минцифры не поддерживать законопроект, который снижает комиссию в магазинах приложений до 20% Материал редакции

Разработчики опасаются, что крупные компании могут покинуть российский рынок.

7 комментариев
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Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, ассоциации разработчиков «Отечественный софт» и «Руссофт» и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; включает Apple) попросили Минцифры не поддерживать законопроект «об Apple и Google». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциаций, подлинность которого подтвердили в РАТЭК.

  • Законопроект в начале сентября в Госдуму внёс депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов.
  • Документ предлагает обязать владельцев операционных систем разрешить установку сторонних магазинов приложений и ПО. Сейчас установку стороннего магазина запрещает Apple.
  • Кроме того, предлагается обязать их снизить комиссию для разработчиков с нынешних 30% у Apple и Google до 20% от цены без НДС.
  • Треть комиссии владелец магазина должен будет ежеквартально перечислять в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий, которые создадут российские власти.
  • Также владельцы магазинов должны будут отчитываться о продажах в российских СМИ.
  • Тогда участник Ассоциации юристов России Александр Журавлёв объяснял, что это противоречит Гражданскому кодексу, который предусматривает свободу договора хозяйствующих субъектов.

Иностранные маркетплейсы берут поборы с российских IT-компаний, и от этого нужно избавляться. Об этой ситуации я сначала узнал из канала Павла Дурова, а потом проконсультировался с людьми с рынка информационных технологий. Я не специалист, они мне подробно рассказали об этой проблеме, и мы с ними подготовили законопроект.

Федот Тумусов
депутат от «Справедливой России»

Тумусов утверждает , что законопроект будет доработан ко второму чтению — сейчас это «предварительная концепция.

Российские IT-компании утверждают, что законопроект навязывает условия договора со стороны государства, что противоречит Конституции и ГК. По их словам, Россия только выстраивает новую цифровую экономику, а из-за резкого изменения правил крупные игроки могут покинуть российский рынок.

Они «не заинтересованы в адаптации своих магазинов приложений и официально поставляемой в Россию продукции к новым требованиям», говорится в письме.

Давить на Apple и Google, чтобы они развивали стороннюю дистрибуцию, действительно нужно, но делать это должна Федеральная антимонопольная служба через механизмы законодательства о защите конкуренции, считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

  • Apple сталкивается с критикой своих правил не впервые: осенью Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder) и другие создали «Коалицию за справедливость приложений» и выступили против 30%-х комиссий App Store и антиконкурентных правил App Store.
  • В октябре 2020 года демократы из Конгресса США назвали Apple монополистом на рынке программ для iOS-устройств.

#apple #законы #новости

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Александр Воскресенский

2

Я не специалист, они мне подробно рассказали об этой проблеме, и мы с ними подготовили законопроект.

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Oldfag TV

1

Ты в блог свой запостил, кек.
upd: о, уже не в блог.

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Sanek Dmuhovski

0

Ну не знаю, не знаю, получиться ли всё это провернуть...

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alexferman

–1

крупные игроки могут покинуть российский рынок

Ну и пусть уёбывают, в чём проблема? Щас бы за жирных котов типа Гугла с Эпплом беспокоиться

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Kir Kirsky

alexferman
0

РФ как Крым будет

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alexferman

Kir
0

Профитно место пусто не бывает)

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fox

alexferman
0

Волож, разлогинься.

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