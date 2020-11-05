Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
1973

Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве и продлил дистанционное обучение для старшеклассников Материал редакции

С начала ноября число новых случаев заболевания в городе не опускалось ниже 4,7 тысячи случаев.

13 комментариев
В закладки

Учащиеся 6-11 классов в Москве должны будут учиться дистанционно ещё две недели — до 22 ноября, сообщил Сергей Собянин в своём блоге. Он заявил, что число выявляемых случаев коронавируса и госпитализаций стало расти и ситуация в городе обострилась.

При этом среди школьников число заболевших Covid-19 за три недели, что действует режим дистанционного обучения, снизилось «почти вдвое». «Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких», — утверждает Собянин.

Новый указ Собянина появился на следующий день после очередного рекорда по числу заболевших коронавирусом в России. 4 ноября в стране впервые выявили больше 19 тысяч случаев заболевания, из которых более 5,8 тысячи — в Москве. Резкий рост новых случаев заболевания начался в октябре: в начале месяца в стране фиксировали 9-10 тысяч новых заболевших в сутки, а к концу месяца — 17-18 тысяч.

#новости #москва #covid19

Алексей Боржонов PLUS
+54 435
1
5
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["covid19","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430"], "comments": 13, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 231382, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 05 Nov 2020 09:35:37 +0300", "is_special": false }
Промо
Коротко: освоить профессию бизнес-аналитика на SkillFactory
Личный ментор, настоящие задачи, преподаватели из известных компаний и помощь в устройстве на работу.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Анальное Сало

14

Как же так, победили же заразу

Ответить

ouxen

Анальное
2

не просто победили, а закрепили в поправках наше превосходство над ковидом

Ответить

Боковой парфюмер

5

Сирожа, какое обострение ситуации? Значок всем раздай.

Ответить

Подводной бинокль

3

Видимо умиральни уж слишком хороший доход дают, нельзя останавливать.
https://newizv.ru/news/city/19-10-2020/biznes-na-kovide-kak-i-gde-v-moskve-lechat-pensionerov-zabolevshih-koronavirusom

Бизнес на ковиде: как и где в Москве «лечат…
Бизнес на ковиде: как и где в Москве «лечат» пенсионеров, заболевших коронавирусом
newizv.ru
Ответить

Victor Axonoff

2

А не смущает, что на фоне каникул и этих удаленок ситуация только ухудшается и не в школьниках дело?

Ответить

Павел Мухунов

Victor
3

Откуда инфа что без удалёнок и каникул ситуация не была бы хуже чем сейчас?
Откуда предположение будто должна улучшаться?

Ответить

Евгений Иванов

Павел
0

Потому что двигаться нужно - кровь бегает, сердце работает, вирусы умирают.

А сейчас люди будут обездвижены и их иммунитет ещё больше снизится, будут ещё больше болеть.

Ответить

Alexei Kuksin

Victor
0

Проблема не в школьниках. Учителя болеют. У нас до ухода на удаленку (не Москва) в отдельных школах на больничном сидело до 40 процентов учительских коллективов. Ну и соответственно смысла в такой очной учебе не было, поэтому я сейчас и смирился с удаленкой.

Ответить

Евгений Иванов

1

Сразу до 1 апреля пусть продляют все баны.

Ежу понятно, что чем холоднее будет, тем больше людей будут болеть простудными заболеваниями.

Ответить

ouxen

0

скачек & обострение

Ответить

Вова А.

0

Крч всем вебкам посоны🤟

Ответить

Агрессивный будильник

0

Ситуация обостряется, цифровой гулаг приближается

Ответить

Vladislav Donets

0

Выживут только школьники.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Роскомнадзор обязал «Пикабу» и «ЯПлакалъ» хранить и передавать данные пользователей спецслужбам
Сайты внесли в реестр организаторов распространения информации.
134
Дизайн и архитектура
Logo-challenge: 16 логотипов, которые мне нравятся
Выбрал 15 из сделанных мной логотипов, которые предлагаю некоторым дизайнерам из числа любящих в комментариях высказывать свою «критику» раскритиковать их в пух и прах.
141
Новости
Число жертв теракта в Вене возросло до трёх. Власти заявили о исламистском мотиве нападения
Четырёх подозреваемых задержали, одного убили, несколько находятся в бегах.
233
Популярное за три дня
Интернет
В Роттердаме поезд метро не смог остановиться и чуть не рухнул с высоты. Его спас арт-объект в виде хвоста кита
Получившаяся сцена с вагоном, который на высоте восьми метров удерживает скульптура, похожа на ещё более замысловатый арт-объект.
94
Новости
«Франция всегда будет Францией»: Charlie Hebdo отреагировал на теракты новой карикатурой
29 октября террорист напал на людей в церкви в Ницце с ножом. Он убил троих и обезглавил одну из жертв.
53
Telegram
44
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Сергей Ахрем

Запись в подсайте Twitter

Владимир Земсков

СК Белоруссии возбудил дела об…

Паша Красников

Максим Нефелевский (Nefly…

alexferman

IT-компании попросили Минцифры…

LuiQuao

Максим Нефелевский (Nefly…

Миша Маряк

В США открытую трансгендерную…

миша лисицын

Запись в подсайте Telegram

bro mi

IT-компании попросили Минцифры…

Вова А.

Запись в подсайте Telegram

alexferman

Запись в подсайте Telegram

Космический кот

Минтранс запланировал создать…
null