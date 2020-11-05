Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве и продлил дистанционное обучение для старшеклассников Материал редакции
С начала ноября число новых случаев заболевания в городе не опускалось ниже 4,7 тысячи случаев.
Учащиеся 6-11 классов в Москве должны будут учиться дистанционно ещё две недели — до 22 ноября, сообщил Сергей Собянин в своём блоге. Он заявил, что число выявляемых случаев коронавируса и госпитализаций стало расти и ситуация в городе обострилась.
При этом среди школьников число заболевших Covid-19 за три недели, что действует режим дистанционного обучения, снизилось «почти вдвое». «Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких», — утверждает Собянин.
Новый указ Собянина появился на следующий день после очередного рекорда по числу заболевших коронавирусом в России. 4 ноября в стране впервые выявили больше 19 тысяч случаев заболевания, из которых более 5,8 тысячи — в Москве. Резкий рост новых случаев заболевания начался в октябре: в начале месяца в стране фиксировали 9-10 тысяч новых заболевших в сутки, а к концу месяца — 17-18 тысяч.
Как же так, победили же заразу
Видимо умиральни уж слишком хороший доход дают, нельзя останавливать.
https://newizv.ru/news/city/19-10-2020/biznes-na-kovide-kak-i-gde-v-moskve-lechat-pensionerov-zabolevshih-koronavirusom
А не смущает, что на фоне каникул и этих удаленок ситуация только ухудшается и не в школьниках дело?
Откуда инфа что без удалёнок и каникул ситуация не была бы хуже чем сейчас?
Откуда предположение будто должна улучшаться?
Потому что двигаться нужно - кровь бегает, сердце работает, вирусы умирают.
А сейчас люди будут обездвижены и их иммунитет ещё больше снизится, будут ещё больше болеть.
Проблема не в школьниках. Учителя болеют. У нас до ухода на удаленку (не Москва) в отдельных школах на больничном сидело до 40 процентов учительских коллективов. Ну и соответственно смысла в такой очной учебе не было, поэтому я сейчас и смирился с удаленкой.
Сразу до 1 апреля пусть продляют все баны.
Ежу понятно, что чем холоднее будет, тем больше людей будут болеть простудными заболеваниями.