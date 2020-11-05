Она должна снизить смертность при авариях за счёт анализа безопасности движения на дорогах.

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19 октября министерство разыграло тендер на 48 миллионов рублей на проведение научно-исследовательских работ. Предполагается, что разработка займёт пять лет: с 2021 по 2027 годы, выяснил «Коммерсантъ».

Минтранс планирует объединить в новую систему дорожные IT-сервисы, интегрировать их картами и отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС. Существующие навигационные системы правительство называет неудовлетворительными, так как для создания новых проектов нужно собирать данные из различных источников, не всегда достоверных.

По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, система поможет развитию рынка навигационных сервисов, снизив его зависимость от «Яндекса» и Google. Бесплатный доступ к ней получат компании, разрабатывающие навигационные карты и сервисы.