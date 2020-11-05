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Артём Мазанов
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Минтранс запланировал создать единую систему навигации на автодорогах Материал редакции

Она должна снизить смертность при авариях за счёт анализа безопасности движения на дорогах.

4 комментария
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19 октября министерство разыграло тендер на 48 миллионов рублей на проведение научно-исследовательских работ. Предполагается, что разработка займёт пять лет: с 2021 по 2027 годы, выяснил «Коммерсантъ».

Минтранс планирует объединить в новую систему дорожные IT-сервисы, интегрировать их картами и отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС. Существующие навигационные системы правительство называет неудовлетворительными, так как для создания новых проектов нужно собирать данные из различных источников, не всегда достоверных.

По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, система поможет развитию рынка навигационных сервисов, снизив его зависимость от «Яндекса» и Google. Бесплатный доступ к ней получат компании, разрабатывающие навигационные карты и сервисы.

#новости

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4 комментария
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1

ясно, спиздили 48 лямов 

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Вкусный Данила

Соответствующий
0

47,5млн, а 500к пойдут на работу фрилансерам.

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Вкусный Данила

0

Предполагается, что разработка займёт пять лет: с 2021 по 2027 годы

Я быстрее сдохну в аварии, чем дождусь этого.

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Oldfag TV

0

Попилят бюджет и тихо уберут остатки под сукно, скриньте.

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