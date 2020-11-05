«Коммерсантъ» узнал подробности о реформе МГУ: факультеты объединят в семь научных школ Материал редакции
Руководство отказалось от идеи ликвидировать сами факультеты.
Научно-образовательные школы появятся уже в 2020 году в рамках новой программы развития вуза до 2030 года, в них войдут уже существующие факультеты, сохранив автономность.
- «Космос»;
- «Сохранение мирового культурно-исторического наследия»;
- «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект»;
- «Математические методы анализа сложных систем»;
- «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология»;
- «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина»;
- «Будущее планеты: глобальный экологический мониторинг».
По словам декана географического факультета Сергея Добролюбова, у каждой школы будут международный совет «как высший орган стратегического управления», а также руководитель и соруководители.
Каждая школа займётся одним или двумя стратегическими проектами. Например, школа, которая объединит Институт перспективных исследований мозга и факультет ВМК, будет работать над проектом «Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному». Над большинством таких проектов работа уже ведётся.
Декан факультета биоинженерии и биоинформатики Владимир Скулачев рассказал, что при существующей структуре у каждого факультета — своя система поддержки науки. «Я, например, работаю на таком-то факультете, мне не хватает денег на исследования, значит, работу эту отменяем, а на другом факультете нужный прибор может стоять и работать», — уточнил он. Собеседники «Ъ» в вузе рассказали, что и сейчас нет сложностей в совместных исследованиях специалистами разных факультетов, они не видят логики в объединении учёных, которые никогда вместе не работали.
Декан факультета ВМК Игорь Соколов сообщил, что будущем студенты смогут выбирать курсы вне зависимости от их привязки к стандартным факультетам. Он уточнил, что студенты и сейчас могут посещать курсы другого факультета, но это должно стать элементом учебного плана.
24 апреля «Инициативная группа МГУ», а также «Проект» со ссылкой на источник в руководстве одного из факультетов, рассказали о крупнейшей реформе университета. Тогда предполагалось, что факультеты объединят в 14 высших школ, чтобы ликвидировать дублирующие друг друга направления. В январе 2019 года вопрос об эффективности распределения дисциплин по факультетам поднимал Путин.
Есть ли что-то хорошее, что сделал Садовничий для МГУ за последние 30 лет?
Ценный парфюмер
Есть теория, чтобы на волне укрупнения научных институтов сократить часть неэффективных работников
Ценный парфюмер
По множеству причин. Там сидят бабки и дедки, которые становились учеными во времена, когда капиталистическая наука - херня, а наш марксистский подход самый правильный
1. Космос
Ты просто космос, Стас! Ты просто космос!
Впадаю я в экстаз! Ты просто космос, Стас!