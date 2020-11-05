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Артём Мазанов
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«Коммерсантъ» узнал подробности о реформе МГУ: факультеты объединят в семь научных школ Материал редакции

Руководство отказалось от идеи ликвидировать сами факультеты.

7 комментариев
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Научно-образовательные школы появятся уже в 2020 году в рамках новой программы развития вуза до 2030 года, в них войдут уже существующие факультеты, сохранив автономность.

  1. «Космос»;
  2. «Сохранение мирового культурно-исторического наследия»;
  3. «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект»;
  4. «Математические методы анализа сложных систем»;
  5. «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология»;
  6. «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина»;
  7. «Будущее планеты: глобальный экологический мониторинг».

По словам декана географического факультета Сергея Добролюбова, у каждой школы будут международный совет «как высший орган стратегического управления», а также руководитель и соруководители.

Факультет остаётся факультетом. Его учебный план остаётся учебным планом. Но для выполнения некоторых задач, которые стоят перед школами, эти планы могут корректироваться.

Игорь Соколов
декан факультета ВМК

Каждая школа займётся одним или двумя стратегическими проектами. Например, школа, которая объединит Институт перспективных исследований мозга и факультет ВМК, будет работать над проектом «Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному». Над большинством таких проектов работа уже ведётся.

Декан факультета биоинженерии и биоинформатики Владимир Скулачев рассказал, что при существующей структуре у каждого факультета — своя система поддержки науки. «Я, например, работаю на таком-то факультете, мне не хватает денег на исследования, значит, работу эту отменяем, а на другом факультете нужный прибор может стоять и работать», — уточнил он. Собеседники «Ъ» в вузе рассказали, что и сейчас нет сложностей в совместных исследованиях специалистами разных факультетов, они не видят логики в объединении учёных, которые никогда вместе не работали.

Декан факультета ВМК Игорь Соколов сообщил, что будущем студенты смогут выбирать курсы вне зависимости от их привязки к стандартным факультетам. Он уточнил, что студенты и сейчас могут посещать курсы другого факультета, но это должно стать элементом учебного плана.

24 апреля «Инициативная группа МГУ», а также «Проект» со ссылкой на источник в руководстве одного из факультетов, рассказали о крупнейшей реформе университета. Тогда предполагалось, что факультеты объединят в 14 высших школ, чтобы ликвидировать дублирующие друг друга направления. В январе 2019 года вопрос об эффективности распределения дисциплин по факультетам поднимал Путин.

Борьба с бюрократией или приказ «сверху»: что…
Зачем превращать факультеты в школы и кто от этого выиграет — студенты или чиновники.
tjournal.ru

#новости #мгу

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7 комментариев
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Пкшаашер

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Есть ли что-то хорошее, что сделал Садовничий для МГУ за последние 30 лет?

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Stas Kartuzov

Пкшаашер
0

Сотрудничество с Синергией считается? 

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Вкусный Данила

1

Нахуя? А главное зачем?

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Ценный парфюмер

Вкусный
0

Есть теория, чтобы на волне укрупнения научных институтов сократить часть неэффективных работников

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Принципиальный велосипед

1

Почему МГУ является никому не нужной за пределами рашки парашей??? Почему МГУ не способен конкурировать с лучшими университета в США, Великобритании, Европе, Восточной Азии??? Помогут ли эти реформы сделать из МГУ что-то стоящее? Очень жаль. 

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Ценный парфюмер

Принципиальный
0

По множеству причин. Там сидят бабки и дедки, которые становились учеными во времена, когда капиталистическая наука - херня, а наш марксистский подход самый правильный

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Вова А.

0

1. Космос

Ты просто космос, Стас! Ты просто космос!
Впадаю я в экстаз! Ты просто космос, Стас!

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