Нарушения в видео есть, но их не достаточно для того, чтобы удалить ролик, объяснили в соцсети.

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Видео с заголовком «Трамп победил» разметил верифицированный ютуб-канал One American News Network (OANN), выступающий в поддержку Трампа. Ведущая утверждает, что действующий президент США победил на выборах, а также выиграл бы в колеблющихся штатах, если бы не фальсификации с бюллетенями республиканцев. Кроме того, она призвала избирателей добиться от местных властей объявления результатов как можно скорее.

В правилах YouTube говорится, что компания будет удалять контент «побуждающий других вмешиваться в демократические процессы, например, препятствовать или прерывать процедуры голосования» отмечает CNBC. Однако, как пояснил изданию пресс-секретарь YouTube Андреа Фавилль, эти правила касаются роликов, где не поощряется процедура голосования, но не тех видео, где призывают вмешаться в голосование после его завершения.

По его словам, запрещён контент, вводящий пользователей в заблуждение о месте или времени голосования, требований к участию в нём, а также к ложным утверждениям, которые могут «существенно препятствовать» процедуре. «Содержание видео не поднимается до этого уровня, поэтому его не удалили», — добавил Фавиль.