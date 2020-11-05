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Алексей Боржонов
578

YouTube отказался удалить видео с заявлением о победе Трампа, не увидев оснований для этого. Но запретил рекламу в нём Материал редакции

Нарушения в видео есть, но их не достаточно для того, чтобы удалить ролик, объяснили в соцсети.

35 комментариев
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Видео с заголовком «Трамп победил» разметил верифицированный ютуб-канал One American News Network (OANN), выступающий в поддержку Трампа. Ведущая утверждает, что действующий президент США победил на выборах, а также выиграл бы в колеблющихся штатах, если бы не фальсификации с бюллетенями республиканцев. Кроме того, она призвала избирателей добиться от местных властей объявления результатов как можно скорее.

В правилах YouTube говорится, что компания будет удалять контент «побуждающий других вмешиваться в демократические процессы, например, препятствовать или прерывать процедуры голосования» отмечает CNBC. Однако, как пояснил изданию пресс-секретарь YouTube Андреа Фавилль, эти правила касаются роликов, где не поощряется процедура голосования, но не тех видео, где призывают вмешаться в голосование после его завершения.

По его словам, запрещён контент, вводящий пользователей в заблуждение о месте или времени голосования, требований к участию в нём, а также к ложным утверждениям, которые могут «существенно препятствовать» процедуре. «Содержание видео не поднимается до этого уровня, поэтому его не удалили», — добавил Фавиль.

Однако видеохостинг запретил показ рекламы в видео, лишив авторов возможности монетизировать ролик. Компания объяснила это размещением контента с «явно ложной информацией», которая подрывает доверие к выборам. Поскольку на момент публикации ролика результаты голосования ещё не объявили, он нарушил рекламную политику YouTube, заявил видеохостинг. CNBC назвал ответ компании «запутанным» и объяснил его попытками соцсетей, с одной стороны, бороться дезинформацией, а с другой — избегать политической предвзятости.

Как соцсети резко ужесточают правила перед…
В этот раз они решили играть на опережение, а не бороться с последствиями.
tjournal.ru

#новости #youtube #выборысша2020

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35 комментариев
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Паша Красников

1

Ведущая красивая.

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Vladislav Donets

Паша
1

На транса похожа.

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Паша Красников

Vladislav
3

Ещё лучше.

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Счастливый Слава

Vladislav
0

Oh my...

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Иван Иванович

Vladislav
0

типичное лицо американки

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Руслан Астратов

0

Ебал в рот этот шакальный ютюб. Тыкать в лицо злоебучей рекламой каждые три минуты -  это у них нормально.

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Природный Никита

Руслан
2

отмечу, что они скатились уже настолько, что инфоцыган не просто в баннерах рекламят, а в рекламных вставках посреди видео

ну то есть понятно, шо человеки от меня подписочку хотят, но с таким неувлажнением нахуй пусть идут

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Валентин Жетонофф

Природный
1

У тебя реклама реливаниная твоим запросам. У меня уже несколько месяцев только Тиньков(( 
Да и неужели они должны разбирать кейс каждого парня, что имеет свой инфпродукт, а потом оценивать его по полезности? Это только в твоем мире это говно. Куча охуенных инфропродуктов

Ответить

Природный Никита

Валентин
0

У тебя реклама реливаниная твоим запросам.

Инфоцыган я не искал, в том-то и проблема, что какой задницей они истолковывают запросы - одному Брину известно 

Да и неужели они должны разбирать кейс каждого парня, что имеет свой инфпродукт, а потом оценивать его по полезности? Это только в твоем мире это говно. Куча охуенных инфропродуктов

Какой инфопродукт? Очередное "дайте мне ваши деньги я расскажу вам как покупать деньги". Это самое паршивое инфоцыганство из возможного

Ответить

Иван Щербина

Природный
0

Где будешь видосики смотреть? На рутюбе?

Ответить

Арсений Томилов

Иван
0

Будет обманывать систему, используя блокировщик рекламы. Но в итоге лишь поднасрёт любимым каналам, так как они не получат с него денег.

Ответить

Иван Щербина

Арсений
0

Нет, любимые каналы получают копейки с рекламных показов.
На ютубе блогеры зарабатывают на рекламных интеграциях.

Дело в другом — забавляет, как люди трясут кулаками, шлют сервисы на 3 букв и продолжают ими пользоваться.

Потому, что:
- нет альтарнативных сервисов — тут они ничего поделать не могут, и оттого ещё забавнее наблюдать за разрывом жоп
- нет силы воли изменить привычку потреблять тоннами видеоконтент и перейти на ad-free контент. Книжки, например.

Короче, как говорил классик, собака лает, караван идёт. 

Ответить

Арсений Томилов

Иван
0

 получают копейки с рекламных показов.

С русских ванек - да. С пользователей развитых стран - вполне себе суммы выходят.

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Иван Щербина

Арсений
0

Ну так ты и не Джон Блэк

Ответить

Природный Никита

Иван
0

с ютубом безальтернативочка, но денег они за такое не получат

Ответить

Иван Щербина

Природный
0

поэтому ты будешь дальше в комментах их хуесосить, говорить про скатились

и продолжишь жрать кал (не оскорбление, с твоих же слов)

Ответить

Природный Никита

Иван
0

поэтому ты будешь дальше в комментах их хуесосить, говорить про скатились

Да

Вы откуда такой пассивно-агрессивный выкатились?

Ответить

Счастливый Слава

Руслан
0

Неужели так давит жаба, что не можешь заплатить 160 рублей (или сколько там в России стоит) за YouTube Premium?

Ответить

Руслан Астратов

Счастливый
–2

Да. Давит. 

Принципиально не хочу платить за то, что изначально было бесплатным.

То же касается музыки в ВК. 

Ответить

Счастливый Слава

Руслан
4

Капец, а я думал это нищебродство головного мозга уже вымерло. Буду на зло самому себе жрать говно, но НЕ ЗАПЛАЧУ.

Ответить

GoodSanta

Счастливый
0

Некоторые просто консервативны до мозга костей. В 2010 рекламы не было, почему она есть в 2020?
На то, что рынок меняется и подписочная система для сервисов - это уже давно норма - люди уже не смотрят.
При том, что месячная подписка и отсутствие ебли с рекламой стоит как бургер. Семейная - и того дешевле.

Ответить

Счастливый Слава

GoodSan…
1

Ну на пивасик-то в месяц наверняка спускают в тысячу раз больше, но НЕ БУДУ ПЛАТИТЬ ЗА ТО, ЧТО МОГУ ВЗЯТЬ БЕСПЛАТНО!!1

Ответить

Природный Никита

GoodSan…
0

Если бы они просто ввели подписку и оставили дело с рекламой как было до нее - я бы не возражал

Но они ввели подписку и для выталкивания аудитории туда увеличили число рекламы и ухудшили ее модерацию до пропускания откровенных помоек 

Это как минимум непорядочно
Хотите платить тем, кто вас подтолкнул к этому, ухудшив условия пользования без денег относительно того что было раньше? Ну пожалуйста, это вопрос не финансов, это вопрос самоуважения

Ответить

Руслан Астратов

Счастливый
–3

Речь не о нищебродстве. А о качестве сервиса. 

Если сам сервис местами говно, с чего вдруг я должен за него платить?

P.S. AdBlock решает 

Ответить

Паша Красников

Руслан
1

AdBlock решает 

С ADN вообще збс
https://adwhore.net/ru

Ответить

Валентин

Руслан
1

Если ты пользуешься ютубом и при этом считаешь, что качество говно, значит ли это, что ты жрешь говно?

Ответить

Руслан Астратов

Валентин
0

Пользуюсь Vimeo и Rutube

Ответить

Природный Никита

Счастливый
0

за полтора года скатить модерацию и количество рекламы в говнину похлеще телека и потом требовать за убирание этого деньги это конечно гениальный ход

сразу просыпается благодарность и желание открыть кошелек

Ответить

Счастливый Слава

Природный
2

Если бы была альтернативная платформа, я бы давно свалил с YouTube, но из-за отсутствия альтернатив приходится пользоваться тем, что есть. И лучше заплатить эти копейки (у меня с друзьями по семейной подписке выходит меньше доллара с одного), чем трижды получать рак мозга при каждой попытке посмотреть видос.

Ответить

Иван Щербина

Природный
0

Ты либо откроешь кошелек, либо будешь терпеть.
Потом надоест и откроешь кошелек.

Прекрасная схема, мне нравится.

Ответить

Природный Никита

Иван
0

За такие схемы в приличных обществах бьют
Возможно даже ногами 

Ответить

# realfiddy

Счастливый
0

Его еще достаточно легко хакнуть на ведре и будет работать и на компе.

Ответить

Вкусный Данила

0

Не прогнулись ✊

Ответить

Dra

–1

Правацкая помойка. Не хочет удалять, даже когда Трамп сфальсифицировал выборы!

Ответить

Dra

Dra
0

Специально для минусатора Орлова:

Но в ночь на четверг в Аризоне стали поступать неожиданно хорошие результаты Трампа. «Если бы меня заставили выбирать, я бы сказал, что в Аризоне победит Байден, но я уверен, что его победу там нельзя было признавать, а сейчас эти признания пока должны быть отозваны», — написал ночью основатель электорального сайта FiveThirtyEight Нейт Силвер. Теперь аналитики прогнозируют, что разрыв в штате будет минимальным, а у Трампа есть некоторые шансы вырваться вперед. Это может изменить всю картину, как минимум станет поводом для серьезных разбирательств.

https://thebell.io/bajden-pobedil-v-shtate-michigan-do-pobedy-nad-trampom-emu-ostalos-6-golosov/

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