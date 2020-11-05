YouTube отказался удалить видео с заявлением о победе Трампа, не увидев оснований для этого. Но запретил рекламу в нём Материал редакции
Нарушения в видео есть, но их не достаточно для того, чтобы удалить ролик, объяснили в соцсети.
Видео с заголовком «Трамп победил» разметил верифицированный ютуб-канал One American News Network (OANN), выступающий в поддержку Трампа. Ведущая утверждает, что действующий президент США победил на выборах, а также выиграл бы в колеблющихся штатах, если бы не фальсификации с бюллетенями республиканцев. Кроме того, она призвала избирателей добиться от местных властей объявления результатов как можно скорее.
В правилах YouTube говорится, что компания будет удалять контент «побуждающий других вмешиваться в демократические процессы, например, препятствовать или прерывать процедуры голосования» отмечает CNBC. Однако, как пояснил изданию пресс-секретарь YouTube Андреа Фавилль, эти правила касаются роликов, где не поощряется процедура голосования, но не тех видео, где призывают вмешаться в голосование после его завершения.
По его словам, запрещён контент, вводящий пользователей в заблуждение о месте или времени голосования, требований к участию в нём, а также к ложным утверждениям, которые могут «существенно препятствовать» процедуре. «Содержание видео не поднимается до этого уровня, поэтому его не удалили», — добавил Фавиль.
Однако видеохостинг запретил показ рекламы в видео, лишив авторов возможности монетизировать ролик. Компания объяснила это размещением контента с «явно ложной информацией», которая подрывает доверие к выборам. Поскольку на момент публикации ролика результаты голосования ещё не объявили, он нарушил рекламную политику YouTube, заявил видеохостинг. CNBC назвал ответ компании «запутанным» и объяснил его попытками соцсетей, с одной стороны, бороться дезинформацией, а с другой — избегать политической предвзятости.
Ведущая красивая.
На транса похожа.
Ебал в рот этот шакальный ютюб. Тыкать в лицо злоебучей рекламой каждые три минуты - это у них нормально.
Природный Никита
отмечу, что они скатились уже настолько, что инфоцыган не просто в баннерах рекламят, а в рекламных вставках посреди видео
ну то есть понятно, шо человеки от меня подписочку хотят, но с таким неувлажнением нахуй пусть идут
У тебя реклама реливаниная твоим запросам. У меня уже несколько месяцев только Тиньков((
Да и неужели они должны разбирать кейс каждого парня, что имеет свой инфпродукт, а потом оценивать его по полезности? Это только в твоем мире это говно. Куча охуенных инфропродуктов
Природный Никита
У тебя реклама реливаниная твоим запросам.
Инфоцыган я не искал, в том-то и проблема, что какой задницей они истолковывают запросы - одному Брину известно
Да и неужели они должны разбирать кейс каждого парня, что имеет свой инфпродукт, а потом оценивать его по полезности? Это только в твоем мире это говно. Куча охуенных инфропродуктов
Какой инфопродукт? Очередное "дайте мне ваши деньги я расскажу вам как покупать деньги". Это самое паршивое инфоцыганство из возможного
Где будешь видосики смотреть? На рутюбе?
Будет обманывать систему, используя блокировщик рекламы. Но в итоге лишь поднасрёт любимым каналам, так как они не получат с него денег.
Нет, любимые каналы получают копейки с рекламных показов.
На ютубе блогеры зарабатывают на рекламных интеграциях.
Дело в другом — забавляет, как люди трясут кулаками, шлют сервисы на 3 букв и продолжают ими пользоваться.
Потому, что:
- нет альтарнативных сервисов — тут они ничего поделать не могут, и оттого ещё забавнее наблюдать за разрывом жоп
- нет силы воли изменить привычку потреблять тоннами видеоконтент и перейти на ad-free контент. Книжки, например.
Короче, как говорил классик, собака лает, караван идёт.
получают копейки с рекламных показов.
С русских ванек - да. С пользователей развитых стран - вполне себе суммы выходят.
с ютубом безальтернативочка, но денег они за такое не получат
поэтому ты будешь дальше в комментах их хуесосить, говорить про скатились
и продолжишь жрать кал (не оскорбление, с твоих же слов)
поэтому ты будешь дальше в комментах их хуесосить, говорить про скатились
Да
Вы откуда такой пассивно-агрессивный выкатились?
Неужели так давит жаба, что не можешь заплатить 160 рублей (или сколько там в России стоит) за YouTube Premium?
Да. Давит.
Принципиально не хочу платить за то, что изначально было бесплатным.
То же касается музыки в ВК.
Капец, а я думал это нищебродство головного мозга уже вымерло. Буду на зло самому себе жрать говно, но НЕ ЗАПЛАЧУ.
Некоторые просто консервативны до мозга костей. В 2010 рекламы не было, почему она есть в 2020?
На то, что рынок меняется и подписочная система для сервисов - это уже давно норма - люди уже не смотрят.
При том, что месячная подписка и отсутствие ебли с рекламой стоит как бургер. Семейная - и того дешевле.
Счастливый Слава
Ну на пивасик-то в месяц наверняка спускают в тысячу раз больше, но НЕ БУДУ ПЛАТИТЬ ЗА ТО, ЧТО МОГУ ВЗЯТЬ БЕСПЛАТНО!!1
Природный Никита
Если бы они просто ввели подписку и оставили дело с рекламой как было до нее - я бы не возражал
Но они ввели подписку и для выталкивания аудитории туда увеличили число рекламы и ухудшили ее модерацию до пропускания откровенных помоек
Это как минимум непорядочно
Хотите платить тем, кто вас подтолкнул к этому, ухудшив условия пользования без денег относительно того что было раньше? Ну пожалуйста, это вопрос не финансов, это вопрос самоуважения
Речь не о нищебродстве. А о качестве сервиса.
Если сам сервис местами говно, с чего вдруг я должен за него платить?
P.S. AdBlock решает
Природный Никита
за полтора года скатить модерацию и количество рекламы в говнину похлеще телека и потом требовать за убирание этого деньги это конечно гениальный ход
сразу просыпается благодарность и желание открыть кошелек
Счастливый Слава
Если бы была альтернативная платформа, я бы давно свалил с YouTube, но из-за отсутствия альтернатив приходится пользоваться тем, что есть. И лучше заплатить эти копейки (у меня с друзьями по семейной подписке выходит меньше доллара с одного), чем трижды получать рак мозга при каждой попытке посмотреть видос.
Ты либо откроешь кошелек, либо будешь терпеть.
Потом надоест и откроешь кошелек.
Прекрасная схема, мне нравится.
Его еще достаточно легко хакнуть на ведре и будет работать и на компе.
Правацкая помойка. Не хочет удалять, даже когда Трамп сфальсифицировал выборы!
Специально для минусатора Орлова:
Но в ночь на четверг в Аризоне стали поступать неожиданно хорошие результаты Трампа. «Если бы меня заставили выбирать, я бы сказал, что в Аризоне победит Байден, но я уверен, что его победу там нельзя было признавать, а сейчас эти признания пока должны быть отозваны», — написал ночью основатель электорального сайта FiveThirtyEight Нейт Силвер. Теперь аналитики прогнозируют, что разрыв в штате будет минимальным, а у Трампа есть некоторые шансы вырваться вперед. Это может изменить всю картину, как минимум станет поводом для серьезных разбирательств.
https://thebell.io/bajden-pobedil-v-shtate-michigan-do-pobedy-nad-trampom-emu-ostalos-6-golosov/