В Госдуму внесли законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов Материал редакции
Бывшего главу государства нельзя будет привлечь к ответственности за преступления, совершённые в любое время.
Поправки в закон «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» составили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Они соответствуют обновлённой Конституции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В текущей редакции закона указано, что бывшего президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершённые им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства. Процедуру снятия неприкосновенности должен инициировать председатель СК, обратившись в Госдуму.
Поправки Клишаса и Крашенинникова исключают указание на сроки совершения противоправных деяний.
Поправки также меняют процедуру лишения неприкосновенности: это может сделать Совфед на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене «или совершении иного тяжкого преступления». Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.
Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности бывшего президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов РФ и депутатов по инициативе не менее одной трети членов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой.
А я всегда говорил, что он самая влиятельная фигура, великий серый кардинал
Кардинальчик
Ну всё, тоби пизда. Это про Пыню можно что угодно писать, а Медведев этого не прощает.
Нет никаких неприкасаемых, все будут отвечать перед Богом.
Агрессивный будильник
То есть нелояльные деду априори начнут с нарушения конситуции и законов? Прекрасно
Принятие новых законов, отменяющих старые - нарушение конституции и законов?
Агрессивный будильник
Для африканских стран норм, каждые 4 года менять законы и устраивать люстрации. Если условный либераха без путина в тюрьме не может начать управлять страной, то может шел бы он нах. Законы нормальные, люди на местах не оч
Природный Никита
Если расценивать отмену старых положняков - то можно и так сказать
Может даже при особо жестком варианте случатся немножечко репрессулек по отношению к "старорежимным". Оно может конечно и печально, но душа-то требует
Жуткий нос
- и так не тронут
но вдруг народ начнет бухтеть? вскроется всякое? будет резонанс какой-нибудь
а тут тебе бац - закончик, извините, народ, всё по закону, нельзя бухтеть и митинги ваши антизаконные
Природный Никита
опять же, это все зависит от лояльности новой поросли
если она будет лояльна (разумеется, не от любви, а в силу каких-то договоренностей подковерных) - то она и так может делать губки бантиком, бровки домиком и говорить что вскрывшееся - ложь и пропаганда
Подводной бинокль
Это нужно для того, чтобы никто кроме реально людей с оружием и в кожанках ничего сделать не смог.
Такие штуки просто поднимают ставки. С митингами то же самое.
Буквально тебе говорят: чувак, или бери оружие и стреляй или соси хуй.
Несмотря на сладкоголосые песнопения Навального, Шульман, Каца и прочих проводников по "мирному пути преобразований" - сигнал очень чёткий: если ты не возглавляешь отряд автоматчиков и не устраиваешь кровавый беспредел, то ты ничего не сделаешь.
Это отлично работает, кстати. Потому что на самом деле просто недовольных в сотню раз больше, чем недовольных, готовых одеваться в камуфляж и идти стрелять. Первые могли бы что-то изменить законным путём, но им все дорожки перекрывают.
долго ещё русские будут терпеть и утираться?
Научно-Технический дебаркадер
Дед себе замену уже нашел?
Явно же готовит соломку.
Мишустин
Научно-Технический дебаркадер
Инфа от знающих людей?
у родственника знакомый работает в ап, сегодня по ватцапу прислал
Народ наверняка попросил, письма писал Клишасу
Дословно: "Я ебал твою тёлку, а ты мне нихуя не сделаешь!"
Ну почему, минет можно сделать
нормальный ход вещей вообще то. вот когда ты что-нибудь делал человеку, ебавшему твою тёлку?
Да. Ничего.
Интересно, для чего же этот закон, если наш президент - не преступник?
Прочитайте уже о разнице между неприкасаемыми и неприкосновенными, позорники. Даже слово из новости правильно воспринять не можете. Русский язык не рокетсайнс
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. Я ЖЕ ГОВОРИЛ ВАМ
Какие проблемы. Меняется власть - меняются законы, защищающую прошлую власть.
Алёша Навальный, помнится, поддержал неприкосновенность для бывших президентов. И Крым не бутерброд. А люди ещё верят что он непремиримый оппозиционер
Алёша Навальный, помнится, поддержал неприкосновенность для бывших президентов
Эт он предусмотрительно для себя соломку стелит)
А Крым и правда возвращать не нужно.
Кто бы, блядь, мог подумать
А что если щас они с лукашенко внезапно смержатся и под нее попапет хгрыгорыч?
а за преступления, совершенные до, после и между правлениями?
Ну если у Байдена есть пруфы о сговоре Путина и Трампа, то почему бы и не перестраховаться.
Жаль это никак не спасет, если будет нежобровольная передача власти) Непонятно зачем вообще этот закон приняли
Поддерживаю. Облегчит трансфер власти
Мне кажется, всю эту дичь принимают исходя из опыта Беларуси. Там таракан не позаботился о подобном и теперь точно на костре сгорит после того как беларусы победят.
Дед пенсию спокойно хочет прожить.