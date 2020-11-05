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Артём Мазанов
2576

В Госдуму внесли законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов Материал редакции

Бывшего главу государства нельзя будет привлечь к ответственности за преступления, совершённые в любое время.

88 комментариев
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Поправки в закон «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» составили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Они соответствуют обновлённой Конституции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В текущей редакции закона указано, что бывшего президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершённые им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства. Процедуру снятия неприкосновенности должен инициировать председатель СК, обратившись в Госдуму.

Поправки Клишаса и Крашенинникова исключают указание на сроки совершения противоправных деяний.

Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

текст законпроекта

Поправки также меняют процедуру лишения неприкосновенности: это может сделать Совфед на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене «или совершении иного тяжкого преступления». Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности бывшего президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов РФ и депутатов по инициативе не менее одной трети членов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой.

#новости #право

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88 комментариев
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Вкусный Данила

19

Ещё одна каста неприкосаемых (неприкосаемого).

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Артём Мазанов

Вкусный
14

Пока в этой касте только Медведев 

Ответить

alexferman

Артём
5

А я всегда говорил, что он самая влиятельная фигура, великий серый кардинал

Ответить

Litnikov Danil

alexferman
2

Кардинальчик

Ответить

alexferman

Litnikov
0

Ну всё, тоби пизда. Это про Пыню можно что угодно писать, а Медведев этого не прощает.

Ответить

Litnikov Danil

alexfer…
0

Ожидаемая паста

Ответить

ouxen

Артём
1

удобно самому писать новость и постить сразу заготовленную ради неё шутку ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Артём Мазанов

ouxen
2

Я же не знал, что котяра напишет такой коммент....Признай, я просто хорош в импровизации 

Ответить

Litnikov Danil

Артём
1
Ответить

ouxen

Артём
0

это твой твинк, бритва оккама

Ответить

Слава Инженеров

ouxen
0

это же не шутка

Ответить

Подводной бинокль

Артём
0

Вот мы и выявили тайного правителя России.

Ответить

Природный Никита

Подводной
0

Аве Стальному Димону!

Ответить

Соответствующий яд

Вкусный
3

Какая "еще одна"? Они тут одни

Ответить

ouxen

Вкусный
3

каста неприкосаемого

Ответить

Вкусный Данила

ouxen
0

А если биполярка?

Ответить

ouxen

Вкусный
0

очка?

Ответить

Вкусный Данила

ouxen
0

Это ты на власть быканул? Или мне показалось?

Ответить

ouxen

Вкусный
0

нет, я должен научиться действовать в рамках закона

Ответить

YeezySpace

Вкусный
2

Нет никаких неприкасаемых, все будут отвечать перед Богом.

Ответить

Вкусный Данила

YeezySpace
1

Или Сатаной.

Ответить

Природный Никита

22

Странный закон
Если после придут люди лично лояльные деду - и так не тронут, как сам дед не трогал Ельцина (а явно можно было что найти) 

Если после придут люди деду нелояльные - подотрутся они этой бумажкой 

Ответить

ouxen

Природный
5

так надежнее, в случае чего будет время собрать манатки и сбежать в белоруссию

Ответить

Сергей Низовцев

ouxen
1

К тому времени только Туркменистан останется.

Ответить

Агрессивный будильник

Природный
–1

То есть нелояльные деду априори начнут с нарушения конситуции и законов? Прекрасно

Ответить

alexferman

Агрессивный
1

Принятие новых законов, отменяющих старые - нарушение конституции и законов?

Ответить

Агрессивный будильник

alexferman
–1

Для африканских стран норм, каждые 4 года менять законы и устраивать люстрации. Если условный либераха без путина в тюрьме не может начать управлять страной, то может шел бы он нах. Законы нормальные, люди на местах не оч

Ответить

Природный Никита

Агрессивный
0

Если расценивать отмену старых положняков - то можно и так сказать
Может даже при особо жестком варианте случатся немножечко репрессулек по отношению к "старорежимным". Оно может конечно и печально, но душа-то требует

Ответить

Жуткий нос

Природный
0

- и так не тронут

но вдруг народ начнет бухтеть? вскроется всякое? будет резонанс какой-нибудь
а тут тебе бац - закончик, извините, народ, всё по закону, нельзя бухтеть и митинги ваши антизаконные

Ответить

Природный Никита

Жуткий
0

опять же, это все зависит от лояльности новой поросли

если она будет лояльна (разумеется, не от любви, а в силу каких-то договоренностей подковерных) - то она и так может делать губки бантиком, бровки домиком и говорить что вскрывшееся - ложь и пропаганда 

Ответить

Lee

Природный
0

Разве последующие созывы думы и ФС не могут отменить все решения, подписанные предыдущим президентом? 

Ответить

Подводной бинокль

Природный
0

Это нужно для того, чтобы никто кроме реально людей с оружием и в кожанках ничего сделать не смог.
Такие штуки просто поднимают ставки. С митингами то же самое.
Буквально тебе говорят: чувак, или бери оружие и стреляй или соси хуй.
Несмотря на сладкоголосые песнопения Навального, Шульман, Каца и прочих проводников по "мирному пути преобразований" - сигнал очень чёткий: если ты не возглавляешь отряд автоматчиков и не устраиваешь кровавый беспредел, то ты ничего не сделаешь.

Это отлично работает, кстати. Потому что на самом деле просто недовольных в сотню раз больше, чем недовольных, готовых одеваться в камуфляж и идти стрелять. Первые могли бы что-то изменить законным путём, но им все дорожки перекрывают.

Ответить

Соответствующий яд

15

Этот законопроект говорит о том, что там совершенно открыто на всю страну признают совершение преступлений президентами, бгг 

Ответить

ouxen

Соответствующий
2

долго ещё русские будут терпеть и утираться?

Ответить

Михаил Иванов

ouxen
3

долго

Ответить

A big purple banana 🍆

Соответствующий
0

поставил лайк за бгг

Ответить

Собственный браслет

8

Без палева ваще

Ответить

Научно-Технический дебаркадер

Собственный
2

Дед себе замену уже нашел?
Явно же готовит соломку.

Ответить

Zero-one-one

Научно-Техничес…
0

Мишустин

Ответить

Научно-Технический дебаркадер

Zero-one-one
0

Инфа от знающих людей?

Ответить

Михаил Иванов

Научно-Техничес…
2

у родственника знакомый работает в ап, сегодня по ватцапу прислал 

Ответить

Zero-one-one

Научно-Техничес…
0

Да.Из Кремля

Ответить

ouxen

Собственный
1

не надо стесняться

Ответить

FOX

7

Народ наверняка попросил, письма писал Клишасу

Ответить

alexferman

FOX
0

По настойчивым просьбам трудящихся...

Ответить

пепси

5

Дословно: "Я ебал твою тёлку, а ты мне нихуя не сделаешь!"

Ответить

alexferman

пепси
2

Ну почему, минет можно сделать

Ответить

пепси

alexferman
0

А. Ну да.

Ответить

Правильный Мика

пепси
0

нормальный ход вещей вообще то. вот когда ты что-нибудь делал человеку, ебавшему твою тёлку?

Ответить

пепси

Правильный
0

Да. Ничего.

Ответить

Правильный Мика

пепси
2

а мог бы попросить у него методичку по ёбле..

Ответить

Dra

2

Интересно, для чего же этот закон, если наш президент - не преступник?

Ответить

Митя Простомолотов

Dra
0

теперь не преступник

Ответить

Дон Карлионе

2

Подстилают диктатору соломку

Ответить

Nikolay Vasiliev

1

Прочитайте уже о разнице между неприкасаемыми и неприкосновенными, позорники. Даже слово из новости правильно воспринять не можете. Русский язык не рокетсайнс

Ответить

пепси

Nikolay
0

Это как с касаемо и касательно

Ответить

Подводной бинокль

Nikolay
0

Я боюсь эта битва будет проиграна, как проиграли войну "нелицеприятного" и "неприятного" :(

Ответить

A big purple banana 🍆

1

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. Я ЖЕ ГОВОРИЛ ВАМ

Ответить

Litnikov Danil

A
1

Бля, какой же он поехавший. Причем возможно искренне

Ответить

Никита Сухов

1

Какие проблемы. Меняется власть - меняются законы, защищающую прошлую власть. 

Ответить

ouxen

Никита
0

нет, это главное условие передачи власти своему преемнику

Ответить

Shlomo Goldenberg

ouxen
1

Алёша Навальный, помнится, поддержал неприкосновенность для бывших президентов. И Крым не бутерброд. А люди ещё верят что он непремиримый оппозиционер 

Ответить

ouxen

Shlomo
0

щас тебя заминусуют борцуны

Ответить

alexferman

Shlomo
0

Алёша Навальный, помнится, поддержал неприкосновенность для бывших президентов

Эт он предусмотрительно для себя соломку стелит)

А Крым и правда возвращать не нужно.

Ответить

Руслан Астратов

1

Кто бы, блядь, мог подумать

Ответить

ouxen

Руслан
0

да, вот так вот! не ждали?!

Ответить

A big purple banana 🍆

1

А что если щас они с лукашенко внезапно смержатся и под нее попапет хгрыгорыч?

Ответить

ouxen

A
0

батьке нет оснований чего либо бояться, твердо и четко

Ответить

Соответствующий яд

0
Ответить

ouxen

0

а за преступления, совершенные до, после и между правлениями?

Ответить

Артём Мазанов

ouxen
0

нельзя будет привлечь к ответственности за преступления, совершённые в любое время.

Ответить

ouxen

Артём
0

а закон имеет обратную силу? на шмеле

Ответить

Митя Простомолотов

Артём
0

но почему????

Ответить

# realfiddy

0

Ну если у Байдена есть пруфы о сговоре Путина и Трампа, то почему бы и не перестраховаться.

Ответить

Газетный кран

0
Ответить

пепси

Газетный
0

Его отсутствие? Нового президента

Ответить

Газетный кран

пепси
0

Тогда зачем этот закон? Чего бояться нынешнему?

Ответить

пепси

Газетный
0

Всего. Он боится всего. И максимально страхует себя.

Ответить

Валентин Жетонофф

0

Жаль это никак не спасет, если будет нежобровольная передача власти) Непонятно зачем вообще этот закон приняли

Ответить

Litnikov Danil

0

Индульгенции снова в моде

Ответить

Владимир Филатов

0

Где-то расслабил булки один Димон

Ответить

Дмитрий Арсютин

0

Отличный закон, то что нужно людям, то чего мы так давно ждали. Ура!

Ответить

Таблетка Галоперидола

0

Поддерживаю. Облегчит трансфер власти

Ответить

Dmitri

Таблетка
0

Похоже на то, что в ближайшем будущем наконец-то. Видать держит в уме старую добрую традицию репрессировать прежнюю власть, а не делами заниматься.

Ответить

Лёша Любимцев

0

Да пусть бы уже каких угодно себе законов напринимает, только бы съебал

Ответить

Danil Oputin

0

Мне кажется, всю эту дичь принимают исходя из опыта Беларуси. Там таракан не позаботился о подобном и теперь точно на костре сгорит после того как беларусы победят.
Дед пенсию спокойно хочет прожить.

Ответить

ouxen

Danil
0

он ещё будет похоронен в мавзолее на главной площади

Ответить

Blahblah Pooh

0

Да мы поняли, поняли. Свалил бы уже хоть на этих условиях.

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