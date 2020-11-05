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Алексей Боржонов
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Суд заменил участнику акции с чучелом Путина в Перми реальный срок на условный Материал редакции

Александр Шабарчин был единственным фигурантом дела, которого приговорили к реальному сроку.

19 комментариев
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Фото из паблика «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»

Пермский краевой суд заменил Александру Шабарчину два года колонии двумя годами условно, сообщает «МБХ медиа». В 2018 году он с двумя другими активистами установил в центре города чучело Владимира Путина и повесил на него табличку «лжец военный преступник Пыня В.В.».

В августе Шабарчина приговорили к двум годам колонии по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство по предварительному сговору»). Второй фигурант получил год условно, третий — оправдан. Суд посчитал, что обвиняемые вывесили манекен «с целью публичного осмеяния деятельности Путина, избрав для этого оскорбительный способ»

Защита Шабарчина обжаловала решение суда. Во время рассмотрения апелляции прокурор называл приговор мягким и призывал отправить его на рассмотрение в новом составе. Шабарчин же просил отменить приговор и заявил, что обвинение строилось на экспертизе без объективных доказательств, передаёт «МБХ медиа».

#новости #путин #акции

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19 комментариев
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Зелибоба

7

Оттепель!

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Правильный Мика

4

"прокурор называл приговор мягким и призывал отправить его на рассмотрение в новом составе"   адово ублюдкая работёнка. к уличной гопоте больше уважения чем к этим ссаным служивым

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ouxen

Правильный
0

за каждой работенкой стоят конкретные люди

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Крепкий стоячок

1

А всё потому что Путин не людоед!!

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Надежный глобус

1

Опять демонстрируют какие они у нас демократичные, свободные и справедливые. Одного показательно отпустили, десять без лишнего шума посадили, профит. 

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Ручной Абдужаббор

1

Там же написано "Пыня". О каком Путине идёт речь?

Ответить

alexferman

–2

Опять не получилось попасть в кровавые жернова тоталитаризма

Ответить

Dmitri

alexferman
2

Я думаю, он продолжит деятельность. Так что есть шанс. :)

Ответить

Ваша Закладко

alexferman
0

этот с чучелом не проходит

Ответить

Вкусный Данила

0

Это что такое? Первый раз в жизни такой беспредел происходит.

Ответить

Дитковский

0

Вау, вот это доброта

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Принципиальный велосипед

0

@Унылый Лось зачем на У*раине дискриминируют русских?

Ответить

Dmitri

Принципиальный
0

@Вахтёр преследование вопросами

Ответить

Принципиальный велосипед

Dmitri
0

@Унылый Лось преследования вопросами

Ответить

Слава Инженеров

Принципиальный
0

преследуй отрицанием

Ответить

ouxen

Принципиальный
0

разбань

Ответить

Иван Грозный

0

если чучело было не на каблуках - можно смело говорить что это было чучело не пыни

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Дмитрий Рублев

0

А вы говорите нету свободы слова..

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Zero-one-one

0

Самый гуманный суд в мире 

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