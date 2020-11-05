Суд заменил участнику акции с чучелом Путина в Перми реальный срок на условный Материал редакции
Александр Шабарчин был единственным фигурантом дела, которого приговорили к реальному сроку.
Пермский краевой суд заменил Александру Шабарчину два года колонии двумя годами условно, сообщает «МБХ медиа». В 2018 году он с двумя другими активистами установил в центре города чучело Владимира Путина и повесил на него табличку «лжец военный преступник Пыня В.В.».
В августе Шабарчина приговорили к двум годам колонии по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство по предварительному сговору»). Второй фигурант получил год условно, третий — оправдан. Суд посчитал, что обвиняемые вывесили манекен «с целью публичного осмеяния деятельности Путина, избрав для этого оскорбительный способ»
Защита Шабарчина обжаловала решение суда. Во время рассмотрения апелляции прокурор называл приговор мягким и призывал отправить его на рассмотрение в новом составе. Шабарчин же просил отменить приговор и заявил, что обвинение строилось на экспертизе без объективных доказательств, передаёт «МБХ медиа».
Опять не получилось попасть в кровавые жернова тоталитаризма
@Унылый Лось зачем на У*раине дискриминируют русских?
@Вахтёр преследование вопросами
Принципиальный велосипед
@Унылый Лось преследования вопросами
если чучело было не на каблуках - можно смело говорить что это было чучело не пыни