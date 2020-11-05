Самый большой в мире айсберг угрожает экосистеме острова в Атлантике. Из-за него могут погибнуть пингвины и тюлени Материал редакции
Ледяная глыба площадью 4200 квадратных километра приближается к Южной Георгии.
Самый большой в мире айсберг, известный как A-68, приближается к острову Южная Георгия в южной Атлантике и угрожает его экосистемам, пишет Би-би-си.
По прогнозам учёных, ледяной гигант может остановиться у побережья острова и создать угрозу для местных пингвинов и тюленей. Он заблокирует их привычные пути для поиска пищи, что помешает им правильно кормить своих детёнышей, которые могут погибнуть голодной смертью.
Айсберг также раздавит морских существ, живущих на дне, что ещё больше нарушит экосистему. По словам профессора Герайнта Тарлинга из Британской антарктической службы, она сможет со временем восстановиться, но есть опасения, что айсберг застрянет у берегов острова на десять лет. «И это будет иметь большое значение не только для экосистемы Южной Георгии, но и для её экономики», — добавил он.
A-68 сейчас находится в нескольких сотнях километрах к юго-западу от Британских заморских территорий, в состав которых входит Южная Георгия. Он откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года и и тогда имел площадь 5800 квадратных километров. С тех пор он немного уменьшился — до 4200 квадратных километров, но его площадь сопоставима с размерами английского графства Сомерсет. Его относительная тонкость (подводная часть составляет 200 метров или меньше) означает, что айсберг может подплыть прямо к побережью острова перед тем, как сесть на мель.
Хотя спутниковые снимки показывают, что A-68 находится на прямом пути к Южной Георгии, айсберг ещё может изменить курс. Специалист по дистанционному зондированию и картографии Питер Фретвелл полагает, что А68 сделает петлю вокруг южной оконечности острова и повернёт на северо-запад. Его коллега Эндрю Флемминг добавил, что если он обогнёт остров и направится на север, то попадёт в тёплые воды и начнёт распадаться.
правильно говорить - к Южной Грузии
Кстати как вообще так получилось, были переселенцы из грузии когда то давно?
Зачем взрывать? Просто газет всяких накидать, они сами всё сделают.
Это их родной остров , им больше некуда деваться. Ты предлагаешь их всех в зоопарки отправить?
4200кв.км это почти как 5 площадей Москвы (в пределах МКАД). Потребуется очень много пушек
Блять, то глобальное потепление, нужно спасать айсберги или пиздец, то теперь айсберги угрожают там каким-то островам и пиздец...
PLANET IS FINE
WE ARE FUCKED
А внутри айсберга расположились аргентинские вооруженные силы. #троя2020
F
Так поменяйте его курс. Для чего вообще люди живут на этой планете, если ничего изменить не могут?? Го устроим самопожертвование ради спасения Земли
Нужно разрезать на кубики и отправить в Африку, ведь там проблемы с пресной водой!
Или просто растопить частями и засунуть в бутылки и продавать воду под эгидой спасения пингвинов и тюленей. Я бы купил такую воду.
почему бы его не атаковать?
в ссср бы еще не услышав проблему до конца предложили бы взорвать атомной бомбой
Человек в поисках еды вышел из воды и скинул ласты, а тут за тюленей переживаете
"его площадь сопоставима с размерами английского графства Сомерсет"
Правильно говорить: с размерами Архангельской области