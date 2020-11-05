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Ольга Щербинина
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Самый большой в мире айсберг угрожает экосистеме острова в Атлантике. Из-за него могут погибнуть пингвины и тюлени Материал редакции

Ледяная глыба площадью 4200 квадратных километра приближается к Южной Георгии.

34 комментария
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Вид из космоса

Самый большой в мире айсберг, известный как A-68, приближается к острову Южная Георгия в южной Атлантике и угрожает его экосистемам, пишет Би-би-си.

По прогнозам учёных, ледяной гигант может остановиться у побережья острова и создать угрозу для местных пингвинов и тюленей. Он заблокирует их привычные пути для поиска пищи, что помешает им правильно кормить своих детёнышей, которые могут погибнуть голодной смертью.

Айсберг также раздавит морских существ, живущих на дне, что ещё больше нарушит экосистему. По словам профессора Герайнта Тарлинга из Британской антарктической службы, она сможет со временем восстановиться, но есть опасения, что айсберг застрянет у берегов острова на десять лет. «И это будет иметь большое значение не только для экосистемы Южной Георгии, но и для её экономики», — добавил он.

A-68 сейчас находится в нескольких сотнях километрах к юго-западу от Британских заморских территорий, в состав которых входит Южная Георгия. Он откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года и и тогда имел площадь 5800 квадратных километров. С тех пор он немного уменьшился — до 4200 квадратных километров, но его площадь сопоставима с размерами английского графства Сомерсет. Его относительная тонкость (подводная часть составляет 200 метров или меньше) означает, что айсберг может подплыть прямо к побережью острова перед тем, как сесть на мель.

Хотя спутниковые снимки показывают, что A-68 находится на прямом пути к Южной Георгии, айсберг ещё может изменить курс. Специалист по дистанционному зондированию и картографии Питер Фретвелл полагает, что А68 сделает петлю вокруг южной оконечности острова и повернёт на северо-запад. Его коллега Эндрю Флемминг добавил, что если он обогнёт остров и направится на север, то попадёт в тёплые воды и начнёт распадаться.

#новости #природа #животные #экология

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34 комментария
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Alex Alex

27

правильно говорить - к Южной Грузии

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Abram Dikoy

Alex
1

Кстати как вообще так получилось, были переселенцы из грузии когда то давно? 

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Немалый огонь

Abram
3

Древние грузиньонцы осели после миграции.

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Почтовый украинец

9

Франция как раз хотела выслать 4000 радикальных исламистов. Если их рассредоточить по всему айсбергу и взорвать то льдина развалится на куски, хоть какая то польза будет от них

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Vladislav Donets

Почтовый
3

Зачем взрывать? Просто газет всяких накидать, они сами всё сделают.

Ответить

Zero-one-one

Почтовый
0

Хорошая идея 

Ответить

Немалый огонь

9

площадь сопоставима с размерами английского графства Сомерсет

Мы все так хорошо представляем себе размеры графства Сомерсет

Ответить

Вкусный Данила

3

Нужна спасательная операция по спасению тюленей и пингвинов!!

Ответить

Максим Ростокин

Вкусный
3

Отправить туда отряд морских котиков?

Ответить

Zero-one-one

Вкусный
0

Это их родной остров , им больше некуда деваться. Ты предлагаешь их всех в зоопарки отправить? 

Ответить

Ручной Абдужаббор

2

Уничтожить из тепловой пушки.

Ответить

Alexey Snooker

Ручной
4

Уничтожить из тепловой пушки.

Ответить

Иван Клюхин

Ручной
2

Лучше так:

Ответить

Твоего деда дед

Ручной
1

4200кв.км это почти как 5 площадей Москвы (в пределах МКАД). Потребуется очень много пушек

Ответить

Ринат Вакилов

1

Гребаные айсберги! Что они себе позволяют?!

Ответить

Правильный Мика

1

надеюсь хуйло решит поправить рейтинг и устроит операцию стерх2

Ответить

Правильный Мика

Правильный
0

за одним и южную грузию вернёт

Ответить

aliftin

1

Хороший сюжет для фильма с брюсом уилисом. 

Ответить

Никон Макиенко

1

Блять, то глобальное потепление, нужно спасать айсберги или пиздец, то теперь айсберги угрожают там каким-то островам и пиздец...

PLANET IS FINE
WE ARE FUCKED

Ответить

Слава Инженеров

Никон
0

а кто ВИ то? ты пингвин чтоли?

Ответить

Mikhail Kozhevnikov

1

А внутри айсберга расположились аргентинские вооруженные силы. #троя2020

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

F

Ответить

Кирилл

Marhal_New
0
Ответить

Zero-one-one

0

Так поменяйте его курс. Для чего вообще люди живут на этой планете, если ничего изменить не могут?? Го устроим самопожертвование ради спасения Земли

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
0

@Ольга Щербинина Ты пожертвуешь собой ради спасения Земли? 

Ответить

Илья Волочков

0

Нужно разрезать на кубики и отправить в Африку, ведь там проблемы с пресной водой!

Ответить

Илья Волочков

Илья
0

Или просто растопить частями и засунуть в бутылки и продавать воду под эгидой спасения пингвинов и тюленей. Я бы купил такую воду.

Ответить

ouxen

0

почему бы его не атаковать?

Ответить

Слава Инженеров

ouxen
0

в ссср бы еще не услышав проблему до конца предложили бы взорвать атомной бомбой

Ответить

# realfiddy

0

Человек в поисках еды вышел из воды и скинул ласты, а тут за тюленей переживаете

Ответить

Ivan Boldyrev

#
0

Только склеил ласты.

Ответить

Илюхер XXX

0

ну дык расхуярьте его как-нибудь (а лучше не трогайте совсем и не нойте)

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Tim Hansen

0

"его площадь сопоставима с размерами английского графства Сомерсет"
Правильно говорить: с размерами Архангельской области

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Дмитрий Шалатонов

0

Кусочек ледяной стены

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