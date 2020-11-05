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Алексей Боржонов
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В московский офис ФБК и студию «Навальный Live» пришли с обысками Материал редакции

Причины пока неизвестны.

25 комментариев
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В твиттере ФБК сообщается о заклеенных камерах видеонаблюдения в офисе и ОМОНе у входа в него. Позже юрист организации Любовь Соболь сообщила об обыске в студии «Навальный Live».

Основатель ФБК Алексей Навальный связал обыск с «новой волной давления» на организацию, последовавшей за отравлением политика «Новичком». В августе 2020 года Навальный почувствовал себя плохо во время полёта из Томска в Москву, его госпитализировали, а позже вывезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили об отравлении политика «Новичком».

Последний обыск в ФБК проходил в середине июля. Тогда силовики приходили в офис из-за дела о клевете, которое возбудили против Алексея Навального. Причиной стали комментарии о ролике RT о поправках в Конституцию. СК посчитал, что основатель ФБК оскорбил участников съёмок, одним из которых был ветеран Великой Отечественной войны.

ФБК @fbkinfo
⚡В офисе ФБК обыск

Пока заклеили камеры наблюдения https://t.co/UNTSkFH1pd

#новости #фбк

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25 комментариев
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Litnikov Danil

20

Причины пока неизвестны

Как будто они нужны

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Dmitry Sursin

Litnikov
0

Ну да, сегодня же эфир четверговый.

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Alexander Petcoglo

14

За очередной партией гаджетов для себя и родственников.

Ответить

Личный яд

Alexander
0

Думаешь, они не ставят пароли на свои маки и не блочат их после изъятия и невозврате?

Ответить

GoodSanta

Личный
1

Продать 2-3 залоченных макбука на запчасти - купить в семью новый в магазине

Ответить

Личный яд

GoodSanta
0

А можно просто жёсткий поменять и всей лочки как не бывало. Подтвердите, если не так

Ответить

Дополнительный Данила

Личный
2

у меня однажды из магаза спиздили
макбук эир, через 15 минут был на точке куда их обычно сбывают, там уже все сброшено было и новая ось стояла лол.

Ответить

Вкусный Данила

7

Давненько обысков не было.

Ответить

Dmitri

5

Интересно, Навального сразу по прилёту примут или в душ сходить дадут?

Ответить

Дополнительный Данила

3

ща новичка подкинут и дело заведут, которое так все ждут 🤡

Ответить

Личный яд

Дополнительный
4

Гыгыгыгыг)))) 🤡🤡🤡🤡🤡

Ответить

Дополнительный Данила

Личный
0

Навальный ваш этот индеец нахуй. гык бугык 🤡

Ответить

Дополнительный Данила

Дополнительный
0

как грится: «чики-брики и в дамки»

Ответить

André

Дополнительный
1

Чики-брики, чик-чирик
Хуй во рту, и нож в кадык 

Ответить

Дополнительный Данила

André
1

(с) Путин

Ответить

Патриотический химик

0

Такого никогда не было и вот опять

Ответить

Газетный кран

0

Пфф, да как к себе домой

Ответить

Зелибоба

0

Новичок ищут.

Ответить

I S

0

Сейчас Навального подбросят

Ответить

Владимир Филатов

0

Пришли поздравить с ночью Гая Фокса.

Ответить

Хрупкий парфюмер

0
Ответить

AZP

–1

Ща напишут реквизиты и им снова надонатят. Как обычно.

Ответить

André

–12

Уууу, нэвэльного и ФБК зажимают. 
Пусть хоть одно реальное расследование опубликует, а не маняфантазии за деньги. 

Ответить

Dra

André
0

Привет!

Ответить

FOX

André
0

кто заплатил?

Он вам не Димон
«Он вам не Димо́н» — документальный фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК…
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