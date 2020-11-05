В московский офис ФБК и студию «Навальный Live» пришли с обысками Материал редакции
Причины пока неизвестны.
В твиттере ФБК сообщается о заклеенных камерах видеонаблюдения в офисе и ОМОНе у входа в него. Позже юрист организации Любовь Соболь сообщила об обыске в студии «Навальный Live».
Основатель ФБК Алексей Навальный связал обыск с «новой волной давления» на организацию, последовавшей за отравлением политика «Новичком». В августе 2020 года Навальный почувствовал себя плохо во время полёта из Томска в Москву, его госпитализировали, а позже вывезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили об отравлении политика «Новичком».
Последний обыск в ФБК проходил в середине июля. Тогда силовики приходили в офис из-за дела о клевете, которое возбудили против Алексея Навального. Причиной стали комментарии о ролике RT о поправках в Конституцию. СК посчитал, что основатель ФБК оскорбил участников съёмок, одним из которых был ветеран Великой Отечественной войны.
Причины пока неизвестны
Как будто они нужны
За очередной партией гаджетов для себя и родственников.
Личный яд
Думаешь, они не ставят пароли на свои маки и не блочат их после изъятия и невозврате?
Личный яд
А можно просто жёсткий поменять и всей лочки как не бывало. Подтвердите, если не так
у меня однажды из магаза спиздили
макбук эир, через 15 минут был на точке куда их обычно сбывают, там уже все сброшено было и новая ось стояла лол.
Личный яд
Гыгыгыгыг)))) 🤡🤡🤡🤡🤡
Дополнительный Данила
как грится: «чики-брики и в дамки»
Чики-брики, чик-чирик
Хуй во рту, и нож в кадык
Уууу, нэвэльного и ФБК зажимают.
Пусть хоть одно реальное расследование опубликует, а не маняфантазии за деньги.