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Ольга Щербинина
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Президент Косово ушёл в отставку из-за обвинений в военных преступлениях Материал редакции

Хашима Тачи обвиняют в убийстве мирных жителей во время войны за независимость Косово от Сербии.

25 комментариев
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Хашим Тачи Фото Associated Press

Президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку, сообщает Associated Press. По его словам, он сделал это, «чтобы защитить целостность президентства Косово».

Тачи предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Представитель обвинения заявил AP, что не будет комментировать заявление политика. Cпецпрокуратуру и суд в Гааге по Косово создали в 2015 году для расследования преступлений, совершённых бойцами АОК.

Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и нескольких бывших лидеров освободительной армии обвиняют в убийствах, похищениях и пытках мирных жителей во время войны за независимость Косово от Сербии в конце 1990-х. По версии следствия, речь идёт об убийствах по меньшей мере 100 человек. В этот период Хашим Тачи был одним из полевых командиров и руководителей Армии освобождения.

Республика Косово объявила о своей независимости в 2008 году, её признали более ста стран, в том числе США и большинство членов ЕС. России в этом списке нет. С 17 февраля 2008 года по 9 декабря 2014 года Тачи занимал должность премьер-министра республики, а в 2016 году его избрали президентом.

#новости #политика

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25 комментариев
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пепси

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полевой командир

стал президентом

Из вояк не получаются хорошие президенты 

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Иван Барников

пепси
1

Извинись.

Ответить

пепси

Иван
4

Он хуевый как раз))))

Ответить

Владимир Филатов

пепси
0

он и не президент

Ответить

коренной нарниец

пепси
0

Entschuldige dich

Ответить

Агрессивный будильник

Иван
0

он академик

Ответить

anti kuzma

5

ещё бы в камеру Милошевича упекли, было бы превосходно

Ответить

Классический Либерал

3

Все американские президенты:

Ответить

Владимир Филатов

Классический
0

Ну так они не совершали военных преступлений внутри страны.

Ответить

Сергей Тогатов

Владимир
0

Внутри своей, естественно, нет. 

Ответить

Газетный кран

2

Опять не тот...

Ответить

GoodSanta

Газетный
3

Кто-то еще верит, что тот добровольно уйдет в отставку?

Ответить

пепси

GoodSanta
0

Тот не уйдет. И не добровольно. Тот... Он просто есть и всё

Ответить

Агрессивный будильник

пепси
0

А неприкосновенность зачем, много ходов очка?

Ответить

пепси

Агрессивный
1

Ну да, ещё на всякий случай. Ну вдруг чёта с ним случится, со здоровьем — дед же. И он захочет на покой, кушать вкусно да сытно. А новый елбан явится, помоложе так основательно и такой вдруг "Ну, Пыни нет... А давайте мы его во всех бедах обвиним и вообще посадим! У народа на нас такрй стояк будет после — бум править сто лет!"

Ответить

Агрессивный

пепси
0

Не хотелось бы таких ухарей

Ответить

Дмитрий

пепси
0

Новый еблан,с лёгкость фсе принятые поправки аНусирует,и вуаля

Ответить

ouxen

1
Ответить

Rafael Grigoryan

1

"совершённых бойцами АОК"
конечно, мы же все знаем эту аббревиатуру, зачем давать пояснение или упомянуть полное название выше.

Ответить

Иван Гессе

Rafael
0

не очень прямо, но в тексте есть расшифровка этой аббревиатуры (армия освобождения косово)

Ответить

A big purple banana 🍆

1

кэнселинг по-балкански

Ответить

Abram Dikoy

A
0

Кэнселинг по балкански это бошку отрезать

Ответить

A big purple banana 🍆

Abram
0

путаешь с Францией

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Abram Dikoy

A
0

Это просто сезонная тема, сейчас вот во Франции модно

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Alexey Snooker

1

Kosovo je srbija

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