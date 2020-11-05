Президент Косово ушёл в отставку из-за обвинений в военных преступлениях Материал редакции
Хашима Тачи обвиняют в убийстве мирных жителей во время войны за независимость Косово от Сербии.
Президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку, сообщает Associated Press. По его словам, он сделал это, «чтобы защитить целостность президентства Косово».
Тачи предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Представитель обвинения заявил AP, что не будет комментировать заявление политика. Cпецпрокуратуру и суд в Гааге по Косово создали в 2015 году для расследования преступлений, совершённых бойцами АОК.
Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и нескольких бывших лидеров освободительной армии обвиняют в убийствах, похищениях и пытках мирных жителей во время войны за независимость Косово от Сербии в конце 1990-х. По версии следствия, речь идёт об убийствах по меньшей мере 100 человек. В этот период Хашим Тачи был одним из полевых командиров и руководителей Армии освобождения.
Республика Косово объявила о своей независимости в 2008 году, её признали более ста стран, в том числе США и большинство членов ЕС. России в этом списке нет. С 17 февраля 2008 года по 9 декабря 2014 года Тачи занимал должность премьер-министра республики, а в 2016 году его избрали президентом.
полевой командир
стал президентом
Из вояк не получаются хорошие президенты
Извинись.
Все американские президенты:
Ну так они не совершали военных преступлений внутри страны.
Агрессивный будильник
А неприкосновенность зачем, много ходов очка?
Ну да, ещё на всякий случай. Ну вдруг чёта с ним случится, со здоровьем — дед же. И он захочет на покой, кушать вкусно да сытно. А новый елбан явится, помоложе так основательно и такой вдруг "Ну, Пыни нет... А давайте мы его во всех бедах обвиним и вообще посадим! У народа на нас такрй стояк будет после — бум править сто лет!"
"совершённых бойцами АОК"
конечно, мы же все знаем эту аббревиатуру, зачем давать пояснение или упомянуть полное название выше.
не очень прямо, но в тексте есть расшифровка этой аббревиатуры (армия освобождения косово)
кэнселинг по-балкански
Кэнселинг по балкански это бошку отрезать
путаешь с Францией