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Артём Мазанов
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Главу Минздрава Омской области уволили из-за скандала с нехваткой мест для больных коронавирусом Материал редакции

Врачи привозили больных к зданию Минздрава, так как не могли найти для них мест в больницах.

13 комментариев
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Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что Ирину Солдатову уволили после анализа текущего состояния областной системы здравоохранения. Об этом он рассказал в инстаграме.

По словам Буркова, главная задача властей региона — сделать так, чтобы такие инциденты больше не повторялись. Солдатова проработала на этой должности восемь месяцев. Её предшественника, Дмитрия Вьюшкова, уволили из-за слабой подготовки мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

27 октября две бригады скорой помощи привезли к зданию омского минздрава двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус и степенью поражения лёгких 70-80%. Врачи рассказали, что несколько часов не могли найти для них мест в стационарах. После этого чиновники помогли госпитализировать пациентов.

Кремль назвал эту ситуацию «непозволительной», а глава Минздрава направил в Омск проверку. Губернатор объяснил, что ЧП со скорыми произошло из-за системного сбоя в минздраве. «Это именно взаимодействие минздрава со скорой помощью, со стационарами ковидными», — уточнил он.

#новости #карантинвроссии

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13 комментариев
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Rusty Nail

2

Кремль назвал эту ситуацию «непозволительной»

У вас были палки и говно, неужели так сложно построить ещё 8 больниц в Омске и мотивировать врачей?

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ouxen

0

на каком основании?

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Вкусный Данила

ouxen
8

Для него нет места.

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Твоего деда дед

ouxen
0

Интересно, а министров [офциально] оформляют на работу по трудовому кодексу или у них там свои замуты.

А так-то подходит ТК РФ Статья 192

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ouxen

Твоего
–1

какого хуя теперь министры в каждой подворотне в ебенях

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Твоего деда дед

ouxen
0

А что не так? Если есть региональное министерство, то очевидно, его возглавляет региональный министр.

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ouxen

2

По словам Буркова, главная задача властей региона — сделать так, чтобы такие инциденты больше не повторялись.

то есть тщательнее скрывать

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Газетный кран

0

 Кремль назвал эту ситуацию «непозволительной»

Непозволительно так палиться?

Ответить

Вкусный Данила

Газетный
0

Спалился и тебя уволят.

Ответить

Газетный кран

Вкусный
0

Это ты ему?

Ответить

Вкусный Данила

Газетный
0

Ага, кто палится того и уволняют.

Ответить

Вкусный Данила

0

И для него места не осталось...

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Правильный Мика

0

не та глава

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