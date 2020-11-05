Главу Минздрава Омской области уволили из-за скандала с нехваткой мест для больных коронавирусом Материал редакции
Врачи привозили больных к зданию Минздрава, так как не могли найти для них мест в больницах.
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что Ирину Солдатову уволили после анализа текущего состояния областной системы здравоохранения. Об этом он рассказал в инстаграме.
По словам Буркова, главная задача властей региона — сделать так, чтобы такие инциденты больше не повторялись. Солдатова проработала на этой должности восемь месяцев. Её предшественника, Дмитрия Вьюшкова, уволили из-за слабой подготовки мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.
27 октября две бригады скорой помощи привезли к зданию омского минздрава двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус и степенью поражения лёгких 70-80%. Врачи рассказали, что несколько часов не могли найти для них мест в стационарах. После этого чиновники помогли госпитализировать пациентов.
Кремль назвал эту ситуацию «непозволительной», а глава Минздрава направил в Омск проверку. Губернатор объяснил, что ЧП со скорыми произошло из-за системного сбоя в минздраве. «Это именно взаимодействие минздрава со скорой помощью, со стационарами ковидными», — уточнил он.
Кремль назвал эту ситуацию «непозволительной»
У вас были палки и говно, неужели так сложно построить ещё 8 больниц в Омске и мотивировать врачей?
на каком основании?
Интересно, а министров [офциально] оформляют на работу по трудовому кодексу или у них там свои замуты.
А так-то подходит ТК РФ Статья 192
А что не так? Если есть региональное министерство, то очевидно, его возглавляет региональный министр.
По словам Буркова, главная задача властей региона — сделать так, чтобы такие инциденты больше не повторялись.
то есть тщательнее скрывать