Би-би-си: Fortnite вернётся на устройства Apple в обход App Store — через облачный сервис Nvidia Материал редакции
По решению суда, Apple может не возвращать Fortnite на свою платформу до окончания судебного разбирательства.
Nvidia ещё официально не объявила о выходе GeForce на iOS, но сделает это до середины декабря. Об этом пишет Би-би-си, сама компания отказалась от комментариев.
Облачный сервис уже доступен на Mac, Windows, Android и Chromebook. Владельцы устройств Apple смогут играть в Fortnite бесплатно через GeForce, однако время игры ограничено одним часом. Так как доступ к игре осуществляется через облачный сервис, в игре возможны задержки.
У других облачных сервисов, например, Google Stadia, Microsoftx Cloud и Amazon Luna, также есть версии для Safari. Однако ни одна из платформ не поддерживает Fortnite, поэтому GeForce — единственный способ играть в игру на устройствах Apple.
13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые платежи за внутреннюю валюту в обход платёжных систем Apple и Google. Компания активировала функцию без проверки модераторов App Store и Google Play, и нарушила правила обеих площадок. После этого Apple и Google удалили Fortnite со своих платформ, а Epic Games сразу после этого подала на обе компании в суд. 28 августа Apple удалила аккаунт разработчиков Fortnite из App Store.
В сентябре Epic Games рассказала, что с момента удаления Fortnite из App Store количество ежедневных активных пользователей iOS-версии приложения снизилось более чем на 60%. Для Fortnite iOS — крупнейшая платформа: на ней зарегистрированы 116 миллионов пользователей, или около трети всех игроков.